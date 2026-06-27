Близо €40 млрд. за възстановяване на пътната инфраструктура на Украйна

Украйна ще се нуждае от около 40 милиарда евро през първите години след войната, за да възстанови пътната си инфраструктура и да изгради нова логистична система, разкри "Укринформ".

Ръководителят на Държавната агенция за възстановяване и развитие на инфраструктурата Сергей Сухомлин обяви сумата по време на изказването си на Конференцията за възстановяването на Украйна (URC) 2026.

"Войната вече промени логистичната карта на Украйна, а след нея ни предстои огромно количество работа за изграждането на изцяло нова логистична система.

През първите две години след войната се очаква тези проекти да изискват около 40 милиарда евро.

Наясно сме, че без привличане на частни инвестиции, без изграждане на пътища на концесия и без прилагане на модели за публично-частно партньорство ще бъде почти невъзможно да се осъществи тази работа", заяви Сухомлин.

Той съобщи на участниците в дискусията, че Украйна вече е подготвила няколко такива проекта и обяви, че търговете за участие в тях ще бъдат обявени в началото на следващата година.

Според Сухомлин първите проекти ще бъдат сравнително малки и ще се фокусират върху възстановяването на пътната инфраструктура възможно най-близо до границата с Европейския съюз.

"Тези проекти ще ни позволят да тестваме модела, преди да го разширим в цялата страна", добави ръководителят на Агенцията за възстановяване.