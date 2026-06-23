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Анди Бърнам се сблъсква с възможни съперници в надпреварата за лидерството на Лейбъристите

Анди Бърнам се сблъсква с възможни съперници в надпреварата за лидерството на Лейбъристите

23 Юни, 2026 11:50 421 3

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Вътрешнопартийни обсъждания и икономически въпроси могат да усложнят пътя към „Даунинг стрийт“ №10

Анди Бърнам се сблъсква с възможни съперници в надпреварата за лидерството на Лейбъристите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Депутатът от Лейбъристката партия Анди Бърнъм все още може да срещне сериозни препятствия по пътя си към поста на министър-председател на Великобритания, съобщава ДПА, цитирана от News.bg.

Според информацията двама потенциални съперници обмислят дали да се включат в надпреварата за лидерството на Лейбъристка партия - настоящият министър от кабинета Дарън Джоунс и бившият министър на въоръжените сили Ал Карнс.

И двамата се разглеждат като възможни кандидати от депутати, които не са убедени, че Бърнъм трябва да поеме ръководството без реална вътрешнопартийна надпревара. Засега Джоунс, който е сред близките съюзници на оттеглящия се премиер Кир Стармър, не е склонен да се включи в състезанието, но търси уверения относно икономическата политика на Бърнъм.

Очаква се Бърнъм да изнесе ключова реч следващата седмица, в която да очертае икономическите си приоритети и да потвърди ангажимента към фискалните правила на финансовото министерство. Според информацията той ще се опита да успокои пазарите, след като по-рано е предизвикал притеснения с коментари за зависимостта от облигационните пазари.

Вторият възможен претендент, Ал Карнс, все още не е взел окончателно решение дали да участва в надпреварата, като процедурата за номинации се очаква да започне на 9 юли.

Според правилата на партията кандидатите трябва да съберат подкрепата на поне 81 депутати, за да бъдат допуснати до състезанието. Ако Бърнъм остане единствен кандидат с необходимата подкрепа, той може да поеме поста още в средата на юли.

Политическите процеси във Великобритания се следят внимателно и в България, тъй като страната е ключов партньор в рамките на НАТО и важен фактор в европейската сигурност и икономика. Всяка промяна в британското правителство може да повлияе върху сътрудничеството в областта на отбраната, енергетиката и международната политика.


Великобритания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жица

    3 0 Отговор
    Абе зеленски днес нищо ли не е казал, Украйна не е ли ударила някоя рафинерия. Не победи ли вече Русия. Кво става, няма новини.

    Коментиран от #3

    11:56 23.06.2026

  • 2 име

    0 0 Отговор
    Остpoвa нa рoдocмeшенията заслужава мюсли за премиер! Те ще ги излекуват от навика да залитат по сестри и шофьори.

    11:57 23.06.2026

  • 3 тихо, че

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жица":

    Пак ще трябва да освобождават Купянск. Така се получава, миналата година пет пъти бандерите освобождаваха Купянск, тая година нито веднъж. Има доста да наваксват. После почват да освобождават Лиман и Константиновка, следват Славянск и Краматорск. Много работа им се отвори на горките.

    12:00 23.06.2026

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