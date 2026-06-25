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Отговорът на Москва! Русия затваря румънското консулство в Санкт Петербург, експулсира генералния консул

Отговорът на Москва! Русия затваря румънското консулство в Санкт Петербург, експулсира генералния консул

25 Юни, 2026 18:17 1 563 63

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  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Руското външно министерство подчертава, че действието е в отговор на решението на Румъния да затвори руското консулство в Констанца

Отговорът на Москва! Русия затваря румънското консулство в Санкт Петербург, експулсира генералния консул - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Временният ръководител на Генералното консулство на Румъния в Санкт Петербург бе обявен за персона нон грата, съобщиха от Министерството на външните работи на северната ни съседка, пише БТА.

От ведомството уточняват, че руската страна е решила да оттегли и съгласието си за функционирането на консулското представителство в руския град.

Решението е било предадено на румънския посланик в Москва, който бе извикан по-рано днес в руското външно министерство.

От МВнР на Румъния посочват, че реакцията на руската страна е била предвидима.

„Обявеното днес от руската страна решение е в отговор на мерките, предприети от румънските власти на 29 май 2026 г. след падането на руски дрон в град Галац – инцидент, довел до пострадали хора и материални щети. Тогава румънската страна реши да обяви генералния консул на Русия в Констанца за персона нон грата и разпореди закриването на Генералното консулство на Русия в този град“, посочва цитираният източник.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма край руското безсилие!

    21 31 Отговор
    Няма!

    Коментиран от #9, #14

    18:20 25.06.2026

  • 2 Пич

    29 13 Отговор
    Ама.......и кютек си требе !!!
    Докога Русия ще го кара, со кротце, си благо...?!

    Коментиран от #8, #11, #58

    18:21 25.06.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    21 13 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    18:21 25.06.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    9 12 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #13, #56

    18:21 25.06.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    13 12 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    18:21 25.06.2026

  • 6 Летец Пешеходец

    10 15 Отговор
    Никой да не пипа тьотя Митрофанова! Другите ги гонете, но нея-не! Много добра жена. Тя ни плюе, ние нея- идилия. Така разбирам аз, "българо- съветската" дружба.

    Коментиран от #17

    18:23 25.06.2026

  • 7 Миролюб Войнов, астрофизик

    8 25 Отговор
    Човек може да се наслаждава на две неща !!!
    Вселената и на Безкрайното руско унижение и срам ☝️😄

    Коментиран от #12

    18:24 25.06.2026

  • 8 Забрави да кажеш колко

    7 19 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Велик е Путлето дето одеве франсетата му арестуваха поредният танкер.А той мълчи и гълта.

    Коментиран от #19

    18:24 25.06.2026

  • 9 Атина Палада

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Няма край руското безсилие!":

    Румънското искаш да кажеш,няма край;) все шпиони в Европа шпиониращи за Русия.:) Цяла Европа шпионира за Русия ..

    Коментиран от #15

    18:25 25.06.2026

  • 10 Румънците...

    8 14 Отговор
    Си го местят .

    18:25 25.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И тая касапница на братя славяни

    8 16 Отговор

    До коментар #4 от "ЗИЛ 117":

    те радва? В безсмислената война на комплексираното джудже.

    Коментиран от #39

    18:26 25.06.2026

  • 14 Твоето бвзсилие

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Няма край руското безсилие!":

    няма край така като те гледам.

    18:27 25.06.2026

  • 15 Иска да каже,че денги нет

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    И,че ще трябва да си търсиш работа.

    18:27 25.06.2026

  • 16 ЕДНА ОРЕШКА ПО

    20 2 Отговор
    КОНСТАНЦА БИ ПОДЕЙСТВАЛА ЛЕЧЕБНО.

    18:28 25.06.2026

  • 17 Майора

    5 14 Отговор

    До коментар #6 от "Летец Пешеходец":

    "...Никой не пипа тьотя Митрофанова, не а гонете..."

    Нема я гоним, ама няма и да я Бангарангаме с банана 😄

    18:28 25.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Атина Палада

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "Забрави да кажеш колко":

    Франсетата не арестува,а крадат. Пиратството е западен патент:)

    18:28 25.06.2026

  • 20 Kaлпазанин

    21 3 Отговор
    Урсулианците упорито ни бутат към война

    Коментиран от #33

    18:28 25.06.2026

  • 21 Няма край руският позор

    4 13 Отговор
    Няма.

    18:28 25.06.2026

  • 22 Въпрос

    10 7 Отговор
    Колко метра земя си е върнал смъркача от началото на СВО - 0 !

    Коментиран от #24, #28

    18:28 25.06.2026

  • 23 2 евро за литър бензин в руската кочина

    6 12 Отговор
    Закривай!

    Коментиран от #30

    18:29 25.06.2026

  • 24 Путлето

    4 9 Отговор

    До коментар #22 от "Въпрос":

    Е пътник.

    18:30 25.06.2026

  • 25 Стивън Хокинг, физик

    6 13 Отговор

    До коментар #12 от "Айнщайн":

    Във Вселената място за Русия, руснаци и русофили няма !!! Това е Константа ☝️

    Коментиран от #36, #42

    18:30 25.06.2026

  • 26 Мусорчик

    4 9 Отговор
    Ми тия консулства са безсмислени, само харчат пари. Нито някой иска да ходи в Матушка, нито някой ще даде виза на орк.

    Коментиран от #34

    18:31 25.06.2026

  • 27 Луганск

    13 6 Отговор
    Аз съм украинец, въпреки че няма такава националност, затова съм руснак! Живея в Луганска народна република, в Русия!

    Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #31, #35, #45, #63

    18:32 25.06.2026

  • 28 Ол1гофрен,

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Въпрос":

    Херсон,Харков, Купянск,Ирпин...

    18:33 25.06.2026

  • 29 Факт

    4 10 Отговор
    Хазарския каганат русия пътува към бунището при ссср

    18:33 25.06.2026

  • 30 А бе...

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "2 евро за литър бензин в руската кочина":

    Оная къде е вдигната картона на магистралата с надписа - Прамосия, сфиркатаедве евро, ти що и викаш мамо?

    18:34 25.06.2026

  • 31 Ти си един

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Луганск":

    б Окл ук

    18:34 25.06.2026

  • 32 иван

    4 1 Отговор
    Правилно!

    18:35 25.06.2026

  • 33 Оди у Въш.кар.истан

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Kaлпазанин":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?Там ще си на сигурно.

    18:36 25.06.2026

  • 34 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мусорчик":

    На Изток ходят такива като концерна "Мерцедес", BASF ,и пр.а на Запад ходят такива като м.Ишо шАм@ра :)) Ясно е ти от кои си :)

    18:36 25.06.2026

  • 35 Майор Деянов, на всеки километър

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Луганск":

    "...затова съм руснак..."

    Ти си най-обикновен, про3д Н-Е-М-О-Ж-А-Ч 👈
    Приеми го и живей със срама си до края на неможаческия си мизерен живот 😄

    18:36 25.06.2026

  • 36 Проф. Карл Сейгън

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Стивън Хокинг, физик":

    Вселената се състои от тела, и празно пространство, също като главите на паветниците!

    Коментиран от #54

    18:37 25.06.2026

  • 37 Атина Палада

    8 3 Отговор
    ЕС е фалирал и отчаяно се нуждае от война за да изгорят заемите в пожарите,но Русия пък не им позволява и ги пече на бавен огън:)))

    Коментиран от #41, #43, #47

    18:38 25.06.2026

  • 38 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 1 Отговор
    Уплашиха власите. 🤣

    18:39 25.06.2026

  • 39 ЗИЛ 117

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "И тая касапница на братя славяни":

    Урките са нацциистти а не славяни. Славяни са само в новорусия и точно за това руснаците се борят да ги спасят от този проклет режим на зелю

    Коментиран от #44

    18:39 25.06.2026

  • 40 Японеца

    2 1 Отговор
    Да но след войната, да не анексират половин Европа, а да ни оставят като 1945г соц страни към Руската Федерация.
    Румъния, България, Гърция, Албания, Австрия, Чехия, Словакия, Полша дори ще бъдем ползвани за пушечно месо. Тежко ще ни е!

    18:40 25.06.2026

  • 41 Мда

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Те и сащ палят войни за да си минимализират дълговете!

    18:41 25.06.2026

  • 42 си пън

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Стивън Хокинг, физик":

    стиви,с още един взрив ще си направят много място ама нема да си жив да го видиш

    18:41 25.06.2026

  • 43 МОТИКАТА

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    "...ЕС е фалирал..."

    Фалирала е макккя ти руска и почнала те налага с мотиката се фанеш на работа "Пътна помощ" 😄

    Коментиран от #48

    18:41 25.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Санитар от Карлуково

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Луганск":

    Колегите са на път! Стаята е оправена! Но доктора не е оптимист...

    18:44 25.06.2026

  • 46 Гаварит Масква

    3 1 Отговор
    Бензина нет!

    18:46 25.06.2026

  • 47 Работа си търси!

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Работа!

    18:47 25.06.2026

  • 48 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "МОТИКАТА":

    Разсмя ме 😂😂😂 ама я кажи сега за чатовете на Евролидерите с талибаните ..И как Зеленски играел срещу Урсула:) Скандала в Европа е голем ...
    Излезе май верно,че Зеленски е руски агент ..

    18:47 25.06.2026

  • 49 Иван

    1 2 Отговор
    Попитах мой колега румънец за новината- топно така трябва са му думите.

    18:49 25.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 морския

    2 2 Отговор
    браво !

    18:51 25.06.2026

  • 52 Иван

    4 0 Отговор
    По -добре никакви дипломати с Русия.Исторически сме били най- добре без дипломатически отношения с Русия

    18:52 25.06.2026

  • 53 Ха-ха-ха!

    4 0 Отговор
    Кремълският злодей и масов убиец плаши гаргите! Така се е уплашил, и се крие в бункера си, че го е страх да покаже КГБ-истката си мутра пред хората!

    18:52 25.06.2026

  • 54 Андрей Сахаров, ядрен физик

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Проф. Карл Сейгън":

    Освен нашата Вселена съществуват още безкрайно число Вселени....
    Но скрупулезните ми изледвания доказват че в нито една от тях не съществува такова нещо като Русия !!! Русия е физическа Аномалия, грешка на Природата и като такава е обречена да изчезне !!! Което се и случва в момента ☝️

    18:53 25.06.2026

  • 55 Мишената

    0 2 Отговор
    Браво!

    18:53 25.06.2026

  • 56 Вили

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЗИЛ 117":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    18:54 25.06.2026

  • 57 Бен Търпин

    1 3 Отговор
    Още малко остана и Европа ще отнесе такъв кютек, че ще го помни векове наред.А ако ми дадат оръжие да се бия срещу Русия го обръщам обратно.
    И няма да съм само аз,а поне 70% от хората

    Коментиран от #59, #60, #62

    18:56 25.06.2026

  • 58 Пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    18:59 25.06.2026

  • 59 Фори

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Бен Търпин":

    Защо още не си се записал доброволец в съветската армия?

    19:00 25.06.2026

  • 60 Бай Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Бен Търпин":

    Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци и смачканяци!

    19:01 25.06.2026

  • 61 Чърчил

    0 0 Отговор
    До коментар 31 от "Ти пък си един ": МУСОР!!!

    19:03 25.06.2026

  • 62 Пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Бен Търпин":

    Проблема на Русия е, че от руснак войник не става, единствено стават за роби на Кремъл и Путин!

    19:03 25.06.2026

  • 63 Бай Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Луганск":

    Руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!

    19:07 25.06.2026

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