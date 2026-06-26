Русия и Украйна си размениха по 160 военнопленници

Украйна и Русия днес извършиха поредната размяна на военнопленници, при която всяка от страните предаде на другата по 160 души, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес и Ройтерс, пише БТА.

„Сто и шестдесет руски военнослужещи бяха репатрирани от територията, контролирана от киевския режим. В замяна бяха предадени 160 военнопленници от украинските въоръжени сили“, се казва в изявление на ведомството.

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Размяната на военнопленници е една от последните области на сътрудничество между Русия и Украйна и е единственият реален резултат от преговорите между двете страни, отбелязва АФП.