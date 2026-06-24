Говори Москва: Ядреното възпиране е единственото нещо, което предпазва света от световна война

Дмитрий Песков заяви, че ядреното възпиране е "единственото нещо“, което предпазва света от нова "световна война“, макар и това да не предотвратява продължаването на "регионалните конфликти“, предава ТАСС.
"Освен ядреното възпиране, в света не ни е останало нищо друго. Това е единственото нещо, което предпазва планетата от световна война. И да, то не ни защитава от регионалните конфликти, чийто потенциал продължава да нараства“, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков по време на експертен форум в Москва.
Договорът "Нов СТАРТ“, последното двустранно споразумение за ядрено разоръжаване между Русия и Съединените щати, изтече през февруари. Подписан през 2010 г., той предвиждаше ограничаване на броя на разположените стратегически ядрени пускови установки и бойни глави от двете страни.
Малко след изтичането на договора руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва ще продължи да спазва наложените ограничения върху ядрения си арсенал, при условие че Съединените щати направят същото.
Въпреки това руският президент Владимир Путин обяви след изтичането на "Нов СТАРТ“, че развитието на ядрените сили на Москва представлява "абсолютен приоритет“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
22:23 24.06.2026
2 Българин
Коментиран от #10, #11
22:23 24.06.2026
3 Още 1 факт
22:24 24.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тов. Членин
22:25 24.06.2026
7 Песков
22:27 24.06.2026
8 Хахахаха
22:27 24.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Шопо
До коментар #2 от "Българин":Северна Македония също.
22:28 24.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 мдаааа
Коментиран от #16
22:30 24.06.2026
15 Сельодка
Коментиран от #17
22:34 24.06.2026
16 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #14 от "мдаааа":Не се плаши. Ще изгорят само малките желаещи страни. Крайно време е да се покаже на младото поколение какво е атом. Загубиха страх и уважение.
Това дефектно поколение трябва да изгори.
Коментиран от #21, #26, #28
22:37 24.06.2026
17 Брачед ,
До коментар #15 от "Сельодка":Това , от РИА Новости ли го знаеш или си бил на терен ?!
Коментиран от #36
22:37 24.06.2026
18 оня с коня
22:39 24.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Достоевски, романист
Коментиран от #24
22:40 24.06.2026
21 мдаааа
До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":За каво да се плаша ? Наверна си бездетен ?!
22:41 24.06.2026
22 Близо
22:41 24.06.2026
23 Супер
22:42 24.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нямат край
22:43 24.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ехее
22:45 24.06.2026
28 Историк
До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":По-дефектни от руснаците няма.
Коментиран от #33
22:47 24.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 237
22:51 24.06.2026
32 Абе
22:52 24.06.2026
33 Истерик
До коментар #28 от "Историк":Май доста руско сирене си изял.
Коментиран от #37
22:53 24.06.2026
34 Глюпости
22:56 24.06.2026
35 ....
22:56 24.06.2026
36 Сельодка
До коментар #17 от "Брачед ,":Два пъти ме лекуваха от украинки.
22:58 24.06.2026
37 В Русия
До коментар #33 от "Истерик":картофи няма, ти за сирене говориш. Няма такива екстри в Русия.
22:58 24.06.2026
38 Маринов
23:00 24.06.2026