Пентагонът: Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

Морска организация, ръководена от Военноморските сили на САЩ, съобщи днес, че маршрутът през Ормузкия проток, в близост до бреговете на Оман, се разширява, за да позволи преминаване както в посока към протока, така и обратно, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Съобщението на Съвместния морски информационен център (Joint Maritime Information Center) представлява поредното предупреждение към Иран, че Вашингтон настоява за отваряне на Ормузкия проток.
От своя страна, Техеран настоява, че преминаващите кораби трябва да се подчиняват на неговите заповеди, и предупреждава, че ще започне да събира такси за транзитно преминаване.
САЩ и арабските държави от Залива отхвърлиха исканията на Иран. В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман, отбелязва АП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #3
15:46 27.06.2026
2 Краварите ги чака здрав пердах от персит
Коментиран от #5
15:51 27.06.2026
3 ха ха хаааа
До коментар #1 от "Хахаха":Те , па чалмите ако бяха много добри щяха да направят революция в технологиите ..🤔
Коментиран от #6
15:52 27.06.2026
4 Овчар
15:54 27.06.2026
5 Брачет
До коментар #2 от "Краварите ги чака здрав пердах от персит":Ти остави персите , дай някаква информация от СВО-то .. Върви ли по план ?
Коментиран от #9
15:55 27.06.2026
6 Ха, ама - Хаха
До коментар #3 от "ха ха хаааа":Знаеш ли, че в Иран половината от жените са с висше образование? И че в университетите им, над 60% от преподавателите са жени?!
Коментиран от #8, #10
16:00 27.06.2026
7 хехе
16:10 27.06.2026
8 ха ха хаааа
До коментар #6 от "Ха, ама - Хаха":И ?!
16:13 27.06.2026
9 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Брачет":Върви ,Австрия спира парите на клетите украинци в боеспособна възраст които не могат да изкарат от казината и курортите и мечтаят да умират за зеления наркоман
16:14 27.06.2026
10 Ахаа
До коментар #6 от "Ха, ама - Хаха":Сигурно бурките им пречат ?
17:04 27.06.2026