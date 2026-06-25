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Володимир Зеленски: Одобрих 40-дневна кампания за оказване на натиск върху Русия с цел прекратяване на войната
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Одобрих 40-дневна кампания за оказване на натиск върху Русия с цел прекратяване на войната

25 Юни, 2026 22:58, обновена 25 Юни, 2026 23:31 1 070 60

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  • донбас-
  • крим-
  • олександър сирски

Киев ще получи още 3,39 млрд. долара помощ от Световната банка, съобщи днес украинската министър-председателка Юлия Свириденко по време на Конференцията за възстановяване на Украйна

Володимир Зеленски: Одобрих 40-дневна кампания за оказване на натиск върху Русия с цел прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е одобрил предложена от Службата за сигурност на Украйна (ССУ) 40-дневна операция за оказване на влияние, чиято цел е да се окаже натиск върху Русия с оглед прекратяване на войната, предадоха Укринформ и Ройтерс, като цитират публикации на Зеленски във Фейсбук и Телеграм, пише БТА.

Президентът на Украйна е получил доклад от временно изпълняващия длъжността ръководител на ССУ генерал-майор Евгений Хмара относно прилагането на украинската стратегия за "санкции с дългосрочен ефект", "санкции със средносрочен ефект" и бойните постижения на центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна на бойното поле.

"Одобрих 40-дневна операция на ССУ за оказване на влияние върху държавата-агресор, с цел да се окаже натиск за прекратяване на войната", подчерта Зеленски.

"Важно е да се отбележи, че вече няколко месеца подред Службата за сигурност на Украйна демонстрира най-висока ефективност при отбраната на украинските позиции на фронта чрез използването на различни видове дронове. Центърът за специални операции "Алфа" води по брой на неутрализирани военнослужещи и единици техника на окупатора", заяви Зеленски.

Украинският президент е обсъдил с генерал-майор Хмара и предизвикателствата пред вътрешната сигурност на Украйна.

От месеци насам Украйна провежда серии от удари с оръжия със среден и голям обсег срещу цели в Русия или в контролираните от Русия територии, насочени предимно срещу петролната промишленост.

Украйна ще получи още 3,39 млрд. долара помощ от Световната банка, съобщи днес украинската министър-председателка Юлия Свириденко по време на Конференцията за възстановяване на Украйна, където тя се срещна с президента на Световната банка Аджай Банга, предаде ДПА.

От тази сума 2,35 млрд. долара ще бъдат предоставени като безвъзмездни средства за стабилизиране на Украйна и нейната икономика. Още 1,04 млрд. долара ще бъдат отпуснати на Киев под формата на заем, предназначен конкретно за икономическо развитие, като гаранции за него ще дадат Великобритания и Япония.

Не се съобщават повече подробности кога точно ще бъдат отпуснати тези средства.

Украйна разчита в голяма степен на чуждестранна помощ, докато се опитва да отблъсне пълномащабната руска инвазия, започнала през февруари 2022 г., отбелязва ДПА.

Домакини на Конференцията за възстановяване на Украйна са полският премиер Доналд Туск и украинската му колежка Юлия Свириденко.

В срещата в Гданск, Полша, участват ЕС, Групата на седемте, Световната банка и други институции, както и многобройни представители на компании.

Силите силите за противовъздушна отбрана на Киев тази отразиха руска въздушна атака, предаде преди минути Ройтерс, като се позова на столичните власти.

Към момента не се съобщава за пострадали хора.

Тимур Ткаченко, ръководител на киевската военна администрация, написа в социалната мрежа Телеграм, че системите за ПВО са се задействали, за да неутрализират вражески ракети.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че отломки от прехванат дрон са паднали върху склад в Дарницкия район и са предизвикали пожар.

Украинският президент Володимир Зеленски миналата седмица предупреди, че Русия готви масирани атаки срещу Киев и други градове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брендо

    36 5 Отговор
    Трябва му нова стока.

    Коментиран от #35

    23:00 25.06.2026

  • 2 Тоя явно,

    34 7 Отговор
    се има за господ .

    Коментиран от #28

    23:00 25.06.2026

  • 3 Съдията

    34 12 Отговор
    Ранен звяр напада и хапе, но накрая го доубиват. Вдигай бялото знаме наркоман, иначе лошо ти се пише.😂

    23:02 25.06.2026

  • 4 Европеец

    38 11 Отговор
    Ще поживеем и ще видим..... Проблемът че е Путин продължава да се държи отговорно за световния мир, и продължава да жали украинската фашистка хунта....

    Коментиран от #29

    23:02 25.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бай Даньо

    34 6 Отговор
    Боже, божке ле ! Това зеленото е толкова откачено че не знае колко е откачено ... .

    Коментиран от #31

    23:03 25.06.2026

  • 7 ТИЯ ГИ ПОМПАТ СИИИЧКИ

    18 6 Отговор
    ДЕМОНИКАПИТАЛИСТИ ПО СВЕТА.....

    23:03 25.06.2026

  • 8 Ох зелник

    18 8 Отговор
    Вмерисан

    23:03 25.06.2026

  • 9 Путин гол от кръста надолу без кон.

    10 18 Отговор
    Нещо не ми е ясно!? Нали аз съм по-силен и побеждавам? Той защо се меси?

    23:04 25.06.2026

  • 10 Отреазвяващ

    22 6 Отговор
    Затова ли е обявена масова евакуация?

    Коментиран от #33

    23:04 25.06.2026

  • 11 Тити на Кака

    21 7 Отговор
    Как върви бусификацията, Зелебобос?
    Как се отразява съотношението 1000:26 на ВСУ?
    Победно, а?

    23:04 25.06.2026

  • 12 Пич

    20 9 Отговор
    Жабата пак изквака!!! Преди него гледам онзи идиот Мерц, ама там е безмислено умен човек да се включа!!! Само паветен планктон вирее!!! Та.....искам да кажа, че вече съм притеснен от себе си! Като ми покажат снимка на Зелю по зелен анцуг, и получавам ерекция! Мислите ли, че е нормално, или трябва да взема мерки. Щото вчера една мацка я накарах да облече зелен потник, и като ми се отприщи едно сексуално желание...

    Коментиран от #15, #16, #27

    23:05 25.06.2026

  • 13 1302

    16 8 Отговор
    Тия от Световната банда съвсем изплискаха легена - ще хвърлят 3 милиарда долара в бездънната каца Украйна.
    Кой ще ги връща тия пари? Никой не знае.
    Пълна лудост е това

    Коментиран от #18

    23:06 25.06.2026

  • 14 Ами

    15 7 Отговор
    Сещам се за едни дето оказваха натиск на Иран :)

    23:07 25.06.2026

  • 15 Карлуково

    10 8 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Идваме!Стегни се !

    Коментиран от #21

    23:08 25.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мхм

    10 7 Отговор
    О.К., натиск. Как е в мерото на кииф? Обережно, двері зачиняються.

    23:12 25.06.2026

  • 18 Ха ха

    9 7 Отговор

    До коментар #13 от "1302":

    Много повече .90 милиарда от ЕС за Украйна и още поне 45милиарда пак за Украйна от НАТО след срещата на върха на НАТО в Турция.
    Много Груз 200 и Груз 300!

    Коментиран от #54

    23:12 25.06.2026

  • 19 Анонимен

    7 7 Отговор
    Досега всички компании се проваляха!

    23:13 25.06.2026

  • 20 руската мечка

    8 9 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    23:13 25.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 2 до 2,5 евро за литър бензин в руската

    10 11 Отговор
    Кочина .Закривай!!!

    23:14 25.06.2026

  • 23 Копейкин Костя

    10 12 Отговор
    Рашибозука, оти не гледате мача, ами сте тръгнали да оправяте руските проблеми?
    Пасьол Митрофанова тройна надница ли дава??? 😀

    Коментиран от #32

    23:14 25.06.2026

  • 24 Анонимен

    8 8 Отговор
    Досега всички кампании се проваляха!

    23:14 25.06.2026

  • 25 САРМАТ

    8 7 Отговор
    ВСИЧКОТО ДЖЕН НА МИШКАТА!

    Коментиран от #46

    23:14 25.06.2026

  • 26 Уф Божкеее...!

    15 7 Отговор
    Нелегитимният,с изтекъл срок на годност,видите ли...,,бил одобрил"...!
    Тоя Зеленчук,май нещо много си е повЕрвал...?!

    23:16 25.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хихи

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя явно,":

    горе долу е така. той определя дали в русия ще има бензин и хляб. той определя дали ще се придвижват с автомобили или каруци😆😆😆

    23:17 25.06.2026

  • 29 Град Козлодуй

    10 13 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    23:18 25.06.2026

  • 30 Делю Хайдутин

    9 9 Отговор
    Пета година меся погачите и вися като соппол на Дунав.Даалдидаха ми ръцете от месене.Кьорав ватнник не видях!Ще си омеся и главата.

    Коментиран от #42

    23:19 25.06.2026

  • 31 бай Гошо

    14 6 Отговор

    До коментар #6 от "бай Даньо":

    То,че е откачено това зеленото е повече от ясно ..!
    Но напълно ясно е и,че скоро ще бъде...закачен,като идеолога си-Мусолини,на центъра на площада...!

    23:19 25.06.2026

  • 32 САРМАТ

    7 7 Отговор

    До коментар #23 от "Копейкин Костя":

    ХУБАВО Е ДА СЕ ПИТА.ТИЯ ,ПО ИЗДРЪЖЛИВИТЕ,МОЖЕ И ДО СТАНБУЛ ДА СТИГНАТ!

    Коментиран от #40

    23:20 25.06.2026

  • 33 1945

    11 10 Отговор

    До коментар #10 от "Отреазвяващ":

    в Крим е хуманитарна криза затова хората напускат няма гориво и вода.

    23:20 25.06.2026

  • 34 Символ 40

    10 8 Отговор
    Знае ли този каво си пожелава и как ще му се отрази?
    Какво става с Константиновка?
    До 40дни много неща ще му се прояснят

    Коментиран от #43

    23:20 25.06.2026

  • 35 Наблюдател

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Брендо":

    Този клоун играе професиоанално зададената му пиеса от наследниците на фашисти и реваншисти в Европа.
    Той е само машата в ръцете на дявола.

    Коментиран от #53

    23:21 25.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    6 9 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    23:24 25.06.2026

  • 38 Това

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Амет чобанина":

    Рендерастите не ме интересувате! Седни си на цвичките, ама ги вържи с канап, че какъвто си яко помпан, дълбоко ще влязат, та без канап, хирург ще идеш да ти ги вади!!!

    Коментиран от #49

    23:24 25.06.2026

  • 39 време за море 😂

    5 8 Отговор
    Москва пуска редовни полети до Северна Корея, за да имат руснаците къде да почиват. Полетите между Москва и Пхенян, извършвани от руската авиокомпания Nordwind Airlines, първоначално бяха само веднъж месечно, но сега се изпълняват всяка седмица. Все повече руснаци избират да отидат на море в Северна Корея, поради липса на други алтернативи.

    😂

    23:24 25.06.2026

  • 40 Копейкин Костя

    5 8 Отговор

    До коментар #32 от "САРМАТ":

    Нали за Лисабон тръгнахте преди пет години?
    Що сте още в Донбас? Или първо Истанбул през петата петилетка , пък Лисабон другия век? 😀

    Коментиран от #56

    23:24 25.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Копей не умувай.

    3 8 Отговор

    До коментар #34 от "Символ 40":

    Грабвай две туби бензин и бидон с ток и марш на подскоци да ги носиш Крим.
    Марш!

    23:24 25.06.2026

  • 44 Дърт Кремълски ботоксов педофил-скопен

    2 8 Отговор
    Не мърдам от бункера

    23:25 25.06.2026

  • 45 да питам

    2 7 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #47

    23:25 25.06.2026

  • 46 Розовото пони Путин🦄

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "САРМАТ":

    В бункера съм, на сигурно място. Най-много Песков да ме уцели🌈 🦄 🤣

    23:27 25.06.2026

  • 47 Пиночет

    2 8 Отговор

    До коментар #45 от "да питам":

    Путин вече е изтъргувал Русия на Китай

    23:27 25.06.2026

  • 48 Отец Дионисий

    2 9 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    23:27 25.06.2026

  • 49 Бай Амет чобанина

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Това":

    Аз ти мисля хубавото, ама ти се инатиш.

    23:27 25.06.2026

  • 50 Летец Пешеходец

    5 8 Отговор
    Зеленски е истински лидер за разлика от старият бункерен плъх. Украйна унижава Русия пета поредна година, а в последните дни руското безсилие придоби колосални размери. Ударите по Москва, въздушната блокада на Крим и кризата за бензин- никой не си ги е представял в Кремъл и в най- големите си кошмари.

    23:28 25.06.2026

  • 51 Бай Ганьо

    5 4 Отговор
    Вярно ли е, че почти всички от Възраждане са меки китки или само част от ръководството?

    23:29 25.06.2026

  • 52 симха

    3 7 Отговор
    На Путин не му е нужен мир, нали неговите деца не се бият на фронта.

    23:31 25.06.2026

  • 53 Смях в залата

    4 9 Отговор

    До коментар #35 от "Наблюдател":

    Действащият агент на КГБ и контрабандист Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатанисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.

    😂

    23:31 25.06.2026

  • 54 1302

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха":

    Ефект - никакъв
    Обменят си тела в съотношение 1000 : 50

    Коментиран от #59

    23:32 25.06.2026

  • 55 Как Путин ще оправдае спирането на война

    3 5 Отговор
    и загубата на Русия. Политическите стратези на Кремъл : "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". Обясненията за руския народ ще бъдат, че като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за Украйна. Ще разказва на руснаците, как дългата война вреди на Русия, но е изгодна за Запада и Украйна и затова Русия спира войната.

    23:34 25.06.2026

  • 56 САРМАТ

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкин Костя":

    ПРИЯТЕЛЮ,АЗ СИ ПИЯ НА СЕЛО,И НЯМА ДА ТРЪГВАМ!НО,РУСНАЦИТЕ ТРЪГНАТ ЛИ ,СТИГАТ!АКО ИСКАШ ПОМНИ,АКО ИСКАШ СИ ЗАПИШИ

    23:34 25.06.2026

  • 57 София

    4 5 Отговор
    Ленин освободи руснаците от собственост, Сталин от свобода, a Путин от мозък!

    Анна Политковская.

    23:35 25.06.2026

  • 58 Варна 3

    4 2 Отговор
    Да им изсъхнат тшаците на копейките

    23:37 25.06.2026

  • 59 Ти гледай броя на убитите, а

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "1302":

    не на разменените пленници,тела или цивилни. Това е капка в морето, на фона на 1,5 милиона убити руснаци.

    23:40 25.06.2026

  • 60 По цял свят медиите гърмят

    3 0 Отговор
    Русия губи Крим.

    23:41 25.06.2026

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