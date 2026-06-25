Трябва да се промениш или да загинеш! Украйна ще сключи споразумения за над 10 млрд. евро по време на конференцията за възстановяване

Очаква се Украйна да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 млрд. евро през следващите два дни в рамките на Международната конференция за възстановяване в полския град Гданск, съобщи днес украинският министър-председател Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тя добави, че първият транш от 3,2 млрд. евро от заема от Европейския съюз на стойност 90 млрд. евро ще бъде обявен днес.

Още новини от Украйна

Тази информация беше потвърдена и от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на конференцията в Гданск, където е и българският премиер Румен Радев.

Фон дер Лайен заяви, че обещаният инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, подкрепен от ЕС, Франция, Германия и Полша, също е "готов за стартиране" и по него могат да бъдат отпуснати около 500 млн. евро още тази година.

Свириденко разказа на участниците в събитието за украинската национална традиция "толока", при която хората се събират, за да възстановят разрушена къща, и я сравни със сегашното възстановяване на Украйна, предаде Укринформ.

"Точно по този начин подхождаме към възстановяването. Заедно правим милиони стъпки, прилагаме милиони мерки и реализираме проекти, които ни помагат да оцелеем, да се адаптираме и да се развиваме“, заяви министър-председателят на Украйна, като благодари на всички, които подкрепят Киев, и подчерта помощта, оказана от полските партньори.

Украинският премиер отбеляза, че това вече е петата Конференция за възстановяване на Украйна. Тя припомни на аудиторията, че вече пет години в Украйна бушува пълномащабна война, като отбеляза, че това е петата година на загуби, но и петата година на съпротивата на украинския народ.

"За съжаление, все още плащаме огромна цена за свободата – за европейската свобода и ценности. Русия отслабва, но става все по-агресивна спрямо цяла Европа. Предизвикателствата, пред които е изправен нашият континент, са екзистенциални", отбеляза Свириденко.

Тя цитира израз, често използван от украинските военни: "Трябва да се промениш или да загинеш".

"Точно това научи Украйна в условията на пълномащабна война. Бяхме принудени да въведем иновации, за да оцелеем, и това се превърна в нашата свръхсила“, каза украинският премиер.

По думите ѝ Украйна укрепва европейската отбрана, енергийната устойчивост, инвестициите и възстановяването. В същото време Украйна укрепва себе си преди всичко благодарение на своя народ – гражданите си и всички, които оказват подкрепа – чрез създаване на условия за развитие на бизнеса, завръщането на украинците, създаването на работни места и икономически растеж.

Украйна укрепва себе си и благодарение на своето европейско бъдеще, заяви Свириденко и припомни, че миналата седмица е бил отворен първият преговорен клъстър, което е исторически момент за Украйна.