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Първият дипломат на Путин: Що се отнася до Украйна, искаме да разберем какво се случи в Евиан

Първият дипломат на Путин: Що се отнася до Украйна, искаме да разберем какво се случи в Евиан

24 Юни, 2026 19:51 2 751 87

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • сергей лавров-
  • володимир зеленски

Москва често се позовава на договореностите в Анкъридж, които според анализатори се тълкуват като основа за потенциално споразумение - изтегляне на украинските сили от частите на Донбас в замяна на замразяване на фронтовите линии от Русия

Първият дипломат на Путин: Що се отнася до Украйна, искаме да разберем какво се случи в Евиан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия иска да изясни дали президентът на САЩ Доналд Тръмп е променил позицията си относно войната в Украйна след срещата на върха на Г-7 в Евиан, след като френският президент Еманюел Макрон намекна, че Вашингтон е направил завой, заяви в сряда външният министър Сергей Лавров, цитиран от "Ройтерс".

Макрон, домакин на срещата, каза, че Тръмп е признал по време на разговорите, че Русия не иска мир в Украйна, което според него представлява "реална промяна в подхода" на САЩ.

След среща с украинския президент Владимир Зеленски Тръмп призова Русия да влезе в преговори, определяйки разговора като "много добър", което породи предпазлив оптимизъм сред лидерите на Г-7 за възможно мирно споразумение.

"Що се отнася до Украйна, искаме да разберем какво се случи в Евиан", отбеляза Лавров.

"Американците все още не са ни казали какво са научили от срещата на върха в Евиан или какъв ще бъде бъдещият им курс на действие", добави той.

Лавров също цитира Макрон, който е казал, че разбирателствата, постигнати миналия август между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж, Аляска, са били "заровени" в Евиан.

Москва често се позовава на договореностите в Анкъридж, които според анализатори се тълкуват като основа за потенциално споразумение - изтегляне на украинските сили от частите на Донбас в замяна на замразяване на фронтовите линии от Русия. Киев многократно е заявявал, че няма да отстъпи територия.

Лавров предположи по-рано, че срещата в Аляска може да е била "американски план за печелене на време за превъоръжаване на режима в Киев", а други руски представители обвиниха Вашингтон, че не изпълнява договореностите от Анкъридж.

В сряда той заяви, че Путин е приел американско предложение:

"В Анкъридж той (Путин) каза на президента Тръмп: "Има някои нюанси тук, но аз ще поема отговорност за тях; приемам вашите предложения." Това вече беше компромис. А сега ни казват: "Вижте, все още не се получава - нека измислим друга отстъпка."

Лавров подчерта, че Москва иска продължаване на диалога и очаква посещението на пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо особено

    25 41 Отговор
    Рабраха се да ви смажат.

    Коментиран от #5, #50, #55

    19:52 24.06.2026

  • 2 Ъххх

    36 14 Отговор
    На крава вяра да нямаш.
    На дядо. €. беца - хич.

    19:54 24.06.2026

  • 3 ВСИЧКИ БАНДЕРИ НА КАМАРИ

    32 19 Отговор
    Са поканени на дискотека в кииф тази вечер.

    Коментиран от #8, #72

    19:54 24.06.2026

  • 4 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    32 13 Отговор
    Щял да бяга.

    Коментиран от #17, #28

    19:54 24.06.2026

  • 5 Пробват

    27 7 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо особено":

    54 държави и едец

    19:54 24.06.2026

  • 6 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    21 42 Отговор
    До последния московски opк !

    Коментиран от #36, #60

    19:55 24.06.2026

  • 7 Хазара путин

    16 28 Отговор
    Аляска го харизахме на братушките от сащ за един кашон водка,Хрушчов беше денонощно нафиркан,сега Китай колонизираха Сибир

    Коментиран от #13, #31

    19:56 24.06.2026

  • 8 Хахахаха

    31 15 Отговор

    До коментар #3 от "ВСИЧКИ БАНДЕРИ НА КАМАРИ":

    Бандерките реват в метрото. Гледа ли репортаж на СНН? Проклинат наркомана. Директно така го наричат.

    19:56 24.06.2026

  • 9 Добри новини

    16 29 Отговор
    Зеленски потвърди медийните публикации, че Лукашенко е изпълнил ултиматума му и ретранслаторите, използвани за насочване на въздушни удари срещу Украйна от Беларус, са преустановили работа от 22 юни.

    Коментиран от #15

    19:56 24.06.2026

  • 10 А ГДЕ

    25 8 Отговор
    Кая Калас

    19:57 24.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РФ е един огромен КЕН eф !

    16 25 Отговор
    Първото видео - юни 2016 г.
    Медведев участва в първото представяне на проекта МС-21.
    Второто видео - юни 2026 г.
    Путин днес ОТНОВО участва в първото представяне същия проект МС-21.
    За 10 години така и не е произведен нито един самолет. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #37

    19:58 24.06.2026

  • 13 Май си доста тп4ък

    22 6 Отговор

    До коментар #7 от "Хазара путин":

    Хал хабер си нямаш на кого викат хазари.
    Бай ти Али Турчина съм.

    Коментиран от #24

    19:58 24.06.2026

  • 14 Майор Деянов, на всеки километър

    10 15 Отговор
    Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И 👈

    19:59 24.06.2026

  • 15 Така е

    15 26 Отговор

    До коментар #9 от "Добри новини":

    Лукашенко е изпълнил ултиматума на Зеленски. „Шахедите“ край границата на Беларус с Украйна не летят вече от три дни. Ретранслаторите, които улесняваха атаките, вече не работят, отбеляза беларуското издание „Флагшток“.
    Изпълнява се искането на Зеленски, щото няма да ги спасят нито“Орешниците”, нито“Хуешниците”

    19:59 24.06.2026

  • 16 Още добри новини

    13 23 Отговор
    Украйна за седмица удари втори руски център за космическа връзка.
    Украинските войски през нощта на 24 юни поразиха Центъра за космическа връзка (ЦКВ) „Владимир“ във Владимирска област (в град Гус-Хрустални), който е филиал на ФГУП „Космическа връзка“. Това е вече вторият подобен обект, атакуван от украинската армия за една седмица: в понеделник ВСУ удариха по центъра за космическа връзка (ЦКВ) „Дубна“ в Подмосковието.
    ЦКВ във Владимирска област „осигурява работата на системите за сателитна и далечна космическа връзка“, които се използват, наред с другото, „в интерес на силовите структури“ на Русия. Според открити данни, центърът предоставя услуги за сателитна връзка в различни диапазони. Разположената в центъра командно-измервателна станция позволява управлението, както и осъществяването на телеметричен контрол и измерване на параметрите на орбитите на сателитите от серията „Експрес-АМ“. Последните осигуряват цифрово телевизионно и радиоразпръскване, широколентов достъп до интернет и телефонна връзка.

    Коментиран от #40

    20:01 24.06.2026

  • 17 Тодор Тагарев, военен министър

    13 22 Отговор

    До коментар #4 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Куфарите пълни с 20 000 дрона и 500 000 снаряда. За Русия даром, без деньги ☝️😎

    20:01 24.06.2026

  • 18 Рамбо Силек

    10 21 Отговор
    Духът на Анкоридж“ (Или как Вова и Серьожа чакаха Доналд)

    В Аляска студ и вечен лед,
    но в Кремъл пламнал е разчет:
    „О, Анкоридж! О, славен дух!
    Спаси ни от фалита кух!“

    Серьожа Лавров, цял в мъгла,
    на Путин шепне на ухо:
    „Сега ще вържем ний ума
    на Тръмп със нашето перо!

    Ще дойде Доналд – благодат!
    Ще каже: "Вземайте Донбас!"
    И Киев в паника и страх
    ще клекне унизен пред нас!“

    Но Тръмп си гледа своя голф,
    духът в Аляска си мълчи,
    а планът – на парчета, бол,
    и Кремъл пак от яд бучи.

    „Къде сгрешихме?“ – Вова стене.
    „Нали ни обещаха мир?
    Украйна пак не пада на колене,
    а духът се оказа... чист ефир!“

    Така във ледната пустиня,
    сред сняг, пингвини и тъга,
    умря и руската надежда,
    че ще плати Тръмп сметката!

    20:01 24.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Башбакана

    8 8 Отговор
    Тоя Ганев и оня Анатоли,отявлени русофили ,отиват на трудовата борса,само копирват от Ройтерс и франспрес

    Коментиран от #43

    20:02 24.06.2026

  • 21 Сърби, боли …Драго ми е

    13 20 Отговор
    Като не се получава на фронта , хаяско се сеща за първото предложение на бай Дончо- лудия. Да, ама too late. На Бай Дончо първото предложение е най-добро./ Това беше девизът на кочината, когато мислеха, че са вторая в мире!

    20:02 24.06.2026

  • 22 не може да бъде

    11 10 Отговор
    Въпреки тази статия и въпреки разни приказки и коментари аз имам едно подозрение че Тръмп е казал на всички присъстващи в Евиан да пият по една студена евианска вода ...докато тя е на разположение защото по-нататък ще се наложи да пият много по-горчиви течности!?...А това се налага защото до частичните избори в САЩ има 2 месеца и ако Тръмп не направи нищо за да успокои избирателите ще загуби и Конгреса и Сената ...и с това краят на президентството му се обезмисля ...демократите ще го вкарат в такива клинчове че може да му омръзне живота !?А друг мандат няма да има!

    20:03 24.06.2026

  • 23 Ех, че хубавооо

    14 14 Отговор
    Московската петролна рафинерия е спряна до 2027 г. след поразяващите украински атаки.
    Московската рафинерия на „Газпром нефт“, ударена два пъти от атаки с дронове през юни, няма да може да възобнови дейността си скоро, съобщиха запознати с плановете на рафинерията.

    Единствената рафинерия в Москва, ще може да поправи щетите в най-добрия случай до 2027 г., съобщиха източниците. Според един от източниците, ремонтът на рафинерията, с капацитет от 14 милиона тона годишно, ще отнеме „в най-добрия случай шест месеца“.

    Атаките на 16 и 18 юни повредиха и двата основни рафиниращи агрегата на рафинерията. В резултат на това рафинерията, която произвежда приблизително 3 милиона тона бензин и същото количество дизелово гориво годишно, е спряла дейността си.

    При песимистичен сценарий анализатори от инвестиционна банка „Синара“ изчисляват, че разходите за ремонт в московската рафинерия могат да достигнат 1 милиард долара. Те смятат, че възстановяването на работата на рафинерията ще отнеме една година.

    Коментиран от #39, #49, #66

    20:04 24.06.2026

  • 24 Голям глад е раша

    10 11 Отговор

    До коментар #13 от "Май си доста тп4ък":

    Сащ ще докарат ли флота с пилешки замразени бутчета като през 90та

    20:04 24.06.2026

  • 25 Александър Сирски, генерал

    11 11 Отговор
    22-ри юли, 04.00 часа Украйна влиза в Крим.
    Който руснак заварим му е яка жonата рускя ☝️

    20:05 24.06.2026

  • 26 Кажи честно ... 🤣

    11 12 Отговор
    Добре, че кРадев спря оръжията за Украйна, ВСУ започнаха така здраво да думкат по Русия, че ако не ги бе спрял щяха да ги заличат.
    Но пък затова станахме по-богати, погрижи се човека за народа.

    20:06 24.06.2026

  • 27 Е, той Тръмп каза :

    13 7 Отговор
    "Русия не е никакъв фактор"

    Какво повече да ви каже, това е напълно достатъчно като информация :)

    20:07 24.06.2026

  • 28 Лукашенко е събрал

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    куфарите и е заминал в неизвестна посока :)

    20:08 24.06.2026

  • 29 Край

    9 4 Отговор
    Вова не си свършва работата за това пита калво станало тук и там. Братушки човека ви е за пенсия.

    20:08 24.06.2026

  • 30 Нямат край добрите новини.

    8 6 Отговор
    ВСУ нанесоха удари в Оренбург по единствения в Русия хелиев завод и по един от най-големите газохимически комплекси в света.
    Двата обекта се намират на повече от 1200 км от линията на фронта. След ударите са избухнали пожари.
    Предприятията образуват единен производствен цикъл. Тук се получават компоненти, необходими за ракетната техника, системите за насочване, взривните вещества и барута.

    20:10 24.06.2026

  • 31 Мишел

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Хазара путин":

    Жълтопаветни мечти. Русия продава Аляска на САЩ, защото е нямала потенциал да воюва там срещу Франция и Англия и щеше да я загуби без никаква компенсации.
    Китай няма потенциал и население да усвои Сибир. Населението на Китай до 2100 година ще е наполовина на сегашното (последствие на политиката 1 семейство- 1 дете) и ще е недостатъчно даже за сегашните китайски територии.

    Коментиран от #34, #41

    20:11 24.06.2026

  • 32 НЕ МОЖЕ.....

    4 4 Отговор
    Не може ми свърши деня без снимка на умрълата Лошад 🐴👈

    20:11 24.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Владимир Путин, президент

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    "...Русия продава Аляска на САЩ, защото е нямала потенциал.. "

    Така продам и Сибир на Китай !!!
    Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И 👈

    20:14 24.06.2026

  • 35 Факт

    8 4 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ и да се моли за помощ, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    20:14 24.06.2026

  • 36 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    До последната хахла!!!

    Коментиран от #38, #47

    20:16 24.06.2026

  • 37 ес е един огромен КЕН eф !

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Спонсорират тероризма и за това ще бъдат заличени!

    20:17 24.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Беги ма Лепилар

    7 6 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Аман от омочковци и пен ДЕЛЕ .
    Не само Сибир,..и всичките 8 монгольяк Републики ше им вземе СИ!
    В момента само в СИБИР има повече от 4 Милиона Китайци! Всички предприятия, ресторанти, магазини,строителни компании, и т.н...са Китайски!
    До 2 год..в СИБИР ше има повече от 15 Милиона Китайци

    20:19 24.06.2026

  • 42 Димата

    3 1 Отговор
    Мароуу да Финландията ,чи ши фъргам атома

    20:21 24.06.2026

  • 43 хахахахха

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Башбакана":

    друго си е да копират от укринфор,укродебил пробит

    20:21 24.06.2026

  • 44 Факти

    9 7 Отговор
    Случи се това, че украинците ви спукаха от бой.

    20:22 24.06.2026

  • 45 СВО

    5 5 Отговор
    Три дня ,и всьо

    20:23 24.06.2026

  • 46 Сатана Z

    6 7 Отговор
    Тръмп трябва да плаща репарации на Иран и му дреме на редовия за нацисткият режим на Зеления фюрер.

    Коментиран от #52

    20:23 24.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 хаха🤣

    4 2 Отговор
    Кон бе, кон...не сте ли виждали🤣

    20:24 24.06.2026

  • 49 Това са безспорни

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ех, че хубавооо":

    Факти.

    20:24 24.06.2026

  • 50 май

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо особено":

    са се разбрали кой, какво ще намаже.. и на кого ще му намажат ските..

    20:25 24.06.2026

  • 51 Сатана Z

    1 4 Отговор
    След като Украйна печели на фронта срещу Русия защо в България Летеца замрази минималната заплата до 2028 когато Червената армия ще води битки на околовръстното с НАТО клон БГ?

    Коментиран от #59

    20:26 24.06.2026

  • 52 Последния софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #46 от "Сатана Z":

    Че какво общо има Бай ДОНЧО с това,че Украйна САМА ( и без помощ от САЩ )
    Ши ба 13 год...22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи от С Корея?!?

    20:26 24.06.2026

  • 53 Смех с копейки

    6 3 Отговор
    Чакаме някоя копейка да се изцепи -Време е за Възраждане.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #56

    20:27 24.06.2026

  • 54 РФ е въздух под налягане !

    5 7 Отговор
    Преди няколко часа, четирите хангара на летището Саки във временно окупирания Крим бяха разрушени от украинския строителен надзор. Разбира се, заедно със самолетите и оборудването.
    Малко след това на Кобзон се представиха и последните две установки С 400 от непосредствено защитаващите незаконно построеният мост. Те и така бяха излишни щото преди три дена им разрушиха радарите. След още десет минути унищожиха и две установки Панцир, които трябваше да пазят С 400.
    Ама случват се тия работи - на чужда земя всичко става. Сега мостът е охраняван само от благословията на полковник Гундяев и молбите на Сатанаил!

    Коментиран от #70

    20:28 24.06.2026

  • 55 Лавров

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо особено":

    На това винаги съм отговарял така:
    - Ами нека опитат!:)

    20:29 24.06.2026

  • 56 Шмекер Копейкин празнодумеца

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Смех с копейки":

    На късия арбалет даже ботовете му избягаха от него от отвращение .

    20:30 24.06.2026

  • 57 Хи хи

    3 4 Отговор
    5 години вече таковаме украинки !! Слава на Путину, че не спря за 3 дня !! Ако беше спрял , ний кво щяхме да таковаме пета година ??!!

    20:30 24.06.2026

  • 58 Зелен укър

    2 3 Отговор
    Укрожопите си построиха терористичен лагер в Баба Алино .

    20:31 24.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 м даааа

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Черножопая Чу рка ,да?":

    продължавай си с опорките,евтин драскач мижав,нищо че тебе те купуват 10 пъти по евтино от всички други тролчета по света,по евтино излизаш и от бот 🤣

    Коментиран от #67, #69

    20:40 24.06.2026

  • 62 Тов. ЧЛЕНИН

    5 3 Отговор
    Таваришчи , засрамете се ... Пета година се излагаме . 😶

    20:41 24.06.2026

  • 63 НАЛИ?!

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Черножопая Чу рка ,да?":

    И кво стана накрая...?!
    Зеленски,още си ,,пие кафето" в Крим,както обеща...!
    А пък Готвача -...,,сготвен"...!

    Коментиран от #77

    20:41 24.06.2026

  • 64 Булпсихопатъ

    1 0 Отговор
    Абе всьо равно , ама ей така за информация на масите. Целта е близо. Дуркаина панадусе .

    20:42 24.06.2026

  • 65 А ве щеше да казваш...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Механик":

    Кой туй нящу-,,фаража"...?!

    20:43 24.06.2026

  • 66 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ех, че хубавооо":

    по голяма измишльотина не можа да надраскаш,прочети малко как се пише правдоподобна дезинформация,с тези драсканици и 2та цента няма да ти дадат

    20:43 24.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Поне разбрахте ли в Москва

    7 2 Отговор
    какво се случи?! Същото като с крайцера, така де, подводницата Мацква...

    20:44 24.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ес е един огромен КЕН eф !

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "РФ е въздух под налягане !":

    и ще бъде унищожен защото финансира тероризма

    20:48 24.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "ВСИЧКИ БАНДЕРИ НА КАМАРИ":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    20:51 24.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    Накратко:

    На срещата на Г-7 очевидно много ясно са били обяснени перспективите пред настоящия действащ финансов модел. Не публично, разбира се. За публиката от срещата имаше само усмивки, ръкостискания и групови снимки. Но съдейки по нервното поведение на европейските лидери след срещата на върха, разговорът зад кулисите е бил съвсем различен. На европейските мениджъри е било казано съвсем ясно, че при предстоящото преформатиране на световната финансова система няма да има спасителни лодки за всички....
    Оттук и голямата суматоха....

    Когато пътниците започнат да подозират, че билетите им са еднопосочни, атмосферата на палубата неизбежно става по-малко празнична. 🤣

    Коментиран от #75

    20:52 24.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Падналия никога не поставя условия

    20:58 24.06.2026

  • 79 Дайте му овес бе!

    3 1 Отговор
    Де а и дъртият кон изкуфел де а.

    Коментиран от #81

    21:01 24.06.2026

  • 80 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Вече много трудно ще накарат Путин да скочи на Европа, стана хитър,яде дървото.

    21:01 24.06.2026

  • 81 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Дайте му овес бе!":

    Какво да му дават овес,той свършил и той, зъби няма, не знае къде се намира.Захарова и тя се крие,омръзна ѝ да я карат да говори глупости.

    21:04 24.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Гресирана ватенка":

    Харесал съм си твоя!

    И ще продължа там да го слагам.... 🤣🤣🤣

    21:12 24.06.2026

  • 84 Русия иска не не и стиска

    1 1 Отговор
    Необичайно беше точно тя да започва война и точно за това се стигна до тая неудобна ситуация.

    21:14 24.06.2026

  • 85 Критик

    0 0 Отговор
    Дъртият катър не разбра ли ,че САЩ вече няма думата за Украйна ?

    21:22 24.06.2026

  • 86 Брачед ,

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Така ли":

    Нищо не ти се разбира ... пука , лука .. севернокорейските падки са ти малки , а

    21:22 24.06.2026

  • 87 Един

    0 0 Отговор
    В Аляска са вземали решения, ама без кръчмаря и не са валидни. Сегашното решение е чебурашките да се измитат от Донецк и Крим, без претенции и да си стоят в кочината и калта да ближат рани, докато станат нормални хора.

    21:23 24.06.2026

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