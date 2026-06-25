Трябва да се промениш или да загинеш! Украйна ще сключи споразумения за над 10 млрд. евро по време на конференцията за възстановяване

Очаква се Украйна да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 млрд. евро през следващите два дни в рамките на Международната конференция за възстановяване в полския град Гданск, съобщи днес украинският министър-председател Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
Тя добави, че първият транш от 3,2 млрд. евро от заема от Европейския съюз на стойност 90 млрд. евро ще бъде обявен днес.
Тази информация беше потвърдена и от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на конференцията в Гданск, където е и българският премиер Румен Радев.
Фон дер Лайен заяви, че обещаният инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, подкрепен от ЕС, Франция, Германия и Полша, също е "готов за стартиране" и по него могат да бъдат отпуснати около 500 млн. евро още тази година.
Свириденко разказа на участниците в събитието за украинската национална традиция "толока", при която хората се събират, за да възстановят разрушена къща, и я сравни със сегашното възстановяване на Украйна, предаде Укринформ.
"Точно по този начин подхождаме към възстановяването. Заедно правим милиони стъпки, прилагаме милиони мерки и реализираме проекти, които ни помагат да оцелеем, да се адаптираме и да се развиваме“, заяви министър-председателят на Украйна, като благодари на всички, които подкрепят Киев, и подчерта помощта, оказана от полските партньори.
Украинският премиер отбеляза, че това вече е петата Конференция за възстановяване на Украйна. Тя припомни на аудиторията, че вече пет години в Украйна бушува пълномащабна война, като отбеляза, че това е петата година на загуби, но и петата година на съпротивата на украинския народ.
"За съжаление, все още плащаме огромна цена за свободата – за европейската свобода и ценности. Русия отслабва, но става все по-агресивна спрямо цяла Европа. Предизвикателствата, пред които е изправен нашият континент, са екзистенциални", отбеляза Свириденко.
Тя цитира израз, често използван от украинските военни: "Трябва да се промениш или да загинеш".
"Точно това научи Украйна в условията на пълномащабна война. Бяхме принудени да въведем иновации, за да оцелеем, и това се превърна в нашата свръхсила“, каза украинският премиер.
По думите ѝ Украйна укрепва европейската отбрана, енергийната устойчивост, инвестициите и възстановяването. В същото време Украйна укрепва себе си преди всичко благодарение на своя народ – гражданите си и всички, които оказват подкрепа – чрез създаване на условия за развитие на бизнеса, завръщането на украинците, създаването на работни места и икономически растеж.
Украйна укрепва себе си и благодарение на своето европейско бъдеще, заяви Свириденко и припомни, че миналата седмица е бил отворен първият преговорен клъстър, което е исторически момент за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Борис Джонсън
Давуй!!!!
Коментиран от #9, #18
15:24 25.06.2026
2 Това е само началото
Коментиран от #53
15:24 25.06.2026
3 Саде да попитам!
На Зелко-със сигурност!
За другите-моцжем да предполагаме...
Коментиран от #30, #61
15:25 25.06.2026
4 ЗеленПдал
15:26 25.06.2026
5 да не стане
15:26 25.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Владимир Путин, президент
Коментиран от #24, #29, #34
15:27 25.06.2026
8 Един......
15:27 25.06.2026
9 Урсула фон Пфайзер!
До коментар #1 от "Борис Джонсън":Да де!
И аз това викам :
,,До последният Украинец!"...!
15:27 25.06.2026
10 Оффф
15:27 25.06.2026
11 Хм...
Та в 4о4 се справят много успешно и с промяната, и със загиването.
15:28 25.06.2026
12 Боруна Лом
15:28 25.06.2026
13 кака ви Юлия Свири на денко
ще има за бая и за чекмеджета по почина на бай тикван
15:28 25.06.2026
14 Яблотдки
15:28 25.06.2026
15 горките
15:29 25.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #39
15:29 25.06.2026
18 Руснак без крак...
До коментар #1 от "Борис Джонсън":"..И така до последния украинец.."
Комай стана до последната бензиностанция и до последната рубла измъкната от пенсионерския карман, таваришчь.....
Коментиран от #35, #42
15:29 25.06.2026
19 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #31
15:30 25.06.2026
20 ЗИЛ 117
15:30 25.06.2026
21 Още нищо не се знае
Коментиран от #37
15:30 25.06.2026
22 хахаха
15:30 25.06.2026
23 Вече взе да ми писва...!
Най-много насила да ни накарат да ги намразим,с това нагло украинско навиране в очите ни...!
15:31 25.06.2026
24 Смотантрол
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Вие сте следващите яко измрели цървули, да знаеш.
15:31 25.06.2026
25 Атина Палада
Коментиран от #33, #47
15:31 25.06.2026
26 000
15:31 25.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А за нас
Даже полагащото ни се не искат да ни дадат без разни условия и рекети ...
Коментиран от #41
15:32 25.06.2026
29 ЗИЛ 117
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Ха ха, голяма победа да загубиш 20 % от територията си.
15:32 25.06.2026
30 Дърт русофил
До коментар #3 от "Саде да попитам!":Искам Митрофанова да ми прави СВИР
15:32 25.06.2026
31 Баце,
До коментар #19 от "ЗИЛ 117":Това беше миналата година. Сега се спрягат цифри от сорта 2.4млн.
Коментиран от #36
15:32 25.06.2026
32 Факт
15:33 25.06.2026
33 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #25 от "Атина Палада":Не са важни редките метали !!!
Важното е англосаксонски дронове, бомби и ракети се насипват връз главите ру3ки клети 😁
Коментиран от #48
15:34 25.06.2026
34 хахаха
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":това е вица на деня.....гледай си украинската кочина и не я мисли русия
Коментиран от #44
15:34 25.06.2026
35 НАЛИ?!
До коментар #18 от "Руснак без крак...":Комай стана до последният украински мъж-бусофициран,като говедо в буса и директно на фронта...!
Пази се и ти,че ония от Украинското ТЦК,не питат дали си с един крак,дали си без глава...директно с ритниците и юмруците,белезниците и на първа линия на фронта...!
15:34 25.06.2026
36 ЗИЛ 117
До коментар #31 от "Баце,":Демилитаризацията на урки продължава точно както каза путин велики
15:34 25.06.2026
37 Атина Палада
До коментар #21 от "Още нищо не се знае":Да бе,ти чакай Русия да възстановява Западна Украйна:) Русия не иска да хрантути поляците! Там нема руснаци,а са поляци...Полша като си я прибере,ще си я възстановява..
15:35 25.06.2026
38 Уса
15:35 25.06.2026
39 оня с коня
До коментар #17 от "ЗИЛ 117":НАТО и ЕС воюват за демокрация,
Русия се бори за справедливост
Коментиран от #57
15:36 25.06.2026
40 Трол
15:37 25.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Позор
До коментар #18 от "Руснак без крак...":Ако беше наистина руснак, щеше да знаеш, че русские не сдаются..и не жалуются!
Дай Боже по-скоро мир!
Коментиран от #52
15:38 25.06.2026
43 българина
15:40 25.06.2026
44 Владимир Путин, президент
До коментар #34 от "хахаха":"...и не я мисли русия..."
Уверявам те, не мисля и грам за Русия !!!
Бaлcъм я отвсякъде 😄☝️
15:40 25.06.2026
45 Кримчани се изнасят от Крим!
Който разбрал, разбрал!!!
15:43 25.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами
До коментар #25 от "Атина Палада":Великобритания доставя 350 000 дрона с ИИ за ВСУ.Зс тепане на ватенки.
Жик так.
15:45 25.06.2026
48 Я виж ти...?!
До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":Каишков,пак се обадил...😝!
15:45 25.06.2026
49 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
15:46 25.06.2026
50 Макробиолог
15:46 25.06.2026
51 Летец Пешеходец
15:46 25.06.2026
52 Руснак без крак...
До коментар #42 от "Позор":"...че русские не сдаются.."
Аха....не сдаются, своих не бросают и сигур какат мед с орехи....😁
Нека питаме Белгород, Курск, Суджа какво мислят по въпроса за pyccкие и за майка ти ))
15:46 25.06.2026
53 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Това е само началото":Разпачеторсват я с наши пари ,до последния украинец без никой да ни пита
15:47 25.06.2026
54 Атина Палада
Коментиран от #56
15:47 25.06.2026
55 Атина Паднала
Коментиран от #60
15:49 25.06.2026
56 След като
До коментар #54 от "Атина Палада":Те качи на самолета, тогава
15:51 25.06.2026
57 То па те имат
До коментар #39 от "оня с коня":Една демокрация, та дрънка...
15:56 25.06.2026
58 ЕССС
Явно юдеи има и в Украйна.... а ЕС настроени вечно да плащат.
Мир се постига с преговори, а не само с пари на вятъра!
15:58 25.06.2026
59 123
16:01 25.06.2026
60 Румен Радев, премиер
До коментар #55 от "Атина Паднала":"...радев който ще обещае помощ от 2 милиарда от богата България..."
България е бедна страна .....
Но ще даде не 2-милиарда, ще дадем 4-милиарда щом е за свободата и независимостта на братския руски народ в борбата му с путинския олигархичен режим заграбил Русия и превърнал я в жалко посмешище !!! България не е враг на Русия. България е враг на тези които грабят и унижават Русия !!! Запомни го навсегда и внимавай кви ги пишеш, да не фанеш бързия влак за фронта 😄☝️
16:03 25.06.2026
61 За нея не знам
До коментар #3 от "Саде да попитам!":Ама ти със сигирност си от мъжките свирачки
16:03 25.06.2026
62 Ненормални урко фашисти
16:04 25.06.2026