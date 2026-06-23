Силно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси гръцкия остров Евбея

Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в северната част на гръцкия остров Евбея, съобщи държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

По информация на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 6:55 часа местно време. Епицентърът му е бил локализиран на 6 километра северозападно от селището Прокопи.

Данните показват, че огнището на земетресението е било на дълбочина 15,2 километра.

Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети. Гръцките власти продължават да следят ситуацията и да оценяват последствията от силния трус.