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Руски спътници маневрират опасно близо до радар, използван от украинската армия

Руски спътници маневрират опасно близо до радар, използван от украинската армия

24 Юни, 2026 21:21 1 963 46

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • сателит-
  • дронове-
  • ракети-
  • роскосмос

Радарните спътници са способни да получават изображения на земната повърхност независимо от облачността, мъглата или тъмнината

Руски спътници маневрират опасно близо до радар, използван от украинската армия - 1
Снимка: Shutterstock
Der Spiegel Der Spiegel

Руски военни спътници извършиха серия от необичайни маневри в близост до финландския радарния спътник Iceye-X36, който вероятно се използва за нуждите на Украйна. Както пише Spiegel, четири руски спътника са се приближили до него на разстояние по-малко от 13 километра, което е предизвикало тревога сред западните експерти по космическа сигурност, съобщава Фокус.

Изданието припомня, че радарните спътници са способни да получават изображения на земната повърхност независимо от облачността, мъглата или тъмнината. Именно затова такива системи имат особена стойност по време на военни конфликти. Украйна вече няколко години използва данните от спътниците на компанията Iceye за наблюдение на руските войски, а в началото на тази година Киев и компанията обявиха разширяване на сътрудничеството си.

Според данни на частната компания Okapi:Orbits, която следи ситуацията в орбита, подозрителната активност е започнала след изстрелването на 17 април 2026 г. на руската ракета "Союз-2.1б“ от космодрума Плесецк. Официално бе съобщено само за военния характер на мисията. Впоследствие стана ясно, че ракетата е извела в орбита шест спътника, четири от които – "Космос-2610“, "Космос-2611“, "Космос-2612“ и "Космос-2613“ – от средата на май са започнали бързо да се приближават към Iceye-X36.

Както отбелязват журналистите на списанието, маневрите са били внимателно проследявани и в Центъра за космическа обстановка на Бундесвера в германския град Уеде. Въпреки това запитванията към Москва относно целта на тези действия са останали без отговор.

Специалистът от Берлинския фонд за наука и политика Юлиана Цюс счита, че Русия е могла да тества технологии за въздействие върху спътниците. Според нея "е малко вероятно Русия да използва четири напълно нови спътника и да изразходва големи количества гориво само за да постигне възпиращ ефект“.

Специалистите подчертават, че спътниците не само са летели във формация, но и са извършвали много бързи промени в орбитата, което изисква значителни запаси от гориво. Бившият ръководител на американските програми за космическо наблюдение Грег Хилингер в своя анализ стига до заключението, че такива маневри "не са били случайни“.

Генералният директор на Okapi:Orbits Кристина Николаус също е убедена, че действията на руските апарати са били съзнателни. "Това беше умишлено“, подчерта тя. Според нея подобни събития са се случвали и преди, но обикновено обсъждането не е излизало извън тесния кръг на специалистите.

В публикацията се отбелязва, че най-вероятният сценарий не е физическото унищожаване на спътника, а изпитването на средства за некинетично въздействие – например, прихващане на сигнали, създаване на смущения или намеса в предаването на данни. Юлиана Цюс предполага, че една от целите на Москва може да е била "временна загуба на данни от страна на Украйна“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вата

    10 19 Отговор
    пак се почна с вундерфафето.няма аналог

    Коментиран от #5

    21:24 24.06.2026

  • 2 Сърбеж беж беж

    66 3 Отговор
    Русия да спазва "правилата", а наглите западняци, не? Скоро ще разберем, колко са здрави нервите на запада.

    21:25 24.06.2026

  • 3 В В.Путин

    3 52 Отговор
    Не ми остана с какво друго да се фукам освен със спътници

    Коментиран от #7

    21:26 24.06.2026

  • 4 Механик

    69 6 Отговор
    И космоса ли стана украинска собственост?
    Руските спътници са си РУСКИ и си хвърчат. Пита се в задачата, кога укрите са изстрелвали техни спътници, че да претендират??
    Някой чувал ли е за украински спътници изведени в орбита?

    Коментиран от #14, #19, #28, #30

    21:26 24.06.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    30 6 Отговор

    До коментар #1 от "вата":

    Що, кое вундер руско ваффе не работи? Щом без мобилизация ви бием вечером до Краматорск и Славянск?

    21:26 24.06.2026

  • 6 да питам

    7 27 Отговор
    И спътници ли имат ? Гарантирам , че са китайски ...

    21:26 24.06.2026

  • 7 Механик

    46 8 Отговор

    До коментар #3 от "В В.Путин":

    Ами, има право човека да се фука. Произвеждат ракети носители, а те извеждат в орбита спътници произведени в РУСИЯ. Укрите какво произвеждат, че не се сещам?

    Коментиран от #8, #12, #23

    21:28 24.06.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 2 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Сало и горилка.

    21:29 24.06.2026

  • 9 Октайна

    21 2 Отговор
    Няма спътници. Така че говорим за друго

    21:29 24.06.2026

  • 10 Отреазвяващ

    19 2 Отговор
    Няма нищо случайно.Мислете,мислета преди да стенкате,че руснаците така, руснаците иначе.

    21:29 24.06.2026

  • 11 НАТЮФЦИТЕ

    32 3 Отговор
    Се умирисват от страх и във космоса.

    21:30 24.06.2026

  • 12 Напредничави

    26 3 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Как какво? Скандали, измами, лъжи, кражби, все достижения на "цивилизацията". Вече и у нас.

    21:32 24.06.2026

  • 13 Ами браво

    15 2 Отговор
    Да са го свалили!

    21:32 24.06.2026

  • 14 Монтьора ,

    5 25 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Я кажи , кога последно си ремонтирал рузки Москвич ? 😉

    Коментиран от #15, #42

    21:33 24.06.2026

  • 15 Преди да драскаш

    16 5 Отговор

    До коментар #14 от "Монтьора ,":

    чети написаното, за да не изглеждаш толкова глупаво!

    Коментиран от #18, #32, #35

    21:35 24.06.2026

  • 16 иван костов

    30 4 Отговор
    Разбира се те не трябва да маневрират, а да го треснат и да падне върху Брюксел , например!

    21:36 24.06.2026

  • 17 Не се разбира кое е

    31 2 Отговор
    учудващото и необичайното?

    -..необичайни маневри в близост до финландския радарния спътник Iceye-X36, който вероятно се използва за нуждите на Украйна.

    Коментиран от #21

    21:39 24.06.2026

  • 18 Пръц

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Преди да драскаш":

    Сега освен роднините му и ние разбрахме ,че е глупав.

    21:43 24.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Механик

    6 19 Отговор
    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, кви руски спътници

    Коментиран от #27

    21:45 24.06.2026

  • 21 Учудващото само е, защо

    24 4 Отговор

    До коментар #17 от "Не се разбира кое е":

    този финландски радарен спътник обслужващ Украйна не е думнат.?

    21:47 24.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Едва ли укрите се интересуват

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Ти какво мислиш.

    21:51 24.06.2026

  • 24 Мюмюн

    0 1 Отговор
    ко? не!

    21:51 24.06.2026

  • 25 написаа ли акт на руския спутник

    9 2 Отговор
    или орбиталния катаджия се страхува

    21:52 24.06.2026

  • 26 Незабравимо удоволствие

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Копейки":

    Европа ли? Защо да не си остави удоволствието да гледа как "бежанците" ще я разкъсат, а да си мърси ръцете с тази слуз?

    21:52 24.06.2026

  • 27 Тия спътници понеже са руски

    8 11 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    са евтини и пълен боклук.
    Сигурно ще излязат от орбита или ще загубят управление и ще се ударят във финландския спътник.

    21:52 24.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами

    14 5 Отговор
    Щом работи за Укpopaйха да го свалят и толкова, какво му се церемонят!

    21:53 24.06.2026

  • 30 оня с коня

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    В статията ясно си пише че Спътникът - радар е на ФИНЛАНДСКА компания,ти обаче негодуваш защо "Украйна протестирала"?Е затва такива като тебе никога няма да се пръждосат от БГ - защото САМО ТУК има предостатъчно Демократични закони даващи право на Дебила да се изсссере където си ще без да чисти след това!

    21:53 24.06.2026

  • 31 Мишел

    8 10 Отговор
    Няма бензин в Русия: 19 региона с купони. В Крим - пълна липса на горива. До вчера тези региони все още бяха 15 на брой, но положението в Русия продължава да се влошава. Властите убеждават населението да не шофира.

    21:54 24.06.2026

  • 32 да питам

    5 10 Отговор

    До коментар #15 от "Преди да драскаш":

    А верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?

    21:56 24.06.2026

  • 33 Нямат край

    4 9 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    21:58 24.06.2026

  • 34 Гориил

    11 2 Отговор
    Колкото по-близо са руските спътници за електронно заглушаване, толкова по-глупав става митът за беларуските ретранслатори.

    21:59 24.06.2026

  • 35 Монтьора ,

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Преди да драскаш":

    Иронията не е присъща на ошанките , изглеждате глюпаво ...

    22:06 24.06.2026

  • 36 Цвете

    3 8 Отговор
    МОЖЕ БИ Е ПРОБВАЛ ДА ПУСНЕ ИНТЕРНЕТА НА ВСИЧКИ В РУСИЯ. 🥳

    22:13 24.06.2026

  • 37 ДЖЕНДЪРЛЯ

    8 1 Отговор
    НЯМАТЕ СИ И ПРЕДСТАВА КАКВО ГИ ЧАКА УРКИТЕ БЕДНАВИЕ ФАНТАЗИЯТА.

    22:15 24.06.2026

  • 38 1111

    9 2 Отговор
    Аве, крайно време е финландското космическо корито да бъде свалено. Руснаците ще го ударят с лазерна балистична космическа лопата.

    22:16 24.06.2026

  • 39 с две думи

    11 1 Отговор
    Признава се, че "успехите на украинските дронове" са просто управление от натовски спътници! Войната е НАТО - Русия, доказвате го! Ама искате да не падат бомбите в еврокоптора 4-ти райх!

    22:20 24.06.2026

  • 40 Дик диверсанта

    0 5 Отговор
    Временната загуба на данни я видяхме в Крим под формата на загуба на електрозахранване и хангарите на военното летище в Саки.

    22:26 24.06.2026

  • 41 Някой

    5 2 Отговор
    Е, щом се използват за военни действия срещу Русия, да се готвят за сваляне. По примера на Зельо, дето прави ултиматум на Лукашенко, руснаците трябва да кажат - изключете спътниците, които се използват за атаки срещу Русия, не летете с разузнавателни самолети по руските граници. Иначе, всичко ще бъде свалено.

    Коментиран от #43, #45

    22:36 24.06.2026

  • 42 ганев

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Монтьора ,":

    АЛООУ...не отворко..В МОМЕНТА МОСКВИЧ 403..407..РЕСТАВРИРАН В МАНХАЙМ...СТРУВА КОЛКОТО 3..МЕРЦЕДЕСА АМДЖ

    Коментиран от #46

    22:53 24.06.2026

  • 43 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    Да оставим настрана факта че има Абс. Междунар. Договореност да не се пипат и с Пръст чужди спътници щото това неминуемо ще доведе до Свет. война и понеже заплашваш от името на Русия че ако не се изключат западните военни спътници ще бъдат Свалени ще те питам:ИМАШ ЛИ хабер какви и колко спътници има Русия и колко Америка?Естествено че нямаш и ще ти кажа великодушно:ОКОЛО 200 има Русия и 950- Америка,като пак Около 30% са Военни/отнася се и за двете държави/.Аре са си провери в Нета колко общо имат Цялото НАТО и докато Русия се опитва да ги бастиса КОЛКО ПЪТИ ще бъде изпепелена "без остатък"!

    22:55 24.06.2026

  • 44 Дзак

    0 0 Отговор
    Станали са опасно близки!

    22:55 24.06.2026

  • 45 Московска еуглена

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    Има ли бензин вече в Крим или чебурeците откриха колелото?

    22:58 24.06.2026

  • 46 Ах Защо ли го купих

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "ганев":

    А купувачи нет!

    23:00 24.06.2026