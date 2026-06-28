Нов метеж в Русия? Командир плаши Кремъл с оръжие

Посланието явно е стигнало до Кремъл: Александър Лунин, бивш руски командир от войната срещу Украйна, иска среща с Владимир Путин и заплашва, че ще насочи "оръжие срещу Кремъл". Заражда ли се бунт срещу Москва?

Още новини от Украйна

Бившият командир на разузнавателния отряд на доброволческия батальон „Судоплатов“ Александър Лунин, който поиска лична среща с Владимир Путин, заяви, че е получил покана да посети Москва. Но Лунин твърди, че няма да се срещне с президента, а с Виталий Бородин, когото медиите свързват с прокремълска дейност и многобройни доноси срещу обществени и културни дейци. По-рано Лунин записа обръщение към Путин, в което заяви, че руски военнослужещи са подлагани на изтезания и насилие, и поиска „аудиенция при президента“. За едно денонощие клипът е бил гледан 11 милиона пъти.

Обръщението към Путин

В Кремъл реагираха на видеообръщението на Лунин. Прессекретарят на президента Дмитрий Песков намери за „доста странни" формулировките на военния.

Лунин твърди, че при него са дошли хора, представили се за служители на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, които го помолили да предаде на президента информация за случващото се в армията. В обръщението си той казва, че руските военнослужещи са подлагани на изтезания и насилие за това, че отказват да изпълняват „самоубийствени заповеди“ на фронта и да предават парите си на командирите. Той също твърди, че много военни биват държани в „подземия“, а някои от тях след наказания се обявяват за безследно изчезнали. Лунин предупреждаваше, че ако не получи възможност да се срещне с президента, „армията ще насочи оръжията си срещу Кремъл“.

Представител на правителството на Воронежката област се е опитал да се срещне с Александър Лунин и да направи предложение как да се разрешат финансовите проблеми на бившия командир, но разговорът не се е състоял, защото ветеранът настоявал да получи среща с Путин.

Покана в Москва

По-късно Лунин записа ново видео, в което отрече, че призовава към военен бунт. „Ако някой организираше бунт, щеше да го направи тайно. Те се обърнаха към мен – и това даде резултат. Трябва да получа аудиенция при президента“, заяви той. Според Лунин му е била предоставена информация и са му били показани видеозаписи с изтезания на руски военнослужещи.

Освен това Лунин обяви, че събира свидетелства за предполагаеми престъпления срещу руски военнослужещи. Той помоли да му изпращат снимки и видеозаписи, като посочват дата, място, номер на частта, данни за пострадалите и свидетелите, както и подробно описание на случилото се. Лунин изглежда възнамерява да събере масив от доказателства, за да ги представи впоследствие на руското ръководство.

В коментари и клиповете в мрежата вече има вече и предупреждения към Лунин да внимава за „да не стане с него като с Пригожин“.

Кой е Александър Лунин?

Младши сержантът от Воронежка област е участвал в руската инвазия в Украйна. По информация на изданията „Медуза“ и „Медиазона“ той е воювал в състава на 150-та мотострелкова дивизия и е бил ранен. Лунин е на 39 години и преди е носил друго фамилно име – Пустовалов, което е сменил през 2023 година, става ясно от публикация на Телеграм канала „Агентство“. През декември същата година Лунин е бил изваден от списъка с екстремистите, съставен от „Росфинмониторинг“ (това е финансовата служба, която се бори срещу прането на пари - б.ред.), където е фигурирал от юни 2021 г.

Отново по информация на „Агенство", което е успяло да се свърже с Лунин, той е служил в доброволческия батальон „Судоплатов“ – първо като командир на отделение, а след това и на разузнавателен взвод в окупираната част на Запорожска област. През 2025 г. Лунин е бил „изгонен“ от доброволческия отряд „БАРС" (Боен армейски резерв на страната – б.ред.), след като разказал във видеоклип как двама бойци били изпратени на мисия невъоръжени. По думите на Лунин пенсията му като ветеран от войната възлиза на 4500 рубли (малко над 50 евро по актуалния курс на рублата – б. ред.).

Разумен ход или лудост?

Александър Лунин започна да публикува първите си видеоклипове през март 2026 г. Към момента има 729 клипа и над 200 000 последователи. В началото неговите публикации не бяха посветени на армията или войната, но постепенно зачестиха критиките към руските власти. В един от тях той споделя как още от дете са му внушавали, че „войната е хубаво нещо, романтика“, но днес той мислел вече по друг начин. В други видеоклипове бившият военен иронизира официалните съобщения за състоянието на страната. „При нас има растеж във всичко – в икономиката, в населението. Само че отрицателен“, добавя той.

Лунин също така критикува продължителната война срещу Украйна и социално-икономическите проблеми в Русия. „Колкото и да продължи този конфликт, скоро момчетата ще се върнат и ще се сблъскат с беззаконието, което вие създавате“, казва той, имайки предвид увеличението на комуналните такси.

Има и няколко клипа, заснети в тоалетна: на фона на тоалетна чиния Лунин е монтирал кадри от речи на председателя на Държавната дума Вячеслав Володин и на председателката на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко.

Реакциите на обръщението на Лунин

Много Z-блогъри, които редовно критикуват руските власти, игнорираха видеообръщението на Лунин, твърди Иван Филипов, автор на канала в Телеграм „На Zzzzzападния фронт нищо ново“. Но десетки хиляди хора реагират в коментарите под видеото на Лунин и според бившия ръководител на Фонда за борба с корупцията (ФБК) Леонид Волков "измерването на настроенията в Z-общността е много тревожно за Путин", написа той в Телеграм.

Политическият анализатор Фьодор Крашенинников допуска, че Лунин е станал жертва на измамници, които са го убедили да запише обръщение към Путин. Според него някой се опитва да представи военния ветеран като нов лидер на протеста сред участващите във войната.

Бившият директор на ФБК Иван Жданов също свърза широкия отзвук около обръщението на Лунин с нарастващото обществено недоволство в Русия. „Мисля, че август ще бъде горещ за Путин“, написа той. Като примери Жданов посочва съпротивата срещу вербовчиците в Пензенска област, протеста на роднини на военнослужещи в Свердловска област и масовите вълнения около кризата с горива в Русия.