Володимир Зеленски: Одобрих 40-дневна кампания за оказване на натиск върху Русия с цел прекратяване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски е одобрил предложена от Службата за сигурност на Украйна (ССУ) 40-дневна операция за оказване на влияние, чиято цел е да се окаже натиск върху Русия с оглед прекратяване на войната, предадоха Укринформ и Ройтерс, като цитират публикации на Зеленски във Фейсбук и Телеграм, пише БТА.
Президентът на Украйна е получил доклад от временно изпълняващия длъжността ръководител на ССУ генерал-майор Евгений Хмара относно прилагането на украинската стратегия за "санкции с дългосрочен ефект", "санкции със средносрочен ефект" и бойните постижения на центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна на бойното поле.
"Одобрих 40-дневна операция на ССУ за оказване на влияние върху държавата-агресор, с цел да се окаже натиск за прекратяване на войната", подчерта Зеленски.
"Важно е да се отбележи, че вече няколко месеца подред Службата за сигурност на Украйна демонстрира най-висока ефективност при отбраната на украинските позиции на фронта чрез използването на различни видове дронове. Центърът за специални операции "Алфа" води по брой на неутрализирани военнослужещи и единици техника на окупатора", заяви Зеленски.
Украинският президент е обсъдил с генерал-майор Хмара и предизвикателствата пред вътрешната сигурност на Украйна.
От месеци насам Украйна провежда серии от удари с оръжия със среден и голям обсег срещу цели в Русия или в контролираните от Русия територии, насочени предимно срещу петролната промишленост.
Украйна ще получи още 3,39 млрд. долара помощ от Световната банка, съобщи днес украинската министър-председателка Юлия Свириденко по време на Конференцията за възстановяване на Украйна, където тя се срещна с президента на Световната банка Аджай Банга, предаде ДПА.
От тази сума 2,35 млрд. долара ще бъдат предоставени като безвъзмездни средства за стабилизиране на Украйна и нейната икономика. Още 1,04 млрд. долара ще бъдат отпуснати на Киев под формата на заем, предназначен конкретно за икономическо развитие, като гаранции за него ще дадат Великобритания и Япония.
Не се съобщават повече подробности кога точно ще бъдат отпуснати тези средства.
Украйна разчита в голяма степен на чуждестранна помощ, докато се опитва да отблъсне пълномащабната руска инвазия, започнала през февруари 2022 г., отбелязва ДПА.
Домакини на Конференцията за възстановяване на Украйна са полският премиер Доналд Туск и украинската му колежка Юлия Свириденко.
В срещата в Гданск, Полша, участват ЕС, Групата на седемте, Световната банка и други институции, както и многобройни представители на компании.
Силите силите за противовъздушна отбрана на Киев тази отразиха руска въздушна атака, предаде преди минути Ройтерс, като се позова на столичните власти.
Към момента не се съобщава за пострадали хора.
Тимур Ткаченко, ръководител на киевската военна администрация, написа в социалната мрежа Телеграм, че системите за ПВО са се задействали, за да неутрализират вражески ракети.
Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че отломки от прехванат дрон са паднали върху склад в Дарницкия район и са предизвикали пожар.
Украинският президент Володимир Зеленски миналата седмица предупреди, че Русия готви масирани атаки срещу Киев и други градове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брендо
Коментиран от #35
23:00 25.06.2026
2 Тоя явно,
Коментиран от #28
23:00 25.06.2026
3 Съдията
23:02 25.06.2026
4 Европеец
Коментиран от #29
23:02 25.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 бай Даньо
Коментиран от #31
23:03 25.06.2026
7 ТИЯ ГИ ПОМПАТ СИИИЧКИ
23:03 25.06.2026
8 Ох зелник
23:03 25.06.2026
9 Путин гол от кръста надолу без кон.
23:04 25.06.2026
10 Отреазвяващ
Коментиран от #33
23:04 25.06.2026
11 Тити на Кака
Как се отразява съотношението 1000:26 на ВСУ?
Победно, а?
23:04 25.06.2026
12 Пич
Коментиран от #15, #16, #27
23:05 25.06.2026
13 1302
Кой ще ги връща тия пари? Никой не знае.
Пълна лудост е това
Коментиран от #18
23:06 25.06.2026
14 Ами
23:07 25.06.2026
15 Карлуково
До коментар #12 от "Пич":Идваме!Стегни се !
Коментиран от #21
23:08 25.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мхм
23:12 25.06.2026
18 Ха ха
До коментар #13 от "1302":Много повече .90 милиарда от ЕС за Украйна и още поне 45милиарда пак за Украйна от НАТО след срещата на върха на НАТО в Турция.
Много Груз 200 и Груз 300!
Коментиран от #54
23:12 25.06.2026
19 Анонимен
23:13 25.06.2026
20 руската мечка
23:13 25.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 2 до 2,5 евро за литър бензин в руската
23:14 25.06.2026
23 Копейкин Костя
Пасьол Митрофанова тройна надница ли дава??? 😀
Коментиран от #32
23:14 25.06.2026
24 Анонимен
23:14 25.06.2026
25 САРМАТ
Коментиран от #46
23:14 25.06.2026
26 Уф Божкеее...!
Тоя Зеленчук,май нещо много си е повЕрвал...?!
23:16 25.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хихи
До коментар #2 от "Тоя явно,":горе долу е така. той определя дали в русия ще има бензин и хляб. той определя дали ще се придвижват с автомобили или каруци😆😆😆
23:17 25.06.2026
29 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Европеец":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
23:18 25.06.2026
30 Делю Хайдутин
Коментиран от #42
23:19 25.06.2026
31 бай Гошо
До коментар #6 от "бай Даньо":То,че е откачено това зеленото е повече от ясно ..!
Но напълно ясно е и,че скоро ще бъде...закачен,като идеолога си-Мусолини,на центъра на площада...!
23:19 25.06.2026
32 САРМАТ
До коментар #23 от "Копейкин Костя":ХУБАВО Е ДА СЕ ПИТА.ТИЯ ,ПО ИЗДРЪЖЛИВИТЕ,МОЖЕ И ДО СТАНБУЛ ДА СТИГНАТ!
Коментиран от #40
23:20 25.06.2026
33 1945
До коментар #10 от "Отреазвяващ":в Крим е хуманитарна криза затова хората напускат няма гориво и вода.
23:20 25.06.2026
34 Символ 40
Какво става с Константиновка?
До 40дни много неща ще му се прояснят
Коментиран от #43
23:20 25.06.2026
35 Наблюдател
До коментар #1 от "Брендо":Този клоун играе професиоанално зададената му пиеса от наследниците на фашисти и реваншисти в Европа.
Той е само машата в ръцете на дявола.
Коментиран от #53
23:21 25.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
23:24 25.06.2026
38 Това
До коментар #27 от "Бай Амет чобанина":Рендерастите не ме интересувате! Седни си на цвичките, ама ги вържи с канап, че какъвто си яко помпан, дълбоко ще влязат, та без канап, хирург ще идеш да ти ги вади!!!
Коментиран от #49
23:24 25.06.2026
39 време за море 😂
😂
23:24 25.06.2026
40 Копейкин Костя
До коментар #32 от "САРМАТ":Нали за Лисабон тръгнахте преди пет години?
Що сте още в Донбас? Или първо Истанбул през петата петилетка , пък Лисабон другия век? 😀
Коментиран от #56
23:24 25.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Копей не умувай.
До коментар #34 от "Символ 40":Грабвай две туби бензин и бидон с ток и марш на подскоци да ги носиш Крим.
Марш!
23:24 25.06.2026
44 Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен
23:25 25.06.2026
45 да питам
Коментиран от #47
23:25 25.06.2026
46 Розовото пони Путин🦄
До коментар #25 от "САРМАТ":В бункера съм, на сигурно място. Най-много Песков да ме уцели🌈 🦄 🤣
23:27 25.06.2026
47 Пиночет
До коментар #45 от "да питам":Путин вече е изтъргувал Русия на Китай
23:27 25.06.2026
48 Отец Дионисий
23:27 25.06.2026
49 Бай Амет чобанина
До коментар #38 от "Това":Аз ти мисля хубавото, ама ти се инатиш.
23:27 25.06.2026
50 Летец Пешеходец
23:28 25.06.2026
51 Бай Ганьо
23:29 25.06.2026
52 симха
23:31 25.06.2026
53 Смях в залата
До коментар #35 от "Наблюдател":Действащият агент на КГБ и контрабандист Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатанисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
😂
23:31 25.06.2026
54 1302
До коментар #18 от "Ха ха":Ефект - никакъв
Обменят си тела в съотношение 1000 : 50
Коментиран от #59
23:32 25.06.2026
55 Как Путин ще оправдае спирането на война
23:34 25.06.2026
56 САРМАТ
До коментар #40 от "Копейкин Костя":ПРИЯТЕЛЮ,АЗ СИ ПИЯ НА СЕЛО,И НЯМА ДА ТРЪГВАМ!НО,РУСНАЦИТЕ ТРЪГНАТ ЛИ ,СТИГАТ!АКО ИСКАШ ПОМНИ,АКО ИСКАШ СИ ЗАПИШИ
23:34 25.06.2026
57 София
Анна Политковская.
23:35 25.06.2026
58 Варна 3
23:37 25.06.2026
59 Ти гледай броя на убитите, а
До коментар #54 от "1302":не на разменените пленници,тела или цивилни. Това е капка в морето, на фона на 1,5 милиона убити руснаци.
23:40 25.06.2026
60 По цял свят медиите гърмят
23:41 25.06.2026