Близо €40 млрд. за възстановяване на пътната инфраструктура на Украйна

Украйна ще се нуждае от около 40 милиарда евро през първите години след войната, за да възстанови пътната си инфраструктура и да изгради нова логистична система, разкри "Укринформ".
Ръководителят на Държавната агенция за възстановяване и развитие на инфраструктурата Сергей Сухомлин обяви сумата по време на изказването си на Конференцията за възстановяването на Украйна (URC) 2026.
"Войната вече промени логистичната карта на Украйна, а след нея ни предстои огромно количество работа за изграждането на изцяло нова логистична система.
През първите две години след войната се очаква тези проекти да изискват около 40 милиарда евро.
Наясно сме, че без привличане на частни инвестиции, без изграждане на пътища на концесия и без прилагане на модели за публично-частно партньорство ще бъде почти невъзможно да се осъществи тази работа", заяви Сухомлин.
Той съобщи на участниците в дискусията, че Украйна вече е подготвила няколко такива проекта и обяви, че търговете за участие в тях ще бъдат обявени в началото на следващата година.
Според Сухомлин първите проекти ще бъдат сравнително малки и ще се фокусират върху възстановяването на пътната инфраструктура възможно най-близо до границата с Европейския съюз.
"Тези проекти ще ни позволят да тестваме модела, преди да го разширим в цялата страна", добави ръководителят на Агенцията за възстановяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #8
08:18 27.06.2026
2 Тома
08:19 27.06.2026
3 Антирашист 810
08:22 27.06.2026
4 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #9
08:27 27.06.2026
5 Еххххх,
08:28 27.06.2026
6 Пич
08:28 27.06.2026
7 Бай онзи
08:29 27.06.2026
8 Руснак без крак...
До коментар #1 от "име":".. ток нямат в някои места, вода също..."
Комай да говориш за Русия, Мацква !!!
Чей Крим ? 😄🇺🇦
Коментиран от #17, #37
08:29 27.06.2026
9 Анонимен
До коментар #4 от "Володимир Зеленски, президент":Мале - е! Голямо крадене ще падне!
Коментиран от #11
08:29 27.06.2026
10 ЗЕЛЕНСКИ Е НАЗНАЧЕН
08:31 27.06.2026
11 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #9 от "Анонимен":От снощи върви план Валкирия !!!
Русия няма я има 🎆☝️
Коментиран от #21, #32
08:31 27.06.2026
12 Европеец
Че да не ни бъркат още по-дълбоко по джобовете.
Коментиран от #19
08:32 27.06.2026
13 МАЛИЙ
08:32 27.06.2026
14 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
08:33 27.06.2026
15 Въпрос
08:35 27.06.2026
16 Гориил
08:36 27.06.2026
17 Комай черпиш информацията си
До коментар #8 от "Руснак без крак...":за ситуацията в Украйна само от сериозните независими медии и от тук?
Познах ли?
08:39 27.06.2026
18 БРАВО ВЕ!
Ей,срама нямате и не се спряхте да наливате в тая бездънна каца-,,Украйна",където половината от средствата се крадат за палати и златни тоалетни на Зеленски и кликата му...!
Коментиран от #30
08:39 27.06.2026
19 Зеленски
До коментар #12 от "Европеец":Не сте разбрали! Парите ги искам..СЕГА!
08:40 27.06.2026
20 зИленски
ДОГОДИНА ЩЕ СТАНАТ 60
РУСИЯ РАБОТИ ПО ВЪПРОСА
08:42 27.06.2026
21 Хахаха
До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":Яко си изденал брат! Преди това вървеше един план "Барбароса", та оттогава германците още прижмикват, като гледат небето!
08:43 27.06.2026
22 Търновец
08:48 27.06.2026
23 Пушек от лулата на Шамана
Вече победихме Русия,възстановихме укрия,сложихме Зеля за шеф на евросъюза,после до какви висини на развитие ще стигнем?Ще победим Китай,ще пратим македонец на Луната,а после?
08:50 27.06.2026
24 Дядо Гъдю
Прочели приказката ,, Болен здрав носи " и си казали : ,, Те това ще е нашата дългосрочна политика"
08:54 27.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Зелена ябълка
09:07 27.06.2026
28 Перо
09:11 27.06.2026
29 Оракула от Делфи
банка , то представете си колко милиарда има империалиста Путин,
във всичките негови офшорки по цял свят!!
Пари за въстановаването на Украйна има и то достатъчно много,
въпроса е кой ще ги намери и достави!
Мисля си , че в момента освен "Завоевателя на петрол" от Америка,
друг способен на този" трик" , няма в целия свят!!!
Коментиран от #31, #34
09:15 27.06.2026
30 "Паднала" ти е тиквата...
До коментар #18 от "БРАВО ВЕ!":, поставена от някой на раменете ти!!!
За какво ти са" пломби", като нямаш зъби???
09:19 27.06.2026
31 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #29 от "Оракула от Делфи":Повече ме кефиш като Архимандрисандрит Бибиян,дупнишки звездоброец тръбар ☝️!
09:21 27.06.2026
32 Гресиран козяк
До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ръъгай герсирания палец по плана Валкирия и смучи след това шоколад с пълнеж от семки и люспи ☝️😬😬!
09:24 27.06.2026
33 Факти
09:28 27.06.2026
34 Врачката от КъсПичан
До коментар #29 от "Оракула от Делфи":туй пак изплува от нищото за да "напише" едно нищо.........
09:28 27.06.2026
35 А за ремонт на ремонта
09:29 27.06.2026
36 ФАКТ
09:30 27.06.2026
37 Е, те нали ВСУ освободиха Крим
До коментар #8 от "Руснак без крак...":още с големия пролетен Контранаступ с Леопардите, когато с Хаймарсите, Ф-16 и Сторм Шедоу събориха и Керченския мост.
09:33 27.06.2026