Анди Бърнам се сблъсква с възможни съперници в надпреварата за лидерството на Лейбъристите

Депутатът от Лейбъристката партия Анди Бърнъм все още може да срещне сериозни препятствия по пътя си към поста на министър-председател на Великобритания, съобщава ДПА, цитирана от News.bg.
Според информацията двама потенциални съперници обмислят дали да се включат в надпреварата за лидерството на Лейбъристка партия - настоящият министър от кабинета Дарън Джоунс и бившият министър на въоръжените сили Ал Карнс.
И двамата се разглеждат като възможни кандидати от депутати, които не са убедени, че Бърнъм трябва да поеме ръководството без реална вътрешнопартийна надпревара. Засега Джоунс, който е сред близките съюзници на оттеглящия се премиер Кир Стармър, не е склонен да се включи в състезанието, но търси уверения относно икономическата политика на Бърнъм.
Очаква се Бърнъм да изнесе ключова реч следващата седмица, в която да очертае икономическите си приоритети и да потвърди ангажимента към фискалните правила на финансовото министерство. Според информацията той ще се опита да успокои пазарите, след като по-рано е предизвикал притеснения с коментари за зависимостта от облигационните пазари.
Вторият възможен претендент, Ал Карнс, все още не е взел окончателно решение дали да участва в надпреварата, като процедурата за номинации се очаква да започне на 9 юли.
Според правилата на партията кандидатите трябва да съберат подкрепата на поне 81 депутати, за да бъдат допуснати до състезанието. Ако Бърнъм остане единствен кандидат с необходимата подкрепа, той може да поеме поста още в средата на юли.
Политическите процеси във Великобритания се следят внимателно и в България, тъй като страната е ключов партньор в рамките на НАТО и важен фактор в европейската сигурност и икономика. Всяка промяна в британското правителство може да повлияе върху сътрудничеството в областта на отбраната, енергетиката и международната политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жица
Коментиран от #3
11:56 23.06.2026
2 име
11:57 23.06.2026
3 тихо, че
До коментар #1 от "Жица":Пак ще трябва да освобождават Купянск. Така се получава, миналата година пет пъти бандерите освобождаваха Купянск, тая година нито веднъж. Има доста да наваксват. После почват да освобождават Лиман и Константиновка, следват Славянск и Краматорск. Много работа им се отвори на горките.
12:00 23.06.2026