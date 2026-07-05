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Турция провежда една от най-големите операции по сигурността в своята история

Турция провежда една от най-големите операции по сигурността в своята история

5 Юли, 2026 14:34 903 5

  • анкара-
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  • сигурност-
  • киберсигурност

"Виртуален патрул" ще следи за потенциални кибератаки по време на срещата на върха на НАТО в Анкара

Турция провежда една от най-големите операции по сигурността в своята история - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Виртуален патрул" ще следи за потенциални заплахи в киберсреда по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, информира турската ТРТХабер. Срещата ще се състои на 7 и 8 юли в турската столица, предаде БТА.

За да гарантира сигурното и безопасно протичане на международния форум, Турция провежда една от най-големите операции по сигурността в своята история.

Общо 56 288 служители по сигурността ще бъдат на терен като 48 841 от тях са полицаи, а 7 447 - служители на жандармерията.

Мерките за сигурност обаче не се ограничават само до физическата среда, отбелязва телевизията.

639 експерти ще бъдат на смяна денонощно, за да подсигурят „виртуалната защита“ срещу евентуална кибератака.

Медийният център на срещата на върха, за който приблизително 3000 журналисти, телевизионни екипи и представители на дигитални медии са кандидатствали за акредитация, ще бъде в Националната библиотека към президентския комплекс „Бештепе“.

Центърът разполага с работни пространства за 1600 представители на пресата, близо 100 точки за излъчване на живо (54 от които са фиксирани), 40 професионални монтажни зали, студиа и зони за интервюта.

Общо 850 души са включени в специална работна група на НАТО. Турската Радио-телевизионна корпорация TRT ще излъчва срещата на върха на НАТО от 26 различни места с 80 камери.

Срещата на НАТО ще се проведе в строго поверителен формат, определен от Секретариата на НАТО. Важните срещи между лидерите ще се провеждат изцяло при закрити врати. На представителите на медиите ще бъде позволено да заснемат само кратки видеоклипове по време на началната фаза. В тази част генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще направи изявление, в което ще очертае текущата ситуация в Алианса и дневния ред на срещата на върха.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи

    1 0 Отговор
    Много нещо за охрана. Май бая важно неща ще се обсъждат , дано изкарат здрав разум и успокоят ескалирали те точки по света

    14:39 05.07.2026

  • 2 Мимч

    2 0 Отговор
    За какво им трябваше на турците тази среща и да изразходват толкова средства за нея.Нещо ,като абсолютно не ножна и само локуми да разтягат на нея...

    14:47 05.07.2026

  • 3 Щом е толкова закрита срещата

    1 0 Отговор
    Значи НАТО не наред

    14:59 05.07.2026

  • 4 Малее

    0 1 Отговор
    Тия се пазят почти както Путин, само дето не са в бункер.

    Коментиран от #5

    14:59 05.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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