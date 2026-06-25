Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Хърватия »
Хърватия отбелязва 35 години независимост, Пленкович подчерта постиженията на страната

Хърватия отбелязва 35 години независимост, Пленкович подчерта постиженията на страната

25 Юни, 2026 16:50 371 4

  • хърватия-
  • независимост-
  • пленкович

Премиерът Андрей Пленкович и председателят на парламента Гордан Яндрокович акцентираха върху развитието на Хърватия от обявяването на независимостта през 1991 г. до членството в ЕС, НАТО, Шенген и еврозоната.

Хърватия отбелязва 35 години независимост, Пленкович подчерта постиженията на страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хърватският премиер Андрей Пленкович отправи послание към гражданите по повод Деня на независимостта на страната, като подчерта постигнатото през последните 35 години и ангажимента на правителството за по-нататъшно развитие. За това съобщи хърватската агенция ХИНА, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Пленкович заяви, че Хърватия има основания да се гордее с постигнатото след отделянето си от Югославия и че усилията на управляващите ще останат насочени към повишаване на жизнения стандарт, укрепване на икономиката и защита на националните интереси на страната на европейско и международно равнище.

Премиерът припомни, че на 25 юни 1991 г. първият демократично избран хърватски парламент приема Конституционното решение за суверенитета и независимостта на Република Хърватия, както и Декларацията за провъзгласяване на независима държава. По думите му именно тези актове поставят началото на историческия процес, довел до окончателното отделяне на страната от югославската федерация и изграждането на независима хърватска държава.

В обръщението си Пленкович отдаде почит на всички, участвали в защитата на страната по време на борбата за независимост. Той подчерта ролята на хърватските ветерани и на първия президент на страната Франьо Туджман, когото определи като ключова фигура в процеса на държавното изграждане.

По повод годишнината изявление направи и председателят на хърватския парламент Гордан Яндрокович. Той заяви, че поколението, което е създало независима Хърватия, е изпълнило своята историческа мисия и е поставило основите на модерната държава.

Според Яндрокович за изминалите 35 години Хърватия е изминала значителен път, превръщайки се в международно призната държава и пълноправен член на Европейски съюз и НАТО. Той отбеляза също присъединяването на страната към Шенгенско пространство и еврозоната като важни етапи в нейното развитие.

Председателят на парламента очерта и основните предизвикателства пред страната през следващите години. Сред тях са поддържането на устойчив икономически растеж, подобряването на жизнения стандарт, преодоляването на демографските проблеми, модернизирането на здравеопазването и социалната система, както и увеличаването на инвестициите в образование, наука и нови технологии.

По думите му Хърватия трябва да използва своите природни ресурси, културно наследство и човешки потенциал, за да се утвърди като конкурентоспособна и устойчива държава в условията на нарастваща международна несигурност. Яндрокович подчерта, че политическата стабилност и способността за навременни решения ще бъдат решаващи за бъдещия успех на страната.

Хърватия и България споделят сходен път на развитие като държави от Югоизточна Европа, които днес са членове на Европейския съюз и НАТО. През последните години Загреб се превърна в една от най-новите страни в Шенгенското пространство и еврозоната - процеси, които България също завърши успешно. Развитието на Хърватия често се разглежда като пример за интеграция и икономическа модернизация в региона, а сътрудничеството между двете държави продължава както в рамките на ЕС, така и в рамките на НАТО.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе,

    2 3 Отговор
    цъфнали и вързали са и те ...

    16:52 25.06.2026

  • 2 И ХЪРВАТИТЕ

    3 1 Отговор
    Доста пострадаха от еврото.

    16:53 25.06.2026

  • 3 Това е истината

    3 0 Отговор
    35 годишна Хърватия задмина 1300 г България.

    16:54 25.06.2026

  • 4 Сусу Манарата

    1 1 Отговор
    А дали обикновеният хърватин мисли така?!

    17:10 25.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания