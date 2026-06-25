Отговорът на Москва! Русия затваря румънското консулство в Санкт Петербург, експулсира генералния консул

Временният ръководител на Генералното консулство на Румъния в Санкт Петербург бе обявен за персона нон грата, съобщиха от Министерството на външните работи на северната ни съседка, пише БТА.
От ведомството уточняват, че руската страна е решила да оттегли и съгласието си за функционирането на консулското представителство в руския град.
Решението е било предадено на румънския посланик в Москва, който бе извикан по-рано днес в руското външно министерство.
От МВнР на Румъния посочват, че реакцията на руската страна е била предвидима.
„Обявеното днес от руската страна решение е в отговор на мерките, предприети от румънските власти на 29 май 2026 г. след падането на руски дрон в град Галац – инцидент, довел до пострадали хора и материални щети. Тогава румънската страна реши да обяви генералния консул на Русия в Констанца за персона нон грата и разпореди закриването на Генералното консулство на Русия в този град“, посочва цитираният източник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма край руското безсилие!
Коментиран от #9, #14
18:20 25.06.2026
2 Пич
Докога Русия ще го кара, со кротце, си благо...?!
Коментиран от #8, #11, #58
18:21 25.06.2026
3 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
18:21 25.06.2026
4 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #13, #56
18:21 25.06.2026
5 ЗИЛ 117
18:21 25.06.2026
6 Летец Пешеходец
Коментиран от #17
18:23 25.06.2026
7 Миролюб Войнов, астрофизик
Вселената и на Безкрайното руско унижение и срам ☝️😄
Коментиран от #12
18:24 25.06.2026
8 Забрави да кажеш колко
До коментар #2 от "Пич":Велик е Путлето дето одеве франсетата му арестуваха поредният танкер.А той мълчи и гълта.
Коментиран от #19
18:24 25.06.2026
9 Атина Палада
До коментар #1 от "Няма край руското безсилие!":Румънското искаш да кажеш,няма край;) все шпиони в Европа шпиониращи за Русия.:) Цяла Европа шпионира за Русия ..
Коментиран от #15
18:25 25.06.2026
10 Румънците...
18:25 25.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И тая касапница на братя славяни
До коментар #4 от "ЗИЛ 117":те радва? В безсмислената война на комплексираното джудже.
Коментиран от #39
18:26 25.06.2026
14 Твоето бвзсилие
До коментар #1 от "Няма край руското безсилие!":няма край така като те гледам.
18:27 25.06.2026
15 Иска да каже,че денги нет
До коментар #9 от "Атина Палада":И,че ще трябва да си търсиш работа.
18:27 25.06.2026
16 ЕДНА ОРЕШКА ПО
18:28 25.06.2026
17 Майора
До коментар #6 от "Летец Пешеходец":"...Никой не пипа тьотя Митрофанова, не а гонете..."
Нема я гоним, ама няма и да я Бангарангаме с банана 😄
18:28 25.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Атина Палада
До коментар #8 от "Забрави да кажеш колко":Франсетата не арестува,а крадат. Пиратството е западен патент:)
18:28 25.06.2026
20 Kaлпазанин
Коментиран от #33
18:28 25.06.2026
21 Няма край руският позор
18:28 25.06.2026
22 Въпрос
Коментиран от #24, #28
18:28 25.06.2026
23 2 евро за литър бензин в руската кочина
Коментиран от #30
18:29 25.06.2026
24 Путлето
До коментар #22 от "Въпрос":Е пътник.
18:30 25.06.2026
25 Стивън Хокинг, физик
До коментар #12 от "Айнщайн":Във Вселената място за Русия, руснаци и русофили няма !!! Това е Константа ☝️
Коментиран от #36, #42
18:30 25.06.2026
26 Мусорчик
Коментиран от #34
18:31 25.06.2026
27 Луганск
Заявявам на европейците: вие сте фаашиистки копеелета, вие сте жалки, незначителни, гнуусни ххора! Вие сте бедни и малки! За пореден път започнахте война срещу Русия! Предупреждавам ви, ако само потрепвате-вашите мръъсни, мирииизливи градове ще се превърнат в руини и радиоактивните ви кости няма да пушат дълго!
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #31, #35, #45, #63
18:32 25.06.2026
28 Ол1гофрен,
До коментар #22 от "Въпрос":Херсон,Харков, Купянск,Ирпин...
18:33 25.06.2026
29 Факт
18:33 25.06.2026
30 А бе...
До коментар #23 от "2 евро за литър бензин в руската кочина":Оная къде е вдигната картона на магистралата с надписа - Прамосия, сфиркатаедве евро, ти що и викаш мамо?
18:34 25.06.2026
31 Ти си един
До коментар #27 от "Луганск":б Окл ук
18:34 25.06.2026
32 иван
18:35 25.06.2026
33 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #20 от "Kaлпазанин":Дедова ли ми крепиш в ЕС?Там ще си на сигурно.
18:36 25.06.2026
34 Атина Палада
До коментар #26 от "Мусорчик":На Изток ходят такива като концерна "Мерцедес", BASF ,и пр.а на Запад ходят такива като м.Ишо шАм@ра :)) Ясно е ти от кои си :)
18:36 25.06.2026
35 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #27 от "Луганск":"...затова съм руснак..."
Ти си най-обикновен, про3д Н-Е-М-О-Ж-А-Ч 👈
Приеми го и живей със срама си до края на неможаческия си мизерен живот 😄
18:36 25.06.2026
36 Проф. Карл Сейгън
До коментар #25 от "Стивън Хокинг, физик":Вселената се състои от тела, и празно пространство, също като главите на паветниците!
Коментиран от #54
18:37 25.06.2026
37 Атина Палада
Коментиран от #41, #43, #47
18:38 25.06.2026
38 Тц,тц,тц 😂😂😂
18:39 25.06.2026
39 ЗИЛ 117
До коментар #13 от "И тая касапница на братя славяни":Урките са нацциистти а не славяни. Славяни са само в новорусия и точно за това руснаците се борят да ги спасят от този проклет режим на зелю
Коментиран от #44
18:39 25.06.2026
40 Японеца
Румъния, България, Гърция, Албания, Австрия, Чехия, Словакия, Полша дори ще бъдем ползвани за пушечно месо. Тежко ще ни е!
18:40 25.06.2026
41 Мда
До коментар #37 от "Атина Палада":Те и сащ палят войни за да си минимализират дълговете!
18:41 25.06.2026
42 си пън
До коментар #25 от "Стивън Хокинг, физик":стиви,с още един взрив ще си направят много място ама нема да си жив да го видиш
18:41 25.06.2026
43 МОТИКАТА
До коментар #37 от "Атина Палада":"...ЕС е фалирал..."
Фалирала е макккя ти руска и почнала те налага с мотиката се фанеш на работа "Пътна помощ" 😄
Коментиран от #48
18:41 25.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Санитар от Карлуково
До коментар #27 от "Луганск":Колегите са на път! Стаята е оправена! Но доктора не е оптимист...
18:44 25.06.2026
46 Гаварит Масква
18:46 25.06.2026
47 Работа си търси!
До коментар #37 от "Атина Палада":Работа!
18:47 25.06.2026
48 Атина Палада
До коментар #43 от "МОТИКАТА":Разсмя ме 😂😂😂 ама я кажи сега за чатовете на Евролидерите с талибаните ..И как Зеленски играел срещу Урсула:) Скандала в Европа е голем ...
Излезе май верно,че Зеленски е руски агент ..
18:47 25.06.2026
49 Иван
18:49 25.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 морския
18:51 25.06.2026
52 Иван
18:52 25.06.2026
53 Ха-ха-ха!
18:52 25.06.2026
54 Андрей Сахаров, ядрен физик
До коментар #36 от "Проф. Карл Сейгън":Освен нашата Вселена съществуват още безкрайно число Вселени....
Но скрупулезните ми изледвания доказват че в нито една от тях не съществува такова нещо като Русия !!! Русия е физическа Аномалия, грешка на Природата и като такава е обречена да изчезне !!! Което се и случва в момента ☝️
18:53 25.06.2026
55 Мишената
18:53 25.06.2026
56 Вили
До коментар #4 от "ЗИЛ 117":Колкото си прав, толкова да си здрав.
18:54 25.06.2026
57 Бен Търпин
И няма да съм само аз,а поне 70% от хората
Коментиран от #59, #60, #62
18:56 25.06.2026
58 Пиночет
До коментар #2 от "Пич":Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!
18:59 25.06.2026
59 Фори
До коментар #57 от "Бен Търпин":Защо още не си се записал доброволец в съветската армия?
19:00 25.06.2026
60 Бай Ганьо
До коментар #57 от "Бен Търпин":Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци и смачканяци!
19:01 25.06.2026
61 Чърчил
19:03 25.06.2026
62 Пиночет
До коментар #57 от "Бен Търпин":Проблема на Русия е, че от руснак войник не става, единствено стават за роби на Кремъл и Путин!
19:03 25.06.2026
63 Бай Ганьо
До коментар #27 от "Луганск":Руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!
19:07 25.06.2026