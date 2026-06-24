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Ръст на крайнодесния вот в Европа: вече над 23% от избирателите

Ръст на крайнодесния вот в Европа: вече над 23% от избирателите

24 Юни, 2026 13:48 590 15

  • крайнодесни-
  • европа-
  • дясна политика-
  • ръст-
  • избиратели

Делът на гласуващите за крайнодесни партии се увеличава почти петкратно от 90-те години

Ръст на крайнодесния вот в Европа: вече над 23% от избирателите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Почти всеки четвърти избирател в Европа вече гласува за крайнодесни партии, показва изследване, цитирано от „Гардиън“. Делът им се е увеличил до над 23%, спрямо около 10% преди десетилетие и приблизително 5% в средата на 90-те години, предава News.bg.

Проучването е проведено от над 150 политолози в 31 държави и е част от проекта PopuList, ръководен от политолога Матийс Родуййн от Амстердамския университет.

Ускорен растеж след 2023 г.

Според анализа ръстът на подкрепата за крайнодесните партии се ускорява особено между 2023 и 2025 г., като формациите често постигат исторически резултати на национални избори в редица европейски държави.

Сред посочените примери са Австрия, където Партията на свободата (FPÖ) увеличава подкрепата си от 16% на 29%, и Франция, където Националното обединение (RN) достига 37% спрямо 19% по-рано.

В Португалия партията Chega също бележи ръст – от 7% на 18%, докато във Великобритания Reform UK увеличава подкрепата си от 2% (като партия Brexit през 2019 г.) до 14% през 2024 г. В Германия „Алтернатива за Германия“ (AfD) достига 21% на изборите през 2025 г., удвоявайки предишния си резултат.

Политическо влияние и фактори за растеж

Според изследването около 30% от европейците вече гласуват за анти-естаблишмънт партии. Част от крайнодесните формации участват в коалиционни управления в държави като Хърватия, Чехия, Италия и Финландия.

Като основни причини за ръста се посочват отношението към миграцията, „нормализирането“ на крайнодесните партии и способността им да формулират силни политически послания.

Идеологически тези партии най-често се основават на „нативизъм“ и „авторитаризъм“, свързани съответно с ограничаване на миграцията и по-строг подход към обществения ред и сигурността.

В България теми като миграция, национална сигурност и социално-икономическа несигурност също често влияят върху политическите нагласи. Подобно на тенденциите в Европа, въпросите за доверието към традиционните политически партии и подкрепата за нови или протестни формации остават част от вътрешнополитическия дебат в страната, в контекста на членството ѝ в Европейския съюз.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    19 1 Отговор
    Едно време "крайно ляво/дясно" бяха разни терористи, а днес всичко, което на е урсула се води за "крайно".

    13:50 24.06.2026

  • 2 Да вкарат още африканци

    16 1 Отговор
    и ще стане 51%

    13:53 24.06.2026

  • 3 Щом признавате 23%

    13 2 Отговор
    значи реално е над 50%

    13:54 24.06.2026

  • 4 Столичанин

    12 2 Отговор
    Според последните проучвания в Германия, май АфД гони 30% като първа сила (ако изборите са тази неделя), а в някои източни провинции имат и мнозинство. Явно се премълчава тази "подробност".

    13:59 24.06.2026

  • 5 гост

    7 2 Отговор
    Крайно време беше.

    14:07 24.06.2026

  • 6 Валентин

    7 3 Отговор
    като чуя крайно десен и ми е ясно, че говорят за нормални, незомбирани люде, които се чудят как да оцелеят докато си скъсват за ниците от работа, а данъците им отиват да хранят навлеци, търтеи и палачите им.

    14:12 24.06.2026

  • 7 а не бе

    4 0 Отговор
    само дето бавно нарастват, т.е. докато обикновения човек се усети как го работят, ще бъде изработен. докато умният се наумува, лудият се налудува. и не големите риби изяждат малките, а бързите изяждат бавните.

    14:16 24.06.2026

  • 8 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 1 Отговор
    Крайно десни, патриоти, традиционализъм е магнит за неудачници и мързеливци !
    Много политици видяха, че е много по-лесно да се пишеш „крайнодесен патриот“, да викаш силно по телевизията и да плашиш хората с някакви заплахи, отколкото да седнеш и да напишеш сериозна икономическа програма. Това е чиста проба политически мързел – продават емоция и гняв, вместо реални решения.
    По дефиниция дясното мислене изисква работа, конкуренция и поемане на лична отговорност (без социални помощи от държавата). Крайнодесните партии днес обаче масово изневеряват на традиционната дясна икономика. Те използват дясна реторика (национализъм, традиционни ценности), но предлагат чисто леви, социалистически икономически обещания, за да привлекат хората, които не искат да полагат усилия, а чакат държавата да ги „спаси“.

    14:17 24.06.2026

  • 9 Има ли шарании

    2 0 Отговор
    Това са партии изповядващи див популизъм използвайки страховете на хората.
    Иронията е, че най много ще пострадат именно тези, които са ги избрали, тези които чакат някой да им реши проблемите. Исторически примери има в изобилие.

    14:23 24.06.2026

  • 10 Не ми пука

    1 0 Отговор
    Нацистите винаги ще са малцинство.
    История не се връща.

    14:25 24.06.2026

  • 11 Звездите ти говорят?

    1 0 Отговор
    Или Кремъл?
    Не, всъщност си го измисли сам за утеха на копеите.
    Няма как да стане, откажи се.

    14:27 24.06.2026

  • 12 Споко,

    1 0 Отговор
    няма да стане.

    14:28 24.06.2026

  • 13 Глупости!

    1 0 Отговор
    Все едно тук да спечели нацисткото Възраждане.

    14:30 24.06.2026

  • 14 В зората

    0 0 Отговор
    на БГ демокрация имаше лозунги - кой не скача е червен. Та 40г по късно са много актуалтни в Европа. Всеки който не одобрява политиката на шепа самозабравили се е поддръжникна Путин или крайно десен...
    В една Гернмания, АзГ гони 30%, и няма да е изненада да ги и прескочи дори в следвашите месеци. А стигнат 32-33..ще има избори.

    14:33 24.06.2026

  • 15 Питам се

    0 0 Отговор
    защо ли ?

    14:35 24.06.2026

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