Турски журналисти са недоволни: НАТО изглежда тегли имена от шапка за акредитации

Независими журналисти и представители на турските телевизионни канали Илке ТВ (İlke TV) и НАУ ТВ (NOW TV), както и на в. „Джумхуриет“ и сайта „Медяскоуп“ (Medyascope), изразиха недоволство заради отказани акредитации от страна на НАТО за предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара на 7 и 8 юли, съобщи сайтът „Търкиш минит“, цитиран от БТА.

Според публикация на Илке ТВ в профила на медията в Екс журналисти от изброените медии са получили „необосновани“ откази за акредитиране за предстоящата среща от Офиса за стратегически комуникации на НАТО, като на запитванията им е изпратено следното съобщение: „Съжаляваме да ви уведомим, че вашата заявка за медийна акредитация не може да бъде одобрена този път. Не можем да обсъдим причините за това решение, което е окончателно“.

В отговор на отказите турски журналисти изразиха недоволството си в социалните мрежи.

Споделяйки съобщението с отказа за акредитация в профила си в Екс, турската журналистка Дуйгу Гювенч написа: „Като журналист, който е отразявал срещи на върха на НАТО в Истанбул, Страсбург/Кел, Лисабон, Чикаго и Брюксел, който също така е присъствал на безброй срещи на външните и военните министри на НАТО и който е следил десетки мисии на НАТО вътре и извън щаб-квартирата на Алианса, със съжаление трябва да споделя, че няма да мога да отразя тази среща на върха на НАТО в Анкара - градът, в който живея“.

„Изглежда, че НАТО тегли имена от шапка за акредитация. Опитни турски журналисти в областта на сигурността и отбраната биват отхвърляни без обяснение. Ако НАТО иска тези решения да бъдат уважавани, поне трябва да обясни критериите, които стоят зад тях“, написа в Екс турският журналист Левент Кемал в коментар по темата.