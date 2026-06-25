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Официално: Абелардо де ла Есприеля е новият президент на Колумбия, Тръмп го поздрави за историческата победа

Официално: Абелардо де ла Есприеля е новият президент на Колумбия, Тръмп го поздрави за историческата победа

25 Юни, 2026 05:08, обновена 25 Юни, 2026 05:14 662 5

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Подкрепяният от Вашингтон консерватор печели вота с обещания за твърда ръка срещу престъпността, икономически реформи и краен антикомунизъм

Официално: Абелардо де ла Есприеля е новият президент на Колумбия, Тръмп го поздрави за историческата победа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Консервативният лидер Абелардо де ла Есприеля е официалният победител на провелите се президентски избори в Колумбия, съобщиха от Националния съвет за избори (CNE) след окончателното преброяване на гласовете, предаде El Tiempo.

За него са гласували 49,66%, а за опонента му на балотажа Иван Сепеда - 48,70%. разликата в броя на гласовете надхвърля 250 хиляди.

Победата на известния адвокат и политически коментатор отбелязва рязък десен завой за южноамериканската държава, след като досегашното ляво управление предаде властта в ръцете на един от най-радикалните критици на социализма в региона.

Доналд Тръмп, който по-рано изрази силна подкрепа за кампанията на Де ла Есприеля, излезе с официално поздравление, в което определи триумфа му като „историческо събитие за свободата и сигурността в Западното полукълбо“.

Платформата на новия лидер: Закон, ред и икономически либерализъм

Предизборната кампания на Абелардо де ла Есприеля се фокусира върху няколко фундаментални обещания, които мобилизираха консервативния и бизнес електорат в страната:

  • Твърда ръка срещу картелите: Новият президент обеща безкомпромисна война срещу наркокартелите и престъпните синдикати, като се заигра с популярния в Латинска Америка модел за сигурност, прилаган от Найб Букеле в Ел Салвадор.
  • Радикални икономически реформи: Програмата му предвижда мащабно съкращаване на държавните разходи, данъчни облекчения за чуждестранни инвеститори и приватизация в ключови сектори с цел стимулиране на икономиката.
  • Външна политика и геополитика: Де ла Есприеля вече декларира намерението си за пълно възстановяване на стратегическия съюз със САЩ и затягане на позицията спрямо левите режими във Венецуела, Никарагуа и Куба.

Реакции и геополитически отзвук

Победата на Де ла Есприеля променя коренно политическата карта на Южна Америка. Докато консервативните кръгове в САЩ и региона празнуват вота като „стена срещу лявата вълна“, левите коалиции в Колумбия изразиха загриженост, че новата администрация може да изостри социалното напрежение в страната.

В първата си реч като новоизбран държавен глава Де ла Есприеля призова за национално единство, но беше категоричен, че „ерата на компромиси с безредиците и безнаказаността е приключила“.


Колумбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    И ТЕЗИ УТЕКОХА У КАНАЛЯ!

    06:16 25.06.2026

  • 3 Щом Тръмп

    0 1 Отговор
    Го е поздравил, не върви на добре.

    06:18 25.06.2026

  • 4 Зеленото:

    0 1 Отговор
    И аз поздравявам новият президент на Колумбия! Надявам се да не забравя, че съм ВИП клиент.. но пари не давам за стоката.

    06:18 25.06.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Не е добре човека!

    06:39 25.06.2026