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Вишеградската четворка се завръща: Търси се „силен глас“ на Централна Европа в Брюксел

Вишеградската четворка се завръща: Търси се „силен глас“ на Централна Европа в Брюксел

24 Юни, 2026 04:30, обновена 24 Юни, 2026 04:37 1 064 1

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Премиерите на четирите страни се събраха край Будапеща, унгарският лидер Петер Мадяр чертае планове за историческо разширяване на блока

Вишеградската четворка се завръща: Търси се „силен глас“ на Централна Европа в Брюксел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неформалният съюз на Вишеградската четворка (V4) – включващ Унгария, Полша, Чехия и Словакия – направи сериозна заявка отново да се превърне в политическа сила, с която Европейският съюз трябва съобразява.

Както съобщава държавната унгарска агенция MTI, цитирана от БТА, на съвместна пресконференция след срещата на върха край унгарската столица лидерите демонстрираха единство и желание за загърбване на миналите различия от ерата „Орбан“.

„Заедно ще представяме Централна Европа в Брюксел и навсякъде“, обяви унгарският министър-председател Петер Мадяр, който бе домакин на събитието. В срещата се включиха полският премиер Доналд Туск, чешкият му колега Андрей Бабиш и словашкият министър-председател Роберт Фицо.

Основни акценти от срещата на върха:

  • Единство в Брюксел: Лидерите се договориха за по-тясна координация на позициите си в рамките на европейските институции, за да гарантират, че икономическите и стратегическите интереси на региона няма да бъдат пренебрегвани.
  • Посока към разширяване: Петер Мадяр официално постави на масата предложение за разширяване на географския и политически обхват на групата. Сред потенциалните нови членове или партньори бяха споменати Австрия, Германия, Хърватия и Словения.
  • Подобряване на съседските отношения: Новият курс на Будапеща цели изглаждане на двустранните търговски и политически спорове в региона, които дълги години бяха замразени. Словакия и Чехия също потвърдиха, че възобновяват своите общи правителствени заседания.

Може ли V4 да си върне влиянието?

Анализаторите посочват, че слизането на Виктор Орбан от власт и идването на Петер Мадяр отваря нова страница за Вишеградската група. С присъствието на политици с голяма тежест в ЕС като Доналд Туск, блокът има реален шанс да се отърси от имиджа на „изолатор“ и да премине в конструктивна офанзива за реформиране на европейските политики.

Въпреки това, евентуално разширяване на формата изисква пълен консенсус между настоящите четири държави, тъй като включването на икономически гиганти като Германия или специфични партньори като Австрия би променило изцяло първоначалния характер на Вишеградското сътрудничество.


Унгария
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