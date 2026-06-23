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Силно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси гръцкия остров Евбея

Силно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси гръцкия остров Евбея

23 Юни, 2026 08:59 1 029 7

  • земетресения-
  • гърция-
  • гръцки остров

Трусът е регистриран рано сутринта в северната част на острова, засега няма данни за пострадали и материални щети

Силно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси гръцкия остров Евбея - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в северната част на гръцкия остров Евбея, съобщи държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

По информация на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 6:55 часа местно време. Епицентърът му е бил локализиран на 6 километра северозападно от селището Прокопи.

Данните показват, че огнището на земетресението е било на дълбочина 15,2 километра.

Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети. Гръцките власти продължават да следят ситуацията и да оценяват последствията от силния трус.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    10 1 Отговор
    За вас 7.1 и 4.1 е все тая. Голяма работа, объркал някой на клавиатурата.
    Стегенете се и не се излагайте. Ако беше 7.1 всичко щеше да е леш в половин Гърция.
    Земетресението е било 4.1

    09:05 23.06.2026

  • 2 фиткифакти

    9 0 Отговор
    Пишете пълни глупости, няма земетресение с такъв магнитут!!!
    Стига с тоя кликбейт!
    Вие знаете ли, какво е 7,1 по рихтер. Ако имаше такова на Евия и тук, щеше да се усети.
    По това време е имало само трус около 4 по рихтер!

    09:05 23.06.2026

  • 3 аааахахахааа

    6 0 Отговор
    Елииии, 4,1 по Рихтер е земетресението бе нашто момиче! Ако беше 7,1 нямаше как да мине без щети.

    09:15 23.06.2026

  • 4 Георги

    2 0 Отговор
    то е 4.1 за местните, ама за българите е 7.1. С тея опашки от 40км и страшни глоби в Гърция, другата седмица очаквам изтичане на радиация вна Халкидики.

    09:23 23.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кабо Верде

    1 0 Отговор
    Много силно земетресение. Даже втората буква от надписа изпадна.

    09:44 23.06.2026

  • 7 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ЗА РАЗТОВАРВАНЕ НАПОЧИВАЩИТЕ

    09:50 23.06.2026

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