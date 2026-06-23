Ормузкият проток ще се управлява само от Иран, заяви председателят на иранския парламент

Иранският главен преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток никога няма да се върне към положението отпреди войната, и че управлението му ще бъде осъществявано от Иран в съответствие с международното право, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, предаде БТА.

При завръщането си от преговорите в Швейцария Галибаф каза, че неотдавнашното споразумение между Иран и САЩ е довело до съществена промяна в ситуацията около стратегическия морски път.

"Всички трябва да знаят, че управлението на Ормузкия проток никога няма да бъде такова, каквото беше преди войната", заяви Галибаф в интервю за ирански медии.

Той подчерта, че Иран ще спазва международните правила и разпоредби, но ще поеме управлението на протока. "Разбира се, международните норми ще бъдат спазвани, но Ормузкият проток ще бъде управляван от Иран", добави той.

Техническите разговори в Швейцария, които са част от преговорите между САЩ и Иран, завършиха със създаването на работни групи, които ще разгледат иранската ядрена програма и отмяната на санкциите, съобщи за иранската новинарска агенция ИРНА висш ирански представител, цитиран и от Франс прес.

"В резултат на консултациите, които са продължение на преговорите от неделя, беше решено да се създадат четири работни групи, които ще трябва да разгледат отмяната на санкциите, ядрената програма, възстановяването и икономическото развитие на Иран. Ще бъде създадена и спомагателна група", заяви пред ИРНА иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, който е и експерт по правни въпроси.