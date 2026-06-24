Първият дипломат на Путин: Що се отнася до Украйна, искаме да разберем какво се случи в Евиан

Русия иска да изясни дали президентът на САЩ Доналд Тръмп е променил позицията си относно войната в Украйна след срещата на върха на Г-7 в Евиан, след като френският президент Еманюел Макрон намекна, че Вашингтон е направил завой, заяви в сряда външният министър Сергей Лавров, цитиран от "Ройтерс".
Макрон, домакин на срещата, каза, че Тръмп е признал по време на разговорите, че Русия не иска мир в Украйна, което според него представлява "реална промяна в подхода" на САЩ.
След среща с украинския президент Владимир Зеленски Тръмп призова Русия да влезе в преговори, определяйки разговора като "много добър", което породи предпазлив оптимизъм сред лидерите на Г-7 за възможно мирно споразумение.
"Що се отнася до Украйна, искаме да разберем какво се случи в Евиан", отбеляза Лавров.
"Американците все още не са ни казали какво са научили от срещата на върха в Евиан или какъв ще бъде бъдещият им курс на действие", добави той.
Лавров също цитира Макрон, който е казал, че разбирателствата, постигнати миналия август между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж, Аляска, са били "заровени" в Евиан.
Москва често се позовава на договореностите в Анкъридж, които според анализатори се тълкуват като основа за потенциално споразумение - изтегляне на украинските сили от частите на Донбас в замяна на замразяване на фронтовите линии от Русия. Киев многократно е заявявал, че няма да отстъпи територия.
Лавров предположи по-рано, че срещата в Аляска може да е била "американски план за печелене на време за превъоръжаване на режима в Киев", а други руски представители обвиниха Вашингтон, че не изпълнява договореностите от Анкъридж.
В сряда той заяви, че Путин е приел американско предложение:
"В Анкъридж той (Путин) каза на президента Тръмп: "Има някои нюанси тук, но аз ще поема отговорност за тях; приемам вашите предложения." Това вече беше компромис. А сега ни казват: "Вижте, все още не се получава - нека измислим друга отстъпка."
Лавров подчерта, че Москва иска продължаване на диалога и очаква посещението на пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо особено
Коментиран от #5, #50, #55
19:52 24.06.2026
2 Ъххх
На дядо. €. беца - хич.
19:54 24.06.2026
3 ВСИЧКИ БАНДЕРИ НА КАМАРИ
Коментиран от #8, #72
19:54 24.06.2026
4 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #17, #28
19:54 24.06.2026
5 Пробват
До коментар #1 от "Нищо особено":54 държави и едец
19:54 24.06.2026
6 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #36, #60
19:55 24.06.2026
7 Хазара путин
Коментиран от #13, #31
19:56 24.06.2026
8 Хахахаха
До коментар #3 от "ВСИЧКИ БАНДЕРИ НА КАМАРИ":Бандерките реват в метрото. Гледа ли репортаж на СНН? Проклинат наркомана. Директно така го наричат.
19:56 24.06.2026
9 Добри новини
Коментиран от #15
19:56 24.06.2026
10 А ГДЕ
19:57 24.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 РФ е един огромен КЕН eф !
Медведев участва в първото представяне на проекта МС-21.
Второто видео - юни 2026 г.
Путин днес ОТНОВО участва в първото представяне същия проект МС-21.
За 10 години така и не е произведен нито един самолет. 🤣🤣🤣
Коментиран от #37
19:58 24.06.2026
13 Май си доста тп4ък
До коментар #7 от "Хазара путин":Хал хабер си нямаш на кого викат хазари.
Бай ти Али Турчина съм.
Коментиран от #24
19:58 24.06.2026
14 Майор Деянов, на всеки километър
19:59 24.06.2026
15 Така е
До коментар #9 от "Добри новини":Лукашенко е изпълнил ултиматума на Зеленски. „Шахедите“ край границата на Беларус с Украйна не летят вече от три дни. Ретранслаторите, които улесняваха атаките, вече не работят, отбеляза беларуското издание „Флагшток“.
Изпълнява се искането на Зеленски, щото няма да ги спасят нито“Орешниците”, нито“Хуешниците”
19:59 24.06.2026
16 Още добри новини
Украинските войски през нощта на 24 юни поразиха Центъра за космическа връзка (ЦКВ) „Владимир“ във Владимирска област (в град Гус-Хрустални), който е филиал на ФГУП „Космическа връзка“. Това е вече вторият подобен обект, атакуван от украинската армия за една седмица: в понеделник ВСУ удариха по центъра за космическа връзка (ЦКВ) „Дубна“ в Подмосковието.
ЦКВ във Владимирска област „осигурява работата на системите за сателитна и далечна космическа връзка“, които се използват, наред с другото, „в интерес на силовите структури“ на Русия. Според открити данни, центърът предоставя услуги за сателитна връзка в различни диапазони. Разположената в центъра командно-измервателна станция позволява управлението, както и осъществяването на телеметричен контрол и измерване на параметрите на орбитите на сателитите от серията „Експрес-АМ“. Последните осигуряват цифрово телевизионно и радиоразпръскване, широколентов достъп до интернет и телефонна връзка.
Коментиран от #40
20:01 24.06.2026
17 Тодор Тагарев, военен министър
До коментар #4 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Куфарите пълни с 20 000 дрона и 500 000 снаряда. За Русия даром, без деньги ☝️😎
20:01 24.06.2026
18 Рамбо Силек
В Аляска студ и вечен лед,
но в Кремъл пламнал е разчет:
„О, Анкоридж! О, славен дух!
Спаси ни от фалита кух!“
Серьожа Лавров, цял в мъгла,
на Путин шепне на ухо:
„Сега ще вържем ний ума
на Тръмп със нашето перо!
Ще дойде Доналд – благодат!
Ще каже: "Вземайте Донбас!"
И Киев в паника и страх
ще клекне унизен пред нас!“
Но Тръмп си гледа своя голф,
духът в Аляска си мълчи,
а планът – на парчета, бол,
и Кремъл пак от яд бучи.
„Къде сгрешихме?“ – Вова стене.
„Нали ни обещаха мир?
Украйна пак не пада на колене,
а духът се оказа... чист ефир!“
Така във ледната пустиня,
сред сняг, пингвини и тъга,
умря и руската надежда,
че ще плати Тръмп сметката!
20:01 24.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Башбакана
Коментиран от #43
20:02 24.06.2026
21 Сърби, боли …Драго ми е
20:02 24.06.2026
22 не може да бъде
20:03 24.06.2026
23 Ех, че хубавооо
Московската рафинерия на „Газпром нефт“, ударена два пъти от атаки с дронове през юни, няма да може да възобнови дейността си скоро, съобщиха запознати с плановете на рафинерията.
Единствената рафинерия в Москва, ще може да поправи щетите в най-добрия случай до 2027 г., съобщиха източниците. Според един от източниците, ремонтът на рафинерията, с капацитет от 14 милиона тона годишно, ще отнеме „в най-добрия случай шест месеца“.
Атаките на 16 и 18 юни повредиха и двата основни рафиниращи агрегата на рафинерията. В резултат на това рафинерията, която произвежда приблизително 3 милиона тона бензин и същото количество дизелово гориво годишно, е спряла дейността си.
При песимистичен сценарий анализатори от инвестиционна банка „Синара“ изчисляват, че разходите за ремонт в московската рафинерия могат да достигнат 1 милиард долара. Те смятат, че възстановяването на работата на рафинерията ще отнеме една година.
Коментиран от #39, #49, #66
20:04 24.06.2026
24 Голям глад е раша
До коментар #13 от "Май си доста тп4ък":Сащ ще докарат ли флота с пилешки замразени бутчета като през 90та
20:04 24.06.2026
25 Александър Сирски, генерал
Който руснак заварим му е яка жonата рускя ☝️
20:05 24.06.2026
26 Кажи честно ... 🤣
Но пък затова станахме по-богати, погрижи се човека за народа.
20:06 24.06.2026
27 Е, той Тръмп каза :
Какво повече да ви каже, това е напълно достатъчно като информация :)
20:07 24.06.2026
28 Лукашенко е събрал
До коментар #4 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":куфарите и е заминал в неизвестна посока :)
20:08 24.06.2026
29 Край
20:08 24.06.2026
30 Нямат край добрите новини.
Двата обекта се намират на повече от 1200 км от линията на фронта. След ударите са избухнали пожари.
Предприятията образуват единен производствен цикъл. Тук се получават компоненти, необходими за ракетната техника, системите за насочване, взривните вещества и барута.
20:10 24.06.2026
31 Мишел
До коментар #7 от "Хазара путин":Жълтопаветни мечти. Русия продава Аляска на САЩ, защото е нямала потенциал да воюва там срещу Франция и Англия и щеше да я загуби без никаква компенсации.
Китай няма потенциал и население да усвои Сибир. Населението на Китай до 2100 година ще е наполовина на сегашното (последствие на политиката 1 семейство- 1 дете) и ще е недостатъчно даже за сегашните китайски територии.
Коментиран от #34, #41
20:11 24.06.2026
32 НЕ МОЖЕ.....
20:11 24.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Владимир Путин, президент
До коментар #31 от "Мишел":"...Русия продава Аляска на САЩ, защото е нямала потенциал.. "
Така продам и Сибир на Китай !!!
Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И 👈
20:14 24.06.2026
35 Факт
20:14 24.06.2026
36 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":До последната хахла!!!
Коментиран от #38, #47
20:16 24.06.2026
37 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #12 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Спонсорират тероризма и за това ще бъдат заличени!
20:17 24.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Беги ма Лепилар
До коментар #31 от "Мишел":Аман от омочковци и пен ДЕЛЕ .
Не само Сибир,..и всичките 8 монгольяк Републики ше им вземе СИ!
В момента само в СИБИР има повече от 4 Милиона Китайци! Всички предприятия, ресторанти, магазини,строителни компании, и т.н...са Китайски!
До 2 год..в СИБИР ше има повече от 15 Милиона Китайци
20:19 24.06.2026
42 Димата
20:21 24.06.2026
43 хахахахха
До коментар #20 от "Башбакана":друго си е да копират от укринфор,укродебил пробит
20:21 24.06.2026
44 Факти
20:22 24.06.2026
45 СВО
20:23 24.06.2026
46 Сатана Z
Коментиран от #52
20:23 24.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 хаха🤣
20:24 24.06.2026
49 Това са безспорни
До коментар #23 от "Ех, че хубавооо":Факти.
20:24 24.06.2026
50 май
До коментар #1 от "Нищо особено":са се разбрали кой, какво ще намаже.. и на кого ще му намажат ските..
20:25 24.06.2026
51 Сатана Z
Коментиран от #59
20:26 24.06.2026
52 Последния софиянец
До коментар #46 от "Сатана Z":Че какво общо има Бай ДОНЧО с това,че Украйна САМА ( и без помощ от САЩ )
Ши ба 13 год...22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи от С Корея?!?
20:26 24.06.2026
53 Смех с копейки
🤣🤣🤣
Коментиран от #56
20:27 24.06.2026
54 РФ е въздух под налягане !
Малко след това на Кобзон се представиха и последните две установки С 400 от непосредствено защитаващите незаконно построеният мост. Те и така бяха излишни щото преди три дена им разрушиха радарите. След още десет минути унищожиха и две установки Панцир, които трябваше да пазят С 400.
Ама случват се тия работи - на чужда земя всичко става. Сега мостът е охраняван само от благословията на полковник Гундяев и молбите на Сатанаил!
Коментиран от #70
20:28 24.06.2026
55 Лавров
До коментар #1 от "Нищо особено":На това винаги съм отговарял така:
- Ами нека опитат!:)
20:29 24.06.2026
56 Шмекер Копейкин празнодумеца
До коментар #53 от "Смех с копейки":На късия арбалет даже ботовете му избягаха от него от отвращение .
20:30 24.06.2026
57 Хи хи
20:30 24.06.2026
58 Зелен укър
20:31 24.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 м даааа
До коментар #47 от "Черножопая Чу рка ,да?":продължавай си с опорките,евтин драскач мижав,нищо че тебе те купуват 10 пъти по евтино от всички други тролчета по света,по евтино излизаш и от бот 🤣
Коментиран от #67, #69
20:40 24.06.2026
62 Тов. ЧЛЕНИН
20:41 24.06.2026
63 НАЛИ?!
До коментар #47 от "Черножопая Чу рка ,да?":И кво стана накрая...?!
Зеленски,още си ,,пие кафето" в Крим,както обеща...!
А пък Готвача -...,,сготвен"...!
Коментиран от #77
20:41 24.06.2026
64 Булпсихопатъ
20:42 24.06.2026
65 А ве щеше да казваш...?!
До коментар #60 от "Механик":Кой туй нящу-,,фаража"...?!
20:43 24.06.2026
66 хахахахха
До коментар #23 от "Ех, че хубавооо":по голяма измишльотина не можа да надраскаш,прочети малко как се пише правдоподобна дезинформация,с тези драсканици и 2та цента няма да ти дадат
20:43 24.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Поне разбрахте ли в Москва
20:44 24.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ес е един огромен КЕН eф !
До коментар #54 от "РФ е въздух под налягане !":и ще бъде унищожен защото финансира тероризма
20:48 24.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Механик
До коментар #3 от "ВСИЧКИ БАНДЕРИ НА КАМАРИ":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
20:51 24.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 az СВО Победа 81
На срещата на Г-7 очевидно много ясно са били обяснени перспективите пред настоящия действащ финансов модел. Не публично, разбира се. За публиката от срещата имаше само усмивки, ръкостискания и групови снимки. Но съдейки по нервното поведение на европейските лидери след срещата на върха, разговорът зад кулисите е бил съвсем различен. На европейските мениджъри е било казано съвсем ясно, че при предстоящото преформатиране на световната финансова система няма да има спасителни лодки за всички....
Оттук и голямата суматоха....
Когато пътниците започнат да подозират, че билетите им са еднопосочни, атмосферата на палубата неизбежно става по-малко празнична. 🤣
Коментиран от #75
20:52 24.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Бай Араб
20:58 24.06.2026
79 Дайте му овес бе!
Коментиран от #81
21:01 24.06.2026
80 Бай Араб
21:01 24.06.2026
81 Бай Араб
До коментар #79 от "Дайте му овес бе!":Какво да му дават овес,той свършил и той, зъби няма, не знае къде се намира.Захарова и тя се крие,омръзна ѝ да я карат да говори глупости.
21:04 24.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 az СВО Победа 81
До коментар #75 от "Гресирана ватенка":Харесал съм си твоя!
И ще продължа там да го слагам.... 🤣🤣🤣
21:12 24.06.2026
84 Русия иска не не и стиска
21:14 24.06.2026
85 Критик
21:22 24.06.2026
86 Брачед ,
До коментар #73 от "Така ли":Нищо не ти се разбира ... пука , лука .. севернокорейските падки са ти малки , а
21:22 24.06.2026
87 Един
21:23 24.06.2026