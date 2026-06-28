Новини
Свят »
Русия »
Нов метеж в Русия? Командир плаши Кремъл с оръжие
  Тема: Украйна

Нов метеж в Русия? Командир плаши Кремъл с оръжие

28 Юни, 2026 12:24 4 041 137

  • александър лунин-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • олександър сирски-
  • донбас-
  • крим

Александър Лунин, бивш руски командир от войната срещу Украйна, иска среща с Владимир Путин и заплашва, че ще насочи оръжие срещу Кремъл

Нов метеж в Русия? Командир плаши Кремъл с оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Посланието явно е стигнало до Кремъл: Александър Лунин, бивш руски командир от войната срещу Украйна, иска среща с Владимир Путин и заплашва, че ще насочи "оръжие срещу Кремъл". Заражда ли се бунт срещу Москва?

Още новини от Украйна

Бившият командир на разузнавателния отряд на доброволческия батальон „Судоплатов“ Александър Лунин, който поиска лична среща с Владимир Путин, заяви, че е получил покана да посети Москва. Но Лунин твърди, че няма да се срещне с президента, а с Виталий Бородин, когото медиите свързват с прокремълска дейност и многобройни доноси срещу обществени и културни дейци. По-рано Лунин записа обръщение към Путин, в което заяви, че руски военнослужещи са подлагани на изтезания и насилие, и поиска „аудиенция при президента“. За едно денонощие клипът е бил гледан 11 милиона пъти.

Обръщението към Путин

В Кремъл реагираха на видеообръщението на Лунин. Прессекретарят на президента Дмитрий Песков намери за „доста странни" формулировките на военния.

Лунин твърди, че при него са дошли хора, представили се за служители на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, които го помолили да предаде на президента информация за случващото се в армията. В обръщението си той казва, че руските военнослужещи са подлагани на изтезания и насилие за това, че отказват да изпълняват „самоубийствени заповеди“ на фронта и да предават парите си на командирите. Той също твърди, че много военни биват държани в „подземия“, а някои от тях след наказания се обявяват за безследно изчезнали. Лунин предупреждаваше, че ако не получи възможност да се срещне с президента, „армията ще насочи оръжията си срещу Кремъл“.

Представител на правителството на Воронежката област се е опитал да се срещне с Александър Лунин и да направи предложение как да се разрешат финансовите проблеми на бившия командир, но разговорът не се е състоял, защото ветеранът настоявал да получи среща с Путин.

Покана в Москва

По-късно Лунин записа ново видео, в което отрече, че призовава към военен бунт. „Ако някой организираше бунт, щеше да го направи тайно. Те се обърнаха към мен – и това даде резултат. Трябва да получа аудиенция при президента“, заяви той. Според Лунин му е била предоставена информация и са му били показани видеозаписи с изтезания на руски военнослужещи.

Освен това Лунин обяви, че събира свидетелства за предполагаеми престъпления срещу руски военнослужещи. Той помоли да му изпращат снимки и видеозаписи, като посочват дата, място, номер на частта, данни за пострадалите и свидетелите, както и подробно описание на случилото се. Лунин изглежда възнамерява да събере масив от доказателства, за да ги представи впоследствие на руското ръководство.

В коментари и клиповете в мрежата вече има вече и предупреждения към Лунин да внимава за „да не стане с него като с Пригожин“.

Кой е Александър Лунин?

Младши сержантът от Воронежка област е участвал в руската инвазия в Украйна. По информация на изданията „Медуза“ и „Медиазона“ той е воювал в състава на 150-та мотострелкова дивизия и е бил ранен. Лунин е на 39 години и преди е носил друго фамилно име – Пустовалов, което е сменил през 2023 година, става ясно от публикация на Телеграм канала „Агентство“. През декември същата година Лунин е бил изваден от списъка с екстремистите, съставен от „Росфинмониторинг“ (това е финансовата служба, която се бори срещу прането на пари - б.ред.), където е фигурирал от юни 2021 г.

Отново по информация на „Агенство", което е успяло да се свърже с Лунин, той е служил в доброволческия батальон „Судоплатов“ – първо като командир на отделение, а след това и на разузнавателен взвод в окупираната част на Запорожска област. През 2025 г. Лунин е бил „изгонен“ от доброволческия отряд „БАРС" (Боен армейски резерв на страната – б.ред.), след като разказал във видеоклип как двама бойци били изпратени на мисия невъоръжени. По думите на Лунин пенсията му като ветеран от войната възлиза на 4500 рубли (малко над 50 евро по актуалния курс на рублата – б. ред.).

Разумен ход или лудост?

Александър Лунин започна да публикува първите си видеоклипове през март 2026 г. Към момента има 729 клипа и над 200 000 последователи. В началото неговите публикации не бяха посветени на армията или войната, но постепенно зачестиха критиките към руските власти. В един от тях той споделя как още от дете са му внушавали, че „войната е хубаво нещо, романтика“, но днес той мислел вече по друг начин. В други видеоклипове бившият военен иронизира официалните съобщения за състоянието на страната. „При нас има растеж във всичко – в икономиката, в населението. Само че отрицателен“, добавя той.

Лунин също така критикува продължителната война срещу Украйна и социално-икономическите проблеми в Русия. „Колкото и да продължи този конфликт, скоро момчетата ще се върнат и ще се сблъскат с беззаконието, което вие създавате“, казва той, имайки предвид увеличението на комуналните такси.

Има и няколко клипа, заснети в тоалетна: на фона на тоалетна чиния Лунин е монтирал кадри от речи на председателя на Държавната дума Вячеслав Володин и на председателката на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко.

Реакциите на обръщението на Лунин

Много Z-блогъри, които редовно критикуват руските власти, игнорираха видеообръщението на Лунин, твърди Иван Филипов, автор на канала в Телеграм „На Zzzzzападния фронт нищо ново“. Но десетки хиляди хора реагират в коментарите под видеото на Лунин и според бившия ръководител на Фонда за борба с корупцията (ФБК) Леонид Волков "измерването на настроенията в Z-общността е много тревожно за Путин", написа той в Телеграм.

Политическият анализатор Фьодор Крашенинников допуска, че Лунин е станал жертва на измамници, които са го убедили да запише обръщение към Путин. Според него някой се опитва да представи военния ветеран като нов лидер на протеста сред участващите във войната.

Бившият директор на ФБК Иван Жданов също свърза широкия отзвук около обръщението на Лунин с нарастващото обществено недоволство в Русия. „Мисля, че август ще бъде горещ за Путин“, написа той. Като примери Жданов посочва съпротивата срещу вербовчиците в Пензенска област, протеста на роднини на военнослужещи в Свердловска област и масовите вълнения около кризата с горива в Русия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 62 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Май че ще

    28 32 Отговор
    го хвърлят и него на бунището от някой самолет...

    Коментиран от #4, #70

    12:25 28.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Владимир Путин, президент

    32 40 Отговор
    Уфф...крайно време беше някой дойде ме залее с бензин 👍

    Коментиран от #28, #66

    12:27 28.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    36 43 Отговор

    До коментар #1 от "Май че ще":

    на самите руснаци толкова им е прикипяло от гнома , че малко им трябва за революция

    Коментиран от #37, #58

    12:28 28.06.2026

  • 5 осраински

    18 23 Отговор
    Ще си извадя окото, за да може свекърва ми да има едноок зет

    12:28 28.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нищо ново

    30 16 Отговор
    Този Лунин е полудял . Но това е често срещано при всички страни на фронта , психиката на войници и военни да се срива . За пръв път ли го чувате ?

    Коментиран от #16, #54

    12:28 28.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Овчар

    55 29 Отговор
    Дойче веле...! Все по малко човеци вярват на тези платени измамници..! В другата мрежа има клипове и показват истината...! Величието на вампирите е към своя край..

    Коментиран от #45

    12:29 28.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 2883

    38 20 Отговор
    Западните приказки за това, че Русия вече е изпаднала в хаос, се чуват кой знае колко пъти!

    12:30 28.06.2026

  • 12 зИленски

    36 20 Отговор
    ВТОРИ ДЕН МЪЛЧИТЕ ЗА СВАЛЕНИЯ МИГ НА оКРАИНЦИТЕ

    Коментиран от #17

    12:32 28.06.2026

  • 13 Без име

    27 15 Отговор
    Този бил на фронта, нормално е да е мръднал. А стотици се изпоиздавиха от жегите в Европа, луда работа....

    12:33 28.06.2026

  • 14 Абе Лунин

    41 17 Отговор
    нали излезе с ново видео и каза, че всички врагове на Русия, които му изкривяват думите за пропаганда да идат на х ...
    Той обичал Русия, уважавал Путин и продължавал да трееепе бандери.
    Много сте назад с инфото и правите пропаганда, доста глЮпава Пак не ви се получи. Видеото го вижда цял свят.

    Коментиран от #19

    12:33 28.06.2026

  • 15 Този Лунин го не знам какъв е,

    20 28 Отговор
    Но Путлето няма да умре от естествена смърт и в кревата си.

    Коментиран от #79

    12:33 28.06.2026

  • 16 Майор Деянов, на всеки километър

    23 30 Отговор

    До коментар #7 от "Нищо ново":

    "..Лунин е полудял.."

    Без ток, вода, бензин с гладни ревящи деца в къщи, колко ли ти ще издържиш ?
    Войната трябва да приключи, Русия да се маща и разплаща за стореното.

    12:33 28.06.2026

  • 17 Не един

    8 8 Отговор

    До коментар #12 от "зИленски":

    а два.

    Коментиран от #25, #39

    12:33 28.06.2026

  • 18 Путин

    13 18 Отговор
    Тоя го чакам да се качи на по висок етаж ,ние ще го научим да лети

    12:34 28.06.2026

  • 19 Ол1гофрен,

    9 16 Отговор

    До коментар #14 от "Абе Лунин":

    Вече е арестуван.

    12:34 28.06.2026

  • 20 Курти

    23 17 Отговор
    Бг копеи стегайте памперсите и газ към фронта при Бащицата,стига сте лаяли

    Коментиран от #30, #44, #53

    12:34 28.06.2026

  • 21 Спиро

    22 16 Отговор
    Защо наричате изказването на поредния инфлуенсър - опит за метеж?

    12:35 28.06.2026

  • 22 мармот

    14 10 Отговор
    това на снимката не е Путин

    Коментиран от #57

    12:35 28.06.2026

  • 23 поредна

    21 17 Отговор
    каша от дойче зеле гьобелс пропаганден..всичко събрано в едно..кой казал..или не казал..а пък Лунин не бил призовавал към бунт..и др.такива тъпотии..Случайно тече СВО или война..и всичко е смъртоносно, а ако войници не искат да изпълняват заповеди..това вече наказуемо..Наппример при укробандери няма не искам..хващат ти на улицата и на Донбас..ако искаш да оставиш позиции-куршум, ако искаш да се предадеш на руснаци ..пак същото..

    12:35 28.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 7 Отговор

    До коментар #17 от "Не един":

    не са два а 200

    12:36 28.06.2026

  • 26 Ще е полезно е

    18 17 Отговор
    DW да опише любовта на германците към Мерц.

    12:37 28.06.2026

  • 27 Лунин

    10 9 Отговор
    Само чакам Зеленски да ми разреши и мятам кремълската С ган

    12:37 28.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Отец Дионисий

    21 20 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #84

    12:37 28.06.2026

  • 30 Бг Копей

    14 9 Отговор

    До коментар #20 от "Курти":

    Ние само лаем ,не хапим

    12:38 28.06.2026

  • 31 Кочо

    7 9 Отговор
    Правнук на Лунин Н. Александрович - подводничар, роден в Одеса, Русия!

    12:39 28.06.2026

  • 32 Копеии

    12 15 Отговор
    Родину мат зове ,утре чамоданите и на вокзала за Путину

    Коментиран от #83

    12:39 28.06.2026

  • 33 Бах Ганьо русофила анализатор

    19 10 Отговор
    Ахахаха, ей, ама много сте проzzти, бе! На кои ги пробутвате тия ментета, мари мамичето му стара? Дойче Веле, а? Ония еVрогейове от Германия ли пак ще ми казват на мене какво става в Матушката? Смешници! Тоя Александър Лунин го знам аз, проучил съм го в детайли- чист актьор от Холивуд! Сигурно Брад Пит се е маскирал с тия компютърните технологии (AI му викат сега модерните хаймани), та да плаши гаргите. И как па за едно денонощие имал 11 милиона гледания, бе? Кой го гледа, баба ми от Горно Нанадолнище ли? Това са ботове от мазетата на ЦРУ в Ленгли, дето само цъкат с мишките и помпат лайкове! И сега забележете каква евтина евроатлантическа пунта мара: щял да се среща с някакъв Бородин, дето пишел доноси! Абе, алооо, вие за балами ли ни имате? Това е гениален тактически ход на Путин! Путин го вика в Москва, ама нарочно праща Бородин, за да го тества тоя „командир“ дали е двоен агент на МИ-6! Хващат го на тясно, вземат му координатите и после — право в Сибир да копае тунели под Ледовития океан. Всичко е шах с 12 хода напред, ама откъде акъл в соросоидите да го разберат това? А пък за изтезанията и насилието в армията… ахахаха! Това в Русия му викат „сутрешна физзарядка за каляване на характера“, бе, келеши! Там няма лабаво, не е като вашите джендърски евро-натовски лагери с кроасани и топло мляко.Айде, пийте си соевото лате и не ме занимавайте с глупости, че ми изветря ракията, а по Първа програма почва истинската аналитична истина!

    Коментиран от #118

    12:40 28.06.2026

  • 34 МОГУЧАЯ И НЕПАБЕДИМАЯ.

    14 12 Отговор
    ААА СОЛДАТИТЕ СА СИ ДОБРЕ В ОКОПИТЕ. Е, БЪРЗО ГИ ОПАКОВАТ В ЧЕРНИТЕ ЧУВАЛИ, АМА ОТ СВОИ ИЛИ ОТ ЧУЖДИ, СЕ ТАЯ. СВЕТА ИМ ВИДЯ ПОЗОРА!

    12:40 28.06.2026

  • 35 Васил

    8 10 Отговор
    И този случайно ще падне от някой балкон.

    12:40 28.06.2026

  • 36 Зеленски 🇺🇦 - Началник хунта

    15 14 Отговор
    Стига глупости ! Има план : 40 дни ще предизвикам Криза в Русия : ще въоръжавам и изпращам украинци , а Путин ще ми ги връща замразени в найлонови чували . Накрая чувалите му ще свършат и Москва ще изпадне в найлонова криза ! Трябват ми само 100 милиарда от ЕС и натото !

    12:41 28.06.2026

  • 37 Ъхъ

    8 12 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На всички ни е прекипяло! Да го махат и да вадят ядреното оръжие!

    12:41 28.06.2026

  • 38 Пълни глупости!

    11 12 Отговор
    Този лунин/ако въобще има такъв човек/няма нищо общо със СВО то! Може да прави изявления само от свое име,и то не от Русия,защото там ще.попадне под ударите на закона,и затвора не му мърда!дв измишльотини!

    12:42 28.06.2026

  • 39 1945

    12 15 Отговор

    До коментар #17 от "Не един":

    нищо не е 1 самолет. Русия е загубила 436 самолета и 353 хеликоптера от началото на войната.

    12:43 28.06.2026

  • 40 Хаха

    15 16 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    12:43 28.06.2026

  • 41 USмърдян

    15 17 Отговор
    Зеле, дойче зеле.
    Не чета, бия минус и заминавам.

    12:43 28.06.2026

  • 42 Копейките

    11 12 Отговор
    Ние сме копейки и сме твърди кат локум

    12:44 28.06.2026

  • 43 ПУТИН

    15 11 Отговор
    СВО ЗА 3 ДНИ! ПОЧТИ УСПЯХМЕ. МИСЛЯ ЧЕ СЪМ ПОРАСНАЛ НА РЪСТ, ВЕЧЕ СЪМ КЪМ ДВА МЕТРА! СЪМНЯВА ЛИ СЕ НЯКОЙ В ТОВА?

    12:44 28.06.2026

  • 44 герой

    8 12 Отговор

    До коментар #20 от "Курти":

    си ти..сигурно воюваш на Донбас за светлото бъдеше на Зеленото нелегитимното ел празиденте..браво..За разлика от теб..който иска да воюва да последния укробанадер..другата страна все пак говори за мир..И най-лошият мир е по-добър от война...НО евротретополови докато не затрият цялата укройна няма да се успокоят

    12:44 28.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Удри копейката с лопатЕто!

    11 12 Отговор
    До нассиране!После повтори!

    Коментиран от #60

    12:48 28.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Малък зелен диктатор

    12 11 Отговор
    Зiлен$ки съм ! Имам план : 40 дни❗ще предизвикам Криза в Русия : ще въоръжавам и изпращам украинци , а Путин ще ми ги връща замразени в найлонови чували . Накрая чувалите му ще свършат и Москва ще изпадне в найлонова криза ! Трябват ми само 100 милиарда от ЕС и натото !

    12:49 28.06.2026

  • 50 Гориил

    20 13 Отговор
    Военни прокурори вече работят в частите, споменати от Лунин. Не всичко, което Лунин твърди, е потвърдено. Войниците, отказали да участват в бойни операции, наистина са били наказвани, но само в рамките на бойните, дисциплинарните и строевите разпоредби на руската армия (които предвиждат както лишаване от свобода, така и глоби за неизпълнение на договор).Нека ви напомня, че блогърът, публикувал провокативна и подстрекателска информация, е чуждестранен агент и живее извън Русия.

    Коментиран от #64

    12:49 28.06.2026

  • 51 Абсурдистан

    9 13 Отговор
    Сред крепостните все още битува насаденото мнение, че Путлер не знае за случващого се и за това не е виновен. Един светъл ден ще осъзнаят, че точно той е в основата на всичко и той е главният касапин и на украинци и на руснаци. И тогава ...

    Коментиран от #56

    12:50 28.06.2026

  • 52 Кривоверен алкаш

    7 8 Отговор
    той споделя как още от дете са му внушавали, че „войната е хубаво нещо, романтика“....виждате ли колко ниско е падението на Кремъл...войната е романтика...е няма друга толкова пропаднала нация,както и по рано писах...руснаците са слама за огън,изгарят за егото на Фюрера..

    12:52 28.06.2026

  • 53 Мухахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Курти":

    По добре пратете Манол на фронта

    12:52 28.06.2026

  • 54 вярно е

    7 10 Отговор

    До коментар #7 от "Нищо ново":

    Няма неувреден военен.Това е факт.Пример-Радев.!

    12:52 28.06.2026

  • 55 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ

    11 8 Отговор
    Еврофашистите пак са се размечтали Путин да го няма.

    Коментиран от #112

    12:53 28.06.2026

  • 56 Майор Деянов, на всеки километър

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "Абсурдистан":

    И тогава ... ще се събудиш и ще усетиш генетичен материал по лицето.

    12:53 28.06.2026

  • 57 Адолф Гитлер, фюрера

    10 5 Отговор

    До коментар #22 от "мармот":

    "..на снимката не е Путин..."

    Това е пишман-наследника ми Малкия Гитлер с токчетата 😆

    12:53 28.06.2026

  • 58 патриотични игри

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Русите са добри ученици на своите аамерикански колеги.
    Правят разни социални експерименти , които могат са бъдат приложени на Украйна.

    12:53 28.06.2026

  • 59 Руснаците реват по мрежите!

    12 6 Отговор
    Няма бензин дори в Москва!

    Коментиран от #71

    12:54 28.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Къде е онзи дебил

    8 7 Отговор
    дето все реве против Дойче Веле и все го чете?

    Коментиран от #65

    12:55 28.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 АНГЛОСАКСИТЕ

    9 6 Отговор
    Изкопаха ли вече окраинските редкоземи?

    12:56 28.06.2026

  • 64 Митрофан Медведев

    6 7 Отговор

    До коментар #50 от "Гориил":

    Враг на народа е другарю Гуреил.Ах да си беше в Русия.!?

    Коментиран от #75

    12:57 28.06.2026

  • 65 Майор Деянов, на всеки километър

    5 3 Отговор

    До коментар #61 от "Къде е онзи дебил":

    Играят си на Ромео и Жулиета с Котарака.

    12:57 28.06.2026

  • 66 Силвестър Сталоун от съседната палата

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Колега, днес президент ли се чувстваш?
    Аз пък съм кино звезда.

    12:58 28.06.2026

  • 67 Стават замо за туршия

    8 8 Отговор
    дойче зеле!

    12:58 28.06.2026

  • 68 az СВО Победа 81

    10 8 Отговор
    Александър Лунин?

    Няма данни в сериозните източници за такъв/този човек, явно е DW продукт!

    Както и самата "новина"....

    Коментиран от #73, #82, #94

    12:59 28.06.2026

  • 69 Гориил

    17 6 Отговор
    Само луд би твърдял, че Кремъл се е страхувал или е бил слаб. Г-н Лунин има отличен опит в бойните действия и ще бъде посрещнат в Москва с достойнство и почит. В действителност Лунин, като доброволец, е имал малко познания или разбиране за основите и принципите на бойните, дисциплинарните и учебните разпоредби на руската армия. Но Върховният главнокомандващ на руската армия е решил да не наказва ветерана. Нещо повече, войникът ще бъде добре посрещнат и ще му бъде дадена награда или значителен паричен бонус. Не е в стила на Путин да обижда герои.

    13:00 28.06.2026

  • 70 Европеец

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Май че ще":

    Заглавието интригуващо, но видях автора и спрях до тука..... Пропаганда, пропаганда и пак пропаганда, но да се радват жълтите павета и другата флора и фауна русофобска.....

    13:03 28.06.2026

  • 71 Путлето направо възстанови СССР

    11 9 Отговор

    До коментар #59 от "Руснаците реват по мрежите!":

    Няма бензин,но има купони..ама няма бензин.Нищо.Не им е за първи път да нямат нищо..кво толкова.

    Коментиран от #121

    13:03 28.06.2026

  • 72 Бай Араб

    9 5 Отговор
    Това е всъщност целта, блатото да се разруши от вътре, както преди.

    Коментиран от #74

    13:04 28.06.2026

  • 73 Ол1гофрен,

    9 7 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    В Раша ако нямаш интернет,по света има.

    Коментиран от #81

    13:05 28.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Всъщност прав си!

    10 8 Отговор

    До коментар #64 от "Митрофан Медведев":

    Проблема на пРосия не е Лунин,а главният идиот в Кремъл.

    13:08 28.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ха ХаХа

    0 2 Отговор
    Хахаха

    13:11 28.06.2026

  • 78 ЕВРОФАШИЗМА ПОБЕЖДАВА

    5 9 Отговор
    Фолксваген“ съкращава 100 000 служители и затваря четири завода в Германия. Браво - нови 100 000 войника за източния фронт.

    13:12 28.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ

    10 4 Отговор
    Александър Лунин, който се оплака на Путин вече арестуван от руските власти.

    По думите на съпругата му, полицаите са дошли на обиск през нощта, претърсили са територията на дома им в село Лизиновка, Воронежка област, след което са иззели „всичко, което са намерили: флашки, компютри, лаптопи и дискове.

    По-късно в телеграм канала свързан с Лунин се съобщава, че той е изпратен под административен арест за 11 денонощия.

    Коментиран от #87

    13:13 28.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Пак пропуск!

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Забрави да кажеш колко готино е Путлето.

    13:13 28.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Майор Деянов, на всеки километър

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Отец Дионисий":

    "...Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци..."

    Срам ме е да го кажа, но дори се щастливо се възбуждам от този Факт ☝️😄

    Коментиран от #88, #91

    13:14 28.06.2026

  • 85 Върху

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "9ти септември":

    майкккка ти.

    13:14 28.06.2026

  • 86 Лунин

    5 5 Отговор
    Висши военни розговаряха с мен, аз да запозная Путин с проблемите на фронта.
    Само умопобъркан идиот може да измисли подобна простотия

    Коментиран от #110

    13:15 28.06.2026

  • 87 Няма край руският позор

    12 5 Отговор

    До коментар #80 от "СВО 1 585 дни РЕЗИЛ":

    Няма!

    Коментиран от #99

    13:17 28.06.2026

  • 88 Ха ХаХа

    6 3 Отговор

    До коментар #84 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Помашки плямпаници

    13:17 28.06.2026

  • 89 САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ

    8 7 Отговор
    Фолксваген“ съкращава 100 000 служители и затваря четири завода в Германия.

    Коментиран от #102

    13:17 28.06.2026

  • 90 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    9 9 Отговор
    Е война на сатанисти и англосакси срещу славяните и православната вяра.

    Коментиран от #98, #108

    13:19 28.06.2026

  • 91 Моряка

    5 5 Отговор

    До коментар #84 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не петни светлия спомен за майор Деянов.Той не беше едер@ст.Напротив!

    13:20 28.06.2026

  • 92 ХЪ ХЪ ЪЪ

    9 6 Отговор
    Лунин ще пада от някой балкон на паважа скоро, пУТЛЕР така се отървава от неудобните. Сам не бива да ходи в мАСКВА, да отива направо с армията от фронта.

    13:21 28.06.2026

  • 93 Пропадналото ДВ

    3 10 Отговор
    Щом бълвочите на този умопобъркан идиот са метеж то Алтернатива за Германия е революция

    13:22 28.06.2026

  • 94 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ

    11 2 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Reuters писаха за това още на 26.06., но за някои това няма значение.
    Вчера Песков е казал пред журналисти, че Кремъл знае, но още не се е запознал с видеото.

    13:23 28.06.2026

  • 95 Начо

    10 4 Отговор
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да затрие русия

    13:24 28.06.2026

  • 96 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    7 9 Отговор
    Е прокси война на британците за отслабване на Русия. Окраинците са просто разходен материал.

    Коментиран от #100

    13:24 28.06.2026

  • 97 Казанлъшкия

    6 3 Отговор
    Ще изчезне и той като предишния бунтуващ се... А ЕС е напът да прекрати престоя на всички украински мъже . Не на всички украинци, а само на мъжете. Австрия вече го прие. Дали е случайно,че само мъжете искат да гонят ? Не мисля. Липсват мъже за фронта в Украйна и това е брутален начин да бъде продължена войната.

    13:24 28.06.2026

  • 98 Космос

    8 6 Отговор

    До коментар #90 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Руските мелеzи не са славяни.

    Коментиран от #135

    13:26 28.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Йосиф Кобзон

    4 3 Отговор

    До коментар #96 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Материал да искаш.

    13:27 28.06.2026

  • 101 САТАНИСТИТЕ

    6 6 Отговор
    Губят войната в Иран и войната на Зеленски.

    13:28 28.06.2026

  • 102 Казанлъшкия

    6 5 Отговор

    До коментар #89 от "САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ":

    Дори и така да е за немците - помощите в Германия са равни на средната работна заплата в Русия без да преувеличавам. Ако мислиш,че в Русия е много по-евтино - бъркаш. Храната е в общи линии стигнала цените на храната в Германия. Само наемите безспорно са по-високи , но пък заплатите в Германия са по 5-6 над руските. 80-85 % от руснаците не живеят, а оцеляват изхранвайки се. За друго парите не им стигат.

    Коментиран от #107

    13:29 28.06.2026

  • 103 Какво друго

    8 2 Отговор
    да очакваш от Путин и путинова Русия. Дано този военен да доведе докрай нещата и да избягва високи сгради, самолети, чай и многото други от арсенала на жужи

    13:30 28.06.2026

  • 104 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    5 10 Отговор
    2 000 000 бандери и 400 000 британски наемници са заровени в чернозема дето Зеленски го продаде и на британците и на американците.

    Коментиран от #116, #120

    13:30 28.06.2026

  • 105 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    8 2 Отговор
    Цитат1: "Командир плаши Кремъл с оръжие"

    Цитат2: "Кой е Александър Лунин? Младши сержантът от Воронежка област"

    Изключително просташка пропаганда, предназначена за пълни oлигoфpени.
    Какъв "командир" може да бъде бивш военен със звание младши сержант?

    Коментиран от #111

    13:31 28.06.2026

  • 106 1111

    7 7 Отговор
    Аве, тая дъвка я дъвчите вече една седмица, как не ви омръзна?
    Освен това, няма нужда от бунтове, щото казахте, че Путин е в депресия и ша са самоубива вече, крайно време е...

    13:31 28.06.2026

  • 107 ДА ТИ КАЖА ТОЧНО ТАКА Е

    5 7 Отговор

    До коментар #102 от "Казанлъшкия":

    Фолксваген“ съкращава 100 000 служители и затваря четири завода в Германия. Еврофашизма побеждава. Слава.

    Коментиран от #117

    13:31 28.06.2026

  • 108 Плоско

    6 2 Отговор

    До коментар #90 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    много плоско, ПУТИН вече пета година не спира войната и съответно гибелта на много славяни

    13:38 28.06.2026

  • 109 Хихи

    2 3 Отговор
    дойчезеле... УНИАН...

    13:38 28.06.2026

  • 110 Моряка

    3 5 Отговор

    До коментар #86 от "Лунин":

    Само необразован може да отрече значението на обратната връзка.Без нея не може да съществува нито една саморегулираща се система - машна,човешки организъм,общество.Лунин се опитва да бъде такава връзка.Не усещате ли,че обстановката в Русия почва да се тресе отвътре.С това късогледство май не виждате,че както преди 111 години,Англия,Германия и Франция подготвят нова Октомврийска контрареволюция.Остава да намерят само нов Ленин.Бяха намерили,но той малко поумря.Дано Лунин да не минава покрай висок прозорец.

    13:39 28.06.2026

  • 111 защо

    5 4 Отговор

    До коментар #105 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Дойчевелевски.

    13:40 28.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 идиоти вън

    2 4 Отговор
    Абе айде бе, кога ще свършите с тая Украйна че ми писна?!?!?!

    13:43 28.06.2026

  • 114 Стара новина

    4 6 Отговор
    Това инфо е от преди 4 дни !
    Всеки вече го е видял/чул !
    Никаква информативност.
    Стегнете се малко .
    И проверете въпросния бивш военен, дали въобще още е жив, или е късметлия и са го затворили в лудница.

    13:43 28.06.2026

  • 115 6135

    5 3 Отговор
    Абе хора, на какво се радвате?
    Ходете на църква по два пъти дневно и палете срещи и се молете за здраве и дълъг живот на Путин. По-уравновесен и сдържан държавник едва ли се е родил.

    Който и да го наследи ще се стреми да спечели обществения вот на доверие и ще изгради далеч по-твърда политика към запада ще води води войната срещу Украйна по далеч по-брутален начин.

    13:43 28.06.2026

  • 116 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    истински щуротии

    13:44 28.06.2026

  • 117 И кво?

    4 7 Отговор

    До коментар #107 от "ДА ТИ КАЖА ТОЧНО ТАКА Е":

    ВСУ уволни 1 милион руски войника.Уволни ги от живота.
    Слава.

    13:45 28.06.2026

  • 118 хихи

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Бах Ганьо русофила анализатор":

    а русOгейовете какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅 😅 😅

    13:45 28.06.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Ха-ха

    8 0 Отговор

    До коментар #104 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:47 28.06.2026

  • 121 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Путлето направо възстанови СССР":

    Не лъжи.В СССР бензина беше по евтин от чаша квас.( 4 копейки бирина чаша - стакан)

    13:52 28.06.2026

  • 122 Хи хи

    3 5 Отговор
    Следващия президент на Русия веднага ще пусне 100-200 ядрени глави над покрайна от 6-те хиляди които има, да види дали ще остане камък върху камък. За сравнение Япония капитулира от 2 ядрени глави - Минитмен и Дебелака. А ядрените глави на Русия са десетки пъти по мощни от тия американските в Япония. Ще бъде интересно.

    Коментиран от #126, #127

    13:54 28.06.2026

  • 123 Механик

    1 3 Отговор
    Тоя малко-умник, да си оправя там завещанието, имущество, тва-онава, и да сключи застраховка за живот в полза на роднините си. Ама да е на висока тарифа. Близките му имат невероятния шанс да се опаричят скоро време.
    Такива като така и не разбраха, че времето на Горби и Елцин безвъзвратно отмина и повече няма да се повтори. А Черния делфин, Колима и прочее спа-центрове си работят и очакват тия дето не са скочили от джама.

    Коментиран от #128, #134

    13:59 28.06.2026

  • 124 Почва се...

    3 0 Отговор
    Путкер бе свършен!!

    14:01 28.06.2026

  • 125 Смешник

    1 4 Отговор
    Абе как ги съчинявате тези истории Напишете нещо по сериозно например каква е ситуацията на фронта Русофобията ви е изпила мозъците

    Коментиран от #129

    14:01 28.06.2026

  • 126 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "Хи хи":

    В ел. контакта не трябва да се пъхат два пръста едновременно.

    Коментиран от #133

    14:02 28.06.2026

  • 127 Ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #122 от "Хи хи":

    И ядрения облак ще задуха към Проссия ха ха

    Коментиран от #130

    14:03 28.06.2026

  • 128 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Механик":

    Ако обявяват награда от 1 милион долара за главата на Путин ,едно 30 милиона руснака ще се кандидатират.Ти как мислиш?

    14:04 28.06.2026

  • 129 Умрел руснак

    2 1 Отговор

    До коментар #125 от "Смешник":

    Ситуацията около мала Токмачка е динамична.Кримчани се изнасят на подскоци от Крим още преди да е дошъл фронта до тях.

    14:06 28.06.2026

  • 130 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Ха ха":

    Няма да задуха, вятърът ще духа от изток на запад Къв е проблема да се изчака за правилния вятър в правилната посока?

    14:07 28.06.2026

  • 131 ФК ЛАНСКИ СНЕГ

    1 0 Отговор
    МАЙ....МАЙ...🗣
    НАЙ ВЕРНИ НА ПУ.ИН
    ЩЕ ОСТАНАТ....ЧОРАПА И ПОП даннаил..

    14:07 28.06.2026

  • 132 az СВО Победа 81

    2 3 Отговор
    Има Телеграм канал с името Александър Лунин с 13 912 последователи.

    Гледах и видеото му.
    Нищо интересно, човекът се е записал с телефона си. Така както всеки един от вас може да се запише и да се обърне към Р.Радев да речем.

    Пак се търси под вола теле!
    Пак напразни надежди... 🤣

    Предполагам, че ще се превърне във знаме за западната пропаганда, още повече, че в РФ ще има местни избори през Септември тази година.

    Впрочем в бивша Украйна защо не се правят избори, нали била демокрация и западните демокрации стовли зад нея? 🤣

    14:08 28.06.2026

  • 133 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Ха ха":

    Абе аз не бъркам в контакта, ама следващия Президент на Русия кой знае къде му се бърка ! Сталин например бръкна чак в Берлин !

    Коментиран от #137

    14:09 28.06.2026

  • 134 Викаш

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "Механик":

    късото не оставя живи опоненти, а?

    14:10 28.06.2026

  • 135 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #98 от "Космос":

    О, да. "Руснаците не са славяни", както казваш.
    А, Миндич, Ермак, Шмигал, Немчинов, Арсен Аваков, Кулеба, Ткаченко, Сергей Шкарлет, Вадим Гутцайт, Роман Абрамовски, Лазебна, Денис Малюска и ЗЕЛЕНСКИ ли са славяните? М? Даже и имената им славянски, ша знайш.
    И тия, посочените о т мен са само в министерския съвет на Украина. Ами олигарсите евреи, татари и татаро-евреи? М?

    14:12 28.06.2026

  • 136 Ачо

    0 2 Отговор
    Путин се оказа лакей на Америка.Незабавно да бъде изхвърлен и да се замени с човек,който с един удар да парализира Америка първо и след това Европа.Иначе свършено е с Русия.
    Пускай коментара лакей американски долен!

    14:13 28.06.2026

  • 137 След 45 години

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Хи хи":

    системата на мустакатия сатрап отиде на бунището, а иначе той най-дълбоко бръкна на собствения си народ с репресиите

    14:17 28.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания