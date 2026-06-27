Пентагонът: Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

Морска организация, ръководена от Военноморските сили на САЩ, съобщи днес, че маршрутът през Ормузкия проток, в близост до бреговете на Оман, се разширява, за да позволи преминаване както в посока към протока, така и обратно, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Съобщението на Съвместния морски информационен център (Joint Maritime Information Center) представлява поредното предупреждение към Иран, че Вашингтон настоява за отваряне на Ормузкия проток.

От своя страна, Техеран настоява, че преминаващите кораби трябва да се подчиняват на неговите заповеди, и предупреждава, че ще започне да събира такси за транзитно преминаване.

САЩ и арабските държави от Залива отхвърлиха исканията на Иран. В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман, отбелязва АП.