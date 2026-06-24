Руски спътници маневрират опасно близо до радар, използван от украинската армия

Руски военни спътници извършиха серия от необичайни маневри в близост до финландския радарния спътник Iceye-X36, който вероятно се използва за нуждите на Украйна. Както пише Spiegel, четири руски спътника са се приближили до него на разстояние по-малко от 13 километра, което е предизвикало тревога сред западните експерти по космическа сигурност, съобщава Фокус.
Изданието припомня, че радарните спътници са способни да получават изображения на земната повърхност независимо от облачността, мъглата или тъмнината. Именно затова такива системи имат особена стойност по време на военни конфликти. Украйна вече няколко години използва данните от спътниците на компанията Iceye за наблюдение на руските войски, а в началото на тази година Киев и компанията обявиха разширяване на сътрудничеството си.
Според данни на частната компания Okapi:Orbits, която следи ситуацията в орбита, подозрителната активност е започнала след изстрелването на 17 април 2026 г. на руската ракета "Союз-2.1б“ от космодрума Плесецк. Официално бе съобщено само за военния характер на мисията. Впоследствие стана ясно, че ракетата е извела в орбита шест спътника, четири от които – "Космос-2610“, "Космос-2611“, "Космос-2612“ и "Космос-2613“ – от средата на май са започнали бързо да се приближават към Iceye-X36.
Както отбелязват журналистите на списанието, маневрите са били внимателно проследявани и в Центъра за космическа обстановка на Бундесвера в германския град Уеде. Въпреки това запитванията към Москва относно целта на тези действия са останали без отговор.
Специалистът от Берлинския фонд за наука и политика Юлиана Цюс счита, че Русия е могла да тества технологии за въздействие върху спътниците. Според нея "е малко вероятно Русия да използва четири напълно нови спътника и да изразходва големи количества гориво само за да постигне възпиращ ефект“.
Специалистите подчертават, че спътниците не само са летели във формация, но и са извършвали много бързи промени в орбитата, което изисква значителни запаси от гориво. Бившият ръководител на американските програми за космическо наблюдение Грег Хилингер в своя анализ стига до заключението, че такива маневри "не са били случайни“.
Генералният директор на Okapi:Orbits Кристина Николаус също е убедена, че действията на руските апарати са били съзнателни. "Това беше умишлено“, подчерта тя. Според нея подобни събития са се случвали и преди, но обикновено обсъждането не е излизало извън тесния кръг на специалистите.
В публикацията се отбелязва, че най-вероятният сценарий не е физическото унищожаване на спътника, а изпитването на средства за некинетично въздействие – например, прихващане на сигнали, създаване на смущения или намеса в предаването на данни. Юлиана Цюс предполага, че една от целите на Москва може да е била "временна загуба на данни от страна на Украйна“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вата
Коментиран от #5
21:24 24.06.2026
2 Сърбеж беж беж
21:25 24.06.2026
3 В В.Путин
Коментиран от #7
21:26 24.06.2026
4 Механик
Руските спътници са си РУСКИ и си хвърчат. Пита се в задачата, кога укрите са изстрелвали техни спътници, че да претендират??
Някой чувал ли е за украински спътници изведени в орбита?
Коментиран от #14, #19, #28, #30
21:26 24.06.2026
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "вата":Що, кое вундер руско ваффе не работи? Щом без мобилизация ви бием вечером до Краматорск и Славянск?
21:26 24.06.2026
6 да питам
21:26 24.06.2026
7 Механик
До коментар #3 от "В В.Путин":Ами, има право човека да се фука. Произвеждат ракети носители, а те извеждат в орбита спътници произведени в РУСИЯ. Укрите какво произвеждат, че не се сещам?
Коментиран от #8, #12, #23
21:28 24.06.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Механик":Сало и горилка.
21:29 24.06.2026
9 Октайна
21:29 24.06.2026
10 Отреазвяващ
21:29 24.06.2026
11 НАТЮФЦИТЕ
21:30 24.06.2026
12 Напредничави
До коментар #7 от "Механик":Как какво? Скандали, измами, лъжи, кражби, все достижения на "цивилизацията". Вече и у нас.
21:32 24.06.2026
13 Ами браво
21:32 24.06.2026
14 Монтьора ,
До коментар #4 от "Механик":Я кажи , кога последно си ремонтирал рузки Москвич ? 😉
Коментиран от #15, #42
21:33 24.06.2026
15 Преди да драскаш
До коментар #14 от "Монтьора ,":чети написаното, за да не изглеждаш толкова глупаво!
Коментиран от #18, #32, #35
21:35 24.06.2026
16 иван костов
21:36 24.06.2026
17 Не се разбира кое е
-..необичайни маневри в близост до финландския радарния спътник Iceye-X36, който вероятно се използва за нуждите на Украйна.
Коментиран от #21
21:39 24.06.2026
18 Пръц
До коментар #15 от "Преди да драскаш":Сега освен роднините му и ние разбрахме ,че е глупав.
21:43 24.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Механик
Коментиран от #27
21:45 24.06.2026
21 Учудващото само е, защо
До коментар #17 от "Не се разбира кое е":този финландски радарен спътник обслужващ Украйна не е думнат.?
21:47 24.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Едва ли укрите се интересуват
До коментар #7 от "Механик":Ти какво мислиш.
21:51 24.06.2026
24 Мюмюн
21:51 24.06.2026
25 написаа ли акт на руския спутник
21:52 24.06.2026
26 Незабравимо удоволствие
До коментар #22 от "Копейки":Европа ли? Защо да не си остави удоволствието да гледа как "бежанците" ще я разкъсат, а да си мърси ръцете с тази слуз?
21:52 24.06.2026
27 Тия спътници понеже са руски
До коментар #20 от "Механик":са евтини и пълен боклук.
Сигурно ще излязат от орбита или ще загубят управление и ще се ударят във финландския спътник.
21:52 24.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ами
21:53 24.06.2026
30 оня с коня
До коментар #4 от "Механик":В статията ясно си пише че Спътникът - радар е на ФИНЛАНДСКА компания,ти обаче негодуваш защо "Украйна протестирала"?Е затва такива като тебе никога няма да се пръждосат от БГ - защото САМО ТУК има предостатъчно Демократични закони даващи право на Дебила да се изсссере където си ще без да чисти след това!
21:53 24.06.2026
31 Мишел
21:54 24.06.2026
32 да питам
До коментар #15 от "Преди да драскаш":А верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?
21:56 24.06.2026
33 Нямат край
21:58 24.06.2026
34 Гориил
21:59 24.06.2026
35 Монтьора ,
До коментар #15 от "Преди да драскаш":Иронията не е присъща на ошанките , изглеждате глюпаво ...
22:06 24.06.2026
36 Цвете
22:13 24.06.2026
37 ДЖЕНДЪРЛЯ
22:15 24.06.2026
38 1111
22:16 24.06.2026
39 с две думи
22:20 24.06.2026
40 Дик диверсанта
22:26 24.06.2026
41 Някой
Коментиран от #43, #45
22:36 24.06.2026
42 ганев
До коментар #14 от "Монтьора ,":АЛООУ...не отворко..В МОМЕНТА МОСКВИЧ 403..407..РЕСТАВРИРАН В МАНХАЙМ...СТРУВА КОЛКОТО 3..МЕРЦЕДЕСА АМДЖ
Коментиран от #46
22:53 24.06.2026
43 оня с коня
До коментар #41 от "Някой":Да оставим настрана факта че има Абс. Междунар. Договореност да не се пипат и с Пръст чужди спътници щото това неминуемо ще доведе до Свет. война и понеже заплашваш от името на Русия че ако не се изключат западните военни спътници ще бъдат Свалени ще те питам:ИМАШ ЛИ хабер какви и колко спътници има Русия и колко Америка?Естествено че нямаш и ще ти кажа великодушно:ОКОЛО 200 има Русия и 950- Америка,като пак Около 30% са Военни/отнася се и за двете държави/.Аре са си провери в Нета колко общо имат Цялото НАТО и докато Русия се опитва да ги бастиса КОЛКО ПЪТИ ще бъде изпепелена "без остатък"!
22:55 24.06.2026
44 Дзак
22:55 24.06.2026
45 Московска еуглена
До коментар #41 от "Някой":Има ли бензин вече в Крим или чебурeците откриха колелото?
22:58 24.06.2026
46 Ах Защо ли го купих
До коментар #42 от "ганев":А купувачи нет!
23:00 24.06.2026