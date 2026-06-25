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Трябва да се промениш или да загинеш! Украйна ще сключи споразумения за над 10 млрд. евро по време на конференцията за възстановяване
  Тема: Украйна

Трябва да се промениш или да загинеш! Украйна ще сключи споразумения за над 10 млрд. евро по време на конференцията за възстановяване

25 Юни, 2026 15:20 977 62

  • русия-
  • украйна-
  • юлия свириденко-
  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен-
  • европейски съюз

Свириденко разказа на участниците в събитието за украинската национална традиция "толока", при която хората се събират, за да възстановят разрушена къща, и я сравни със сегашното възстановяване на Украйна

Трябва да се промениш или да загинеш! Украйна ще сключи споразумения за над 10 млрд. евро по време на конференцията за възстановяване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Очаква се Украйна да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 млрд. евро през следващите два дни в рамките на Международната конференция за възстановяване в полския град Гданск, съобщи днес украинският министър-председател Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тя добави, че първият транш от 3,2 млрд. евро от заема от Европейския съюз на стойност 90 млрд. евро ще бъде обявен днес.

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Тази информация беше потвърдена и от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на конференцията в Гданск, където е и българският премиер Румен Радев.

Фон дер Лайен заяви, че обещаният инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, подкрепен от ЕС, Франция, Германия и Полша, също е "готов за стартиране" и по него могат да бъдат отпуснати около 500 млн. евро още тази година.

Свириденко разказа на участниците в събитието за украинската национална традиция "толока", при която хората се събират, за да възстановят разрушена къща, и я сравни със сегашното възстановяване на Украйна, предаде Укринформ.

"Точно по този начин подхождаме към възстановяването. Заедно правим милиони стъпки, прилагаме милиони мерки и реализираме проекти, които ни помагат да оцелеем, да се адаптираме и да се развиваме“, заяви министър-председателят на Украйна, като благодари на всички, които подкрепят Киев, и подчерта помощта, оказана от полските партньори.

Украинският премиер отбеляза, че това вече е петата Конференция за възстановяване на Украйна. Тя припомни на аудиторията, че вече пет години в Украйна бушува пълномащабна война, като отбеляза, че това е петата година на загуби, но и петата година на съпротивата на украинския народ.

"За съжаление, все още плащаме огромна цена за свободата – за европейската свобода и ценности. Русия отслабва, но става все по-агресивна спрямо цяла Европа. Предизвикателствата, пред които е изправен нашият континент, са екзистенциални", отбеляза Свириденко.

Тя цитира израз, често използван от украинските военни: "Трябва да се промениш или да загинеш".

"Точно това научи Украйна в условията на пълномащабна война. Бяхме принудени да въведем иновации, за да оцелеем, и това се превърна в нашата свръхсила“, каза украинският премиер.

По думите ѝ Украйна укрепва европейската отбрана, енергийната устойчивост, инвестициите и възстановяването. В същото време Украйна укрепва себе си преди всичко благодарение на своя народ – гражданите си и всички, които оказват подкрепа – чрез създаване на условия за развитие на бизнеса, завръщането на украинците, създаването на работни места и икономически растеж.

Украйна укрепва себе си и благодарение на своето европейско бъдеще, заяви Свириденко и припомни, че миналата седмица е бил отворен първият преговорен клъстър, което е исторически момент за Украйна.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Борис Джонсън

    44 4 Отговор
    "И така до последния украинец!"
    Давуй!!!!

    Коментиран от #9, #18

    15:24 25.06.2026

  • 2 Това е само началото

    37 2 Отговор
    Западните корпорации разпарчетосват Украйна.. за народа ще остане да им слугува..

    Коментиран от #53

    15:24 25.06.2026

  • 3 Саде да попитам!

    31 2 Отговор
    Тая СВИРиденко,дали прави...СВИР...?!
    На Зелко-със сигурност!
    За другите-моцжем да предполагаме...

    Коментиран от #30, #61

    15:25 25.06.2026

  • 4 ЗеленПдал

    33 3 Отговор
    На смърт братя, за кефа на англосаксите.

    15:26 25.06.2026

  • 5 да не стане

    24 3 Отговор
    Сръбската традиция-Единия умира,другият му го завира.

    15:26 25.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Владимир Путин, президент

    5 32 Отговор
    Огромен РЕСПЕКТ за Украйна, че победи рузката мpъшa 👍🇺🇦

    Коментиран от #24, #29, #34

    15:27 25.06.2026

  • 8 Един......

    25 1 Отговор
    полуразложен труп без възможност за реанимация.

    15:27 25.06.2026

  • 9 Урсула фон Пфайзер!

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Борис Джонсън":

    Да де!
    И аз това викам :
    ,,До последният Украинец!"...!

    15:27 25.06.2026

  • 10 Оффф

    22 2 Отговор
    унищожиха я тази украИна тези съюзници и европомагачи.

    15:27 25.06.2026

  • 11 Хм...

    26 3 Отговор
    Миналия месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, към днешна дата са 22млн, включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, горе долу 5млн човека.
    Та в 4о4 се справят много успешно и с промяната, и със загиването.

    15:28 25.06.2026

  • 12 Боруна Лом

    19 3 Отговор
    ПАК КРАЖБИ....КУЧА ВЛАЧА РЕЙС! НИКАКВИ ПАРИ ЗА УКРИТЕ

    15:28 25.06.2026

  • 13 кака ви Юлия Свири на денко

    24 2 Отговор
    добре е когато наивните мишоци раздават милиарди от заблудените си данъкоплатци в ес
    ще има за бая и за чекмеджета по почина на бай тикван

    15:28 25.06.2026

  • 14 Яблотдки

    21 4 Отговор
    Да, Украйна трябва да се промени и да стане Русия!

    15:28 25.06.2026

  • 15 горките

    21 2 Отговор
    виждаме как оцелявате и строите незаконно цели села покрай Варна.... ама с държавна протекция и с крaдена от Европа пара всичко е възможно

    15:29 25.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЗИЛ 117

    14 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #39

    15:29 25.06.2026

  • 18 Руснак без крак...

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Борис Джонсън":

    "..И така до последния украинец.."

    Комай стана до последната бензиностанция и до последната рубла измъкната от пенсионерския карман, таваришчь.....

    Коментиран от #35, #42

    15:29 25.06.2026

  • 19 ЗИЛ 117

    14 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #31

    15:30 25.06.2026

  • 20 ЗИЛ 117

    15 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:30 25.06.2026

  • 21 Още нищо не се знае

    20 1 Отговор
    Кво ще възстановяват?.Войната още не е свършила и не се знае, как ще свърши... Може и цяла укра да стане част от РФ? Русия сама ще си я възстановява...

    Коментиран от #37

    15:30 25.06.2026

  • 22 хахаха

    19 1 Отговор
    зеленото джудже се обиди и не отиде и ето резултата само 10 милиарда за украина, а й трябват поне 800 милиарда за възстановяване

    15:30 25.06.2026

  • 23 Вече взе да ми писва...!

    24 2 Отговор
    Почти всяка статия...- за Украйна!
    Най-много насила да ни накарат да ги намразим,с това нагло украинско навиране в очите ни...!

    15:31 25.06.2026

  • 24 Смотантрол

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Вие сте следващите яко измрели цървули, да знаеш.

    15:31 25.06.2026

  • 25 Атина Палада

    20 1 Отговор
    А какво стана с 100 годишният договор за редкоземните минерали с Англия? А договора с Тръмп също за редкоземните минерали?

    Коментиран от #33, #47

    15:31 25.06.2026

  • 26 000

    18 1 Отговор
    Украйна не съществува вече като държавно образование, но е много успешна като куче-касичка.

    15:31 25.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А за нас

    15 1 Отговор
    А пари за разпарчетосана и загиваща България няма, нали!

    Даже полагащото ни се не искат да ни дадат без разни условия и рекети ...

    Коментиран от #41

    15:32 25.06.2026

  • 29 ЗИЛ 117

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Ха ха, голяма победа да загубиш 20 % от територията си.

    15:32 25.06.2026

  • 30 Дърт русофил

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Саде да попитам!":

    Искам Митрофанова да ми прави СВИР

    15:32 25.06.2026

  • 31 Баце,

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "ЗИЛ 117":

    Това беше миналата година. Сега се спрягат цифри от сорта 2.4млн.

    Коментиран от #36

    15:32 25.06.2026

  • 32 Факт

    8 3 Отговор
    Кърлеж в тялото на Европа

    15:33 25.06.2026

  • 33 Майор Деянов, на всеки километър

    4 9 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Не са важни редките метали !!!
    Важното е англосаксонски дронове, бомби и ракети се насипват връз главите ру3ки клети 😁

    Коментиран от #48

    15:34 25.06.2026

  • 34 хахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    това е вица на деня.....гледай си украинската кочина и не я мисли русия

    Коментиран от #44

    15:34 25.06.2026

  • 35 НАЛИ?!

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Руснак без крак...":

    Комай стана до последният украински мъж-бусофициран,като говедо в буса и директно на фронта...!
    Пази се и ти,че ония от Украинското ТЦК,не питат дали си с един крак,дали си без глава...директно с ритниците и юмруците,белезниците и на първа линия на фронта...!

    15:34 25.06.2026

  • 36 ЗИЛ 117

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Баце,":

    Демилитаризацията на урки продължава точно както каза путин велики

    15:34 25.06.2026

  • 37 Атина Палада

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Още нищо не се знае":

    Да бе,ти чакай Русия да възстановява Западна Украйна:) Русия не иска да хрантути поляците! Там нема руснаци,а са поляци...Полша като си я прибере,ще си я възстановява..

    15:35 25.06.2026

  • 38 Уса

    7 1 Отговор
    Укро селяндурите загиват за третополовия зеленски и дашисткия ЕС

    15:35 25.06.2026

  • 39 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "ЗИЛ 117":

    НАТО и ЕС воюват за демокрация,
    Русия се бори за справедливост

    Коментиран от #57

    15:36 25.06.2026

  • 40 Трол

    4 1 Отговор
    Как ви сгубе и е...е тъз усрайнс,а на вас ви е убаво

    15:37 25.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Позор

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Руснак без крак...":

    Ако беше наистина руснак, щеше да знаеш, че русские не сдаются..и не жалуются!
    Дай Боже по-скоро мир!

    Коментиран от #52

    15:38 25.06.2026

  • 43 българина

    1 2 Отговор
    модернизациятя да започен от бдж пътната ифраструктура и градовете. Останалото идва от самосебе си! да се прескочат всички санкции срещу Русия, зелената сделка и натура 2000! не е проблема в разходите, а в приходите!!!! всеки бизнес се бори за приходи, който гледа разходите гледа в миналото!

    15:40 25.06.2026

  • 44 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "хахаха":

    "...и не я мисли русия..."

    Уверявам те, не мисля и грам за Русия !!!
    Бaлcъм я отвсякъде 😄☝️

    15:40 25.06.2026

  • 45 Кримчани се изнасят от Крим!

    3 6 Отговор
    Времето им изтича...
    Който разбрал, разбрал!!!

    15:43 25.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    3 7 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Великобритания доставя 350 000 дрона с ИИ за ВСУ.Зс тепане на ватенки.
    Жик так.

    15:45 25.06.2026

  • 48 Я виж ти...?!

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Каишков,пак се обадил...😝!

    15:45 25.06.2026

  • 49 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 3 Отговор
    Който разбрал,разбрал.

    15:46 25.06.2026

  • 50 Макробиолог

    3 2 Отговор
    Укр е едно гигантско бабаалино.

    15:46 25.06.2026

  • 51 Летец Пешеходец

    2 3 Отговор
    Работата отдавна е решена. Украйна ще стане не само член на ЕС, но и на НАТО. Или европейският му еквивалент. Светът се променя и става "многополюсен", но не както си го представяше дъртият кремълски, бункерен плъх. ЕС става един от тези "полюси" плюс съюзници, като Канада и Великобритания, която ще се върне в съюза, другият е САЩ и съюзници, като Австралия, а третият Китай с разни азиатски диктатури вкопчени за него, като Русия. "Матушката" изпада "извън борда", след края на войната и става вечен васал на Китай, а вероятно и Китайска провинция в по- далечно бъдеще.

    15:46 25.06.2026

  • 52 Руснак без крак...

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Позор":

     "...че русские не сдаются.."

    Аха....не сдаются, своих не бросают и сигур какат мед с орехи....😁
    Нека питаме Белгород, Курск, Суджа какво мислят по въпроса за pyccкие и за майка ти ))

    15:46 25.06.2026

  • 53 Kaлпазанин

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Това е само началото":

    Разпачеторсват я с наши пари ,до последния украинец без никой да ни пита

    15:47 25.06.2026

  • 54 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #56

    15:47 25.06.2026

  • 55 Атина Паднала

    0 2 Отговор
    И ние участваме в тази конференция начело с радев който ще обещае помощ от 2 милиарда от богата България,обещава и прави помен с наща пица а от неговите откраднати милиони и на копринковия и стотинка не дава.

    Коментиран от #60

    15:49 25.06.2026

  • 56 След като

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Те качи на самолета, тогава

    15:51 25.06.2026

  • 57 То па те имат

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    Една демокрация, та дрънка...

    15:56 25.06.2026

  • 58 ЕССС

    1 1 Отговор
    ЕС ще дадем едни 100 милиарда, за да могат щетите от 1 трилон да станат 2 трилиона.. и после пак да даваме....
    Явно юдеи има и в Украйна.... а ЕС настроени вечно да плащат.
    Мир се постига с преговори, а не само с пари на вятъра!

    15:58 25.06.2026

  • 59 123

    0 1 Отговор
    Много приказки , реални ползи от тях няма.Истината е една, украинците хвърлят бяла кърпа, отказват се от болните си амбиции за НАТО, заради което е всичко това и получават мир.Тогава следва въстановяването на тяхната държава, а кои ще участват- ще видим.

    16:01 25.06.2026

  • 60 Румен Радев, премиер

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Паднала":

    "...радев който ще обещае помощ от 2 милиарда от богата България..."

    България е бедна страна .....
    Но ще даде не 2-милиарда, ще дадем 4-милиарда щом е за свободата и независимостта на братския руски народ в борбата му с путинския олигархичен режим заграбил Русия и превърнал я в жалко посмешище !!! България не е враг на Русия. България е враг на тези които грабят и унижават Русия !!! Запомни го навсегда и внимавай кви ги пишеш, да не фанеш бързия влак за фронта 😄☝️

    16:03 25.06.2026

  • 61 За нея не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Саде да попитам!":

    Ама ти със сигирност си от мъжките свирачки

    16:03 25.06.2026

  • 62 Ненормални урко фашисти

    1 2 Отговор
    Разкарай те се

    16:04 25.06.2026

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