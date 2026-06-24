Апокалиптични жеги във Франция: Броят на жертвите расте, 58 департамента са под червен код от днес

Франция се намира в хватката на безпрецедентна и смъртоносна вълна от екстремни горещини, която вече взе десетки жертви и парализира обществения живот.

Националната метеорологична служба Meteo-France обяви, че от обяд общо 58 департамента преминават под най-високата степен за опасно време – червен код. Ситуацията се усложнява бързо, след като предходните два дни подобриха всички исторически температурни рекорди в страната, предават TF1 Info, Reuters и France 24.

Черната статистика: Жертви и пострадали

Жегите нанесоха тежък удар върху здравето на населението. Към сутрешните часове официалните данни сочат:

Над 40 смъртни случая: Здравните власти съобщават за десетки починали в пряка или косвена връзка с горещините. Най-малко 18 души са издъхнали от топлинен удар и сърдечни усложнения, сред които трима възрастни хора в региона на Бордо.

Здравните власти съобщават за десетки починали в пряка или косвена връзка с горещините. Най-малко 18 души са издъхнали от топлинен удар и сърдечни усложнения, сред които трима възрастни хора в региона на Бордо. Трагедия с деца: Две деца (на 2 и 4 години) загинаха в южния град Карпентра, след като бяха оставени в прегрял автомобил под палещото слънце.

Две деца (на 2 и 4 години) загинаха в южния град Карпентра, след като бяха оставени в прегрял автомобил под палещото слънце. Ръст на удавянията: Извънреден скок бележи черната статистика по водоемите. Премиерът Себастиан Льокорню потвърди, че най-малко 40 души са се удавили от началото на вълната (18 юни) досега при опити да се разхладят в неохраняеми зони, реки и езера, като по-голямата част от тях са младежи.

Абсолютни рекорди: Най-горещото време от 1947 г. насам

Вторник, 23 юни, официално бе обявен за най-горещия ден в историята на метеорологичните измервания във Франция. Националният термичен индикатор достигна безпрецедентните 29,8°C (средна стойност от дневните и нощните температури в цялата страна), подобрявайки рекордите от 2003 и 2019 г.

В Бордо живакът достигна опустошителните 41,9°C .

живакът достигна опустошителните . В Поатие бяха отчетени 41,2°C .

бяха отчетени . Тази сутрин температурите в по-голямата част от страната не паднаха под 21–25°C, носейки тропическа и задушна нощ.

Извънредни мерки: Затворени училища и мобилизация в болниците

Заради реалната опасност от колапс на здравната система, Министерството на здравеопазването активира Ниво 2 на извънредния план „Орсан“ (Orsan), предназначен за справяне с масов прилив на пациенти в болниците. Здравният министър Стефани Рист предупреди за огромно напрежение в спешните отделения.

Над 1350 училища в страната остават напълно затворени, а други 1800 промениха графиците си, за да предпазят децата от прегрелите класни стаи, където температурите надхвърлиха 32°C. Отменени са редица културни масови прояви, а емблематични туристически обекти като Лувъра и Айфеловата кула затварят по-рано, за да се избегнат инциденти с туристи в най-критичните часове.

Какво предстои?

Прогнозите за днешния следобед са стряскащи. Очакват се максимални температури между 39°C и 41°C на широк фронт от Южна Бретан през Париж до Бургундия, като в районите на Вал дьо Лоар и Аквитания термометрите ще ударят 42°C – 43°C. Синоптиците предупреждават, че облекчение може да се очаква най-рано в петък вечерта с навлизането на мощни и потенциално опасни гръмотевични бури от запад.

Източник: Информацията е базирана на актуалните бюлетини на френската метеорологична служба Météo-France, изявленията на правителството пред френската телевизия TF1 Info, както и световните информационни агенции