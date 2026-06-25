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Турски журналисти са недоволни: НАТО изглежда тегли имена от шапка за акредитации

Турски журналисти са недоволни: НАТО изглежда тегли имена от шапка за акредитации

25 Юни, 2026 11:33 826 5

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Турски журналисти изразиха недоволство заради отказани акредитации за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара

Турски журналисти са недоволни: НАТО изглежда тегли имена от шапка за акредитации - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Независими журналисти и представители на турските телевизионни канали Илке ТВ (İlke TV) и НАУ ТВ (NOW TV), както и на в. „Джумхуриет“ и сайта „Медяскоуп“ (Medyascope), изразиха недоволство заради отказани акредитации от страна на НАТО за предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара на 7 и 8 юли, съобщи сайтът „Търкиш минит“, цитиран от БТА.

Според публикация на Илке ТВ в профила на медията в Екс журналисти от изброените медии са получили „необосновани“ откази за акредитиране за предстоящата среща от Офиса за стратегически комуникации на НАТО, като на запитванията им е изпратено следното съобщение: „Съжаляваме да ви уведомим, че вашата заявка за медийна акредитация не може да бъде одобрена този път. Не можем да обсъдим причините за това решение, което е окончателно“.

В отговор на отказите турски журналисти изразиха недоволството си в социалните мрежи.

Споделяйки съобщението с отказа за акредитация в профила си в Екс, турската журналистка Дуйгу Гювенч написа: „Като журналист, който е отразявал срещи на върха на НАТО в Истанбул, Страсбург/Кел, Лисабон, Чикаго и Брюксел, който също така е присъствал на безброй срещи на външните и военните министри на НАТО и който е следил десетки мисии на НАТО вътре и извън щаб-квартирата на Алианса, със съжаление трябва да споделя, че няма да мога да отразя тази среща на върха на НАТО в Анкара - градът, в който живея“.

„Изглежда, че НАТО тегли имена от шапка за акредитация. Опитни турски журналисти в областта на сигурността и отбраната биват отхвърляни без обяснение. Ако НАТО иска тези решения да бъдат уважавани, поне трябва да обясни критериите, които стоят зад тях“, написа в Екс турският журналист Левент Кемал в коментар по темата.


Турция
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  • 1 Защото ще напишете истината

    8 1 Отговор
    а на тях не им харесва.
    Ще отпуснат местата на мисирски медии които ще изпъкнат как Украйна печели в кавички а Русия губи. И как розовите понита като ескадрон помитат руските.
    Между другото и батко Тръмп им го каза но те обитает под многоцветната дъга и си въобразяват че не е така

    11:45 25.06.2026

  • 2 Трол

    6 0 Отговор
    Шапката е фокусническа и от нея изскачат само розови зайчета.

    11:55 25.06.2026

  • 3 ЖурИнал

    0 0 Отговор
    Дори на НАТО не им харесвала турската опозиционна медия.

    Защо ли?

    12:15 25.06.2026

  • 4 604

    1 0 Отговор
    Форума е в турция що за глупости...тия верно са изперкали тотал...

    12:21 25.06.2026

  • 5 604

    0 0 Отговор
    Ква акредитация нъл е демокрация ...

    12:30 25.06.2026

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