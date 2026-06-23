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Ормузкият проток ще се управлява само от Иран, заяви председателят на иранския парламент

Ормузкият проток ще се управлява само от Иран, заяви председателят на иранския парламент

23 Юни, 2026 11:20 977 20

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Техеран обяви, Иран ще спазва международните правила и разпоредби, но ще поеме управлението на протока

Ормузкият проток ще се управлява само от Иран, заяви председателят на иранския парламент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският главен преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток никога няма да се върне към положението отпреди войната, и че управлението му ще бъде осъществявано от Иран в съответствие с международното право, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, предаде БТА.

При завръщането си от преговорите в Швейцария Галибаф каза, че неотдавнашното споразумение между Иран и САЩ е довело до съществена промяна в ситуацията около стратегическия морски път.

"Всички трябва да знаят, че управлението на Ормузкия проток никога няма да бъде такова, каквото беше преди войната", заяви Галибаф в интервю за ирански медии.

Той подчерта, че Иран ще спазва международните правила и разпоредби, но ще поеме управлението на протока. "Разбира се, международните норми ще бъдат спазвани, но Ормузкият проток ще бъде управляван от Иран", добави той.

Техническите разговори в Швейцария, които са част от преговорите между САЩ и Иран, завършиха със създаването на работни групи, които ще разгледат иранската ядрена програма и отмяната на санкциите, съобщи за иранската новинарска агенция ИРНА висш ирански представител, цитиран и от Франс прес.

"В резултат на консултациите, които са продължение на преговорите от неделя, беше решено да се създадат четири работни групи, които ще трябва да разгледат отмяната на санкциите, ядрената програма, възстановяването и икономическото развитие на Иран. Ще бъде създадена и спомагателна група", заяви пред ИРНА иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, който е и експерт по правни въпроси.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 13 Отговор
    САЩ, България и Румъния ще плащат 300 млрд долара репарации на Иран.

    Коментиран от #12, #13

    11:22 23.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Смърфиета

    3 8 Отговор
    Ето защо, пмачорите да ходят да учат специалност "Фикх" в Египет. Поне ще се циливилизоват да могат да прилагат шериата в съвременни условия и в съответствие с милостта на Всемогъщия и Всемилостивия, Създателя и Умъртвителя.

    11:26 23.06.2026

  • 5 гост

    6 13 Отговор
    Както казах точно това беше целта на Тръмп , арабите да се скарат и да се избият помежду си !! Сега ОПЕК вместо квоти ще обсъжда как да утрепе Иран и как да развие пътищата за износ извън Ормуз , които ВЕЧЕ ги има , просто трябва да се разширят , за да може след това пък те да покажат на Иран какво ще "контролира" , освен собствената си смърт !! А през това време държавите извън ОПЕК , които ВЕЧЕ имат над 20 % ПО-ГОЛЯМО производство от ОПЕК спокойно ще им взимат пазара и ще увеличават собственото си производство !!! И както напомних в предишен коментар , при арабския бойкот 70 години петрола скочи 5 (ПЕТ) ПЪТИ , а сега скочи с 20 % !!!! Правете си изводите !!

    11:27 23.06.2026

  • 6 Реалност

    13 8 Отговор
    До 3 години Ормузкият проток няма да се ползва или по скоро ще се ползва в минимални количества.
    До тогава ще тупат топката.

    11:27 23.06.2026

  • 7 Водняк

    10 1 Отговор
    Ще бълбукат още кораби.

    11:29 23.06.2026

  • 8 Иран има две основни задачи:

    18 3 Отговор
    1. Да унижи Тръмп пред целия свят. И САЩ.

    2. Да скара Израел и САЩ.

    И по двете работи много успешно, буквално размазват Тръмп. И го водят за носа.

    Ако успеят, последиците за световния ред ще бъдат КОЛОСАЛНИ!

    11:29 23.06.2026

  • 9 Още една война

    12 3 Отговор
    Загубена от Дълбоката държава на англо-американския ционизъм

    11:29 23.06.2026

  • 10 ИГРА ЗА ДВАМА

    15 2 Отговор
    ЩОМ ТУРЦИЯ МОЖЕ ДА ВЗЕМА ЗА БОСФОРА , А СЕГА И ЕС ЩЕ ВЗЕМА ПО 3 € ЗА ПРАТКА ОТ КИТАЙ ДАЖЕ НА СТОЙНОСТ 1 ЕВРОЦЕНТ И ИРАН ГО МОЖЕ.А НАШИТЕ ДА ХОДЯТ ДА СИ ИСКАТ ТАКСИТЕ ОТ ИЗРАЕЛ И САЩ И УРСУЛА АКО ИМ СТИСКА.НАЛИ РУСКИЯ НЕФТ БИЛ ТОКСИЧЕН ?!

    11:31 23.06.2026

  • 11 А, така

    12 3 Отговор
    сега рижавия загуби и това, с преди войната беше свободен.

    11:31 23.06.2026

  • 12 Кyxи лейки-копейки ! 🤣

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нищо работа са 300 млрд. $. Само от Челопеч вадим по 10 трилиона.
    Сега да изплатим дълговете на ЕС, за няколко месеца ще ги покрием и тези дребни центове.
    Да не говорим, че министър Шишков наскоро предотврати кражба на 500 млрд. € от пътища, така че може и от там да платим.

    Коментиран от #17

    11:32 23.06.2026

  • 13 ко каза ко?

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Прав си , но само САЩ ще плаща тая пресолено скъпа каша..

    11:33 23.06.2026

  • 14 Швейк

    2 7 Отговор
    Ормузкият проток ще се управлява само от Иран под ръководството на Израел и САЩ

    11:40 23.06.2026

  • 15 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    Сега остава по примера на Тръмп, аятоласите да преименуват протока на Ирански.

    11:41 23.06.2026

  • 16 Бекер

    1 10 Отговор
    Русофилите често изпадат в еуфория, когато се осъществяват първите стъпки от плановете на Запада. Скоро обаче осъзнават, че отново са прецакани. Нека не се радват на настоящата ситуация около Ормуз. Няма да бъде позволено на Китай да контролира този коридор.

    11:42 23.06.2026

  • 17 npocти елементарни шекелки

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кyxи лейки-копейки ! 🤣":

    Ти тези милиарди за нищо ги нямаш.

    11:47 23.06.2026

  • 18 Пловдив

    6 0 Отговор
    Иран,направиха,САЩ и Европа дродсърма,нацията създала Алгебрата,няма как да е победиш.

    11:49 23.06.2026

  • 19 Иван

    4 0 Отговор
    ........и от летище София.

    11:59 23.06.2026

  • 20 НашитеПротоциНеСаНаши

    1 0 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    12:10 23.06.2026

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