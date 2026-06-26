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Само на хартия! Русия създава нови бойни формирования, но не може да ги попълни с войници
  Тема: Украйна

Само на хартия! Русия създава нови бойни формирования, но не може да ги попълни с войници

26 Юни, 2026 21:05 1 028 114

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • донбас-
  • крим-
  • олександър сирски-
  • владимир путин

Руската наративна стратегия за войната, целяща да представи украинските фронтове като разпадащи се, изглежда досега не е успяла да убеди партньорите на Киев да се подчинят на руските изисквания

Само на хартия! Русия създава нови бойни формирования, но не може да ги попълни с войници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че Русия и САЩ не са постигнали никакво споразумение за прекратяване на руската война в Украйна по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

В Анкъридж е имало само "предложение", но Тръмп и Путин не са постигнали споразумение.

Продължаващата кампания на Украйна срещу руските рафинерии засилва инфлационните тенденции в Русия и затруднява усилията на Кремъл да провежда експанзионистична парична политика.

Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).

В доклада се отбелязва, че руското военно командване вероятно продължава да създава нови формирования на хартия, но все още не е ясно как или дали Русия ще успее да ги укомплектува с личен състав до предвидения в доктрината максимален състав.

На 25 юни Рубио заяви, че в Анкъридж е имало само "предложение", но страните не са постигнали споразумение по време на срещата на върха. Рубио отбеляза, че руското предложение е включвало, наред с други искания, руски контрол над Донбас.

Самият Рубио беше част от американската дипломатическа делегация в Анкъридж и присъства на срещата на високо равнище между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин.

На 23 юни Путин заяви, че Русия ще преговаря със САЩ единствено въз основа на предполагаемите споразумения от срещата на върха в Аляска, чието съществуване Рубио отрече.

Руските официални лица редовно се позовават на предполагаемите "споразумения от Анкъридж", за да разпространяват наративи за готовността на Русия да преговаря, въпреки липсата на публични изявления след срещата на върха.

Руската наративна стратегия за войната, целяща да представи украинските фронтове като разпадащи се, изглежда досега не е успяла да убеди партньорите на Украйна да се подчинят на руските изисквания.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и заместник-държавният секретар на САЩ Джереми Левин заявиха на 24 и 25 юни, че Украйна понастоящем има предимство на бойното поле, което показва, че Русия не е успяла да убеди САЩ, че украинската отбрана се разпада.

Продължаващата кампания на Украйна срещу руските рафинерии засилва по-широките инфлационни тенденции в Русия и затруднява усилията на Кремъл да провежда експанзионистична парична политика.

На 24 юни "Блумбърг" съобщи, позовавайки се на Руската федерална статистическа служба, че цените на бензина в Русия са се повишили с 3% до 0,95 USD за литър в периода между 16 и 22 юни, което представлява най-голямото седмично увеличение от поне 20 години насам.

Bloomberg съобщи, че украинските удари срещу най-големите руски рафинерии са подтикнали руснаците към панически покупки на гориво, което е довело до недостиг и покачване на цените.

Източник, запознат с данните, заяви пред Bloomberg, че производството на бензин в Русия е спаднало с 15 процента от юни 2025 г. и с 9 процента от май 2026 г., вероятно поради засилените украински удари срещу руската нефтена инфраструктура.

Руското опозиционно издание "Верстка" съобщи на 25 юни, че широко разпространената липса на гориво засяга всички руски федерални субекти (региони), с изключение на Ингушетия, Чечня, Калмикия, Чукотка и Ненецкия автономен окръг, въпреки че цените са се повишили в цялата страна.

Руското военно командване вероятно продължава да създава нови формирования на хартия, но все още не е ясно как или дали Русия ще успее да ги укомплектува с личен състав до предвидения в доктрината максимален състав.

Украинският главнокомандващ генерал Александър Сирски заяви на 25 юни, че руското военно командване е "коригирало плановете си" и сега възнамерява да сформира неопределен брой нови дивизии и пет нови бригади през 2026 г.

Не е ясно дали Сирски има предвид една допълнителна дивизия и пет нови бригади, или коментира продължаващото развитие на формированията, които руското военно командване обяви през 2022 г. като част от по-широки военни реформи.

Бившият руски министър на отбраната Сергей Шойгу обяви през декември 2022 г., че руското военно командване възнамерява да сформира 17 нови мотострелкови дивизии, включително чрез разширяване на пет съществуващи бригади на морската пехота в пет дивизии, а по-късно обяви, че Русия възнамерява да сформира тези нови формирования между 2023 и 2026 г.

В рамките на тези реформи руското военно командване възстанови също така Московския и Ленинградския военни окръзи от бившия Западен военен окръг.

От декември 2022 г. насам руското военно командване е сформирало и разположило в бойни позиции поне 10 нови руски дивизии, въпреки че нито една от тези номинално нови формирования не функционира с предвидения в доктрината си максимален личен състав.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    8 24 Отговор
    Вече съм доволен. Но загубите на Русия са много.

    Коментиран от #16, #41, #49

    21:06 26.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Копейки,

    7 21 Отговор
    Мешките,партенките и на фронта.От вас файда в ЕС няма.

    21:08 26.06.2026

  • 4 И това Русия ви го обяви

    27 6 Отговор
    Абе много ви е к0ха пропагандата. И дете няма да и се хване.

    21:08 26.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа 81

    28 6 Отговор
    ISW пак ни храни с вкисналите манджи! 🤮

    Коментиран от #13, #19

    21:08 26.06.2026

  • 7 Помак

    8 14 Отговор
    Ами то навсякъде по землята никой не иска да умира ей така да се затрива ..за родину е на книга

    21:09 26.06.2026

  • 8 Примати

    8 23 Отговор
    В следващите 39 дни Украйна ще разсипе Русия…. Запомнете този коментар

    Коментиран от #9, #12

    21:09 26.06.2026

  • 9 Володимир Зеленски, президент

    5 20 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    Спасибо друг 🇺🇦☝️

    Коментиран от #21

    21:10 26.06.2026

  • 10 Доналд Дък, паток

    25 4 Отговор
    Питайте украинците на фронта дали Русия не може да попълни бойните си формирования.

    21:10 26.06.2026

  • 11 Пич

    22 2 Отговор
    Кажете го пак, когато руската армия започне да навлиза още по дълбоко в Украйна!!!
    Чак сексуално ми стана някак си...
    Навлиза дълбоко в Украйна...

    Коментиран от #15, #50

    21:10 26.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тик так...тик так

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    40 дни... тик так....

    Коментиран от #43

    21:11 26.06.2026

  • 14 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    21 1 Отговор
    Щом като тези измислици ви успокояват, вярвайте си в тях.

    Желая приятна петъчна вечер на всички нормални хора!

    21:13 26.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Варна 3

    5 9 Отговор
    Ще бъде още по-задоволително за нас ако Радев бъде пратен на мястото на Русия фронта за пушечно месо. Понеже няма място у нас. Копейки и руснаци за пържене.

    Коментиран от #24

    21:14 26.06.2026

  • 18 300-600 рубли за литър бензин в кочината

    4 9 Отговор
    Закривай!

    Коментиран от #101

    21:14 26.06.2026

  • 19 Диктор

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    И като Русия е победена от Украйна и да ви изсъхнат мъните

    21:15 26.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Володимир Зеленски,президент

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Володимир Зеленски, президент":

    Мойш ли ми го отпппо ришш набързо и яко в гаzyндера ,да ме успокош,че ме гони яка Параноя ☝️!

    Коментиран от #26, #27

    21:16 26.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путлето на бледа сянка на

    3 7 Отговор
    Фюрера.

    21:18 26.06.2026

  • 26 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Володимир Зеленски,президент":

    Мое........ ама....... параноята че ти премине у ди Ария !!!

    21:19 26.06.2026

  • 27 Руснак без крак...

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Володимир Зеленски,президент":

    Абе нали вече ПЯТЬ года гризете кривия, ама тази година и това приключвате pyccкие кaПyтeни 👈😄

    Коментиран от #37

    21:19 26.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Копейка в шок

    4 7 Отговор
    Шокиран съм, но ние ганьовските копейки само сме силни от бащините панелки на бащините прокъсани диванчета.От там громим Запада.

    21:20 26.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Голема

    7 2 Отговор
    Демокрацията тука бе!? Как нашокаш репите на паветниците и укрофашистите, и трият! А паветната тъпотия си се шири бейски!!! Фашистки номера!!!

    Коментиран от #45

    21:22 26.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Голям джумбиш

    1 7 Отговор
    Тръгнеш да вземеш Киев за три дня, па на петата година не могат да те извадят от бункера, а цялото ти ПВО пази столицата.

    21:23 26.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Георги

    1 6 Отговор
    Удобно пропуснаха дронове да ударят Москва,за да има мобилизация,но и на руският човек вече му писна от войни,80 години едно и също!

    Коментиран от #40

    21:24 26.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Доналд Тръмп, президент

    3 8 Отговор
    Русия е хартиен тигър !!!
    От рециклирана бумага 👈😁

    Коментиран от #62

    21:25 26.06.2026

  • 39 ПОРЕДНА ДО ЗА

    5 2 Отговор
    ТОЯ ИЗМИСЛЕН ИНСТИТУТ Е ДА ЗАМЕСТВА БЕЛИТЕ ЛИНИИ НА УКРОШУШУ МИГИТЕ

    21:26 26.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 1111

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Буламачът, който си изсулил, е еквивалентен на тюрлю-гювеча у градинската ти лейка...

    21:26 26.06.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Гресиран козяк":

    😁😁😁😁

    Само за това си заслужава да се четат бисерите в коментарите !!!

    Коментиран от #52

    21:27 26.06.2026

  • 43 az СВО Победа 81

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тик так...тик так":

    Накратко:

    Сегашното киевско заклинание за "40 дни" е новото "ще разменяме Курска област срещу наши територии"....

    Помниш ли го тоя лаф?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #48

    21:27 26.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Оди у Въш.кар.истан

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Голема":

    Там е демокрация.

    Коментиран от #51, #58, #67

    21:27 26.06.2026

  • 46 АЛОО ЧЕБУРАШКИ

    4 5 Отговор
    ЧУХТЕ ЛИ ДОБРЕ

    КАКВО КАЗА

    АЛЕКСАНДЪР ЛУНИН ,

    ЧУХТЕ ЛИ

    РОДНИ ПУТЕРАСТИ.?

    ЗА КАКВО ГЕСТАПО ГОВОРИ ЛУНИН

    ВЪВ МАГУЧАЯ ?

    КОИ СА СЕГА ФАШИСТИТЕ

    А ПЕСКОВ?

    ГЕСТАПО В РУСКАТА АРМИЯ ,
    ПОСЛЕ НЯМАЛО
    ФАШИЗЪМ В РУСИЯ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:28 26.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Атина Палада

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 81":

    отк@ч@лник помниш ли кога започна Киев за два дня?

    Коментиран от #53

    21:30 26.06.2026

  • 49 България

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Овцатова е Бг.фалшифсайт ако обичате пишете на Български, мислиш ли че някои ти вярва на тия тъпотии дето си ги публикувала.

    21:31 26.06.2026

  • 50 Руска тонколона

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Аз например се възбуждам от горящи руzки рафинерии...🤣🇷🇺

    21:31 26.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 az СВО Победа 81

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    И всичко щеше да приключи още в Истанбул, без загуба на територии от Киев, ама някои на запад искаха война ... и получихме това, което сега имаме...

    Това помниш ли го или не ти е удобно да си го припомняш? 🤣

    Коментиран от #66

    21:33 26.06.2026

  • 54 Поредни урко фашистки и краварски смешки

    6 2 Отговор
    Разкажете за инфлацията при нас от къде се появи

    21:33 26.06.2026

  • 55 ТРЪМП

    2 4 Отговор
    ТРЯБВА да се ПРИЗНАЕ, че е Смел,
    разполага със СТРАХОТНО ОБОРУДВАНЕ,
    но има и СТРАХОТНИ ХОРА, има БОЙЦИ

    ЗЕЛЕНСКИ СЕ СПРЯВА ДОСТА ДОБРЕ

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ТРЪМП Е ДАЛ БЛАГОСЛОВИЯТА

    ЗЕЛЕНСКИ ДА УДРЯ
    СМЕЛО И ЗДРАВО
    ПО
    БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД ПУТКЕР

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:33 26.06.2026

  • 56 Из падмасковие

    4 5 Отговор
    През 90те като се пръкна недоносчето Русия,военните вземаха милиарди долари за нови военни поделения които останаха само на хартия,голямо крадене,имаше един Тарзан(още е жив живее в Москва) продаваше подводници и хеликоптери, собственост рус армията на колумбийската и италианската мафия

    Коментиран от #88

    21:34 26.06.2026

  • 57 Пушкинови строфи

    3 4 Отговор
    Пьяная рагань и запах сортира
    Внешние признаки "русского мира"
    Тленом и кровью, плешивой мессией
    Чуете вонь? Ето запах России.

    21:34 26.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мда

    6 1 Отговор
    Сложете едно ISW в заглавието. За да го пропускаме де.

    21:35 26.06.2026

  • 60 1945

    2 4 Отговор
    Хитлер дава наставления на несъществуващи армии.Путлето влиза в неговите обувки.

    Коментиран от #65

    21:35 26.06.2026

  • 61 Факт

    2 4 Отговор
    Русия наруши минските споразумения и затова изгуби

    21:36 26.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Разберете това

    2 6 Отговор

    До коментар #52 от "Чиниш ми се":

    Стига с този Петрохан, достатъчно. В Русия и да ви изсъхнат таш а. Ците.

    Коментиран от #84

    21:38 26.06.2026

  • 64 Чичо Сам

    3 2 Отговор
    Другарю редактор, не се пише укомлектува , а окомплектова

    21:39 26.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Майор Деянов, на всеки километър

    2 6 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа 81":

    "..всичко можеше да приключи още в Истанбул, без загуба на територии от Киев.."

    Първо Русия е НИКОЙ за да поставя искания към когото и да било. Второ "загубените" територии със сигурност ще бъдат върнати на Украйна с Извинения и Репарации, но най-важното е че украинците размазаха великоруското самочувствие и нагледно им доказаха на рушняка, че са едни кanyти !!! Нивга вече монголяка няма да срича за пабеди и напабедимост 👈

    Коментиран от #70, #73, #89

    21:41 26.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Шо станА бе копейки мало/умни?

    1 7 Отговор
    Дека са споразуменията от Анкъридж?

    21:43 26.06.2026

  • 69 Артилерист

    6 3 Отговор
    Кристално чисти лъжи от исъвъто. В друг пост изложих изявлението на Лавров за случилото се малко преди и на самата среща в Анкъридж. 2-3 дена преди президентската среща в Москва пристига Уйткоф с предложенията на САЩ за спиране на войната в Украйна. Путин се запознава и се съгласява с тях. На срещата и Тръмп и Путин декларират, че са съгласни с тях. Сега понеже и в опозицията в САЩ, и сред съюзниците в Европа, това се приема като слабост пред Путин, Рубио се опитва да оправдае отмятането на САЩ, като омаловажава постигнатото между двамата президенти, представяйки го за незадължително доброжелателно пожелание. Ние знаем, че същото се случи с измамата на Горбачов за разпускане на Варшавския договор, после с неразширяването на НАТО, след това със споразуменията от Минск, Истанбул и къде ли не. Затова аз не вярвам нито дума на исъвъто, а пък на американците още по-малко...

    Коментиран от #75

    21:43 26.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Вишис

    3 3 Отговор
    Оли ужаст, кремълньoнците немоат да спрът войната, която започнаха! Путин немое се пусна от урото! Трябва да плати йощ много кръвен данък, а пaндизчиите са на привършвани!

    Коментиран от #76

    21:48 26.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 НА 73 ГОДИНИ

    2 3 Отговор
    Почина бившият МИНИСТЪР на ОТБРАНАТА на РУСИЯ
    СЕРГЕЙ ИВАНОВ.

    БЛИЗЪК СЪРАТНИК
    НА ПУТИН.

    КОЙ ЛИ ЩЕ БЪДЕ СЛЕДВАЩИЯ

    73 ГОДИШЕН ДЪРТАК

    КОЙТО ЩЕ РИТНЕ КАМБАНАТА?

    СЕРГЕЙ ИВАНОВ ИМА

    Едно познато НАБОРЧЕ.

    Коментиран от #78

    21:50 26.06.2026

  • 75 Следващият виновен след Горбачов и

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Артилерист":

    Елцин за погромът в Русия ще бъде Путлето.Руски традиции.

    Коментиран от #82

    21:50 26.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ИЛИЯ ТОПУРА

    2 1 Отговор
    ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ

    МОЖЕ ДА МЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА .

    Коментиран от #80

    21:51 26.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Копейкотрошач

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "гробар":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #107

    21:55 26.06.2026

  • 82 Нищо

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Следващият виновен след Горбачов и":

    подобно. Путин възстанови руската държава и правото й да съществува без да я ограбват западните хищници.

    21:56 26.06.2026

  • 83 Института пак манипулира

    1 1 Отговор
    Спроразумение бе постигнато, но просто не бе подписан документ. Педложението бе направено от Тъмп а руснаците се съгласиха. До сега, цяла година, никой не бе оспорвал това.
    Най-вероятно понеже Е3 накараха Зеленски да откаже, сега САЩ дава възможност на Русия, след като си освободи сама останалото от Донецк, да направи същото предложение за останалите области.

    21:56 26.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ПУТИН

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "гробар":

    Като РИТНЕ КАМБАНАТА

    Ще го хвърлят на САБАКИТЕ
    За вечеря.
    Няма да е за сметка на общината.

    И помен не трябва да остане от него.

    Русия вечно
    Ще проклина Фамилията Путин.

    21:57 26.06.2026

  • 86 Няма край руският позор

    2 0 Отговор
    Няма!

    21:57 26.06.2026

  • 87 Наско

    2 0 Отговор
    Дух Анкориджа исчез. Тавариш Пуси н тотално оцапа пейзажа. Чемоданите са пълни и сега трябва да моли за мир.
    Поговорката за лакомото ду пе е много падходяща за случая.

    Коментиран от #95

    21:58 26.06.2026

  • 88 ВИКТОР БУТ

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Из падмасковие":

    И след ВОЙНАТА НА ПУТИН

    Ще има много Руско оръжие
    За продаване .

    Ще се правят Пачки.

    Магучая пак ще бъде
    Донор на Тероризма по света

    22:01 26.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Седящият бик

    1 0 Отговор
    Защо путин ни путценява! И ний сме червенокожи, и ний имами томахавки и моем да помогнем! Жълтите вече се изфъшкахa в Кyрск! Тръгваме към Кийв в индянcка нишка с томахавки и кинжали! Яхууу!

    22:03 26.06.2026

  • 93 Вацев

    1 0 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    22:03 26.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 А ИСТИНАТА Е

    1 2 Отговор
    Руските войски настъпват по целия фронт, буцифицираните се предават с радост, а нацистите от азоф бягат за запад.

    Коментиран от #103

    22:06 26.06.2026

  • 97 Майор Деянов, на всеки километър

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Извратено НПО":

    На майор Русия му не требе, майора чудесно се оправя и без Русия !!! Майора му требе младо 16г рускинче гимнастичка !!! 😁☝️

    Коментиран от #104

    22:06 26.06.2026

  • 98 Българин

    0 0 Отговор
    Още много мъка го чака руският добитък.

    22:06 26.06.2026

  • 99 Е..Б..А.. козяци изгодно

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "ДУХЪТ НА АНКЪРИДЖ":

    Не е срамно да си поискаш и платиш ,срамно е да си на сухо и да ползваш шишета,краставици и махалки от царевица☝️!

    22:07 26.06.2026

  • 100 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    2 0 Отговор
    Не защитава интересите на окраинците. Окраинците са само разходен материал във прокси войната на фашизирания запад срещу Русия.

    22:07 26.06.2026

  • 101 лама Щирлиц

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "300-600 рубли за литър бензин в кочината":

    пише че ...... цените на бензина в Русия са се повишили с 3% до 0,95 USD за литър

    22:08 26.06.2026

  • 102 ВОИСКАТА ЗА ЗЕЛЕНСИ

    2 1 Отговор
    Вече я няма. Унищожена е и затова фронта се разпада. Скоро и ВКИСНАТО ЗЕЛЕ ще напише за това.

    22:09 26.06.2026

  • 103 Руснак без крак...

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "А ИСТИНАТА Е":

    "...Руските войски настъпват.."

    ...настъпват украинските противопехотни мини по целия фронт и остават без крака, ръце, че и глава. Запомни го приятель 👈👈😄

    22:09 26.06.2026

  • 104 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не ми казвай ,че не ти трябва и нада.рен роммм .Не гледай ,че съм се писал българин ,с три слънчеви бани по рождение съм ☝️!

    22:09 26.06.2026

  • 105 Дедо

    1 0 Отговор
    Видя се че Путин е матрьoшка! Путин от яд се разцепи откъм гзa и отвътре изскочил Xитлер!

    Коментиран от #111

    22:09 26.06.2026

  • 106 ФАШИЗИРАНИЯ ЗАПАД

    1 0 Отговор
    Води война с Русия жертвайки украинците. Зеленски е крадлив еврей "Мистър Бийн на крек"

    22:11 26.06.2026

  • 107 гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Копейкотрошач":

    Един сап за врата и те копам директно !

    22:11 26.06.2026

  • 108 ФАШИСТИТЕ ОТ ЕС-ТО

    2 0 Отговор
    Пак "побеждават у нета" и черни клетви кълнат "за разпада на Русия". Жалки страхливци.

    22:12 26.06.2026

  • 109 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    2 0 Отговор
    За да си бандерфашист.

    22:13 26.06.2026

  • 110 СТАТИЯТА Е 100% ИСТИНА

    1 0 Отговор
    Ако замените Русия с окраина.

    22:14 26.06.2026

  • 111 Баба Алино

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Дедо":

    Дедо, с тоя виснал мяккк х...у..й .си поля обилно пантофите и се чудиш откъде мирише на конюшня !

    22:16 26.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 3333

    1 0 Отговор
    "укомплектува".

    Неграмотна работа...

    22:23 26.06.2026

  • 114 Потърсете песента

    0 1 Отговор
    „Ну они же нам обещали, что у нас бензина не будет.На Москове нет бензина, нет бензина и в Крыму.Говорят, нужны талоны. Где их взять, но не пойму.Не жилось хуйлу спокойно, на соседа он напал,Захотел земли оттяпать, а у вас бензин пропал.«За 3 дня, за 3 дня!» — раздавалось из Кремля.Но пошёл уж пятый год — у вас в дронах небосвод.От Москвы до Туапсе вам сожгли все НПЗ.“

    22:32 26.06.2026

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