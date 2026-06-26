Само на хартия! Русия създава нови бойни формирования, но не може да ги попълни с войници

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че Русия и САЩ не са постигнали никакво споразумение за прекратяване на руската война в Украйна по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

В Анкъридж е имало само "предложение", но Тръмп и Путин не са постигнали споразумение.

Продължаващата кампания на Украйна срещу руските рафинерии засилва инфлационните тенденции в Русия и затруднява усилията на Кремъл да провежда експанзионистична парична политика.

Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).

В доклада се отбелязва, че руското военно командване вероятно продължава да създава нови формирования на хартия, но все още не е ясно как или дали Русия ще успее да ги укомплектува с личен състав до предвидения в доктрината максимален състав.

На 25 юни Рубио заяви, че в Анкъридж е имало само "предложение", но страните не са постигнали споразумение по време на срещата на върха. Рубио отбеляза, че руското предложение е включвало, наред с други искания, руски контрол над Донбас.

Самият Рубио беше част от американската дипломатическа делегация в Анкъридж и присъства на срещата на високо равнище между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин.

На 23 юни Путин заяви, че Русия ще преговаря със САЩ единствено въз основа на предполагаемите споразумения от срещата на върха в Аляска, чието съществуване Рубио отрече.

Руските официални лица редовно се позовават на предполагаемите "споразумения от Анкъридж", за да разпространяват наративи за готовността на Русия да преговаря, въпреки липсата на публични изявления след срещата на върха.

Руската наративна стратегия за войната, целяща да представи украинските фронтове като разпадащи се, изглежда досега не е успяла да убеди партньорите на Украйна да се подчинят на руските изисквания.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и заместник-държавният секретар на САЩ Джереми Левин заявиха на 24 и 25 юни, че Украйна понастоящем има предимство на бойното поле, което показва, че Русия не е успяла да убеди САЩ, че украинската отбрана се разпада.

Продължаващата кампания на Украйна срещу руските рафинерии засилва по-широките инфлационни тенденции в Русия и затруднява усилията на Кремъл да провежда експанзионистична парична политика.

На 24 юни "Блумбърг" съобщи, позовавайки се на Руската федерална статистическа служба, че цените на бензина в Русия са се повишили с 3% до 0,95 USD за литър в периода между 16 и 22 юни, което представлява най-голямото седмично увеличение от поне 20 години насам.

Bloomberg съобщи, че украинските удари срещу най-големите руски рафинерии са подтикнали руснаците към панически покупки на гориво, което е довело до недостиг и покачване на цените.

Източник, запознат с данните, заяви пред Bloomberg, че производството на бензин в Русия е спаднало с 15 процента от юни 2025 г. и с 9 процента от май 2026 г., вероятно поради засилените украински удари срещу руската нефтена инфраструктура.

Руското опозиционно издание "Верстка" съобщи на 25 юни, че широко разпространената липса на гориво засяга всички руски федерални субекти (региони), с изключение на Ингушетия, Чечня, Калмикия, Чукотка и Ненецкия автономен окръг, въпреки че цените са се повишили в цялата страна.

Руското военно командване вероятно продължава да създава нови формирования на хартия, но все още не е ясно как или дали Русия ще успее да ги укомплектува с личен състав до предвидения в доктрината максимален състав.

Украинският главнокомандващ генерал Александър Сирски заяви на 25 юни, че руското военно командване е "коригирало плановете си" и сега възнамерява да сформира неопределен брой нови дивизии и пет нови бригади през 2026 г.

Не е ясно дали Сирски има предвид една допълнителна дивизия и пет нови бригади, или коментира продължаващото развитие на формированията, които руското военно командване обяви през 2022 г. като част от по-широки военни реформи.

Бившият руски министър на отбраната Сергей Шойгу обяви през декември 2022 г., че руското военно командване възнамерява да сформира 17 нови мотострелкови дивизии, включително чрез разширяване на пет съществуващи бригади на морската пехота в пет дивизии, а по-късно обяви, че Русия възнамерява да сформира тези нови формирования между 2023 и 2026 г.

В рамките на тези реформи руското военно командване възстанови също така Московския и Ленинградския военни окръзи от бившия Западен военен окръг.

От декември 2022 г. насам руското военно командване е сформирало и разположило в бойни позиции поне 10 нови руски дивизии, въпреки че нито една от тези номинално нови формирования не функционира с предвидения в доктрината си максимален личен състав.