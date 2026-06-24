Руски спътници маневрират опасно близо до радар, използван от украинската армия

Руски военни спътници извършиха серия от необичайни маневри в близост до финландския радарния спътник Iceye-X36, който вероятно се използва за нуждите на Украйна. Както пише Spiegel, четири руски спътника са се приближили до него на разстояние по-малко от 13 километра, което е предизвикало тревога сред западните експерти по космическа сигурност, съобщава Фокус.

Изданието припомня, че радарните спътници са способни да получават изображения на земната повърхност независимо от облачността, мъглата или тъмнината. Именно затова такива системи имат особена стойност по време на военни конфликти. Украйна вече няколко години използва данните от спътниците на компанията Iceye за наблюдение на руските войски, а в началото на тази година Киев и компанията обявиха разширяване на сътрудничеството си.

Според данни на частната компания Okapi:Orbits, която следи ситуацията в орбита, подозрителната активност е започнала след изстрелването на 17 април 2026 г. на руската ракета "Союз-2.1б“ от космодрума Плесецк. Официално бе съобщено само за военния характер на мисията. Впоследствие стана ясно, че ракетата е извела в орбита шест спътника, четири от които – "Космос-2610“, "Космос-2611“, "Космос-2612“ и "Космос-2613“ – от средата на май са започнали бързо да се приближават към Iceye-X36.

Както отбелязват журналистите на списанието, маневрите са били внимателно проследявани и в Центъра за космическа обстановка на Бундесвера в германския град Уеде. Въпреки това запитванията към Москва относно целта на тези действия са останали без отговор.

Специалистът от Берлинския фонд за наука и политика Юлиана Цюс счита, че Русия е могла да тества технологии за въздействие върху спътниците. Според нея "е малко вероятно Русия да използва четири напълно нови спътника и да изразходва големи количества гориво само за да постигне възпиращ ефект“.

Специалистите подчертават, че спътниците не само са летели във формация, но и са извършвали много бързи промени в орбитата, което изисква значителни запаси от гориво. Бившият ръководител на американските програми за космическо наблюдение Грег Хилингер в своя анализ стига до заключението, че такива маневри "не са били случайни“.

Генералният директор на Okapi:Orbits Кристина Николаус също е убедена, че действията на руските апарати са били съзнателни. "Това беше умишлено“, подчерта тя. Според нея подобни събития са се случвали и преди, но обикновено обсъждането не е излизало извън тесния кръг на специалистите.

В публикацията се отбелязва, че най-вероятният сценарий не е физическото унищожаване на спътника, а изпитването на средства за некинетично въздействие – например, прихващане на сигнали, създаване на смущения или намеса в предаването на данни. Юлиана Цюс предполага, че една от целите на Москва може да е била "временна загуба на данни от страна на Украйна“.