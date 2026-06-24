Тайван проверява готовността на армията за незабавен отговор при евентуална китайска атака

Тайванските въоръжени сили трябва да проверят способността си да реагират незабавно при евентуално избухване на война, тъй като времето за предупреждение при възможна китайска атака става все по-кратко. Това заяви министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Изявлението идва на фона на петдневни военни учения за „незабавна бойна готовност“, които се провеждат тази седмица на острова. Тайванската армия вече базира част от тренировките си на сценарий, при който Китай внезапно превръща едно от редовните си военни учения около острова в реална военна операция.

Пекин продължава да разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия и поддържа почти ежедневна военна активност в района. Допълнително напрежение предизвика преминаването на най-новия китайски самолетоносач през Тайванския проток.

Според министър Ку новите учения поставят по-силен акцент върху способността за бързо преминаване от мирновременен към военновременен режим.

„Целта е да изградим скоростта, която смятаме за необходима за преминаване от мирновременен към военновременен режим“, заяви той пред тайванския парламент.

По думите му военните трябва да са подготвени за ситуация, при която времето между първите признаци на заплаха и необходимостта от реални действия е значително по-кратко от досегашните оценки.

Тайван редовно организира подобни учения. По-рано този месец островът демонстрира и новите реактивни системи за залпов огън HIMARS, произведени в САЩ и използвани широко от украинските въоръжени сили. Очаква се през август да се проведат и мащабните годишни учения „Хан Куан“.

От китайска страна реакцията не закъсня. Говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет на Китай Джан Хан заяви, че действията на управляващата Демократична прогресивна партия показват стремеж към „независимост чрез сила“.

Тя подчерта, че Пекин продължава да подкрепя идеята за „мирно обединение“, но предупреди, че Китай няма да се откаже от възможността да използва сила срещу всякакви сепаратистки действия, насочени към независимост на Тайван.

Последните пълномащабни китайски военни учения около острова бяха проведени в края на декември.

Междувременно президентът на Тайван Володимир Лай Чинг-те продължава усилията за модернизиране на армията. Една от основните цели на неговата администрация е увеличаването на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт преди 2030 година.

По време на церемония за повишаване на висши офицери държавният глава призова военното ръководство да води трансформацията на армията с новаторско мислене. Според него бързо променящата се регионална среда и нарастващите нетрадиционни заплахи изискват ускорена модернизация на отбранителните способности.

Съединените щати, които остават най-важният международен партньор и основен доставчик на въоръжение за Тайван, продължават да подкрепят усилията на Тайпе за укрепване на отбраната. Най-високопоставеният американски дипломат в Тайван Реймънд Грийн заяви, че Вашингтон работи заедно със своите съюзници в региона за запазване на статуквото и предотвратяване на всякакъв опит Тайван да бъде поставен под контрол със сила.

Темата има значение и за България като член на НАТО и Европейския съюз. Макар страната да не участва пряко в процесите в Източна Азия, всяка евентуална военна ескалация около Тайван би могла да окаже влияние върху глобалната сигурност, международната търговия и веригите за доставки на високотехнологични продукти.