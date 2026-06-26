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Русия и Украйна си размениха по 160 военнопленници
  Тема: Украйна

Русия и Украйна си размениха по 160 военнопленници

26 Юни, 2026 16:05 693 20

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  • олександър сирски-
  • володимир зеленски

Размяната на военнопленници е една от последните области на сътрудничество между Русия и Украйна и е единственият реален резултат от преговорите между двете страни, отбелязва АФП

Русия и Украйна си размениха по 160 военнопленници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна и Русия днес извършиха поредната размяна на военнопленници, при която всяка от страните предаде на другата по 160 души, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес и Ройтерс, пише БТА.

„Сто и шестдесет руски военнослужещи бяха репатрирани от територията, контролирана от киевския режим. В замяна бяха предадени 160 военнопленници от украинските въоръжени сили“, се казва в изявление на ведомството.

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Размяната на военнопленници е една от последните области на сътрудничество между Русия и Украйна и е единственият реален резултат от преговорите между двете страни, отбелязва АФП.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 млад еврас

    14 2 Отговор
    А ве, на някой прави ли му впечатление, че вече за фронта, Киев, Украйна вече нищо не се говори, единствено ни се съобщава кво казал наркото и къде в Русия изцвъкал някой друг дрон, урсулиянците и те вече не говорят как Украйна ни пазела а само как Русия щяла да ни нападне, нещо нещата много се разминават май.

    Коментиран от #4, #6

    16:06 26.06.2026

  • 2 А ПЪК

    7 2 Отговор
    Един от най-близките съюзници на Киев спира да приема украински мъже. Затръшна им вратата
    25 юни 2026, 21:31 часа
    Дания вече няма да предоставя временна закрила на украински бежанци от мъжки пол на възраст между 23 и 60 години. Това съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на изявление на датското правителство. Изданието отбелязва, че на украинските мъже на възраст между 22 и 60 години е забранено да напускат родината си без основателна причина. По този начин решението на датското правителство има за цел да предотврати избягването на военна служба от украински мъже.

    16:07 26.06.2026

  • 3 Укропат

    7 2 Отговор
    Тия са мноо прости търгаши. Не стават. Пленените дават 160 за 160 ама общо... Върнаха ни 3000 тела срещу 120. Шефчето се кефи че сме на далавера.

    16:10 26.06.2026

  • 4 стоян георгиев

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "млад еврас":

    Не се говори за фронта щото е спрял.от зимата русия буксува с 1300 жертви на ден.каквомда се каже?

    Коментиран от #5, #9, #17

    16:10 26.06.2026

  • 5 иси,

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Това ако беше вярно щяхте да Осе р💩 е те да пишете по всички сайтове . Точно обратното е. Затова мълчат медиите като партизани. Хахаха

    Коментиран от #7

    16:13 26.06.2026

  • 6 Кочо

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "млад еврас":

    Лично на Кочо, бивш заблуден русофил му прави впечатление от няколко дни, че преди размяната на заложници бе в съотношение примерно 26 руснака, за 176 украински бойци! От известно време не знам на какво се дължи, сигурно на успехите на Путин на фронта около Красний октябър, размяната е паритет, както и в описания случай- 160:160! Тази нощ 650 киевски дрона блокираха напълно Севастопол! Електричество - нет, газ - нет, брашно - нет, бензин - нет! Остана единствено съветска власт и газета ,,Красная перчатка"!

    Коментиран от #8

    16:14 26.06.2026

  • 7 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "иси,":

    Какво превзе русия от нова година до сега?

    Коментиран от #10

    16:15 26.06.2026

  • 8 Прави разлика м/у размяна

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кочо":

    на военнопленници и размяна на убити/ трупове. Различни процедури са.

    Коментиран от #12

    16:16 26.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ама Десо

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    какво си върна 404 до сега ? Донбас,/ ДНР, ЛНР, Азовско море , ЗАЕЦ или заби парцала си в Крим?

    Коментиран от #11

    16:18 26.06.2026

  • 11 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ама Десо":

    Аз казах че фронта е спрял.ти твърдиш че не е вярно.

    Коментиран от #14, #16

    16:22 26.06.2026

  • 12 Кочо

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Прави разлика м/у размяна":

    Как отстъпваща Украйна да достави трупове, но за едното или другото, равновесието се настани трайно и както изглежда, скоро размяната ще е 10 бандерюги за 110 буряти! Путин е в най окаяното положение, в което Русия някога е изпадала! На фронта никой не е виждал планиращи управлеями бомби! Единствено планиращи неуправляеми ушанки и реактивни ватенки се реят над прифронтовата полоса!

    Коментиран от #15

    16:23 26.06.2026

  • 13 Айде стига антифакти

    7 0 Отговор
    По 160, ама украинците за накрая с кен еф - 160 00

    16:24 26.06.2026

  • 14 овчи,

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    питаш какво превзе Русия. Превзе преди дни Славяновка и Лиман.

    16:26 26.06.2026

  • 15 Ще ще ще

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кочо":

    Как отстъпва украИната? Нали побеждава, бре Кочо. Абе, нещо пропагандата много в ку
    ца и самата като за дебЕли


    Като Кочо

    16:28 26.06.2026

  • 16 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Значи фронта е спрял,понеже Русия боксува и е с по хиляда и нам си колко жертви,и при всичко това, Украйна не иска да си върне териториите а седи и чопли семки на спреният фронт:))) много си х(У)мен сТАенЧо,колкото един хамстер:)))

    16:29 26.06.2026

  • 17 Без име

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Това безумие ли ти пратииха да пльоснеш тук?

    16:34 26.06.2026

  • 18 Тоя път поне е... -

    0 0 Отговор
    ...,,фифти/фифти"...!

    16:35 26.06.2026

  • 19 Кочо

    3 2 Отговор
    Трогателни истории в любимата на всички българи Русия! 106 годишен ветеран от Великая отечественая на 9 май облякъл ордените, взел при себе си 5 годишен правнук с войнишко кепенце с петолъчка на главичката и чакат на екрана на 80 кг цветен телевизор Рубин 716 д, да започне парада на Красная плошчад! Времето тече, Путин не появляется на монитор!? Старецът нервно привиква по голямата сестричка на малчугана - Светланочка, прийди сюда! Где парад! Девушка дотичва и застава на прага - Дедушка, тьi совсем оглупел и деменция! Нали ти обясниха, что пан Зеленский запретил парад! Безаналоговая ситуация! Жди следующии год!

    16:37 26.06.2026

  • 20 Каква им е съдбата?

    2 2 Отговор
    160 руснака отиват на десетдневно разследване с разпити от ФСБ. След това се връщат в частта и са първи за следващия щурм.

    160 украински войници получават дрехи, пари и телефон и си отиват вкъщи. След това минават рехабилитационни процедури. Мнозина се завръщат в редовете на ВСУ.

    16:44 26.06.2026

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