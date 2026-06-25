Отговорът на Москва! Русия затваря румънското консулство в Санкт Петербург, експулсира генералния консул

Временният ръководител на Генералното консулство на Румъния в Санкт Петербург бе обявен за персона нон грата, съобщиха от Министерството на външните работи на северната ни съседка, пише БТА.

От ведомството уточняват, че руската страна е решила да оттегли и съгласието си за функционирането на консулското представителство в руския град.

Решението е било предадено на румънския посланик в Москва, който бе извикан по-рано днес в руското външно министерство.

От МВнР на Румъния посочват, че реакцията на руската страна е била предвидима.

„Обявеното днес от руската страна решение е в отговор на мерките, предприети от румънските власти на 29 май 2026 г. след падането на руски дрон в град Галац – инцидент, довел до пострадали хора и материални щети. Тогава румънската страна реши да обяви генералния консул на Русия в Констанца за персона нон грата и разпореди закриването на Генералното консулство на Русия в този град“, посочва цитираният източник.