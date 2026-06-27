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Близо €40 млрд. за възстановяване на пътната инфраструктура на Украйна
  Тема: Украйна

Близо €40 млрд. за възстановяване на пътната инфраструктура на Украйна

27 Юни, 2026 08:14 979 37

  • русия-
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  • война

Ръководителят на Държавната агенция за възстановяване и развитие на инфраструктурата Сергей Сухомлин обяви сумата по време на изказването си на Конференцията за възстановяването на Украйна

Близо €40 млрд. за възстановяване на пътната инфраструктура на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна ще се нуждае от около 40 милиарда евро през първите години след войната, за да възстанови пътната си инфраструктура и да изгради нова логистична система, разкри "Укринформ".

Ръководителят на Държавната агенция за възстановяване и развитие на инфраструктурата Сергей Сухомлин обяви сумата по време на изказването си на Конференцията за възстановяването на Украйна (URC) 2026.

"Войната вече промени логистичната карта на Украйна, а след нея ни предстои огромно количество работа за изграждането на изцяло нова логистична система.

През първите две години след войната се очаква тези проекти да изискват около 40 милиарда евро.

Наясно сме, че без привличане на частни инвестиции, без изграждане на пътища на концесия и без прилагане на модели за публично-частно партньорство ще бъде почти невъзможно да се осъществи тази работа", заяви Сухомлин.

Той съобщи на участниците в дискусията, че Украйна вече е подготвила няколко такива проекта и обяви, че търговете за участие в тях ще бъдат обявени в началото на следващата година.

Според Сухомлин първите проекти ще бъдат сравнително малки и ще се фокусират върху възстановяването на пътната инфраструктура възможно най-близо до границата с Европейския съюз.

"Тези проекти ще ни позволят да тестваме модела, преди да го разширим в цялата страна", добави ръководителят на Агенцията за възстановяване.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    31 0 Отговор
    Укропам се евакуирали в България след вачалото на денацификацията и гледат кратери по пътищата, умираки села с паднали къщи, ток нямат в някои места, вода също. И питат местните: и вас ли ви нападнаха руснаците? Аааа, не! Тука доде демокрацията!

    Коментиран от #8

    08:18 27.06.2026

  • 2 Тома

    34 1 Отговор
    След войната Украйна няма да има

    08:19 27.06.2026

  • 3 Антирашист 810

    2 30 Отговор
    Рашистката пропаганда опитва да компенсира дефектите на националолирхичото управление .

    08:22 27.06.2026

  • 4 Володимир Зеленски, президент

    1 29 Отговор
    Нека първо унищожим напълно руската инфраструктура, железници и НПЗ, пък за възстановяване на нашта, Русия ще плати тройно ☝️

    Коментиран от #9

    08:27 27.06.2026

  • 5 Еххххх,

    19 0 Отговор
    мечти, мечти, мъка човешка

    08:28 27.06.2026

  • 6 Пич

    33 0 Отговор
    И защо нас трябва да ни интересува, колко пари й трябват на Украйна?! И какво въобще ще остане от Украйна?! Наркомана е "президент", не съм аз!!! Да проси, ако има тъпанари да му дават!!!

    08:28 27.06.2026

  • 7 Бай онзи

    22 0 Отговор
    Автомагистрала Хемус е започната преди повече от 50 години и е до никъде! И на нас ни трябват милиарди.Урсула ще даде ли на България??? Или трябва да станем УКРИ???

    08:29 27.06.2026

  • 8 Руснак без крак...

    1 19 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    ".. ток нямат в някои места, вода също..."


    Комай да говориш за Русия, Мацква !!!
    Чей Крим ? 😄🇺🇦

    Коментиран от #17, #37

    08:29 27.06.2026

  • 9 Анонимен

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "Володимир Зеленски, президент":

    Мале - е! Голямо крадене ще падне!

    Коментиран от #11

    08:29 27.06.2026

  • 10 ЗЕЛЕНСКИ Е НАЗНАЧЕН

    14 0 Отговор
    За еврокомисар по краденето.

    08:31 27.06.2026

  • 11 Майор Деянов, на всеки километър

    2 14 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    От снощи върви план Валкирия !!!
    Русия няма я има 🎆☝️

    Коментиран от #21, #32

    08:31 27.06.2026

  • 12 Европеец

    17 1 Отговор
    Ох дано руснаците превземат повече територия от Украйна, че да си я възстановат сами. Колкото по-малко Украйна остане, толкова по-добре за европейските народи.
    Че да не ни бъркат още по-дълбоко по джобовете.

    Коментиран от #19

    08:32 27.06.2026

  • 13 МАЛИЙ

    15 1 Отговор
    Урсула много изгладнела бе. Ще възстановява пътищата на фронта.

    08:32 27.06.2026

  • 14 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    16 0 Отговор
    Ще разори Европа.

    08:33 27.06.2026

  • 15 Въпрос

    12 1 Отговор
    А дали въобще ще бъде необходимо възстановяване на пътища,ако няма да има Украйна?

    08:35 27.06.2026

  • 16 Гориил

    5 3 Отговор
    Надявам се България да получи пропорционална квота и да я изплати изцяло.

    08:36 27.06.2026

  • 17 Комай черпиш информацията си

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Руснак без крак...":

    за ситуацията в Украйна само от сериозните независими медии и от тук?
    Познах ли?

    08:39 27.06.2026

  • 18 БРАВО ВЕ!

    12 1 Отговор
    А ние ще сме с паднали пломби,при шофиране на така-наречените ни... ,,Магистрали"...!
    Ей,срама нямате и не се спряхте да наливате в тая бездънна каца-,,Украйна",където половината от средствата се крадат за палати и златни тоалетни на Зеленски и кликата му...!

    Коментиран от #30

    08:39 27.06.2026

  • 19 Зеленски

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Не сте разбрали! Парите ги искам..СЕГА!

    08:40 27.06.2026

  • 20 зИленски

    12 1 Отговор
    РАНО Е
    ДОГОДИНА ЩЕ СТАНАТ 60
    РУСИЯ РАБОТИ ПО ВЪПРОСА

    08:42 27.06.2026

  • 21 Хахаха

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Яко си изденал брат! Преди това вървеше един план "Барбароса", та оттогава германците още прижмикват, като гледат небето!

    08:43 27.06.2026

  • 22 Търновец

    10 2 Отговор
    Западна Украйна и части от Южна в миналото са били територия на Полша Словакия Унгария Австрия а Крим е бил на Отоманите и т н. Украйна ги абсорбира като част от Руската империя и СССР - да ги върнат. А за магистралите да питат Баци и Алекс Боримиров

    08:48 27.06.2026

  • 23 Пушек от лулата на Шамана

    11 2 Отговор
    Не бива да гледаме само до върха на носа си.
    Вече победихме Русия,възстановихме укрия,сложихме Зеля за шеф на евросъюза,после до какви висини на развитие ще стигнем?Ще победим Китай,ще пратим македонец на Луната,а после?

    08:50 27.06.2026

  • 24 Дядо Гъдю

    11 1 Отговор
    Укрите се пишат много хитри.
    Прочели приказката ,, Болен здрав носи " и си казали : ,, Те това ще е нашата дългосрочна политика"

    08:54 27.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зелена ябълка

    4 1 Отговор
    Дори кърмачетета по някое време спират да сучат, но щом са само пътищата олекна ми 😉. След 4 години излиза, че СССР доста здраво е строил там 😀 . И не е ли вече време да се завърнат бежанците и да помагат за възстановяване на родината си?

    09:07 27.06.2026

  • 28 Перо

    7 0 Отговор
    От къде, на къде ЕС ще плаща възстановяването на Украйна от провокираната война? Потънаха стотици милиарди евро, без никакъв ефект! Какво е законното положение ЕС да издържа чужда война на страна, която не е член на ЕС и НАТО? Има си организации към ООН!

    09:11 27.06.2026

  • 29 Оракула от Делфи

    1 2 Отговор
    Ако един диктатор от Венецуела има 15 милиарда долара само в една Швейцарска
    банка , то представете си колко милиарда има империалиста Путин,
    във всичките негови офшорки по цял свят!!
    Пари за въстановаването на Украйна има и то достатъчно много,
    въпроса е кой ще ги намери и достави!

    Мисля си , че в момента освен "Завоевателя на петрол" от Америка,
    друг способен на този" трик" , няма в целия свят!!!

    Коментиран от #31, #34

    09:15 27.06.2026

  • 30 "Паднала" ти е тиквата...

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "БРАВО ВЕ!":

    , поставена от някой на раменете ти!!!
    За какво ти са" пломби", като нямаш зъби???

    09:19 27.06.2026

  • 31 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оракула от Делфи":

    Повече ме кефиш като Архимандрисандрит Бибиян,дупнишки звездоброец тръбар ☝️!

    09:21 27.06.2026

  • 32 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ръъгай герсирания палец по плана Валкирия и смучи след това шоколад с пълнеж от семки и люспи ☝️😬😬!

    09:24 27.06.2026

  • 33 Факти

    0 1 Отговор
    Германия беше напълно разрушена във ВСВ, но се вдигна и за нула време стана първа икономика в Европа. Украйна ще се оправи бързо и ще изуми света. Там вече няма руско влияние и корупция, а това е гаранция за бърз прогрес. Тия 40 милиарда са нищо. Украйна има ресурси за трилиони, които не могат да бъдат усвоени заради войната. То това е основната цел на Русия, Китай и САЩ - да има война и ресурсите на Украйна да си седят в земята, а не да влязат в ЕС. Но войната скоро ще свърши, защото Путин няма ликвидни пари да я води. Само за 10 години Украйна няма да можем да я познаем. Русия, обаче, ще си остане същата мизерна коч... защото Путин и корупцията му няма да й позволят да влезе в правия път.

    09:28 27.06.2026

  • 34 Врачката от КъсПичан

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оракула от Делфи":

    туй пак изплува от нищото за да "напише" едно нищо.........

    09:28 27.06.2026

  • 35 А за ремонт на ремонта

    1 0 Отговор
    Ако извикате ГЕРБ ще са повече.

    09:29 27.06.2026

  • 36 ФАКТ

    0 0 Отговор
    Украйна е на Ротшилд, а не на никслочелия милиционер с токчетата и ботокс.

    09:30 27.06.2026

  • 37 Е, те нали ВСУ освободиха Крим

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Руснак без крак...":

    още с големия пролетен Контранаступ с Леопардите, когато с Хаймарсите, Ф-16 и Сторм Шедоу събориха и Керченския мост.

    09:33 27.06.2026

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