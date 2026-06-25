Володимир Зеленски: Одобрих 40-дневна кампания за оказване на натиск върху Русия с цел прекратяване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски е одобрил предложена от Службата за сигурност на Украйна (ССУ) 40-дневна операция за оказване на влияние, чиято цел е да се окаже натиск върху Русия с оглед прекратяване на войната, предадоха Укринформ и Ройтерс, като цитират публикации на Зеленски във Фейсбук и Телеграм, пише БТА.

Президентът на Украйна е получил доклад от временно изпълняващия длъжността ръководител на ССУ генерал-майор Евгений Хмара относно прилагането на украинската стратегия за "санкции с дългосрочен ефект", "санкции със средносрочен ефект" и бойните постижения на центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна на бойното поле.

"Одобрих 40-дневна операция на ССУ за оказване на влияние върху държавата-агресор, с цел да се окаже натиск за прекратяване на войната", подчерта Зеленски.

"Важно е да се отбележи, че вече няколко месеца подред Службата за сигурност на Украйна демонстрира най-висока ефективност при отбраната на украинските позиции на фронта чрез използването на различни видове дронове. Центърът за специални операции "Алфа" води по брой на неутрализирани военнослужещи и единици техника на окупатора", заяви Зеленски.

Украинският президент е обсъдил с генерал-майор Хмара и предизвикателствата пред вътрешната сигурност на Украйна.

От месеци насам Украйна провежда серии от удари с оръжия със среден и голям обсег срещу цели в Русия или в контролираните от Русия територии, насочени предимно срещу петролната промишленост.

Украйна ще получи още 3,39 млрд. долара помощ от Световната банка, съобщи днес украинската министър-председателка Юлия Свириденко по време на Конференцията за възстановяване на Украйна, където тя се срещна с президента на Световната банка Аджай Банга, предаде ДПА.

От тази сума 2,35 млрд. долара ще бъдат предоставени като безвъзмездни средства за стабилизиране на Украйна и нейната икономика. Още 1,04 млрд. долара ще бъдат отпуснати на Киев под формата на заем, предназначен конкретно за икономическо развитие, като гаранции за него ще дадат Великобритания и Япония.

Не се съобщават повече подробности кога точно ще бъдат отпуснати тези средства.

Украйна разчита в голяма степен на чуждестранна помощ, докато се опитва да отблъсне пълномащабната руска инвазия, започнала през февруари 2022 г., отбелязва ДПА.

Домакини на Конференцията за възстановяване на Украйна са полският премиер Доналд Туск и украинската му колежка Юлия Свириденко.

В срещата в Гданск, Полша, участват ЕС, Групата на седемте, Световната банка и други институции, както и многобройни представители на компании.

Силите силите за противовъздушна отбрана на Киев тази отразиха руска въздушна атака, предаде преди минути Ройтерс, като се позова на столичните власти.

Към момента не се съобщава за пострадали хора.

Тимур Ткаченко, ръководител на киевската военна администрация, написа в социалната мрежа Телеграм, че системите за ПВО са се задействали, за да неутрализират вражески ракети.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че отломки от прехванат дрон са паднали върху склад в Дарницкия район и са предизвикали пожар.

Украинският президент Володимир Зеленски миналата седмица предупреди, че Русия готви масирани атаки срещу Киев и други градове.