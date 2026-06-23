Силно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси гръцкия остров Евбея

Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в северната част на гръцкия остров Евбея, съобщи държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.
По информация на гръцкия Институт по геодинамика трусът е станал в 6:55 часа местно време. Епицентърът му е бил локализиран на 6 километра северозападно от селището Прокопи.
Данните показват, че огнището на земетресението е било на дълбочина 15,2 километра.
Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети. Гръцките власти продължават да следят ситуацията и да оценяват последствията от силния трус.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
Стегенете се и не се излагайте. Ако беше 7.1 всичко щеше да е леш в половин Гърция.
Земетресението е било 4.1
09:05 23.06.2026
2 фиткифакти
Стига с тоя кликбейт!
Вие знаете ли, какво е 7,1 по рихтер. Ако имаше такова на Евия и тук, щеше да се усети.
По това време е имало само трус около 4 по рихтер!
09:05 23.06.2026
3 аааахахахааа
09:15 23.06.2026
4 Георги
09:23 23.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кабо Верде
09:44 23.06.2026
7 СЛОНА
09:50 23.06.2026