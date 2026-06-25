Тръмп пред Марк Рюте в Белия дом: Страните от НАТО ни предадоха във войната с Иран ВИДЕО

Напрегната и изпълнена с остри реплики премина ключовата среща в Овалния кабинет между американския президент Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Посещението на шефа на Алианса в САЩ се провежда в критичен момент на дълбоко трансатлантическо разделение, провокирано от отказа на европейските държави да изпратят военни сили в подкрепа на Вашингтон по време на конфликта с Иран, предаде PBS.

„Искам просто лоялност“: Обвиненията на Тръмп

Седейки срещу Рюте пред журналисти в Белия дом, Доналд Тръмп не спести критиките си към ключови европейски столици. Той директно назова държави като Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания, заявявайки, че са „предали“ Съединените щати в най-важния момент, допълва Al Jazeera.

„Ако на този пост беше някой друг, днес дори нямаше да се срещаме, за да бъда честен с вас, защото бяхме разочаровани и изоставени. Не се нуждаем от парите им, нямаме нужда от нищо. Аз просто искам лоялност“, категоричен бе Тръмп пред медиите.

Американският президент отново повдигна въпроса за евентуално преразглеждане и свиване на военното присъствие на САЩ в Европа, подкопавайки принципа за колективна отбрана на 77-годишния съюз. Единствената добра дума бе по адрес на турския президент Реджеп Ердоган, заради когото Тръмп потвърди, че ще присъства на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли, сочи The New York Times.

Тактиката на Рюте: Презентации и „Тръмп Трилионът“

Познат в дипломатическите среди с умението си да балансира характера на американския лидер, Марк Рюте приложи невиждан досега подход в Овалния кабинет. Шефът на НАТО изнесе персонална презентация пред Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и министъра на отбраната Пийт Хегсет, използвайки три големи статива с графики в ярък червен цвят и златни надписи. Постерите, озаглавени „Ефектът Тръмп 47“ и „Тръмп Трилионът“, целяха да покажат колко драстично са нараснали разходите за отбрана на европейските съюзници благодарение на натиска от страна на Белия дом, предаде Bloomberg

Рюте се опита да защити Европа, посочвайки, че разочарованието на президента се дължи на няколко „изолирани случая“.

„Когато погледнем цифрите, между 4 000 и 5 000 американски самолета излетяха от бази в Европа по време на шестте седмици на този конфликт. Знам, че има случаи, от които сте разочарован, но като цяло вашите европейски съюзници бяха до вас“, опита се да контрира Рюте, наричайки Тръмп „лидер на свободния свят“.

Тръмп обаче го прекъсна рязко, потупа го по коляното и заяви, че съюзниците изобщо не са били там, когато е трябвало да се отворят блокираните морски пътища в Ормузкия проток. Вместо да продължи темата за НАТО, Тръмп прекара дълги минути в хвалби как е разположил Националната гвардия, за да разчисти Вашингтон, шегувайки се с Рюте, че при предишната администрация е имало огромен шанс „да го пребият и ограбят на улицата“ въпреки едрия му ръст.

Как протича визитата в САЩ?

Тридневното посещение на генералния секретар на НАТО във Вашингтон преминава под изключително тежък натиск. Преди да пристигне в Белия дом, Рюте се включи виртуално в извънредна среща в Берлин на лидерите на Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша (формата E5), които се опитват да изработят обща стратегия спрямо непредсказуемите ходове на Тръмп и Пентагона.

Програмата на Марк Рюте в САЩ продължава с ключови срещи на Капитолийския хълм с членове на американския Конгрес, както и участие в голяма дискусия, организирана от влиятелния аналитичен център Atlantic Council.

Въпреки напрежението в Овалния кабинет, след напускането на Белия дом Рюте се опита да запази оптимизъм пред журналистите, заявявайки, че Тръмп остава „напълно ангажиран“ с НАТО, но потвърди, че очаква от европейските държави да започнат да плащат много повече, за да изравнят тежестта със САЩ.