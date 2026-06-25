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Бебе на три месеца се включи в заседание на министри от ЕС в Люксембург

Бебе на три месеца се включи в заседание на министри от ЕС в Люксембург

25 Юни, 2026 16:15, обновена 25 Юни, 2026 16:13 805 15

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Шведската министърка по климатичните въпроси Ромина Пурмохтари доведе сина си на среща на европейски министри, за да подчертае значението на политиките за родителски отпуск.

Бебе на три месеца се включи в заседание на министри от ЕС в Люксембург - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Необичаен участник привлече вниманието по време на заседание на ресорни министри от страните членки на Европейския съюз в Люксембург, посветено на политиките за противодействие на климатичните промени. Сред присъстващите на срещата беше и тримесечният Адам - синът на шведската министърка по климатичните въпроси Ромина Пурмохтари, съобщи Ройтерс, предава БТА.

30-годишната Пурмохтари обясни, че е взела решението съзнателно, за да покаже, че съвременните политики за родителски отпуск позволяват на жените да съчетават професионалните си ангажименти с грижите за семейството.

„Исках да покажа, че е възможно да не се налага да се прави този избор. Което, разбира се, изисква и да имаш партньор, който не е с отживяло мислене, а е с достатъчно модерни разбирания и готов да се включи в грижите за бебето“, заяви министърката пред Ройтерс.

Според служител на Съвета на ЕС това е първият известен случай, в който бебе присъства на официална среща на министри от Европейския съюз.

Пурмохтари стана най-младият министър в историята на Швеция, когато пое поста си през 2022 г. След период в отпуск по майчинство тя наскоро се е завърнала към служебните си задължения. Междувременно съпругът ѝ е в родителски отпуск до парламентарните избори в Швеция през септември и е придружил семейството до Люксембург, за да се грижи за малкия Адам по време на срещата.

Случаят насочи вниманието и към шведския модел за родителски отпуск, който се счита за един от най-щедрите в света. Родителите в страната разполагат с общо около 16 месеца платен отпуск за отглеждане на дете. Част от тези дни са запазени индивидуално за всеки родител и не могат да бъдат прехвърляни.

По-конкретно, 90 дни са предназначени само за майката и 90 дни само за бащата. Ако някой от родителите не използва своята част, тя се губи. Според шведските власти тази система е въведена с цел да насърчи по-активното участие на бащите в отглеждането на децата и по-равномерното разпределение на семейните задължения.

Политиката за родителски отпуск в Швеция се финансира чрез данъчната система на страната и е сред темите, които присъстват в обществения дебат преди предстоящите избори.

Темата за съчетаването на професионалния и семейния живот е актуална и в България, където също съществуват механизми за отпуск по майчинство и родителски отпуск. В рамките на Европейския съюз продължават дискусиите за насърчаване на по-голямото участие на бащите в грижите за децата и за създаване на условия, които да позволяват на родителите да се развиват професионално, без да се налага да избират между кариерата и семейството. Шведският модел често се посочва като пример в европейските дебати по тази тема.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям праз

    12 1 Отговор
    В БГ куче се включва в заседанията. Куче водач.

    16:16 25.06.2026

  • 2 честен ционист

    12 0 Отговор
    Родител 1 и 2 са едни безплатни гледачи на активите на държавата.

    16:16 25.06.2026

  • 3 Частна Република България

    11 1 Отговор
    Тея вече наистина са из...щяло. тези ни управляват. Европа стана безгласна буква. Само нашите още си мислят че Европа е някакъв фактор. Благодарение на такива като тази.

    16:18 25.06.2026

  • 4 Анонимен

    7 0 Отговор
    Вдигнало е средното IQ в залата.

    16:21 25.06.2026

  • 5 Сталин

    11 0 Отговор
    Извращенията на евреите нямат край

    16:23 25.06.2026

  • 6 Сталин

    12 1 Отговор
    От бебета още ги учат да лъжат и крадат

    16:23 25.06.2026

  • 7 Пълни глупости

    16 0 Отговор
    Много е лесно да си продадеш душата на дявола и да се фръцкаш с бебето в една зала за да имитираш някаква работа.
    Нека да видим как щеше да вземе бебето със себе си
    - ако работеше в някоя мина
    - ако беше техник по поддръжка на мрежите за високо напрежение и се налага да се качва на височина 200-300м
    - ако беше моряк на кораб
    - ако работеше на поточна линия в завод
    - дори да беше програмист в къщи, тази работа изисква пълна концентрация
    - ако работеше като сервитьорка
    ...

    16:25 25.06.2026

  • 8 хмммм

    11 1 Отговор
    В Швеция са напълно изтрещели. Пуснали някаква имигрантка в политиката с бебето си!

    16:26 25.06.2026

  • 9 Трол

    6 0 Отговор
    Това нищо не е, в България си карат бебета по протести срещу правителството.

    16:30 25.06.2026

  • 10 Няма такава тъпотия като ЕСсср

    3 2 Отговор
    Да става 300 градуса и да се приключва евроGейската мъка

    16:41 25.06.2026

  • 11 Европа е гнус

    5 1 Отговор
    То бива да приемаш мигри, ама чак да ги правиш министри и те с цялата си наглост да те учат как да живееш е малко прекалено. Смър на всеки който е за ЕСсср

    16:44 25.06.2026

  • 12 Хи хи хи

    7 1 Отговор
    Туй, бебето де, е по умно от кая

    16:49 25.06.2026

  • 13 Даде

    3 1 Отговор
    Ли му цицка да поцоца пред дъртите педофили . Бааааа извратения съюз дето влязохме

    17:06 25.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Конски ...

    1 0 Отговор
    Събарат материал дъртаняните за довечера, да лъскат бастунчетата.
    Отврат!

    17:34 25.06.2026

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