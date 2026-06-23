Ормузкият проток ще се управлява само от Иран, заяви председателят на иранския парламент

Иранският главен преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток никога няма да се върне към положението отпреди войната, и че управлението му ще бъде осъществявано от Иран в съответствие с международното право, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, предаде БТА.
При завръщането си от преговорите в Швейцария Галибаф каза, че неотдавнашното споразумение между Иран и САЩ е довело до съществена промяна в ситуацията около стратегическия морски път.
"Всички трябва да знаят, че управлението на Ормузкия проток никога няма да бъде такова, каквото беше преди войната", заяви Галибаф в интервю за ирански медии.
Той подчерта, че Иран ще спазва международните правила и разпоредби, но ще поеме управлението на протока. "Разбира се, международните норми ще бъдат спазвани, но Ормузкият проток ще бъде управляван от Иран", добави той.
Техническите разговори в Швейцария, които са част от преговорите между САЩ и Иран, завършиха със създаването на работни групи, които ще разгледат иранската ядрена програма и отмяната на санкциите, съобщи за иранската новинарска агенция ИРНА висш ирански представител, цитиран и от Франс прес.
"В резултат на консултациите, които са продължение на преговорите от неделя, беше решено да се създадат четири работни групи, които ще трябва да разгледат отмяната на санкциите, ядрената програма, възстановяването и икономическото развитие на Иран. Ще бъде създадена и спомагателна група", заяви пред ИРНА иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, който е и експерт по правни въпроси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #13
11:22 23.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Смърфиета
11:26 23.06.2026
5 гост
11:27 23.06.2026
6 Реалност
До тогава ще тупат топката.
11:27 23.06.2026
7 Водняк
11:29 23.06.2026
8 Иран има две основни задачи:
2. Да скара Израел и САЩ.
И по двете работи много успешно, буквално размазват Тръмп. И го водят за носа.
Ако успеят, последиците за световния ред ще бъдат КОЛОСАЛНИ!
11:29 23.06.2026
9 Още една война
11:29 23.06.2026
10 ИГРА ЗА ДВАМА
11:31 23.06.2026
11 А, така
11:31 23.06.2026
12 Кyxи лейки-копейки ! 🤣
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нищо работа са 300 млрд. $. Само от Челопеч вадим по 10 трилиона.
Сега да изплатим дълговете на ЕС, за няколко месеца ще ги покрием и тези дребни центове.
Да не говорим, че министър Шишков наскоро предотврати кражба на 500 млрд. € от пътища, така че може и от там да платим.
Коментиран от #17
11:32 23.06.2026
13 ко каза ко?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Прав си , но само САЩ ще плаща тая пресолено скъпа каша..
11:33 23.06.2026
14 Швейк
11:40 23.06.2026
15 Абсурдистан
11:41 23.06.2026
16 Бекер
11:42 23.06.2026
17 npocти елементарни шекелки
До коментар #12 от "Кyxи лейки-копейки ! 🤣":Ти тези милиарди за нищо ги нямаш.
11:47 23.06.2026
18 Пловдив
11:49 23.06.2026
19 Иван
11:59 23.06.2026
20 НашитеПротоциНеСаНаши
12:10 23.06.2026