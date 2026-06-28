"Операция Чистилище“ срещу "мафиотската система" на Орбан

Правителството на Мадяр в Унгария провежда "Операция Чистилище". Най-важната цел - да бъдат възстановени милиардите, натрупани незаконно от обкръжението на Орбан. Обществото иска да види "как щракват белезниците".
Новото правителство на Унгария, ръководено от Петер Мадяр, провежда бързи реформи. В областта на външната политика Мадяр започна още през първите седмици от мандата си обещаното завръщане към Европа. Той отмени блокадите спрямо ЕС и поде диалог с Украйна, която неговият предшественик Виктор Орбан наричаше „империя на злото“. В областта на вътрешната политика парламентът в Будапеща намали заплатите на депутатите и министрите и ограничи мандата на министър-председателя до максимум два мандата.
Мадяр се зае да промени същността на Орбановия режим
Първите ходове съдържаха много анти-Орбан символика, но сега Мадяр се заема с промени в същността на Орбановия режим. Автократът се беше подсигурил и случай на загуба на изборите – назначените от неговата власт и трудно сменяеми държавни служители трябваше да саботират работата на всяко ново правителство. А заделени настрана милиарди трябваше да продължат да финансират мрежата на Орбан.
Благодарение на комфортно мнозинство от две трети в парламента правителството на Петиер Мадяр вече може да ликвидира тези структури. В реч пред парламента в понеделник (22.06.2026 г.) новият министър-председател нарече управлението на Орбан „мафиотска система“. Той обеща да я премахне радикално – с помощта на „Операция Чистилище“ - известно е пристрастието на Мадяр към религиозните и исторически символи.
Мащабни разследвания трябва да разкрият как семейството, приятелите, олигарсите и високопоставените съпартийци на Орбан са се обогатявали – за да върнат незаконно придобитите средства. Държавата, съдебната система и медиите трябва да бъдат преструктурирани така, че да не е възможно повече връщане към системата на Орбан, тоест към политическия контрол над процесите в обществото и върху държавните институции. „Орбан искаше да върже ръцете на всички бъдещи правителства, а сега правителството на Мадяр разрушава неговия план“, гласеше коментарът на портала 444.
Приет е първият пакет от закони
Още във вторник (23.06.2026 г.) парламентът прие първия по-голям пакет от закони в рамките на „Операция Чистилище“. Той включва основно мерки за борба с корупцията, които са важни, за да може Унгария да получи замразените средства от ЕС в размер на около 17 милиарда евро. За голяма част от тях, около 10,4 милиарда евро, крайният срок изтича през август.
Една от най-важните мерки засяга премахването на „Фондациите за управление на имущество с нестопанска цел“ (KEKVA). Зад това сложно наименование се крият частни фондации, които управляват университети, културни институции или паметници на културата.
Символ на клептокрацията
Вдясно е къщата, в която е израснал бившият премиер Орбан. Сградата зад нея е футболен стадион, който разполага с повече места, отколкото е населението на селото. Това е един от символите на корупцията при Орбан.Снимка: AFP/Getty Images
Те бяха създадени по времето на Орбан, за да се прехвърлят огромни публични активи в ръцете на частни субекти – символ на Орбановата клептокрация. Общата сума възлиза на 5 до 9 милиарда евро. Същевременно част от тези фондации послужиха за налагането на нова управленска структура на повечето унгарски университети, която беше запълнена с кадри, лоялни към Орбан. По този начин беше ликвидирана автономията на много университети.
Най-известният пример за такава фондация, контролираща сериозни държавни активи, е „Матиас Корвинус Колегиум“ (MCC) – най-важната школа за подготовка на кадри и пропаганда на партията на Орбан „Фидес“. По инициатива на правителството на Орбан през 2020 г. MCC получи безвъзмездно по 10% от държавните дялове в петролния концерн MOL и във фармацевтичната компания „Гедеон Рихтер“ – с приблизителна стойност около 1,3 милиарда евро.
По-голяма прозрачност при обществените поръчки
Освен тези закони, парламентът разшири и правомощията на т. нар. Агенция за интегритет и затегна правилата за деклариране на имуществото на политици и висши държавни служители, както и изискванията за прозрачност и отчетност при обществените поръчки. Последните бяха един от най-важните проводници на корупция и лично обогатяване по времето на Орбан.
От тях се възползваха например фирмите на Лоринц Месарош, бивш съученик на Орбан от родното му село. Някогашният отоплителен техник се превърна в милиардер по времето на Орбан. Прякорът му - „портмонето на Орбан“.
Медийна реформа
Във вторник парламентът изпълни и друго обещание от предизборната кампания на Мадяр: преструктурирането на обществените медии, както и значително ограничаване на политическите кампании на омраза чрез национални рекламни акции с плакати и клипове, каквито бяха обичайни по времето на бившия премиер.
През 16-годишното управление на Орбан унгарските обществени медии бяха чисто пропагандни институции и източници на фалшиви новини. Въпреки законовото изискване за обективност, в тях почти никога не се чуваха мнения, различни от тези на „Фидес“. Досегашните холдингови дружества на обществените медии сега се премахват. На тяхно място се създават нови органи, в които, освен партиите, свои представители ще имат също и журналистическите сдружения.
"Как щракват белезниците"
През тази седмица беше даден ход и на други важни законопроекти, както и на конституционна реформа. Като най-важен от всички закони повечето независими унгарски наблюдатели оценяват планираното създаване на „Агенция за възстановяване и защита на националното имущество“ (NVVH). Става дума за едно от основните предизборни обещания на Мадяр: да бъдат възстановени милиардите, натрупани незаконно и непрозрачно от обкръжението на Орбан по време на неговото управление, а съответните лица да бъдат изправени пред съда.
В новинарския портал 24.hu политологът Габор Тьорьок определи планираното създаване на NVVH като „най-важната политическа мярка“ на унгарското правителство. То отговаря на общественото желание да види как „щракват белезниците“ – нещо, което никое правителство не е постигнало след промените през 1989/90 година.
Унгарската "трилема"
Сега предстои обществен дебат по създаването на въпросната национална агенция – една практика, която не съществуваше в „нелибералната демокрация“ на Орбан. Същото важи и за планираните промени в конституцията, включително за отстраняването на президента Тамаш Шуйок, наричан от Мадяр „марионетка на режима на Орбан“, и ограничението за най-много три депутатски мандата. Най-вече последното поражда критики в Унгария.
Външнополитическата експертка Жужана Селени – сътрудничка на Орбан в началото на 1990-те години, когато "Фидес" все още беше либерална партия, написа в портала „Социална Европа“, че унгарското правителство сега трябва да реши „постлибералната трилема“: бързо да отстрани щетите, причинени от нелибералното управление; да предотврати възраждането на популизма; и да се погрижи конституционните норми да бъдат стриктно спазвани. Според Селени ключът към демократизацията на Унгария се крие в постигането на „баланс между бързина, ефективност и върховенство на закона“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #18
14:57 28.06.2026
2 Дойче Зеле
14:57 28.06.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #12, #21
14:58 28.06.2026
4 Ще избираме
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тиквуниййй.
Коментиран от #8
14:58 28.06.2026
5 Делю Хайдутин
14:59 28.06.2026
6 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
15:00 28.06.2026
7 Гласове от зайчарника в Банкя
15:02 28.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хмм
15:02 28.06.2026
10 Дв е мафия
15:03 28.06.2026
11 Архимандрисандрит Бибиян
15:04 28.06.2026
12 Ами
До коментар #3 от "Сатана Z":не съвсем, в Украйна живеят унгарци, а зеленски ги праща на фронта
15:04 28.06.2026
13 Тома
15:04 28.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 а дойче зеле що не цъкнат и за
Тиква баба и 40те чекмеджара
15:05 28.06.2026
16 Дзак
15:06 28.06.2026
17 Хи хи хи
DW ни прави "умни"
........
/ Куфладен преведено от немски
- кравешко ла....йно/
Коментиран от #23
15:07 28.06.2026
18 Радев да гледа и да се учи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":как да сгащи тиквите
дето си лапат от скътаните парици
и стадата им трябва да ги стрижат до кожа
да изплатят дълговете наследени
15:07 28.06.2026
19 Бай Ставри от южното крило
15:09 28.06.2026
20 Атина Палада
15:10 28.06.2026
21 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ
До коментар #3 от "Сатана Z":По-точно:
„Гледайте на пресата като на клавиатура, на която свири правителството.” - (Гьобелс)
Коментиран от #24
15:11 28.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 да ти е сладко
До коментар #17 от "Хи хи хи":тпаришч
15:13 28.06.2026
24 Като искаш по- бързо да изчистиш
До коментар #21 от "СВО 1 585 дни РЕЗИЛ":бандерките грабвай автомата и на изт.фронт.
15:14 28.06.2026
25 Родина
Кое не е вярно ? Питам имаше ли прайд в
Будапеща ? Коя висша ценност, възхваляваха .
15:14 28.06.2026
26 Хаха
15:15 28.06.2026
27 Операция
Коментиран от #30
15:16 28.06.2026
28 Българин
Коментиран от #29
15:19 28.06.2026
29 Отново
До коментар #28 от "Българин":Помашки простотии
15:24 28.06.2026
30 Анонимен
До коментар #27 от "Операция":Така е!
15:27 28.06.2026
31 Само така
15:54 28.06.2026
32 РАНО ИЛИ КЪСНО
Орбан и Глутницата
Трябва да бягат Към Мускалието.
16 Години кражби стигат
15:57 28.06.2026