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Политическа криза в Румъния: Преговори за правителство на малцинството и нов премиер

Политическа криза в Румъния: Преговори за правителство на малцинството и нов премиер

24 Юни, 2026 12:52 610 8

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Десноцентристки и социалдемократически партии в разговори за кабинет

Политическа криза в Румъния: Преговори за правителство на малцинството и нов премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерите на десноцентристките партии в Румъния - Национално-либералната партия, „Съюз за спасение на Румъния“ и Демократичният съюз на унгарците в Румъния - ще проведат днес разговори за съставяне на правителство на малцинството и избор на кандидат за премиер, съобщава Аджерпрес, позовавайки се на политически източници, предава БТА.

Същевременно Постоянното бюро на Социалдемократическата партия (СДП) също ще заседава, за да определи следващите стъпки за участие в процеса по съставяне на правителство и да формулира мандат за преговорите с останалите политически сили.

Разпад на коалицията и политическа нестабилност

Румъния е в политическа криза, след като проевропейската коалиция между СДП, Национално-либералната партия, Съюз за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците се разпадна в началото на май.

Впоследствие социалдемократите внесоха вот на недоверие съвместно с опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР), който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илие Боложан на 5 май.

Президентът Никушор Дан проведе консултации с всички парламентарни партии, след като предложението му за министър-председател Адриан Вещя не получи достатъчна подкрепа. Това беше първият неуспешен опит за съставяне на кабинет.

Ако в рамките на 60 дни парламентът отхвърли две предложения за правителство, конституцията допуска възможност за предсрочни избори.

Вариант за правителство на малцинството

След консултациите президентът Никушор Дан заяви, че най-вероятният сценарий е формиране на правителство на малцинството.

Социалдемократическата партия, като най-голяма парламентарна сила, изрази готовност да поеме управлението. Според политически източници днес ще се проведат преговори между СДП, Национално-либералната партия и Демократичния съюз на унгарците, с цел осигуряване на парламентарна подкрепа за такъв кабинет.

Партията „Съюз за спасение на Румъния“ категорично отхвърля възможността да подкрепи еднопартийно правителство на социалдемократите.

Ключов фактор за формиране на мнозинство остава и националистическият Алианс за обединение на румънците (АУР). Лидерът му Джордже Симион заяви, че без участието на АУР не може да бъде формирано стабилно мнозинство, като партията е предложила и свой кандидат за премиер.

Като съседна държава в ЕС, политическата нестабилност в Румъния има значение за България най-вече по линия на регионалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз и Черноморския регион.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джамбазов

    11 0 Отговор
    Унгария спира преговорите за членство на Украйна и Молдова в ЕС

    Коментиран от #8

    12:55 24.06.2026

  • 2 хехе

    12 0 Отговор
    урсулите газ пиkaят.

    12:56 24.06.2026

  • 3 ТрАмп

    11 0 Отговор
    Урсулите Създадоха Политическа криза в Румъния,
    като Свалиха от власт Законно избраната от народа партия и Президент
    и поставиха нтяхното Некадърно Протеже на власт.

    12:57 24.06.2026

  • 4 Гост

    5 2 Отговор
    Македония е българска колония.

    12:58 24.06.2026

  • 5 Фон дер Миндер

    6 0 Отговор
    Само с правителства на малцинството управляват омразните "либерали"! Навсякъде! Това какво ви говори????

    13:04 24.06.2026

  • 6 604

    6 0 Отговор
    Пхохахахапаха...колкото и да тъкмите...работота заминава

    13:04 24.06.2026

  • 7 ЕСтествено

    7 0 Отговор
    Урсулите се провалят навсякъде, глупави, некадърни, но подли същества!

    13:08 24.06.2026

  • 8 Да допълня:

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джамбазов":

    Освен, че Унгария спира преговорите за членство на Украйна и Молдова в ЕС,
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    13:12 24.06.2026

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