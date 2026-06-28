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"Операция Чистилище“ срещу "мафиотската система" на Орбан

"Операция Чистилище“ срещу "мафиотската система" на Орбан

28 Юни, 2026 14:54 1 061 32

  • унгария-
  • виктор орбан-
  • петер мадяр-
  • фидес-
  • тиса

През 16-годишното управление на Виктор Орбан унгарските обществени медии бяха чисто пропагандни институции и източници на фалшиви новини

"Операция Чистилище“ срещу "мафиотската система" на Орбан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Правителството на Мадяр в Унгария провежда "Операция Чистилище". Най-важната цел - да бъдат възстановени милиардите, натрупани незаконно от обкръжението на Орбан. Обществото иска да види "как щракват белезниците".

Новото правителство на Унгария, ръководено от Петер Мадяр, провежда бързи реформи. В областта на външната политика Мадяр започна още през първите седмици от мандата си обещаното завръщане към Европа. Той отмени блокадите спрямо ЕС и поде диалог с Украйна, която неговият предшественик Виктор Орбан наричаше „империя на злото“. В областта на вътрешната политика парламентът в Будапеща намали заплатите на депутатите и министрите и ограничи мандата на министър-председателя до максимум два мандата.

Мадяр се зае да промени същността на Орбановия режим

Първите ходове съдържаха много анти-Орбан символика, но сега Мадяр се заема с промени в същността на Орбановия режим. Автократът се беше подсигурил и случай на загуба на изборите – назначените от неговата власт и трудно сменяеми държавни служители трябваше да саботират работата на всяко ново правителство. А заделени настрана милиарди трябваше да продължат да финансират мрежата на Орбан.

Благодарение на комфортно мнозинство от две трети в парламента правителството на Петиер Мадяр вече може да ликвидира тези структури. В реч пред парламента в понеделник (22.06.2026 г.) новият министър-председател нарече управлението на Орбан „мафиотска система“. Той обеща да я премахне радикално – с помощта на „Операция Чистилище“ - известно е пристрастието на Мадяр към религиозните и исторически символи.

Мащабни разследвания трябва да разкрият как семейството, приятелите, олигарсите и високопоставените съпартийци на Орбан са се обогатявали – за да върнат незаконно придобитите средства. Държавата, съдебната система и медиите трябва да бъдат преструктурирани така, че да не е възможно повече връщане към системата на Орбан, тоест към политическия контрол над процесите в обществото и върху държавните институции. „Орбан искаше да върже ръцете на всички бъдещи правителства, а сега правителството на Мадяр разрушава неговия план“, гласеше коментарът на портала 444.

Приет е първият пакет от закони

Още във вторник (23.06.2026 г.) парламентът прие първия по-голям пакет от закони в рамките на „Операция Чистилище“. Той включва основно мерки за борба с корупцията, които са важни, за да може Унгария да получи замразените средства от ЕС в размер на около 17 милиарда евро. За голяма част от тях, около 10,4 милиарда евро, крайният срок изтича през август.

Една от най-важните мерки засяга премахването на „Фондациите за управление на имущество с нестопанска цел“ (KEKVA). Зад това сложно наименование се крият частни фондации, които управляват университети, културни институции или паметници на културата.

Символ на клептокрацията

Вдясно е къщата, в която е израснал бившият премиер Орбан. Сградата зад нея е футболен стадион, който разполага с повече места, отколкото е населението на селото. Това е един от символите на корупцията при Орбан.Снимка: AFP/Getty Images

Те бяха създадени по времето на Орбан, за да се прехвърлят огромни публични активи в ръцете на частни субекти – символ на Орбановата клептокрация. Общата сума възлиза на 5 до 9 милиарда евро. Същевременно част от тези фондации послужиха за налагането на нова управленска структура на повечето унгарски университети, която беше запълнена с кадри, лоялни към Орбан. По този начин беше ликвидирана автономията на много университети.

Най-известният пример за такава фондация, контролираща сериозни държавни активи, е „Матиас Корвинус Колегиум“ (MCC) – най-важната школа за подготовка на кадри и пропаганда на партията на Орбан „Фидес“. По инициатива на правителството на Орбан през 2020 г. MCC получи безвъзмездно по 10% от държавните дялове в петролния концерн MOL и във фармацевтичната компания „Гедеон Рихтер“ – с приблизителна стойност около 1,3 милиарда евро.

По-голяма прозрачност при обществените поръчки

Освен тези закони, парламентът разшири и правомощията на т. нар. Агенция за интегритет и затегна правилата за деклариране на имуществото на политици и висши държавни служители, както и изискванията за прозрачност и отчетност при обществените поръчки. Последните бяха един от най-важните проводници на корупция и лично обогатяване по времето на Орбан.

От тях се възползваха например фирмите на Лоринц Месарош, бивш съученик на Орбан от родното му село. Някогашният отоплителен техник се превърна в милиардер по времето на Орбан. Прякорът му - „портмонето на Орбан“.

Медийна реформа

Във вторник парламентът изпълни и друго обещание от предизборната кампания на Мадяр: преструктурирането на обществените медии, както и значително ограничаване на политическите кампании на омраза чрез национални рекламни акции с плакати и клипове, каквито бяха обичайни по времето на бившия премиер.

През 16-годишното управление на Орбан унгарските обществени медии бяха чисто пропагандни институции и източници на фалшиви новини. Въпреки законовото изискване за обективност, в тях почти никога не се чуваха мнения, различни от тези на „Фидес“. Досегашните холдингови дружества на обществените медии сега се премахват. На тяхно място се създават нови органи, в които, освен партиите, свои представители ще имат също и журналистическите сдружения.

"Как щракват белезниците"

През тази седмица беше даден ход и на други важни законопроекти, както и на конституционна реформа. Като най-важен от всички закони повечето независими унгарски наблюдатели оценяват планираното създаване на „Агенция за възстановяване и защита на националното имущество“ (NVVH). Става дума за едно от основните предизборни обещания на Мадяр: да бъдат възстановени милиардите, натрупани незаконно и непрозрачно от обкръжението на Орбан по време на неговото управление, а съответните лица да бъдат изправени пред съда.

В новинарския портал 24.hu политологът Габор Тьорьок определи планираното създаване на NVVH като „най-важната политическа мярка“ на унгарското правителство. То отговаря на общественото желание да види как „щракват белезниците“ – нещо, което никое правителство не е постигнало след промените през 1989/90 година.

Унгарската "трилема"

Сега предстои обществен дебат по създаването на въпросната национална агенция – една практика, която не съществуваше в „нелибералната демокрация“ на Орбан. Същото важи и за планираните промени в конституцията, включително за отстраняването на президента Тамаш Шуйок, наричан от Мадяр „марионетка на режима на Орбан“, и ограничението за най-много три депутатски мандата. Най-вече последното поражда критики в Унгария.

Външнополитическата експертка Жужана Селени – сътрудничка на Орбан в началото на 1990-те години, когато "Фидес" все още беше либерална партия, написа в портала „Социална Европа“, че унгарското правителство сега трябва да реши „постлибералната трилема“: бързо да отстрани щетите, причинени от нелибералното управление; да предотврати възраждането на популизма; и да се погрижи конституционните норми да бъдат стриктно спазвани. Според Селени ключът към демократизацията на Унгария се крие в постигането на „баланс между бързина, ефективност и върховенство на закона“.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 11 Отговор
    Радев да гледа и да се учи!

    Коментиран от #4, #18

    14:57 28.06.2026

  • 2 Дойче Зеле

    18 9 Отговор
    Следва операция Чистилище в Германия. Мерц ще бъде изчистен. На власт идват шоколадово кафявите :))

    14:57 28.06.2026

  • 3 Сатана Z

    12 7 Отговор
    Гьобелс Веле иска да каже ,че Унгария се Украинизира и скоро ще се включи във войната на Изток

    Коментиран от #12, #21

    14:58 28.06.2026

  • 4 Ще избираме

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тиквуниййй.

    Коментиран от #8

    14:58 28.06.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    14 2 Отговор
    И Бойко Борисов строи стадиони в села с двама старци население.

    14:59 28.06.2026

  • 6 Унгарците

    5 3 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    15:00 28.06.2026

  • 7 Гласове от зайчарника в Банкя

    15 1 Отговор
    На Дон Бацо системата не могат я изчисти 200 години, като троскот е!

    15:02 28.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    8 9 Отговор
    най-важното е, че вече се проведе прайд, при Орбан не можеше

    15:02 28.06.2026

  • 10 Дв е мафия

    9 4 Отговор
    Дв за вас трябва чистилище

    15:03 28.06.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    2 8 Отговор
    Пембен коги че върне комисеонната сума за Боташ? Тоа мамелюк гепа преди да стане минпред! Бацо е Инокентий спремо Фатмагюл паша! Внетен ли сме?

    15:04 28.06.2026

  • 12 Ами

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    не съвсем, в Украйна живеят унгарци, а зеленски ги праща на фронта

    15:04 28.06.2026

  • 13 Тома

    8 0 Отговор
    А кога ще има в България чисти ръце срещу боко тиквата и мамута пеевски

    15:04 28.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 а дойче зеле що не цъкнат и за

    7 1 Отговор
    Операция Чистилище“ срещу "мафиотската система" на
    Тиква баба и 40те чекмеджара

    15:05 28.06.2026

  • 16 Дзак

    5 2 Отговор
    Просто не обръщаме внимание!

    15:06 28.06.2026

  • 17 Хи хи хи

    6 3 Отговор
    Куфланд ни "храни"
    DW ни прави "умни"

    ........
    / Куфладен преведено от немски
    - кравешко ла....йно/

    Коментиран от #23

    15:07 28.06.2026

  • 18 Радев да гледа и да се учи

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    как да сгащи тиквите
    дето си лапат от скътаните парици
    и стадата им трябва да ги стрижат до кожа
    да изплатят дълговете наследени

    15:07 28.06.2026

  • 19 Бай Ставри от южното крило

    2 0 Отговор
    Първата година е трудно, после се свиква.

    15:09 28.06.2026

  • 20 Атина Палада

    5 5 Отговор
    А дойчето зеле е източник на истински новини:))))) по пропаганда унгарските медии спрямо дойчето зеле са в детската градина..

    15:10 28.06.2026

  • 21 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    По-точно:
    „Гледайте на пресата като на клавиатура, на която свири правителството.” - (Гьобелс)

    Коментиран от #24

    15:11 28.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 да ти е сладко

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи хи":

    тпаришч

    15:13 28.06.2026

  • 24 Като искаш по- бързо да изчистиш

    8 6 Отговор

    До коментар #21 от "СВО 1 585 дни РЕЗИЛ":

    бандерките грабвай автомата и на изт.фронт.

    15:14 28.06.2026

  • 25 Родина

    5 3 Отговор
    Е , защо изтрихте коментара ?
    Кое не е вярно ? Питам имаше ли прайд в
    Будапеща ? Коя висша ценност, възхваляваха .

    15:14 28.06.2026

  • 26 Хаха

    5 6 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    15:15 28.06.2026

  • 27 Операция

    6 6 Отговор
    ГЕЙ ПАРАДИ

    Коментиран от #30

    15:16 28.06.2026

  • 28 Българин

    0 5 Отговор
    Орбан е слуга на Сорос и за това е неприкосновен! Ако някой му посегне, с него свършено, защото Сорос знае как да си пази служителите!

    Коментиран от #29

    15:19 28.06.2026

  • 29 Отново

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Помашки простотии

    15:24 28.06.2026

  • 30 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Операция":

    Така е!

    15:27 28.06.2026

  • 31 Само така

    1 0 Отговор
    Бой по крадеца!

    15:54 28.06.2026

  • 32 РАНО ИЛИ КЪСНО

    0 0 Отговор
    Идва Видов Ден .

    Орбан и Глутницата
    Трябва да бягат Към Мускалието.

    16 Години кражби стигат

    15:57 28.06.2026

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