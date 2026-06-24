Ръст на крайнодесния вот в Европа: вече над 23% от избирателите

Почти всеки четвърти избирател в Европа вече гласува за крайнодесни партии, показва изследване, цитирано от „Гардиън“. Делът им се е увеличил до над 23%, спрямо около 10% преди десетилетие и приблизително 5% в средата на 90-те години, предава News.bg.
Проучването е проведено от над 150 политолози в 31 държави и е част от проекта PopuList, ръководен от политолога Матийс Родуййн от Амстердамския университет.
Ускорен растеж след 2023 г.
Според анализа ръстът на подкрепата за крайнодесните партии се ускорява особено между 2023 и 2025 г., като формациите често постигат исторически резултати на национални избори в редица европейски държави.
Сред посочените примери са Австрия, където Партията на свободата (FPÖ) увеличава подкрепата си от 16% на 29%, и Франция, където Националното обединение (RN) достига 37% спрямо 19% по-рано.
В Португалия партията Chega също бележи ръст – от 7% на 18%, докато във Великобритания Reform UK увеличава подкрепата си от 2% (като партия Brexit през 2019 г.) до 14% през 2024 г. В Германия „Алтернатива за Германия“ (AfD) достига 21% на изборите през 2025 г., удвоявайки предишния си резултат.
Политическо влияние и фактори за растеж
Според изследването около 30% от европейците вече гласуват за анти-естаблишмънт партии. Част от крайнодесните формации участват в коалиционни управления в държави като Хърватия, Чехия, Италия и Финландия.
Като основни причини за ръста се посочват отношението към миграцията, „нормализирането“ на крайнодесните партии и способността им да формулират силни политически послания.
Идеологически тези партии най-често се основават на „нативизъм“ и „авторитаризъм“, свързани съответно с ограничаване на миграцията и по-строг подход към обществения ред и сигурността.
В България теми като миграция, национална сигурност и социално-икономическа несигурност също често влияят върху политическите нагласи. Подобно на тенденциите в Европа, въпросите за доверието към традиционните политически партии и подкрепата за нови или протестни формации остават част от вътрешнополитическия дебат в страната, в контекста на членството ѝ в Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
13:50 24.06.2026
2 Да вкарат още африканци
13:53 24.06.2026
3 Щом признавате 23%
13:54 24.06.2026
4 Столичанин
13:59 24.06.2026
5 гост
14:07 24.06.2026
6 Валентин
14:12 24.06.2026
7 а не бе
14:16 24.06.2026
8 Прогресивни съветски шарлатани !
Много политици видяха, че е много по-лесно да се пишеш „крайнодесен патриот“, да викаш силно по телевизията и да плашиш хората с някакви заплахи, отколкото да седнеш и да напишеш сериозна икономическа програма. Това е чиста проба политически мързел – продават емоция и гняв, вместо реални решения.
По дефиниция дясното мислене изисква работа, конкуренция и поемане на лична отговорност (без социални помощи от държавата). Крайнодесните партии днес обаче масово изневеряват на традиционната дясна икономика. Те използват дясна реторика (национализъм, традиционни ценности), но предлагат чисто леви, социалистически икономически обещания, за да привлекат хората, които не искат да полагат усилия, а чакат държавата да ги „спаси“.
14:17 24.06.2026
9 Има ли шарании
Иронията е, че най много ще пострадат именно тези, които са ги избрали, тези които чакат някой да им реши проблемите. Исторически примери има в изобилие.
14:23 24.06.2026
10 Не ми пука
История не се връща.
14:25 24.06.2026
11 Звездите ти говорят?
Не, всъщност си го измисли сам за утеха на копеите.
Няма как да стане, откажи се.
14:27 24.06.2026
12 Споко,
14:28 24.06.2026
13 Глупости!
14:30 24.06.2026
14 В зората
В една Гернмания, АзГ гони 30%, и няма да е изненада да ги и прескочи дори в следвашите месеци. А стигнат 32-33..ще има избори.
14:33 24.06.2026
15 Питам се
14:35 24.06.2026