Нов метеж в Русия? Командир плаши Кремъл с оръжие

Посланието явно е стигнало до Кремъл: Александър Лунин, бивш руски командир от войната срещу Украйна, иска среща с Владимир Путин и заплашва, че ще насочи "оръжие срещу Кремъл". Заражда ли се бунт срещу Москва?
Бившият командир на разузнавателния отряд на доброволческия батальон „Судоплатов“ Александър Лунин, който поиска лична среща с Владимир Путин, заяви, че е получил покана да посети Москва. Но Лунин твърди, че няма да се срещне с президента, а с Виталий Бородин, когото медиите свързват с прокремълска дейност и многобройни доноси срещу обществени и културни дейци. По-рано Лунин записа обръщение към Путин, в което заяви, че руски военнослужещи са подлагани на изтезания и насилие, и поиска „аудиенция при президента“. За едно денонощие клипът е бил гледан 11 милиона пъти.
Обръщението към Путин
В Кремъл реагираха на видеообръщението на Лунин. Прессекретарят на президента Дмитрий Песков намери за „доста странни" формулировките на военния.
Лунин твърди, че при него са дошли хора, представили се за служители на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, които го помолили да предаде на президента информация за случващото се в армията. В обръщението си той казва, че руските военнослужещи са подлагани на изтезания и насилие за това, че отказват да изпълняват „самоубийствени заповеди“ на фронта и да предават парите си на командирите. Той също твърди, че много военни биват държани в „подземия“, а някои от тях след наказания се обявяват за безследно изчезнали. Лунин предупреждаваше, че ако не получи възможност да се срещне с президента, „армията ще насочи оръжията си срещу Кремъл“.
Представител на правителството на Воронежката област се е опитал да се срещне с Александър Лунин и да направи предложение как да се разрешат финансовите проблеми на бившия командир, но разговорът не се е състоял, защото ветеранът настоявал да получи среща с Путин.
Покана в Москва
По-късно Лунин записа ново видео, в което отрече, че призовава към военен бунт. „Ако някой организираше бунт, щеше да го направи тайно. Те се обърнаха към мен – и това даде резултат. Трябва да получа аудиенция при президента“, заяви той. Според Лунин му е била предоставена информация и са му били показани видеозаписи с изтезания на руски военнослужещи.
Освен това Лунин обяви, че събира свидетелства за предполагаеми престъпления срещу руски военнослужещи. Той помоли да му изпращат снимки и видеозаписи, като посочват дата, място, номер на частта, данни за пострадалите и свидетелите, както и подробно описание на случилото се. Лунин изглежда възнамерява да събере масив от доказателства, за да ги представи впоследствие на руското ръководство.
В коментари и клиповете в мрежата вече има вече и предупреждения към Лунин да внимава за „да не стане с него като с Пригожин“.
Кой е Александър Лунин?
Младши сержантът от Воронежка област е участвал в руската инвазия в Украйна. По информация на изданията „Медуза“ и „Медиазона“ той е воювал в състава на 150-та мотострелкова дивизия и е бил ранен. Лунин е на 39 години и преди е носил друго фамилно име – Пустовалов, което е сменил през 2023 година, става ясно от публикация на Телеграм канала „Агентство“. През декември същата година Лунин е бил изваден от списъка с екстремистите, съставен от „Росфинмониторинг“ (това е финансовата служба, която се бори срещу прането на пари - б.ред.), където е фигурирал от юни 2021 г.
Отново по информация на „Агенство", което е успяло да се свърже с Лунин, той е служил в доброволческия батальон „Судоплатов“ – първо като командир на отделение, а след това и на разузнавателен взвод в окупираната част на Запорожска област. През 2025 г. Лунин е бил „изгонен“ от доброволческия отряд „БАРС" (Боен армейски резерв на страната – б.ред.), след като разказал във видеоклип как двама бойци били изпратени на мисия невъоръжени. По думите на Лунин пенсията му като ветеран от войната възлиза на 4500 рубли (малко над 50 евро по актуалния курс на рублата – б. ред.).
Разумен ход или лудост?
Александър Лунин започна да публикува първите си видеоклипове през март 2026 г. Към момента има 729 клипа и над 200 000 последователи. В началото неговите публикации не бяха посветени на армията или войната, но постепенно зачестиха критиките към руските власти. В един от тях той споделя как още от дете са му внушавали, че „войната е хубаво нещо, романтика“, но днес той мислел вече по друг начин. В други видеоклипове бившият военен иронизира официалните съобщения за състоянието на страната. „При нас има растеж във всичко – в икономиката, в населението. Само че отрицателен“, добавя той.
Лунин също така критикува продължителната война срещу Украйна и социално-икономическите проблеми в Русия. „Колкото и да продължи този конфликт, скоро момчетата ще се върнат и ще се сблъскат с беззаконието, което вие създавате“, казва той, имайки предвид увеличението на комуналните такси.
Има и няколко клипа, заснети в тоалетна: на фона на тоалетна чиния Лунин е монтирал кадри от речи на председателя на Държавната дума Вячеслав Володин и на председателката на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко.
Реакциите на обръщението на Лунин
Много Z-блогъри, които редовно критикуват руските власти, игнорираха видеообръщението на Лунин, твърди Иван Филипов, автор на канала в Телеграм „На Zzzzzападния фронт нищо ново“. Но десетки хиляди хора реагират в коментарите под видеото на Лунин и според бившия ръководител на Фонда за борба с корупцията (ФБК) Леонид Волков "измерването на настроенията в Z-общността е много тревожно за Путин", написа той в Телеграм.
Политическият анализатор Фьодор Крашенинников допуска, че Лунин е станал жертва на измамници, които са го убедили да запише обръщение към Путин. Според него някой се опитва да представи военния ветеран като нов лидер на протеста сред участващите във войната.
Бившият директор на ФБК Иван Жданов също свърза широкия отзвук около обръщението на Лунин с нарастващото обществено недоволство в Русия. „Мисля, че август ще бъде горещ за Путин“, написа той. Като примери Жданов посочва съпротивата срещу вербовчиците в Пензенска област, протеста на роднини на военнослужещи в Свердловска област и масовите вълнения около кризата с горива в Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Май че ще
Коментиран от #4, #70
12:25 28.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Владимир Путин, президент
Коментиран от #28, #66
12:27 28.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Май че ще":на самите руснаци толкова им е прикипяло от гнома , че малко им трябва за революция
Коментиран от #37, #58
12:28 28.06.2026
5 осраински
12:28 28.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нищо ново
Коментиран от #16, #54
12:28 28.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Овчар
Коментиран от #45
12:29 28.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 2883
12:30 28.06.2026
12 зИленски
Коментиран от #17
12:32 28.06.2026
13 Без име
12:33 28.06.2026
14 Абе Лунин
Той обичал Русия, уважавал Путин и продължавал да трееепе бандери.
Много сте назад с инфото и правите пропаганда, доста глЮпава Пак не ви се получи. Видеото го вижда цял свят.
Коментиран от #19
12:33 28.06.2026
15 Този Лунин го не знам какъв е,
Коментиран от #79
12:33 28.06.2026
16 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #7 от "Нищо ново":"..Лунин е полудял.."
Без ток, вода, бензин с гладни ревящи деца в къщи, колко ли ти ще издържиш ?
Войната трябва да приключи, Русия да се маща и разплаща за стореното.
12:33 28.06.2026
17 Не един
До коментар #12 от "зИленски":а два.
Коментиран от #25, #39
12:33 28.06.2026
18 Путин
12:34 28.06.2026
19 Ол1гофрен,
До коментар #14 от "Абе Лунин":Вече е арестуван.
12:34 28.06.2026
20 Курти
Коментиран от #30, #44, #53
12:34 28.06.2026
21 Спиро
12:35 28.06.2026
22 мармот
Коментиран от #57
12:35 28.06.2026
23 поредна
12:35 28.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Не един":не са два а 200
12:36 28.06.2026
26 Ще е полезно е
12:37 28.06.2026
27 Лунин
12:37 28.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Отец Дионисий
Коментиран от #84
12:37 28.06.2026
30 Бг Копей
До коментар #20 от "Курти":Ние само лаем ,не хапим
12:38 28.06.2026
31 Кочо
12:39 28.06.2026
32 Копеии
Коментиран от #83
12:39 28.06.2026
33 Бах Ганьо русофила анализатор
Коментиран от #118
12:40 28.06.2026
34 МОГУЧАЯ И НЕПАБЕДИМАЯ.
12:40 28.06.2026
35 Васил
12:40 28.06.2026
36 Зеленски 🇺🇦 - Началник хунта
12:41 28.06.2026
37 Ъхъ
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На всички ни е прекипяло! Да го махат и да вадят ядреното оръжие!
12:41 28.06.2026
38 Пълни глупости!
12:42 28.06.2026
39 1945
До коментар #17 от "Не един":нищо не е 1 самолет. Русия е загубила 436 самолета и 353 хеликоптера от началото на войната.
12:43 28.06.2026
40 Хаха
12:43 28.06.2026
41 USмърдян
Не чета, бия минус и заминавам.
12:43 28.06.2026
42 Копейките
12:44 28.06.2026
43 ПУТИН
12:44 28.06.2026
44 герой
До коментар #20 от "Курти":си ти..сигурно воюваш на Донбас за светлото бъдеше на Зеленото нелегитимното ел празиденте..браво..За разлика от теб..който иска да воюва да последния укробанадер..другата страна все пак говори за мир..И най-лошият мир е по-добър от война...НО евротретополови докато не затрият цялата укройна няма да се успокоят
12:44 28.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #60
12:48 28.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Малък зелен диктатор
12:49 28.06.2026
50 Гориил
Коментиран от #64
12:49 28.06.2026
51 Абсурдистан
Коментиран от #56
12:50 28.06.2026
52 Кривоверен алкаш
12:52 28.06.2026
53 Мухахаха
До коментар #20 от "Курти":По добре пратете Манол на фронта
12:52 28.06.2026
54 вярно е
До коментар #7 от "Нищо ново":Няма неувреден военен.Това е факт.Пример-Радев.!
12:52 28.06.2026
55 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ
Коментиран от #112
12:53 28.06.2026
56 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #51 от "Абсурдистан":И тогава ... ще се събудиш и ще усетиш генетичен материал по лицето.
12:53 28.06.2026
57 Адолф Гитлер, фюрера
До коментар #22 от "мармот":"..на снимката не е Путин..."
Това е пишман-наследника ми Малкия Гитлер с токчетата 😆
12:53 28.06.2026
58 патриотични игри
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Русите са добри ученици на своите аамерикански колеги.
Правят разни социални експерименти , които могат са бъдат приложени на Украйна.
12:53 28.06.2026
59 Руснаците реват по мрежите!
Коментиран от #71
12:54 28.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Къде е онзи дебил
Коментиран от #65
12:55 28.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 АНГЛОСАКСИТЕ
12:56 28.06.2026
64 Митрофан Медведев
До коментар #50 от "Гориил":Враг на народа е другарю Гуреил.Ах да си беше в Русия.!?
Коментиран от #75
12:57 28.06.2026
65 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #61 от "Къде е онзи дебил":Играят си на Ромео и Жулиета с Котарака.
12:57 28.06.2026
66 Силвестър Сталоун от съседната палата
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Колега, днес президент ли се чувстваш?
Аз пък съм кино звезда.
12:58 28.06.2026
67 Стават замо за туршия
12:58 28.06.2026
68 az СВО Победа 81
Няма данни в сериозните източници за такъв/този човек, явно е DW продукт!
Както и самата "новина"....
Коментиран от #73, #82, #94
12:59 28.06.2026
69 Гориил
13:00 28.06.2026
70 Европеец
До коментар #1 от "Май че ще":Заглавието интригуващо, но видях автора и спрях до тука..... Пропаганда, пропаганда и пак пропаганда, но да се радват жълтите павета и другата флора и фауна русофобска.....
13:03 28.06.2026
71 Путлето направо възстанови СССР
До коментар #59 от "Руснаците реват по мрежите!":Няма бензин,но има купони..ама няма бензин.Нищо.Не им е за първи път да нямат нищо..кво толкова.
Коментиран от #121
13:03 28.06.2026
72 Бай Араб
Коментиран от #74
13:04 28.06.2026
73 Ол1гофрен,
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":В Раша ако нямаш интернет,по света има.
Коментиран от #81
13:05 28.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Всъщност прав си!
До коментар #64 от "Митрофан Медведев":Проблема на пРосия не е Лунин,а главният идиот в Кремъл.
13:08 28.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ха ХаХа
13:11 28.06.2026
78 ЕВРОФАШИЗМА ПОБЕЖДАВА
13:12 28.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ
По думите на съпругата му, полицаите са дошли на обиск през нощта, претърсили са територията на дома им в село Лизиновка, Воронежка област, след което са иззели „всичко, което са намерили: флашки, компютри, лаптопи и дискове.
По-късно в телеграм канала свързан с Лунин се съобщава, че той е изпратен под административен арест за 11 денонощия.
Коментиран от #87
13:13 28.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Пак пропуск!
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Забрави да кажеш колко готино е Путлето.
13:13 28.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #29 от "Отец Дионисий":"...Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци..."
Срам ме е да го кажа, но дори се щастливо се възбуждам от този Факт ☝️😄
Коментиран от #88, #91
13:14 28.06.2026
85 Върху
До коментар #79 от "9ти септември":майкккка ти.
13:14 28.06.2026
86 Лунин
Само умопобъркан идиот може да измисли подобна простотия
Коментиран от #110
13:15 28.06.2026
87 Няма край руският позор
До коментар #80 от "СВО 1 585 дни РЕЗИЛ":Няма!
Коментиран от #99
13:17 28.06.2026
88 Ха ХаХа
До коментар #84 от "Майор Деянов, на всеки километър":Помашки плямпаници
13:17 28.06.2026
89 САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ
Коментиран от #102
13:17 28.06.2026
90 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #98, #108
13:19 28.06.2026
91 Моряка
До коментар #84 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не петни светлия спомен за майор Деянов.Той не беше едер@ст.Напротив!
13:20 28.06.2026
92 ХЪ ХЪ ЪЪ
13:21 28.06.2026
93 Пропадналото ДВ
13:22 28.06.2026
94 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Reuters писаха за това още на 26.06., но за някои това няма значение.
Вчера Песков е казал пред журналисти, че Кремъл знае, но още не се е запознал с видеото.
13:23 28.06.2026
95 Начо
Няма друг който така успешно да затрие русия
13:24 28.06.2026
96 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #100
13:24 28.06.2026
97 Казанлъшкия
13:24 28.06.2026
98 Космос
До коментар #90 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Руските мелеzи не са славяни.
Коментиран от #135
13:26 28.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Йосиф Кобзон
До коментар #96 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Материал да искаш.
13:27 28.06.2026
101 САТАНИСТИТЕ
13:28 28.06.2026
102 Казанлъшкия
До коментар #89 от "САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ":Дори и така да е за немците - помощите в Германия са равни на средната работна заплата в Русия без да преувеличавам. Ако мислиш,че в Русия е много по-евтино - бъркаш. Храната е в общи линии стигнала цените на храната в Германия. Само наемите безспорно са по-високи , но пък заплатите в Германия са по 5-6 над руските. 80-85 % от руснаците не живеят, а оцеляват изхранвайки се. За друго парите не им стигат.
Коментиран от #107
13:29 28.06.2026
103 Какво друго
13:30 28.06.2026
104 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #116, #120
13:30 28.06.2026
105 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Цитат2: "Кой е Александър Лунин? Младши сержантът от Воронежка област"
Изключително просташка пропаганда, предназначена за пълни oлигoфpени.
Какъв "командир" може да бъде бивш военен със звание младши сержант?
Коментиран от #111
13:31 28.06.2026
106 1111
Освен това, няма нужда от бунтове, щото казахте, че Путин е в депресия и ша са самоубива вече, крайно време е...
13:31 28.06.2026
107 ДА ТИ КАЖА ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #102 от "Казанлъшкия":Фолксваген“ съкращава 100 000 служители и затваря четири завода в Германия. Еврофашизма побеждава. Слава.
Коментиран от #117
13:31 28.06.2026
108 Плоско
До коментар #90 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":много плоско, ПУТИН вече пета година не спира войната и съответно гибелта на много славяни
13:38 28.06.2026
109 Хихи
13:38 28.06.2026
110 Моряка
До коментар #86 от "Лунин":Само необразован може да отрече значението на обратната връзка.Без нея не може да съществува нито една саморегулираща се система - машна,човешки организъм,общество.Лунин се опитва да бъде такава връзка.Не усещате ли,че обстановката в Русия почва да се тресе отвътре.С това късогледство май не виждате,че както преди 111 години,Англия,Германия и Франция подготвят нова Октомврийска контрареволюция.Остава да намерят само нов Ленин.Бяха намерили,но той малко поумря.Дано Лунин да не минава покрай висок прозорец.
13:39 28.06.2026
111 защо
До коментар #105 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Дойчевелевски.
13:40 28.06.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 идиоти вън
13:43 28.06.2026
114 Стара новина
Всеки вече го е видял/чул !
Никаква информативност.
Стегнете се малко .
И проверете въпросния бивш военен, дали въобще още е жив, или е късметлия и са го затворили в лудница.
13:43 28.06.2026
115 6135
Ходете на църква по два пъти дневно и палете срещи и се молете за здраве и дълъг живот на Путин. По-уравновесен и сдържан държавник едва ли се е родил.
Който и да го наследи ще се стреми да спечели обществения вот на доверие и ще изгради далеч по-твърда политика към запада ще води води войната срещу Украйна по далеч по-брутален начин.
13:43 28.06.2026
116 Ха ха ха
До коментар #104 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":истински щуротии
13:44 28.06.2026
117 И кво?
До коментар #107 от "ДА ТИ КАЖА ТОЧНО ТАКА Е":ВСУ уволни 1 милион руски войника.Уволни ги от живота.
Слава.
13:45 28.06.2026
118 хихи
До коментар #33 от "Бах Ганьо русофила анализатор":а русOгейовете какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅 😅 😅
13:45 28.06.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Ха-ха
До коментар #104 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
13:47 28.06.2026
121 Моряка
До коментар #71 от "Путлето направо възстанови СССР":Не лъжи.В СССР бензина беше по евтин от чаша квас.( 4 копейки бирина чаша - стакан)
13:52 28.06.2026
122 Хи хи
Коментиран от #126, #127
13:54 28.06.2026
123 Механик
Такива като така и не разбраха, че времето на Горби и Елцин безвъзвратно отмина и повече няма да се повтори. А Черния делфин, Колима и прочее спа-центрове си работят и очакват тия дето не са скочили от джама.
Коментиран от #128, #134
13:59 28.06.2026
124 Почва се...
14:01 28.06.2026
125 Смешник
Коментиран от #129
14:01 28.06.2026
126 Ха ха
До коментар #122 от "Хи хи":В ел. контакта не трябва да се пъхат два пръста едновременно.
Коментиран от #133
14:02 28.06.2026
127 Ха ха
До коментар #122 от "Хи хи":И ядрения облак ще задуха към Проссия ха ха
Коментиран от #130
14:03 28.06.2026
128 Всъщност
До коментар #123 от "Механик":Ако обявяват награда от 1 милион долара за главата на Путин ,едно 30 милиона руснака ще се кандидатират.Ти как мислиш?
14:04 28.06.2026
129 Умрел руснак
До коментар #125 от "Смешник":Ситуацията около мала Токмачка е динамична.Кримчани се изнасят на подскоци от Крим още преди да е дошъл фронта до тях.
14:06 28.06.2026
130 Хи хи
До коментар #127 от "Ха ха":Няма да задуха, вятърът ще духа от изток на запад Къв е проблема да се изчака за правилния вятър в правилната посока?
14:07 28.06.2026
131 ФК ЛАНСКИ СНЕГ
НАЙ ВЕРНИ НА ПУ.ИН
ЩЕ ОСТАНАТ....ЧОРАПА И ПОП даннаил..
14:07 28.06.2026
132 az СВО Победа 81
Гледах и видеото му.
Нищо интересно, човекът се е записал с телефона си. Така както всеки един от вас може да се запише и да се обърне към Р.Радев да речем.
Пак се търси под вола теле!
Пак напразни надежди... 🤣
Предполагам, че ще се превърне във знаме за западната пропаганда, още повече, че в РФ ще има местни избори през Септември тази година.
Впрочем в бивша Украйна защо не се правят избори, нали била демокрация и западните демокрации стовли зад нея? 🤣
14:08 28.06.2026
133 Хи хи
До коментар #126 от "Ха ха":Абе аз не бъркам в контакта, ама следващия Президент на Русия кой знае къде му се бърка ! Сталин например бръкна чак в Берлин !
Коментиран от #137
14:09 28.06.2026
134 Викаш
До коментар #123 от "Механик":късото не оставя живи опоненти, а?
14:10 28.06.2026
135 Механик
До коментар #98 от "Космос":О, да. "Руснаците не са славяни", както казваш.
А, Миндич, Ермак, Шмигал, Немчинов, Арсен Аваков, Кулеба, Ткаченко, Сергей Шкарлет, Вадим Гутцайт, Роман Абрамовски, Лазебна, Денис Малюска и ЗЕЛЕНСКИ ли са славяните? М? Даже и имената им славянски, ша знайш.
И тия, посочените о т мен са само в министерския съвет на Украина. Ами олигарсите евреи, татари и татаро-евреи? М?
14:12 28.06.2026
136 Ачо
Пускай коментара лакей американски долен!
14:13 28.06.2026
137 След 45 години
До коментар #133 от "Хи хи":системата на мустакатия сатрап отиде на бунището, а иначе той най-дълбоко бръкна на собствения си народ с репресиите
14:17 28.06.2026