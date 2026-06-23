Анди Бърнам се сблъсква с възможни съперници в надпреварата за лидерството на Лейбъристите

Депутатът от Лейбъристката партия Анди Бърнъм все още може да срещне сериозни препятствия по пътя си към поста на министър-председател на Великобритания, съобщава ДПА, цитирана от News.bg.

Според информацията двама потенциални съперници обмислят дали да се включат в надпреварата за лидерството на Лейбъристка партия - настоящият министър от кабинета Дарън Джоунс и бившият министър на въоръжените сили Ал Карнс.

И двамата се разглеждат като възможни кандидати от депутати, които не са убедени, че Бърнъм трябва да поеме ръководството без реална вътрешнопартийна надпревара. Засега Джоунс, който е сред близките съюзници на оттеглящия се премиер Кир Стармър, не е склонен да се включи в състезанието, но търси уверения относно икономическата политика на Бърнъм.

Очаква се Бърнъм да изнесе ключова реч следващата седмица, в която да очертае икономическите си приоритети и да потвърди ангажимента към фискалните правила на финансовото министерство. Според информацията той ще се опита да успокои пазарите, след като по-рано е предизвикал притеснения с коментари за зависимостта от облигационните пазари.

Вторият възможен претендент, Ал Карнс, все още не е взел окончателно решение дали да участва в надпреварата, като процедурата за номинации се очаква да започне на 9 юли.

Според правилата на партията кандидатите трябва да съберат подкрепата на поне 81 депутати, за да бъдат допуснати до състезанието. Ако Бърнъм остане единствен кандидат с необходимата подкрепа, той може да поеме поста още в средата на юли.

Политическите процеси във Великобритания се следят внимателно и в България, тъй като страната е ключов партньор в рамките на НАТО и важен фактор в европейската сигурност и икономика. Всяка промяна в британското правителство може да повлияе върху сътрудничеството в областта на отбраната, енергетиката и международната политика.