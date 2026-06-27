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Пентагонът: Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

Пентагонът: Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

27 Юни, 2026 15:44 969 10

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От своя страна Техеран настоява, че преминаващите кораби трябва да се подчиняват на неговите заповеди и предупреждава, че ще започне да събира такси за транзитно преминаване

Пентагонът: Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Морска организация, ръководена от Военноморските сили на САЩ, съобщи днес, че маршрутът през Ормузкия проток, в близост до бреговете на Оман, се разширява, за да позволи преминаване както в посока към протока, така и обратно, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Съобщението на Съвместния морски информационен център (Joint Maritime Information Center) представлява поредното предупреждение към Иран, че Вашингтон настоява за отваряне на Ормузкия проток.

От своя страна, Техеран настоява, че преминаващите кораби трябва да се подчиняват на неговите заповеди, и предупреждава, че ще започне да събира такси за транзитно преминаване.

САЩ и арабските държави от Залива отхвърлиха исканията на Иран. В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман, отбелязва АП.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    3 6 Отговор
    Те иранците им разшириха халките на Пентагона...

    Коментиран от #3

    15:46 27.06.2026

  • 2 Краварите ги чака здрав пердах от персит

    2 7 Отговор
    Персите! Изгорял говеждо се носи във въздуха

    Коментиран от #5

    15:51 27.06.2026

  • 3 ха ха хаааа

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Те , па чалмите ако бяха много добри щяха да направят революция в технологиите ..🤔

    Коментиран от #6

    15:52 27.06.2026

  • 4 Овчар

    1 4 Отговор
    Плащаш и минаваш това е , друг начин няма.

    15:54 27.06.2026

  • 5 Брачет

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Краварите ги чака здрав пердах от персит":

    Ти остави персите , дай някаква информация от СВО-то .. Върви ли по план ?

    Коментиран от #9

    15:55 27.06.2026

  • 6 Ха, ама - Хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "ха ха хаааа":

    Знаеш ли, че в Иран половината от жените са с висше образование? И че в университетите им, над 60% от преподавателите са жени?!

    Коментиран от #8, #10

    16:00 27.06.2026

  • 7 хехе

    1 2 Отговор
    маршрута се разширявал това значили, че протока са го разширили.

    16:10 27.06.2026

  • 8 ха ха хаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха, ама - Хаха":

    И ?!

    16:13 27.06.2026

  • 9 Kaлпазанин

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Брачет":

    Върви ,Австрия спира парите на клетите украинци в боеспособна възраст които не могат да изкарат от казината и курортите и мечтаят да умират за зеления наркоман

    16:14 27.06.2026

  • 10 Ахаа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха, ама - Хаха":

    Сигурно бурките им пречат ?

    17:04 27.06.2026

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