Апокалиптични жеги във Франция: Броят на жертвите расте, 58 департамента са под червен код от днес

Франция се намира в хватката на безпрецедентна и смъртоносна вълна от екстремни горещини, която вече взе десетки жертви и парализира обществения живот.
Националната метеорологична служба Meteo-France обяви, че от обяд общо 58 департамента преминават под най-високата степен за опасно време – червен код. Ситуацията се усложнява бързо, след като предходните два дни подобриха всички исторически температурни рекорди в страната, предават TF1 Info, Reuters и France 24.
Черната статистика: Жертви и пострадали
Жегите нанесоха тежък удар върху здравето на населението. Към сутрешните часове официалните данни сочат:
- Над 40 смъртни случая: Здравните власти съобщават за десетки починали в пряка или косвена връзка с горещините. Най-малко 18 души са издъхнали от топлинен удар и сърдечни усложнения, сред които трима възрастни хора в региона на Бордо.
- Трагедия с деца: Две деца (на 2 и 4 години) загинаха в южния град Карпентра, след като бяха оставени в прегрял автомобил под палещото слънце.
- Ръст на удавянията: Извънреден скок бележи черната статистика по водоемите. Премиерът Себастиан Льокорню потвърди, че най-малко 40 души са се удавили от началото на вълната (18 юни) досега при опити да се разхладят в неохраняеми зони, реки и езера, като по-голямата част от тях са младежи.
Абсолютни рекорди: Най-горещото време от 1947 г. насам
Вторник, 23 юни, официално бе обявен за най-горещия ден в историята на метеорологичните измервания във Франция. Националният термичен индикатор достигна безпрецедентните 29,8°C (средна стойност от дневните и нощните температури в цялата страна), подобрявайки рекордите от 2003 и 2019 г.
- В Бордо живакът достигна опустошителните 41,9°C.
- В Поатие бяха отчетени 41,2°C.
- Тази сутрин температурите в по-голямата част от страната не паднаха под 21–25°C, носейки тропическа и задушна нощ.
Извънредни мерки: Затворени училища и мобилизация в болниците
Заради реалната опасност от колапс на здравната система, Министерството на здравеопазването активира Ниво 2 на извънредния план „Орсан“ (Orsan), предназначен за справяне с масов прилив на пациенти в болниците. Здравният министър Стефани Рист предупреди за огромно напрежение в спешните отделения.
Над 1350 училища в страната остават напълно затворени, а други 1800 промениха графиците си, за да предпазят децата от прегрелите класни стаи, където температурите надхвърлиха 32°C. Отменени са редица културни масови прояви, а емблематични туристически обекти като Лувъра и Айфеловата кула затварят по-рано, за да се избегнат инциденти с туристи в най-критичните часове.
Какво предстои?
Прогнозите за днешния следобед са стряскащи. Очакват се максимални температури между 39°C и 41°C на широк фронт от Южна Бретан през Париж до Бургундия, като в районите на Вал дьо Лоар и Аквитания термометрите ще ударят 42°C – 43°C. Синоптиците предупреждават, че облекчение може да се очаква най-рано в петък вечерта с навлизането на мощни и потенциално опасни гръмотевични бури от запад.
Източник: Информацията е базирана на актуалните бюлетини на френската метеорологична служба Météo-France, изявленията на правителството пред френската телевизия TF1 Info, както и световните информационни агенции
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 русофил
06:34 24.06.2026
2 Пладне
06:46 24.06.2026
3 Рррр
Няма никакви жеги, до преди 4-5 дена времето беше като зима .
06:57 24.06.2026
4 Гот е
06:57 24.06.2026