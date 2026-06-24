Първият дипломат на Путин: Що се отнася до Украйна, искаме да разберем какво се случи в Евиан

Русия иска да изясни дали президентът на САЩ Доналд Тръмп е променил позицията си относно войната в Украйна след срещата на върха на Г-7 в Евиан, след като френският президент Еманюел Макрон намекна, че Вашингтон е направил завой, заяви в сряда външният министър Сергей Лавров, цитиран от "Ройтерс".

Макрон, домакин на срещата, каза, че Тръмп е признал по време на разговорите, че Русия не иска мир в Украйна, което според него представлява "реална промяна в подхода" на САЩ.

След среща с украинския президент Владимир Зеленски Тръмп призова Русия да влезе в преговори, определяйки разговора като "много добър", което породи предпазлив оптимизъм сред лидерите на Г-7 за възможно мирно споразумение.

"Що се отнася до Украйна, искаме да разберем какво се случи в Евиан", отбеляза Лавров.

"Американците все още не са ни казали какво са научили от срещата на върха в Евиан или какъв ще бъде бъдещият им курс на действие", добави той.

Лавров също цитира Макрон, който е казал, че разбирателствата, постигнати миналия август между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж, Аляска, са били "заровени" в Евиан.

Москва често се позовава на договореностите в Анкъридж, които според анализатори се тълкуват като основа за потенциално споразумение - изтегляне на украинските сили от частите на Донбас в замяна на замразяване на фронтовите линии от Русия. Киев многократно е заявявал, че няма да отстъпи територия.

Лавров предположи по-рано, че срещата в Аляска може да е била "американски план за печелене на време за превъоръжаване на режима в Киев", а други руски представители обвиниха Вашингтон, че не изпълнява договореностите от Анкъридж.

В сряда той заяви, че Путин е приел американско предложение:

"В Анкъридж той (Путин) каза на президента Тръмп: "Има някои нюанси тук, но аз ще поема отговорност за тях; приемам вашите предложения." Това вече беше компромис. А сега ни казват: "Вижте, все още не се получава - нека измислим друга отстъпка."

Лавров подчерта, че Москва иска продължаване на диалога и очаква посещението на пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва.