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Говори Москва: Ядреното възпиране е единственото нещо, което предпазва света от световна война
  Тема: Украйна

Говори Москва: Ядреното възпиране е единственото нещо, което предпазва света от световна война

24 Юни, 2026 22:21 697 38

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  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Договорът "Нов СТАРТ“, последното двустранно споразумение за ядрено разоръжаване между Русия и Съединените щати, изтече през февруари

Говори Москва: Ядреното възпиране е единственото нещо, което предпазва света от световна война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Дмитрий Песков заяви, че ядреното възпиране е "единственото нещо“, което предпазва света от нова "световна война“, макар и това да не предотвратява продължаването на "регионалните конфликти“, предава ТАСС.

"Освен ядреното възпиране, в света не ни е останало нищо друго. Това е единственото нещо, което предпазва планетата от световна война. И да, то не ни защитава от регионалните конфликти, чийто потенциал продължава да нараства“, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков по време на експертен форум в Москва.

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Договорът "Нов СТАРТ“, последното двустранно споразумение за ядрено разоръжаване между Русия и Съединените щати, изтече през февруари. Подписан през 2010 г., той предвиждаше ограничаване на броя на разположените стратегически ядрени пускови установки и бойни глави от двете страни.

Малко след изтичането на договора руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва ще продължи да спазва наложените ограничения върху ядрения си арсенал, при условие че Съединените щати направят същото.

Въпреки това руският президент Владимир Путин обяви след изтичането на "Нов СТАРТ“, че развитието на ядрените сили на Москва представлява "абсолютен приоритет“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    15 5 Отговор
    Украйна прекъсна всипки връзки на Крим с Русия и свга руската армия бяга оозорно от Крим, а Путлерчето не можа да стори същото в Украйна, защото.... Сорос му забрани. Това е факт муахахаха ахаххаха

    22:23 24.06.2026

  • 2 Българин

    13 5 Отговор
    За това и Украйна трябва да има няколкостотин ядрени заряда!

    Коментиран от #10, #11

    22:23 24.06.2026

  • 3 Още 1 факт

    13 4 Отговор
    Путин е толкова неописуемо пр 0 ст, че бие на американски агент под прикритие. И копейките вече не му вярват, а те са най-твърдия електорат на света.

    22:24 24.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тов. Членин

    5 1 Отговор
    Интересното е , че ние смена мамеца .. Димата да каже ...😀

    22:25 24.06.2026

  • 7 Песков

    11 4 Отговор
    Говори Москва: Ядреното възпиране е единственото нещо, което предпазва Путлерчето да не му изметат "армията" като мусор от Украйна.

    22:27 24.06.2026

  • 8 Хахахаха

    8 2 Отговор
    За това рашите да внимават от европейското ЯО.

    22:27 24.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шопо

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Северна Македония също.

    22:28 24.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мдаааа

    8 4 Отговор
    Всеки нормален човек ще се съгласи с мен , че след ядрата , нищо няма да остане на клетата майка Земя ... Препоръчвам да не обръщате внимание на Маша и Медведья ..

    Коментиран от #16

    22:30 24.06.2026

  • 15 Сельодка

    5 5 Отговор
    Украйна, мъжете им наркомани, а жените им Ко Р аваи.

    Коментиран от #17

    22:34 24.06.2026

  • 16 Хахаха!🎺🥳😀

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "мдаааа":

    Не се плаши. Ще изгорят само малките желаещи страни. Крайно време е да се покаже на младото поколение какво е атом. Загубиха страх и уважение.
    Това дефектно поколение трябва да изгори.

    Коментиран от #21, #26, #28

    22:37 24.06.2026

  • 17 Брачед ,

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сельодка":

    Това , от РИА Новости ли го знаеш или си бил на терен ?!

    Коментиран от #36

    22:37 24.06.2026

  • 18 оня с коня

    5 0 Отговор
    Тотално изолираната в политическо и финансово отношение Русия е принудена си приказва единствено с Мечката.А Животното я слуша благосклонно защото...е културно и състрадателно.

    22:39 24.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Достоевски, романист

    5 1 Отговор
    Не обръщайте внимание на този избягал от романите ми персонаж !!! Каквото има да се казва го казват Зеленски и украинците, монголяка прави вече само вятър с ycта 👈

    Коментиран от #24

    22:40 24.06.2026

  • 21 мдаааа

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    За каво да се плаша ? Наверна си бездетен ?!

    22:41 24.06.2026

  • 22 Близо

    1 0 Отговор
    Да де но като хвърлиш атом в съседите,няча ли да пострадаш?

    22:41 24.06.2026

  • 23 Супер

    3 2 Отговор
    нещата се развиват добре за Украйна. Колкото повече дрънкат за ЯО руснаците, толкова повече издават че са отчаяни :)

    22:42 24.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нямат край

    2 2 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    22:43 24.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ехее

    2 1 Отговор
    Пак изпуснаха пияния лалугер Песко от зоопарка 🥃🐀😅

    22:45 24.06.2026

  • 28 Историк

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    По-дефектни от руснаците няма.

    Коментиран от #33

    22:47 24.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 237

    0 2 Отговор
    Расия и Радев приключиха.За сведения на глупоподавателите и запалянковците на НРБ.

    22:51 24.06.2026

  • 32 Абе

    1 1 Отговор
    Пускай атома на цяла Европа да стане на стъкло, от тея пидфази семе да не остане!

    22:52 24.06.2026

  • 33 Истерик

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    Май доста руско сирене си изял.

    Коментиран от #37

    22:53 24.06.2026

  • 34 Глюпости

    2 0 Отговор
    Ако Украйна не беше предала доброволно ядрените си оръжия , оня малкия едвали щеше да сдела СВО-то ...

    22:56 24.06.2026

  • 35 ....

    2 1 Отговор
    На света не съществува по-страхлив народ от руснаците.

    22:56 24.06.2026

  • 36 Сельодка

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Брачед ,":

    Два пъти ме лекуваха от украинки.

    22:58 24.06.2026

  • 37 В Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Истерик":

    картофи няма, ти за сирене говориш. Няма такива екстри в Русия.

    22:58 24.06.2026

  • 38 Маринов

    0 0 Отговор
    Стига сте дрънкали глупости, ами заредете тактическите глави в орешниците и се подгответе. Писна ми от вашата декларативна говорилня.

    23:00 24.06.2026

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