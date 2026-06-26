Русия и Украйна си размениха по 160 военнопленници

Украйна и Русия днес извършиха поредната размяна на военнопленници, при която всяка от страните предаде на другата по 160 души, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес и Ройтерс, пише БТА.
„Сто и шестдесет руски военнослужещи бяха репатрирани от територията, контролирана от киевския режим. В замяна бяха предадени 160 военнопленници от украинските въоръжени сили“, се казва в изявление на ведомството.
Размяната на военнопленници е една от последните области на сътрудничество между Русия и Украйна и е единственият реален резултат от преговорите между двете страни, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 млад еврас
Коментиран от #4, #6
16:06 26.06.2026
2 А ПЪК
25 юни 2026, 21:31 часа
Дания вече няма да предоставя временна закрила на украински бежанци от мъжки пол на възраст между 23 и 60 години. Това съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на изявление на датското правителство. Изданието отбелязва, че на украинските мъже на възраст между 22 и 60 години е забранено да напускат родината си без основателна причина. По този начин решението на датското правителство има за цел да предотврати избягването на военна служба от украински мъже.
16:07 26.06.2026
3 Укропат
16:10 26.06.2026
4 стоян георгиев
До коментар #1 от "млад еврас":Не се говори за фронта щото е спрял.от зимата русия буксува с 1300 жертви на ден.каквомда се каже?
Коментиран от #5, #9, #17
16:10 26.06.2026
5 иси,
До коментар #4 от "стоян георгиев":Това ако беше вярно щяхте да Осе р💩 е те да пишете по всички сайтове . Точно обратното е. Затова мълчат медиите като партизани. Хахаха
Коментиран от #7
16:13 26.06.2026
6 Кочо
До коментар #1 от "млад еврас":Лично на Кочо, бивш заблуден русофил му прави впечатление от няколко дни, че преди размяната на заложници бе в съотношение примерно 26 руснака, за 176 украински бойци! От известно време не знам на какво се дължи, сигурно на успехите на Путин на фронта около Красний октябър, размяната е паритет, както и в описания случай- 160:160! Тази нощ 650 киевски дрона блокираха напълно Севастопол! Електричество - нет, газ - нет, брашно - нет, бензин - нет! Остана единствено съветска власт и газета ,,Красная перчатка"!
Коментиран от #8
16:14 26.06.2026
7 стоян георгиев
До коментар #5 от "иси,":Какво превзе русия от нова година до сега?
Коментиран от #10
16:15 26.06.2026
8 Прави разлика м/у размяна
До коментар #6 от "Кочо":на военнопленници и размяна на убити/ трупове. Различни процедури са.
Коментиран от #12
16:16 26.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ама Десо
До коментар #7 от "стоян георгиев":какво си върна 404 до сега ? Донбас,/ ДНР, ЛНР, Азовско море , ЗАЕЦ или заби парцала си в Крим?
Коментиран от #11
16:18 26.06.2026
11 стоян георгиев
До коментар #10 от "Ама Десо":Аз казах че фронта е спрял.ти твърдиш че не е вярно.
Коментиран от #14, #16
16:22 26.06.2026
12 Кочо
До коментар #8 от "Прави разлика м/у размяна":Как отстъпваща Украйна да достави трупове, но за едното или другото, равновесието се настани трайно и както изглежда, скоро размяната ще е 10 бандерюги за 110 буряти! Путин е в най окаяното положение, в което Русия някога е изпадала! На фронта никой не е виждал планиращи управлеями бомби! Единствено планиращи неуправляеми ушанки и реактивни ватенки се реят над прифронтовата полоса!
Коментиран от #15
16:23 26.06.2026
13 Айде стига антифакти
16:24 26.06.2026
14 овчи,
До коментар #11 от "стоян георгиев":питаш какво превзе Русия. Превзе преди дни Славяновка и Лиман.
16:26 26.06.2026
15 Ще ще ще
До коментар #12 от "Кочо":Как отстъпва украИната? Нали побеждава, бре Кочо. Абе, нещо пропагандата много в ку
ца и самата като за дебЕли
Като Кочо
16:28 26.06.2026
16 Атина Палада
До коментар #11 от "стоян георгиев":Значи фронта е спрял,понеже Русия боксува и е с по хиляда и нам си колко жертви,и при всичко това, Украйна не иска да си върне териториите а седи и чопли семки на спреният фронт:))) много си х(У)мен сТАенЧо,колкото един хамстер:)))
16:29 26.06.2026
17 Без име
До коментар #4 от "стоян георгиев":Това безумие ли ти пратииха да пльоснеш тук?
16:34 26.06.2026
18 Тоя път поне е... -
16:35 26.06.2026
19 Кочо
16:37 26.06.2026
20 Каква им е съдбата?
160 украински войници получават дрехи, пари и телефон и си отиват вкъщи. След това минават рехабилитационни процедури. Мнозина се завръщат в редовете на ВСУ.
16:44 26.06.2026