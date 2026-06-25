Бебе на три месеца се включи в заседание на министри от ЕС в Люксембург

Необичаен участник привлече вниманието по време на заседание на ресорни министри от страните членки на Европейския съюз в Люксембург, посветено на политиките за противодействие на климатичните промени. Сред присъстващите на срещата беше и тримесечният Адам - синът на шведската министърка по климатичните въпроси Ромина Пурмохтари, съобщи Ройтерс, предава БТА.

30-годишната Пурмохтари обясни, че е взела решението съзнателно, за да покаже, че съвременните политики за родителски отпуск позволяват на жените да съчетават професионалните си ангажименти с грижите за семейството.

„Исках да покажа, че е възможно да не се налага да се прави този избор. Което, разбира се, изисква и да имаш партньор, който не е с отживяло мислене, а е с достатъчно модерни разбирания и готов да се включи в грижите за бебето“, заяви министърката пред Ройтерс.

Според служител на Съвета на ЕС това е първият известен случай, в който бебе присъства на официална среща на министри от Европейския съюз.

Пурмохтари стана най-младият министър в историята на Швеция, когато пое поста си през 2022 г. След период в отпуск по майчинство тя наскоро се е завърнала към служебните си задължения. Междувременно съпругът ѝ е в родителски отпуск до парламентарните избори в Швеция през септември и е придружил семейството до Люксембург, за да се грижи за малкия Адам по време на срещата.

Случаят насочи вниманието и към шведския модел за родителски отпуск, който се счита за един от най-щедрите в света. Родителите в страната разполагат с общо около 16 месеца платен отпуск за отглеждане на дете. Част от тези дни са запазени индивидуално за всеки родител и не могат да бъдат прехвърляни.

По-конкретно, 90 дни са предназначени само за майката и 90 дни само за бащата. Ако някой от родителите не използва своята част, тя се губи. Според шведските власти тази система е въведена с цел да насърчи по-активното участие на бащите в отглеждането на децата и по-равномерното разпределение на семейните задължения.

Политиката за родителски отпуск в Швеция се финансира чрез данъчната система на страната и е сред темите, които присъстват в обществения дебат преди предстоящите избори.

Темата за съчетаването на професионалния и семейния живот е актуална и в България, където също съществуват механизми за отпуск по майчинство и родителски отпуск. В рамките на Европейския съюз продължават дискусиите за насърчаване на по-голямото участие на бащите в грижите за децата и за създаване на условия, които да позволяват на родителите да се развиват професионално, без да се налага да избират между кариерата и семейството. Шведският модел често се посочва като пример в европейските дебати по тази тема.