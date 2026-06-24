Говори Москва: Ядреното възпиране е единственото нещо, което предпазва света от световна война

Дмитрий Песков заяви, че ядреното възпиране е "единственото нещо“, което предпазва света от нова "световна война“, макар и това да не предотвратява продължаването на "регионалните конфликти“, предава ТАСС.

"Освен ядреното възпиране, в света не ни е останало нищо друго. Това е единственото нещо, което предпазва планетата от световна война. И да, то не ни защитава от регионалните конфликти, чийто потенциал продължава да нараства“, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков по време на експертен форум в Москва.

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Договорът "Нов СТАРТ“, последното двустранно споразумение за ядрено разоръжаване между Русия и Съединените щати, изтече през февруари. Подписан през 2010 г., той предвиждаше ограничаване на броя на разположените стратегически ядрени пускови установки и бойни глави от двете страни.

Малко след изтичането на договора руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва ще продължи да спазва наложените ограничения върху ядрения си арсенал, при условие че Съединените щати направят същото.

Въпреки това руският президент Владимир Путин обяви след изтичането на "Нов СТАРТ“, че развитието на ядрените сили на Москва представлява "абсолютен приоритет“.