Официално: Абелардо де ла Есприеля е новият президент на Колумбия, Тръмп го поздрави за историческата победа

Консервативният лидер Абелардо де ла Есприеля е официалният победител на провелите се президентски избори в Колумбия, съобщиха от Националния съвет за избори (CNE) след окончателното преброяване на гласовете, предаде El Tiempo.

За него са гласували 49,66%, а за опонента му на балотажа Иван Сепеда - 48,70%. разликата в броя на гласовете надхвърля 250 хиляди.

Победата на известния адвокат и политически коментатор отбелязва рязък десен завой за южноамериканската държава, след като досегашното ляво управление предаде властта в ръцете на един от най-радикалните критици на социализма в региона.

Доналд Тръмп, който по-рано изрази силна подкрепа за кампанията на Де ла Есприеля, излезе с официално поздравление, в което определи триумфа му като „историческо събитие за свободата и сигурността в Западното полукълбо“.

Платформата на новия лидер: Закон, ред и икономически либерализъм

Предизборната кампания на Абелардо де ла Есприеля се фокусира върху няколко фундаментални обещания, които мобилизираха консервативния и бизнес електорат в страната:

Твърда ръка срещу картелите : Новият президент обеща безкомпромисна война срещу наркокартелите и престъпните синдикати, като се заигра с популярния в Латинска Америка модел за сигурност, прилаган от Найб Букеле в Ел Салвадор.

: Новият президент обеща безкомпромисна война срещу наркокартелите и престъпните синдикати, като се заигра с популярния в Латинска Америка модел за сигурност, прилаган от Найб Букеле в Ел Салвадор. Радикални икономически реформи : Програмата му предвижда мащабно съкращаване на държавните разходи, данъчни облекчения за чуждестранни инвеститори и приватизация в ключови сектори с цел стимулиране на икономиката.

: Програмата му предвижда мащабно съкращаване на държавните разходи, данъчни облекчения за чуждестранни инвеститори и приватизация в ключови сектори с цел стимулиране на икономиката. Външна политика и геополитика: Де ла Есприеля вече декларира намерението си за пълно възстановяване на стратегическия съюз със САЩ и затягане на позицията спрямо левите режими във Венецуела, Никарагуа и Куба.

Реакции и геополитически отзвук

Победата на Де ла Есприеля променя коренно политическата карта на Южна Америка. Докато консервативните кръгове в САЩ и региона празнуват вота като „стена срещу лявата вълна“, левите коалиции в Колумбия изразиха загриженост, че новата администрация може да изостри социалното напрежение в страната.

В първата си реч като новоизбран държавен глава Де ла Есприеля призова за национално единство, но беше категоричен, че „ерата на компромиси с безредиците и безнаказаността е приключила“.