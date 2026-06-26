Само на хартия! Русия създава нови бойни формирования, но не може да ги попълни с войници

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че Русия и САЩ не са постигнали никакво споразумение за прекратяване на руската война в Украйна по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.
В Анкъридж е имало само "предложение", но Тръмп и Путин не са постигнали споразумение.
Продължаващата кампания на Украйна срещу руските рафинерии засилва инфлационните тенденции в Русия и затруднява усилията на Кремъл да провежда експанзионистична парична политика.
Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).
В доклада се отбелязва, че руското военно командване вероятно продължава да създава нови формирования на хартия, но все още не е ясно как или дали Русия ще успее да ги укомплектува с личен състав до предвидения в доктрината максимален състав.
На 25 юни Рубио заяви, че в Анкъридж е имало само "предложение", но страните не са постигнали споразумение по време на срещата на върха. Рубио отбеляза, че руското предложение е включвало, наред с други искания, руски контрол над Донбас.
Самият Рубио беше част от американската дипломатическа делегация в Анкъридж и присъства на срещата на високо равнище между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин.
На 23 юни Путин заяви, че Русия ще преговаря със САЩ единствено въз основа на предполагаемите споразумения от срещата на върха в Аляска, чието съществуване Рубио отрече.
Руските официални лица редовно се позовават на предполагаемите "споразумения от Анкъридж", за да разпространяват наративи за готовността на Русия да преговаря, въпреки липсата на публични изявления след срещата на върха.
Руската наративна стратегия за войната, целяща да представи украинските фронтове като разпадащи се, изглежда досега не е успяла да убеди партньорите на Украйна да се подчинят на руските изисквания.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и заместник-държавният секретар на САЩ Джереми Левин заявиха на 24 и 25 юни, че Украйна понастоящем има предимство на бойното поле, което показва, че Русия не е успяла да убеди САЩ, че украинската отбрана се разпада.
Продължаващата кампания на Украйна срещу руските рафинерии засилва по-широките инфлационни тенденции в Русия и затруднява усилията на Кремъл да провежда експанзионистична парична политика.
На 24 юни "Блумбърг" съобщи, позовавайки се на Руската федерална статистическа служба, че цените на бензина в Русия са се повишили с 3% до 0,95 USD за литър в периода между 16 и 22 юни, което представлява най-голямото седмично увеличение от поне 20 години насам.
Bloomberg съобщи, че украинските удари срещу най-големите руски рафинерии са подтикнали руснаците към панически покупки на гориво, което е довело до недостиг и покачване на цените.
Източник, запознат с данните, заяви пред Bloomberg, че производството на бензин в Русия е спаднало с 15 процента от юни 2025 г. и с 9 процента от май 2026 г., вероятно поради засилените украински удари срещу руската нефтена инфраструктура.
Руското опозиционно издание "Верстка" съобщи на 25 юни, че широко разпространената липса на гориво засяга всички руски федерални субекти (региони), с изключение на Ингушетия, Чечня, Калмикия, Чукотка и Ненецкия автономен окръг, въпреки че цените са се повишили в цялата страна.
Руското военно командване вероятно продължава да създава нови формирования на хартия, но все още не е ясно как или дали Русия ще успее да ги укомплектува с личен състав до предвидения в доктрината максимален състав.
Украинският главнокомандващ генерал Александър Сирски заяви на 25 юни, че руското военно командване е "коригирало плановете си" и сега възнамерява да сформира неопределен брой нови дивизии и пет нови бригади през 2026 г.
Не е ясно дали Сирски има предвид една допълнителна дивизия и пет нови бригади, или коментира продължаващото развитие на формированията, които руското военно командване обяви през 2022 г. като част от по-широки военни реформи.
Бившият руски министър на отбраната Сергей Шойгу обяви през декември 2022 г., че руското военно командване възнамерява да сформира 17 нови мотострелкови дивизии, включително чрез разширяване на пет съществуващи бригади на морската пехота в пет дивизии, а по-късно обяви, че Русия възнамерява да сформира тези нови формирования между 2023 и 2026 г.
В рамките на тези реформи руското военно командване възстанови също така Московския и Ленинградския военни окръзи от бившия Западен военен окръг.
От декември 2022 г. насам руското военно командване е сформирало и разположило в бойни позиции поне 10 нови руски дивизии, въпреки че нито една от тези номинално нови формирования не функционира с предвидения в доктрината си максимален личен състав.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #16, #41, #49
21:06 26.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Копейки,
21:08 26.06.2026
4 И това Русия ви го обяви
21:08 26.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 az СВО Победа 81
Коментиран от #13, #19
21:08 26.06.2026
7 Помак
21:09 26.06.2026
8 Примати
Коментиран от #9, #12
21:09 26.06.2026
9 Володимир Зеленски, президент
До коментар #8 от "Примати":Спасибо друг 🇺🇦☝️
Коментиран от #21
21:10 26.06.2026
10 Доналд Дък, паток
21:10 26.06.2026
11 Пич
Чак сексуално ми стана някак си...
Навлиза дълбоко в Украйна...
Коментиран от #15, #50
21:10 26.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тик так...тик так
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":40 дни... тик так....
Коментиран от #43
21:11 26.06.2026
14 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Желая приятна петъчна вечер на всички нормални хора!
21:13 26.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Варна 3
Коментиран от #24
21:14 26.06.2026
18 300-600 рубли за литър бензин в кочината
Коментиран от #101
21:14 26.06.2026
19 Диктор
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":И като Русия е победена от Украйна и да ви изсъхнат мъните
21:15 26.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Володимир Зеленски,президент
До коментар #9 от "Володимир Зеленски, президент":Мойш ли ми го отпппо ришш набързо и яко в гаzyндера ,да ме успокош,че ме гони яка Параноя ☝️!
Коментиран от #26, #27
21:16 26.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Путлето на бледа сянка на
21:18 26.06.2026
26 Абе
До коментар #21 от "Володимир Зеленски,президент":Мое........ ама....... параноята че ти премине у ди Ария !!!
21:19 26.06.2026
27 Руснак без крак...
До коментар #21 от "Володимир Зеленски,президент":Абе нали вече ПЯТЬ года гризете кривия, ама тази година и това приключвате pyccкие кaПyтeни 👈😄
Коментиран от #37
21:19 26.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Копейка в шок
21:20 26.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Голема
Коментиран от #45
21:22 26.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Голям джумбиш
21:23 26.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Георги
Коментиран от #40
21:24 26.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Доналд Тръмп, президент
От рециклирана бумага 👈😁
Коментиран от #62
21:25 26.06.2026
39 ПОРЕДНА ДО ЗА
21:26 26.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 1111
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Буламачът, който си изсулил, е еквивалентен на тюрлю-гювеча у градинската ти лейка...
21:26 26.06.2026
42 Владимир Путин, президент
До коментар #37 от "Гресиран козяк":😁😁😁😁
Само за това си заслужава да се четат бисерите в коментарите !!!
Коментиран от #52
21:27 26.06.2026
43 az СВО Победа 81
До коментар #13 от "Тик так...тик так":Накратко:
Сегашното киевско заклинание за "40 дни" е новото "ще разменяме Курска област срещу наши територии"....
Помниш ли го тоя лаф?
🤣🤣🤣
Коментиран от #48
21:27 26.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #31 от "Голема":Там е демокрация.
Коментиран от #51, #58, #67
21:27 26.06.2026
46 АЛОО ЧЕБУРАШКИ
КАКВО КАЗА
АЛЕКСАНДЪР ЛУНИН ,
ЧУХТЕ ЛИ
РОДНИ ПУТЕРАСТИ.?
ЗА КАКВО ГЕСТАПО ГОВОРИ ЛУНИН
ВЪВ МАГУЧАЯ ?
КОИ СА СЕГА ФАШИСТИТЕ
А ПЕСКОВ?
ГЕСТАПО В РУСКАТА АРМИЯ ,
ПОСЛЕ НЯМАЛО
ФАШИЗЪМ В РУСИЯ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:28 26.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Атина Палада
До коментар #43 от "az СВО Победа 81":отк@ч@лник помниш ли кога започна Киев за два дня?
Коментиран от #53
21:30 26.06.2026
49 България
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Овцатова е Бг.фалшифсайт ако обичате пишете на Български, мислиш ли че някои ти вярва на тия тъпотии дето си ги публикувала.
21:31 26.06.2026
50 Руска тонколона
До коментар #11 от "Пич":Аз например се възбуждам от горящи руzки рафинерии...🤣🇷🇺
21:31 26.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 az СВО Победа 81
До коментар #48 от "Атина Палада":И всичко щеше да приключи още в Истанбул, без загуба на територии от Киев, ама някои на запад искаха война ... и получихме това, което сега имаме...
Това помниш ли го или не ти е удобно да си го припомняш? 🤣
Коментиран от #66
21:33 26.06.2026
54 Поредни урко фашистки и краварски смешки
21:33 26.06.2026
55 ТРЪМП
разполага със СТРАХОТНО ОБОРУДВАНЕ,
но има и СТРАХОТНИ ХОРА, има БОЙЦИ
ЗЕЛЕНСКИ СЕ СПРЯВА ДОСТА ДОБРЕ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ТРЪМП Е ДАЛ БЛАГОСЛОВИЯТА
ЗЕЛЕНСКИ ДА УДРЯ
СМЕЛО И ЗДРАВО
ПО
БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД ПУТКЕР
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:33 26.06.2026
56 Из падмасковие
Коментиран от #88
21:34 26.06.2026
57 Пушкинови строфи
Внешние признаки "русского мира"
Тленом и кровью, плешивой мессией
Чуете вонь? Ето запах России.
21:34 26.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Мда
21:35 26.06.2026
60 1945
Коментиран от #65
21:35 26.06.2026
61 Факт
21:36 26.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Разберете това
До коментар #52 от "Чиниш ми се":Стига с този Петрохан, достатъчно. В Русия и да ви изсъхнат таш а. Ците.
Коментиран от #84
21:38 26.06.2026
64 Чичо Сам
21:39 26.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #53 от "az СВО Победа 81":"..всичко можеше да приключи още в Истанбул, без загуба на територии от Киев.."
Първо Русия е НИКОЙ за да поставя искания към когото и да било. Второ "загубените" територии със сигурност ще бъдат върнати на Украйна с Извинения и Репарации, но най-важното е че украинците размазаха великоруското самочувствие и нагледно им доказаха на рушняка, че са едни кanyти !!! Нивга вече монголяка няма да срича за пабеди и напабедимост 👈
Коментиран от #70, #73, #89
21:41 26.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Шо станА бе копейки мало/умни?
21:43 26.06.2026
69 Артилерист
Коментиран от #75
21:43 26.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Вишис
Коментиран от #76
21:48 26.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 НА 73 ГОДИНИ
СЕРГЕЙ ИВАНОВ.
БЛИЗЪК СЪРАТНИК
НА ПУТИН.
КОЙ ЛИ ЩЕ БЪДЕ СЛЕДВАЩИЯ
73 ГОДИШЕН ДЪРТАК
КОЙТО ЩЕ РИТНЕ КАМБАНАТА?
СЕРГЕЙ ИВАНОВ ИМА
Едно познато НАБОРЧЕ.
Коментиран от #78
21:50 26.06.2026
75 Следващият виновен след Горбачов и
До коментар #69 от "Артилерист":Елцин за погромът в Русия ще бъде Путлето.Руски традиции.
Коментиран от #82
21:50 26.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ИЛИЯ ТОПУРА
МОЖЕ ДА МЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА .
Коментиран от #80
21:51 26.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Копейкотрошач
До коментар #78 от "гробар":Една тесла ти стига.
Коментиран от #107
21:55 26.06.2026
82 Нищо
До коментар #75 от "Следващият виновен след Горбачов и":подобно. Путин възстанови руската държава и правото й да съществува без да я ограбват западните хищници.
21:56 26.06.2026
83 Института пак манипулира
Най-вероятно понеже Е3 накараха Зеленски да откаже, сега САЩ дава възможност на Русия, след като си освободи сама останалото от Донецк, да направи същото предложение за останалите области.
21:56 26.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ПУТИН
До коментар #78 от "гробар":Като РИТНЕ КАМБАНАТА
Ще го хвърлят на САБАКИТЕ
За вечеря.
Няма да е за сметка на общината.
И помен не трябва да остане от него.
Русия вечно
Ще проклина Фамилията Путин.
21:57 26.06.2026
86 Няма край руският позор
21:57 26.06.2026
87 Наско
Поговорката за лакомото ду пе е много падходяща за случая.
Коментиран от #95
21:58 26.06.2026
88 ВИКТОР БУТ
До коментар #56 от "Из падмасковие":И след ВОЙНАТА НА ПУТИН
Ще има много Руско оръжие
За продаване .
Ще се правят Пачки.
Магучая пак ще бъде
Донор на Тероризма по света
22:01 26.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Седящият бик
22:03 26.06.2026
93 Вацев
22:03 26.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #103
22:06 26.06.2026
97 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #89 от "Извратено НПО":На майор Русия му не требе, майора чудесно се оправя и без Русия !!! Майора му требе младо 16г рускинче гимнастичка !!! 😁☝️
Коментиран от #104
22:06 26.06.2026
98 Българин
22:06 26.06.2026
99 Е..Б..А.. козяци изгодно
До коментар #94 от "ДУХЪТ НА АНКЪРИДЖ":Не е срамно да си поискаш и платиш ,срамно е да си на сухо и да ползваш шишета,краставици и махалки от царевица☝️!
22:07 26.06.2026
100 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
22:07 26.06.2026
101 лама Щирлиц
До коментар #18 от "300-600 рубли за литър бензин в кочината":пише че ...... цените на бензина в Русия са се повишили с 3% до 0,95 USD за литър
22:08 26.06.2026
102 ВОИСКАТА ЗА ЗЕЛЕНСИ
22:09 26.06.2026
103 Руснак без крак...
До коментар #96 от "А ИСТИНАТА Е":"...Руските войски настъпват.."
...настъпват украинските противопехотни мини по целия фронт и остават без крака, ръце, че и глава. Запомни го приятель 👈👈😄
22:09 26.06.2026
104 Българин
До коментар #97 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не ми казвай ,че не ти трябва и нада.рен роммм .Не гледай ,че съм се писал българин ,с три слънчеви бани по рождение съм ☝️!
22:09 26.06.2026
105 Дедо
Коментиран от #111
22:09 26.06.2026
106 ФАШИЗИРАНИЯ ЗАПАД
22:11 26.06.2026
107 гробар
До коментар #81 от "Копейкотрошач":Един сап за врата и те копам директно !
22:11 26.06.2026
108 ФАШИСТИТЕ ОТ ЕС-ТО
22:12 26.06.2026
109 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
22:13 26.06.2026
110 СТАТИЯТА Е 100% ИСТИНА
22:14 26.06.2026
111 Баба Алино
До коментар #105 от "Дедо":Дедо, с тоя виснал мяккк х...у..й .си поля обилно пантофите и се чудиш откъде мирише на конюшня !
22:16 26.06.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 3333
Неграмотна работа...
22:23 26.06.2026
114 Потърсете песента
22:32 26.06.2026