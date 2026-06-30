Зеленски се присмя на Путин: Той е откъснат от света! За повече от четири години определи и отложи 15 крайни срока за завземане на Донбас

Украинският президент Володимир Зеленски снощи се присмя на военните действия на Русия, като заяви, че Кремъл в продължение на повече от четири години е определил и отложил 15 крайни срока за завземане на източния регион Донбас, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Коментарите на Зеленски бяха отправени в отговор на отхвърлянето от страна на руския президент Владимир Путин ден по-рано “украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия”.
Украинският президент каза, че коментарите на Путин са показали, че той не е в течение с чувствата на руснаците, които се изправят пред дълги опашки на бензиностанциите, свързани с украинските удари срещу цели от петролната индустрия.
“Дори държава, произвеждаща петрол - “бензиностанция”, както често е наричана Русия, в момента е изправена пред недостиг”, каза Зеленски във вечерното си обръщение.
“Това е пряка последица от войната. Една от много последици. И е също пример как Украйна отговаря с точност, не чрез тероризъм”, добави той.
Украинският президент обясни подробно какви, според него, са били 15-те крайни срока, определени – и по-късно отложени – от Кремъл в продължение на четири години, за да се завземат четири области в Източна Украйна – Донецка и Луганска в Донбас, както и Запорожка и Херсонска.
“Политическото ръководство на Русия остава обсебено от Донбас”, каза той. “Ако Русия не прекрати войната, ще трябва да отложи този срок още веднъж”, добави Зеленски.
В седмиците след инвазията си в Украйна през февруари 2022 г. руските сили се опитаха да напреднат към столицата Киев, но след като не успяха, те се изтеглиха и фокусираха усилията си върху превземането на Донбас.
Русия е превзела цялата Луганска област и големи части от Донецка и Запорожка област.
Въпреки че силите на Москва бавно напредват на запад в Донецка област, украинските власти заявиха, че напредъкът им е значително забавен, след като Киев засили кампанията си на удари на средно и далечно разстояние.
В телевизионно интервю в неделя Путин каза, че руските сили ще продължат натиска на бойното поле до пълно превземане на четирите украински области.
Той призна, че Русия изпитва недостиг на горива, но отхвърли “новото украинско предложение за овладяване на военните действия” като тактика за облекчаване на натиска върху киевските военни.
Зеленски, който по-рано този месец изпрати отворено писмо до Путин, призовавайки го за среща лице в лице, не коментира думите на руския си колега.
Той обаче подчерта, че Киев ще отговори по подходящ начин на руските атаки срещу граждански цели и ще го направи по начин, който да отслаби руския държавен апарат и способността му да продължава войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #61, #70, #73
08:49 30.06.2026
2 ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ СЕ НАПРЯГА
Коментиран от #44, #50, #107
08:49 30.06.2026
3 Путин
Коментиран от #64
08:49 30.06.2026
4 Пич
Превод за паветници - Фекални новини!!!
Коментиран от #47
08:50 30.06.2026
5 Ха ха ха
Коментиран от #71
08:50 30.06.2026
6 Zахарова
Коментиран от #125
08:51 30.06.2026
7 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #59
08:51 30.06.2026
8 Ха Ха
08:51 30.06.2026
9 Анонимен
08:52 30.06.2026
10 Хе хе...
Найс, а?
08:52 30.06.2026
11 Валодя Зельонкин
08:52 30.06.2026
12 Зелко, а Украйна има ли
Кои ще клекнат първи?
08:53 30.06.2026
13 Дружно да се изредим на Пич
08:53 30.06.2026
14 Георги
08:53 30.06.2026
15 Путин се присмя на Зеленски!
Коментиран от #23
08:53 30.06.2026
16 Няма по-голям
08:54 30.06.2026
17 Очеизвадна истона
Коментиран от #81
08:54 30.06.2026
18 СМЕШНИКА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #24
08:54 30.06.2026
19 Върви ли евакуацията на Крим?А?
08:54 30.06.2026
20 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #34
08:55 30.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Който
Коментиран от #68, #101
08:56 30.06.2026
23 Ха ха ха
До коментар #15 от "Путин се присмя на Зеленски!":Киев за три дня.....
Коментиран от #37
08:56 30.06.2026
24 Сега ли застъпваш на смяна?
До коментар #18 от "СМЕШНИКА ЗЕЛЕНСКИ":Или си обикновен полезен идот?
Коментиран от #31
08:57 30.06.2026
25 Да някой
08:57 30.06.2026
26 ЗЕЛИНСКИ И БАНДЕРИТЕ
08:57 30.06.2026
27 Катеричка с орехи
08:57 30.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Квартал 95
08:58 30.06.2026
31 СКОРО ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
До коментар #24 от "Сега ли застъпваш на смяна?":И в България.
08:59 30.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Контранастъпът…
08:59 30.06.2026
34 Много се озорваш бре.
До коментар #20 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":От 25 поста под статията 22 са твои.😅
Коментиран от #38
08:59 30.06.2026
35 1234
По-скоро виждаме познатата картина: Русия настъпва бавно и с висока цена, Украйна се опитва да компенсира чрез удари в дълбочина, а и двете страни използват всяко събитие за вътрешна пропаганда.
Затова подобни изказвания трябва да се четат внимателно. Присмехът не е стратегия, а медийните заглавия не променят ситуацията на фронта. Истината е, че войната продължава, цената расте, а всяка страна се опитва да влезе в бъдещи преговори от по-силна позиция.
Коментиран от #57, #111
09:00 30.06.2026
36 Умен атлантик
Коментиран от #42
09:01 30.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ВСИЧКО КОЕНО Е НАПИСАЛ КОЛЕГАТА
До коментар #34 от "Много се озорваш бре.":Е вярно.
Коментиран от #85
09:02 30.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Един
09:03 30.06.2026
41 Казанлъшкия
Коментиран от #49
09:03 30.06.2026
42 Даже Е.Дайнов каза :
До коментар #36 от "Умен атлантик":,,Камбата(Чушката...) бие..."
...🤣😂😆😝👏!
09:03 30.06.2026
43 Хм...
Коментиран от #51
09:04 30.06.2026
44 Зеленски е много смешен
До коментар #2 от "ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ СЕ НАПРЯГА":Подиграваме му се. Още май 2023 гид. щеше да пие кафе в Крим. Но ядец.
09:04 30.06.2026
45 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #54
09:04 30.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 🤣😂🤣😂
До коментар #4 от "Пич":Зеленски ще гледа Донбас през крив макарон😂🤣😂🤣
09:05 30.06.2026
48 Джукаран
Е,това е Зеленски в момента.
09:05 30.06.2026
49 Хм...
До коментар #41 от "Казанлъшкия":Изолирани ли са от света? Не, помагат им, защото са жертва на агресия. Докато руснаците ще бъдатнедилюбвани с десетилетия, руснак вече е лоша дума.
Коментиран от #55, #63
09:06 30.06.2026
50 Антирашист 1006
До коментар #2 от "ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ СЕ НАПРЯГА":Нацизма е в просия,тя отговаря на почти всички критерии за нацистка държава . Не срори ,а чети за нацизма !
09:06 30.06.2026
51 Казанлъшкия
До коментар #43 от "Хм...":НАТО и Украйна нямаше да го спазят. Поредният кьорфишек.
09:07 30.06.2026
52 ами
09:07 30.06.2026
53 Ами
разделили Зеленски с реалността :)
09:08 30.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Казанлъшкия
До коментар #49 от "Хм...":Кой свят ? Само от ЕС са изолирани. По-скоро ЕС е изолиран от всички ли света- и от Китай, и от САЩ, и от Африка и донякъде дори от Южна Америка.
Коментиран от #60
09:09 30.06.2026
56 Робин Хорсфол
09:09 30.06.2026
57 Ахъм
До коментар #35 от "1234":Но преговори мо е да има само на путин с кадафи, докато им пее Кобзон . Друг вариант не виждам.
09:09 30.06.2026
58 Монтгомъри
09:10 30.06.2026
59 Антирашист 1007
До коментар #7 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Агресора са рашистите и пусин ,те започнаха войната и носят цялата отговорност за жертвите и разрушенията !
Коментиран от #94
09:10 30.06.2026
60 Хм...
До коментар #55 от "Казанлъшкия":Май не си забелязал, че целият свят подкрепя Украйна. Дори доскоро близки на расия държави започнаха да се дистанцират. Никой не иска руския мир.
09:11 30.06.2026
61 горкото актьорче
До коментар #1 от "Българин":измъчиха го с разни слаби сценарии, чувства се умората..
09:12 30.06.2026
62 СЛЕД ПОРЕДНАТА НОЩ
09:12 30.06.2026
63 Казанлъшкия
До коментар #49 от "Хм...":"Руснак" винаги си е била лоша дума. :) Факт е, че са си в мнозинството, пияници, п.ростаци и диваци. Но украинците не са по - различни,а същите поради факта, че всъщност това също са руснаци. :)
Коментиран от #65
09:13 30.06.2026
64 гений си
До коментар #3 от "Путин":Зълн и страхлив едбомвременно?
Нещо като страхлив лъв ли?
09:13 30.06.2026
65 Хм...
До коментар #63 от "Казанлъшкия":Не казвам, че са по-различни. Но сега ще получат съчувствие, за разлика от руснаците.
09:14 30.06.2026
66 Българин
09:14 30.06.2026
67 стоян георгиев
Коментиран от #79
09:15 30.06.2026
68 Антирашист 1008
До коментар #22 от "Който":Който се смее последен, мисли най бавно .
09:15 30.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Наблюдател
До коментар #1 от "Българин":Зеленски забрави как плачеше, че му настъпват последните минути, но по молба от Запада, Владимир Владимирович обеща да не го елиминира.
Жалка марионетка, дрогирана.
09:16 30.06.2026
71 актьирпето върши работа
До коментар #5 от "Ха ха ха":Изгоден е, и за едните, и за другите. Едните перат пари, другите си защитават Родината.
09:16 30.06.2026
72 млад еврас2946
09:16 30.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Няма край руският позор
Коментиран от #83
09:17 30.06.2026
75 до69
До коментар #69 от "Дон Корлеоне":Не, зеления хаяско не е пуснал нета, няма и как понеже нямат ток, вода и отопление по мазетата.
09:18 30.06.2026
76 Бензиностанцията стана без бензин 😂
Коментиран от #102
09:20 30.06.2026
77 Раковски
Това, което Кличко каза по bTV, го чух и от тях:
„Руснаците са пияници и некадърници. Ако ние паднем, след пет години вие ще имате огромен проблем. Защото Русия ще воюва срещу вас, но вече в състава на армията ще сме ние.“
Кличко:
„За първи път от около 370 години Русия води голяма война без Украйна като свой човешки, военен и индустриален гръбнак.
И изведнъж се вижда нещо важно: голяма част от „руската мощ“ всъщност винаги е била мощта на поробени, погълнати или използвани народи.
Днес Украйна не е в руската армия. Украйна е пред нея. Затова империята скърца.“
Урокът, който Европа научи след Хитлер:
Агресорът никога не спира сам. Агресор се спира със сила. Преди да е станало твърде късно.
Коментиран от #84
09:21 30.06.2026
78 асенчо
09:22 30.06.2026
79 Лиз ач евроатлантик
До коментар #67 от "стоян георгиев":ха ха ха хааа,страхотна смешка!Сам ли се сети или българина ти я подсказа?
Коментиран от #103
09:23 30.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 реалноста а не пропаганда
09:24 30.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 колибри
До коментар #77 от "Раковски":И тъщата от Черкаси завтаря подобни пропагандни рефрени, но съучениците ми от Киев плюят Азов.
09:25 30.06.2026
85 Е па
До коментар #38 от "ВСИЧКО КОЕНО Е НАПИСАЛ КОЛЕГАТА":ти сам си пишеш и си отговоряш.😅, 😅
09:25 30.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Докато Европа
Дори такива като Орбан, Фицо и Радев няма да попречат!
09:27 30.06.2026
89 Апел към Брендо!
09:27 30.06.2026
90 Холивуд срещу руски Боливуд
Ако международната политика беше киносалон, разпределението на жанровете щеше да е брутално ясно.
Володимир Зеленски играе в „Най-добрият сред най-добрите“ – класически, чистокръвен екшън. Човекът буквално влезе в ролята на живота си: стои на фронтовата линия, държи в шах една уж „втора армия в света“ и върти на малкия си пръст целия Западен свят, докато онези му пишат чекове за милиарди в зелено. Той е топ боецът, който отказва да падне, прави дипломатически шпагати в движение и показва какво означава да имаш характер от стомана, когато всички ти предричаха три дни живот.
И срещу този абсолютен Алфа-професионалист се изправя Владимир Путин, който твърдо играе двете роли едновременно в „От глупав по-глупав“. Да започнеш война, за да спреш НАТО, а в резултат да получиш НАТО на границата си, плюс Финландия и Швеция като бонус – това е стратегически гений на нивото на Хари и Лойд! Путин е онзи тип, който се засилва да разбие вратата с глава, пада в несвяст, а после гордо обявява пред камерите, че „всичко върви строго по план“. Да пратиш „космическите си сили“ да воюват с Т-55 от времето на Сталин и да зависиш от благоволението на Ким Чен Ун за боеприпаси не е геополитика – това е чиста проба комедия от грешки.
Резултатът на екрана е ясен: единият събира овации на световната сцена като абсолютен шампион, а другият просто е заклещил глава в оградата на историята и
Коментиран от #100
09:29 30.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Мъдрецът
09:31 30.06.2026
96 Шафьоро
09:32 30.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 шаа
09:33 30.06.2026
99 Фактите опровергават Путлер:
Според последните данни от Института за изследване на войната (ISW) и международни източници, руската окупация обхваща около 18% до 20% от цялата страна (приблизително 110 000 – 120 000 кв. км).
Региони под окупация: Кримският полуостров, почти цялата Луганска област, по-голямата част от Донецка и Запорожка области, както и части от Херсонска и Харковска области.
Темпът на руското настъпление се забави значително в сравнение с първите месеци на войната през 2022 г., когато за кратко Русия държеше над 25% от страната преди украинските контраофанзиви.
Данните от военни анализатори като DeepState показват, че за дълги периоди от време (включително през цялата 2025 г.) Русия успява да завземе по-малко от 1% от общата територия на Украйна.
Фронтовата линия остава сравнително статична, превърната във война на изтощение. Руските сили постигат само частични, тактически успехи в Източна Украйна на цена на много сериозни човешки и материални загуби.
Коментиран от #115
09:34 30.06.2026
100 Холивуд срещу руски Боливуд
До коментар #90 от "Холивуд срещу руски Боливуд":Резултатът на екрана е ясен: единият събира овации на световната сцена като абсолютен шампион, а другият просто е заклещил глава в оградата на историята и го налагат с кривата лопата по темето.
09:35 30.06.2026
101 Даже и сам
До коментар #22 от "Който":не си вярваш на тези неадекватности. Сега е 21 век. СССР не съществува. Могучая е мит. Путин е международен престъпник. Ние сме в ЕС. България е част от НАТО. Войната е е на Зеленски, а на Путин.Обикнвение руснаци са в неведение относно мераците на Кремъл. Путин си изб опозицията и жертва се ите си за им по ските цели на шепа си олигарси.
Путинските поддръжници в България са нацисти с носталгия по соца, който се оказа илюзорен балон. Нещастни са, защото живеят в мечти по миналото, а не по бъдещето, саботират си държавата и все хленчат за нещо.
Всичко друго са фейкове.
09:36 30.06.2026
102 лекувай се
До коментар #76 от "Бензиностанцията стана без бензин 😂":Не прекалявай с нова бтв и бнт ..Влошаваш се..Всичко е нормално и цените са си същите.Имаше за ден липси поради масово зареждане до горе от създадена паника от укромедиите.
Коментиран от #109, #114, #121
09:36 30.06.2026
103 стоян георгиев
До коментар #79 от "Лиз ач евроатлантик":Да съсипеш страна с огромен суровинен пазар без никаква причина не е лесна работа.в момента в русия земеделската продукция отива на х..й!липсата на гориво ще се отрази много интересно зимата.за съжаление на путин всичко това той го постигна без да се налага. .
Коментиран от #106
09:36 30.06.2026
104 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ
2 ДНЯ и ВСЕ!
ПОЛТАРА ДНЯ!
2 ДНЯ, та това е една Украйна, Господи!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!
Това не е война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг!
Шеги, пиячка и закачки у фашистката кремля ТВ,..
Абе... движуха
Хихихихихи
09:37 30.06.2026
105 Путлер няма избор
А свалят ли вожда, той се превръща в обект за отмъщение от новите управници.
Путлер знае това много добре и си натиска парцалите да води война.
09:38 30.06.2026
106 Путин върна СССР. Ура! Ура! Ура!
До коментар #103 от "стоян георгиев":Ще има пак масово човекоядство в русийката.
Коментиран от #126
09:39 30.06.2026
107 Ердоган
До коментар #2 от "ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ СЕ НАПРЯГА":За момента част от Русия е дебензинирана, ще бъде цялата
09:40 30.06.2026
108 АБВ
До коментар #91 от "Не само това-":"благодарение на българи и украинци на Шипка Сюлейман не можа да се съедини с Осман при Плевен , инак войната на руския цар на Балканите отиваше в киреча!"
Украинци на Шипка не е имало, нито пък Украйна. Такива думи се появяват чак през 20 век.
А не е лошо да научиш, че армията на Сюлейман паша е прехвърлена в Южна Тракия от територията на днешна Албания и Черна гора от английския кралски флот. Това е основният "принос" на Англия за нашето Освобождение. Това е исторически факт, който се премълчава умишлено, но не може да бъде заличен от историята ни.
Другият им "принос" е заплахата на този флот към руските войски да не превземат Истанбул.
За дейността на английският агент полковник Синклер в Родопите срещу руските войски също се мълчи усилено.
Аре !
Коментиран от #120
09:40 30.06.2026
109 Ха-ха-ха
До коментар #102 от "лекувай се":У целта монгольяк П едерация НЕМА бензин. А Крим.. УЙДЕ напълно, и ..ЛЕБ.. нема
Ха-ха-ха
09:41 30.06.2026
110 жоро
Коментиран от #112
09:41 30.06.2026
111 Всъщност нищо не каза
До коментар #35 от "1234":Само сподели мечтите си
09:42 30.06.2026
112 Не гледай в огледалото
До коментар #110 от "жоро":В нета си.
09:43 30.06.2026
113 Ристе кьоравото
09:44 30.06.2026
114 АБВ
До коментар #102 от "лекувай се":Гледайте клиповете в Ютюб на Борис Ардев, или както там му е името. Човекът публикува с доказателства за място и време каква е ситуацията в Москва с горивата.
Мисирките да не гледат, че ще им се пукнат жлъчките от злоба.
Коментиран от #117
09:44 30.06.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Лъжите на москалската пропаганда
Откривал се бил пътя към Торецк?! Торецкото направление е спомагателно на Покровското. Ура, дригари, пробихме фронта в Донбас!
Само дето обявиха същото още през ...2024 година, буквално със същия патос тогава! И със същата снимка със знамето в центъра! И със същия телешки възторг на родните копейки! Мухахаха!
Да, ама някои от нас помним и взехме , че намерихме тогавашните пропагандни партенки и ги публикувахме - буквално същите!
Някой махмурлия в ТАСС вчера обърка пропагандата!
09:46 30.06.2026
117 Защо да гледаме кремълски инсинуации?
До коментар #114 от "АБВ":Фейкът не е предназначен за нас, а за вдигане духа на руските зомбита.
Коментиран от #124
09:47 30.06.2026
118 Хи хи
Коментиран от #122
09:47 30.06.2026
119 Санде Глухия
Ееееедехееее
Абе... У бавец
Ееееедехееее
09:47 30.06.2026
120 Ти ще кажеш,
До коментар #108 от "АБВ":че е нямало украинци в Царска Русия!
Украинци е имало преди руснаците!
Все едно и българи не е имало в Османския султанат.
Българи е имало преди османците.
Коментиран от #123
09:48 30.06.2026
121 Явно ти прекаляваш,
До коментар #102 от "лекувай се":щом знаеш какво дават по тях. Продължавай да ни информираш, за да не губим време.
09:50 30.06.2026
122 Дека а бръзат
До коментар #118 от "Хи хи":32 000 монголья Фира секи месец!
Сеги пеДо-фило мобилизира оше 450 000 пиздоглази за... ЧЕРНОЗЕМ
Хихихихихи
09:50 30.06.2026
123 Не се връзвай на този копей
До коментар #120 от "Ти ще кажеш,":Нали виждаш, че човекът не е в час и не е в ред. Чува гласове явно.
09:51 30.06.2026
124 АБВ
До коментар #117 от "Защо да гледаме кремълски инсинуации?":"Защо да гледаме кремълски инсинуации?
До коментар 114 от "АБВ":
Фейкът не е предназначен за нас, а за вдигане духа на руските зомбита."
Чети Факти, радвай се и бъди щастлив !
Аре, бегай !
09:52 30.06.2026
125 2766
До коментар #6 от "Zахарова":Не съм ти брат !
09:52 30.06.2026
126 стоян георгиев
До коментар #106 от "Путин върна СССР. Ура! Ура! Ура!":В тази огромна страна транспорта е най важен за оцеляване на икономиката.путин сам си предизвика липсата на такъв.сега реват колко са прецакани как не ги обичаш запада...абе пълни глупости .
09:52 30.06.2026