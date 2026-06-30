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Зеленски се присмя на Путин: Той е откъснат от света! За повече от четири години определи и отложи 15 крайни срока за завземане на Донбас
  Тема: Украйна

Зеленски се присмя на Путин: Той е откъснат от света! За повече от четири години определи и отложи 15 крайни срока за завземане на Донбас

30 Юни, 2026 08:46 1 721 126

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Украинският президент каза, че коментарите на Путин са показали, че той не е в течение с чувствата на руснаците, които се изправят пред дълги опашки на бензиностанциите, свързани с украинските удари срещу цели от петролната индустрия

Зеленски се присмя на Путин: Той е откъснат от света! За повече от четири години определи и отложи 15 крайни срока за завземане на Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски снощи се присмя на военните действия на Русия, като заяви, че Кремъл в продължение на повече от четири години е определил и отложил 15 крайни срока за завземане на източния регион Донбас, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коментарите на Зеленски бяха отправени в отговор на отхвърлянето от страна на руския президент Владимир Путин ден по-рано “украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия”.

Украинският президент каза, че коментарите на Путин са показали, че той не е в течение с чувствата на руснаците, които се изправят пред дълги опашки на бензиностанциите, свързани с украинските удари срещу цели от петролната индустрия.

“Дори държава, произвеждаща петрол - “бензиностанция”, както често е наричана Русия, в момента е изправена пред недостиг”, каза Зеленски във вечерното си обръщение.

“Това е пряка последица от войната. Една от много последици. И е също пример как Украйна отговаря с точност, не чрез тероризъм”, добави той.

Украинският президент обясни подробно какви, според него, са били 15-те крайни срока, определени – и по-късно отложени – от Кремъл в продължение на четири години, за да се завземат четири области в Източна Украйна – Донецка и Луганска в Донбас, както и Запорожка и Херсонска.

“Политическото ръководство на Русия остава обсебено от Донбас”, каза той. “Ако Русия не прекрати войната, ще трябва да отложи този срок още веднъж”, добави Зеленски.

В седмиците след инвазията си в Украйна през февруари 2022 г. руските сили се опитаха да напреднат към столицата Киев, но след като не успяха, те се изтеглиха и фокусираха усилията си върху превземането на Донбас.

Русия е превзела цялата Луганска област и големи части от Донецка и Запорожка област.

Въпреки че силите на Москва бавно напредват на запад в Донецка област, украинските власти заявиха, че напредъкът им е значително забавен, след като Киев засили кампанията си на удари на средно и далечно разстояние.

В телевизионно интервю в неделя Путин каза, че руските сили ще продължат натиска на бойното поле до пълно превземане на четирите украински области.

Той призна, че Русия изпитва недостиг на горива, но отхвърли “новото украинско предложение за овладяване на военните действия” като тактика за облекчаване на натиска върху киевските военни.

Зеленски, който по-рано този месец изпрати отворено писмо до Путин, призовавайки го за среща лице в лице, не коментира думите на руския си колега.

Той обаче подчерта, че Киев ще отговори по подходящ начин на руските атаки срещу граждански цели и ще го направи по начин, който да отслаби руския държавен апарат и способността му да продължава войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    41 64 Отговор
    Зеленски им развинти ватнишките тикви.

    Коментиран от #61, #70, #73

    08:49 30.06.2026

  • 2 ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ СЕ НАПРЯГА

    67 29 Отговор
    Цяла окраина ще бъде денацифицирана.

    Коментиран от #44, #50, #107

    08:49 30.06.2026

  • 3 Путин

    37 58 Отговор
    е зъл, страхлив и жалък клоун.

    Коментиран от #64

    08:49 30.06.2026

  • 4 Пич

    62 23 Отговор
    Това умотворение на Зелю требе да се е родило, докато здраво се е напинял в златния кенеф...!!!
    Превод за паветници - Фекални новини!!!

    Коментиран от #47

    08:50 30.06.2026

  • 5 Ха ха ха

    26 41 Отговор
    И ся какво....... путин е по голям клоун от Зеленски....

    Коментиран от #71

    08:50 30.06.2026

  • 6 Zахарова

    22 46 Отговор
    Братя, помагайте да свалим тиранина Путин,съвдлсем е превъртял, а гинат хиляди

    Коментиран от #125

    08:51 30.06.2026

  • 7 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    47 23 Отговор
    Е тотален погром. Бандерфашисткия фронт се разпада.

    Коментиран от #59

    08:51 30.06.2026

  • 8 Ха Ха

    52 13 Отговор
    Зеленски иска да каже, че Путин не е в течение с чувствата на атлантиците, които виждат в Украйна своя славен илюзорен/въображаем победител. Крайният резултат от тази война ще покаже кой е бил откъснат от реалния свят

    08:51 30.06.2026

  • 9 Анонимен

    42 11 Отговор
    Момче, смени доставчика! Пробвай с Г. Боевски, може тоя път да не го хванат!

    08:52 30.06.2026

  • 10 Хе хе...

    40 12 Отговор
    Миналия месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    08:52 30.06.2026

  • 11 Валодя Зельонкин

    40 12 Отговор
    а ти колко стотин пъти превзе Москва?

    08:52 30.06.2026

  • 12 Зелко, а Украйна има ли

    39 14 Отговор
    бензиностанции въобще вече? Как е там настроението?
    Кои ще клекнат първи?

    08:53 30.06.2026

  • 13 Дружно да се изредим на Пич

    11 6 Отговор
    Носете си по някое и друго евро да му подхвърлим.

    08:53 30.06.2026

  • 14 Георги

    31 15 Отговор
    то да беше само той, всичко щеше да е наред. зелю съсипа държавата си, урсулата - континент, а тромб света.

    08:53 30.06.2026

  • 15 Путин се присмя на Зеленски!

    39 11 Отговор
    От 4 години ,15 пъти заявяваш,че ще си пиеш кафето в Крим,а не в Kiif-ският си бункер...!

    Коментиран от #23

    08:53 30.06.2026

  • 16 Няма по-голям

    16 27 Отговор
    Злодей за Русия от Путин. Да си ликвидираш милион и половина мъже и да си съпеш икономика, пазарите и международния имидж го може само психопат

    08:54 30.06.2026

  • 17 Очеизвадна истона

    17 28 Отговор
    Зеленски е герой, а путин е пигмей!

    Коментиран от #81

    08:54 30.06.2026

  • 18 СМЕШНИКА ЗЕЛЕНСКИ

    28 17 Отговор
    Предложил на Русия сражения да се водят "само на някои участъци от фронта". Естествено руснаците са го отсвирили и сега напредват здраво.

    Коментиран от #24

    08:54 30.06.2026

  • 19 Върви ли евакуацията на Крим?А?

    17 25 Отговор
    Бягат ли ватенките?А?

    08:54 30.06.2026

  • 20 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    30 12 Отговор
    Добре ли спахте у метрото в кииф?

    Коментиран от #34

    08:55 30.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Който

    30 10 Отговор
    се смее последен се смее най-добре. Путин 4г дундурка украинците, и пипа внимателно, с възмпжно най-малко цивилни жертви и все още не е казал последната си дума. Така че, зеления клоун, да не подскача много много, чре като нищо ще ги ошамарят пак и ще има рев...

    Коментиран от #68, #101

    08:56 30.06.2026

  • 23 Ха ха ха

    9 22 Отговор

    До коментар #15 от "Путин се присмя на Зеленски!":

    Киев за три дня.....

    Коментиран от #37

    08:56 30.06.2026

  • 24 Сега ли застъпваш на смяна?

    9 16 Отговор

    До коментар #18 от "СМЕШНИКА ЗЕЛЕНСКИ":

    Или си обикновен полезен идот?

    Коментиран от #31

    08:57 30.06.2026

  • 25 Да някой

    17 7 Отговор
    Е откъснат от реалността , но не й Путин ! Зеленото чудовище да спре да слуша лъжите на хората около него .

    08:57 30.06.2026

  • 26 ЗЕЛИНСКИ И БАНДЕРИТЕ

    17 6 Отговор
    Си мислят, че война се печели със постове във мрежата и стари селфита. Да ви кажа - в голяма грешка сте.

    08:57 30.06.2026

  • 27 Катеричка с орехи

    23 5 Отговор
    А помните ли как зеления беше напълнил памперса когато Русия му заби два орешника в подземен паркинг за да му покажат колко дълбоко могат да му бръкнат? Беше опищял интернет.

    08:57 30.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Квартал 95

    22 5 Отговор
    Зеленото, дето не знае "на кой свЕт е" и дето го разкарват като панаирджийска маймуна, да го показват и снимат, се изказва за Путин... Украинците ако го хванат с голи ръце ще го разкъсат.

    08:58 30.06.2026

  • 31 СКОРО ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "Сега ли застъпваш на смяна?":

    И в България.

    08:59 30.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Контранастъпът…

    12 4 Отговор
    …върви ли? Ше биене ли руснаците още утре? Колко по 10 ше плащам инфлация, за да върви войната? Кога ше жулиме поредният бустър? Данъците ше вдигаме ли само на бедните? Все пак без роби не става!

    08:59 30.06.2026

  • 34 Много се озорваш бре.

    7 11 Отговор

    До коментар #20 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    От 25 поста под статията 22 са твои.😅

    Коментиран от #38

    08:59 30.06.2026

  • 35 1234

    18 1 Отговор
    Заглавието е силно, но реалността е по-сложна. Да, Русия очевидно не постигна бърза победа и войната се проточи много повече, отколкото Москва вероятно е очаквала. Да, ударите по инфраструктурата ѝ създават проблеми. Но това не означава автоматично, че всичко е решено или че едната страна вече е победила.
    По-скоро виждаме познатата картина: Русия настъпва бавно и с висока цена, Украйна се опитва да компенсира чрез удари в дълбочина, а и двете страни използват всяко събитие за вътрешна пропаганда.
    Затова подобни изказвания трябва да се четат внимателно. Присмехът не е стратегия, а медийните заглавия не променят ситуацията на фронта. Истината е, че войната продължава, цената расте, а всяка страна се опитва да влезе в бъдещи преговори от по-силна позиция.

    Коментиран от #57, #111

    09:00 30.06.2026

  • 36 Умен атлантик

    15 2 Отговор
    Е как така бавно напредват като зели нареди 20 дневен натиск??? Тоя Путин не чете ли УНИАН??? Даже Е.Дойнов каза ,че камбаната бие за Русия . Да се съобразяват тия руснаци и никакво напредване.

    Коментиран от #42

    09:01 30.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ВСИЧКО КОЕНО Е НАПИСАЛ КОЛЕГАТА

    7 5 Отговор

    До коментар #34 от "Много се озорваш бре.":

    Е вярно.

    Коментиран от #85

    09:02 30.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Един

    11 3 Отговор
    Стига вече ,всяка сутрин започваме деня със Зеленски.

    09:03 30.06.2026

  • 41 Казанлъшкия

    15 1 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел... Украинците изцяло са финансирани с парите на ЕС всеки месец, за да имат пенсии, бюджетни плащания, реално - за да не останат без най- необходимото. Всички градове, които са близо до бойните действия са в руини като в Германия след ВСВ, хората са загубили домовете си , в столицата Киев спят по метрото и т.н. И Зеленски твърди,че Русия била загубила войната и била изолирана от света. На приказки е силен Зеления, реалността показва друго.

    Коментиран от #49

    09:03 30.06.2026

  • 42 Даже Е.Дайнов каза :

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Умен атлантик":

    ,,Камбата(Чушката...) бие..."
    ...🤣😂😆😝👏!

    09:03 30.06.2026

  • 43 Хм...

    3 10 Отговор
    Всъщност предложението за спиране на ударите в дълбочина беше изгодно за руснаците, можеше да възстановят работата на рафинериите и да намалят недоволството на населението.

    Коментиран от #51

    09:04 30.06.2026

  • 44 Зеленски е много смешен

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ СЕ НАПРЯГА":

    Подиграваме му се. Още май 2023 гид. щеше да пие кафе в Крим. Но ядец.

    09:04 30.06.2026

  • 45 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    10 4 Отговор
    Е прокси война на Епщаин класата срещу православието и славянството. На сатанистите въобще ни им пука колко славяни ще умрат. Затва искат да подпалят и Беларус, а после и Полша.

    Коментиран от #54

    09:04 30.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 🤣😂🤣😂

    13 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Зеленски ще гледа Донбас през крив макарон😂🤣😂🤣

    09:05 30.06.2026

  • 48 Джукаран

    11 7 Отговор
    Като подгоните една мастия,забелязали ли сте как лае,зъби се и хапе, бягайки като гледа назад?
    Е,това е Зеленски в момента.

    09:05 30.06.2026

  • 49 Хм...

    8 11 Отговор

    До коментар #41 от "Казанлъшкия":

    Изолирани ли са от света? Не, помагат им, защото са жертва на агресия. Докато руснаците ще бъдатнедилюбвани с десетилетия, руснак вече е лоша дума.

    Коментиран от #55, #63

    09:06 30.06.2026

  • 50 Антирашист 1006

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ СЕ НАПРЯГА":

    Нацизма е в просия,тя отговаря на почти всички критерии за нацистка държава . Не срори ,а чети за нацизма !

    09:06 30.06.2026

  • 51 Казанлъшкия

    8 4 Отговор

    До коментар #43 от "Хм...":

    НАТО и Украйна нямаше да го спазят. Поредният кьорфишек.

    09:07 30.06.2026

  • 52 ами

    12 4 Отговор
    ами прав е да му се присмива - за повече от 4 години русия окупира само 20% от украина, смотана работа смях смях, после вселенски може да се присмее и на европа че не може да му намери 120 милиарда до края на годината да си има човека джобни

    09:07 30.06.2026

  • 53 Ами

    9 4 Отговор
    Явно "стимулантите" тотално са
    разделили Зеленски с реалността :)

    09:08 30.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Казанлъшкия

    8 3 Отговор

    До коментар #49 от "Хм...":

    Кой свят ? Само от ЕС са изолирани. По-скоро ЕС е изолиран от всички ли света- и от Китай, и от САЩ, и от Африка и донякъде дори от Южна Америка.

    Коментиран от #60

    09:09 30.06.2026

  • 56 Робин Хорсфол

    6 5 Отговор
    Откъснат, но ви унищожи паравоенните азовци и всякаква нациска сган...

    09:09 30.06.2026

  • 57 Ахъм

    5 9 Отговор

    До коментар #35 от "1234":

    Но преговори мо е да има само на путин с кадафи, докато им пее Кобзон . Друг вариант не виждам.

    09:09 30.06.2026

  • 58 Монтгомъри

    7 2 Отговор
    Зеленский вече"четири"пъти пи кафе на брега в Ялта,

    09:10 30.06.2026

  • 59 Антирашист 1007

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Агресора са рашистите и пусин ,те започнаха войната и носят цялата отговорност за жертвите и разрушенията !

    Коментиран от #94

    09:10 30.06.2026

  • 60 Хм...

    5 9 Отговор

    До коментар #55 от "Казанлъшкия":

    Май не си забелязал, че целият свят подкрепя Украйна. Дори доскоро близки на расия държави започнаха да се дистанцират. Никой не иска руския мир.

    09:11 30.06.2026

  • 61 горкото актьорче

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    измъчиха го с разни слаби сценарии, чувства се умората..

    09:12 30.06.2026

  • 62 СЛЕД ПОРЕДНАТА НОЩ

    6 4 Отговор
    На 50 въздушни нападения по военни цели в окраина с употребата на повече от 6500 дрона, Полша внезапно реши, че няма да предава на окраина изтребителите си МиГ-29.

    09:12 30.06.2026

  • 63 Казанлъшкия

    4 6 Отговор

    До коментар #49 от "Хм...":

    "Руснак" винаги си е била лоша дума. :) Факт е, че са си в мнозинството, пияници, п.ростаци и диваци. Но украинците не са по - различни,а същите поради факта, че всъщност това също са руснаци. :)

    Коментиран от #65

    09:13 30.06.2026

  • 64 гений си

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Зълн и страхлив едбомвременно?
    Нещо като страхлив лъв ли?

    09:13 30.06.2026

  • 65 Хм...

    3 7 Отговор

    До коментар #63 от "Казанлъшкия":

    Не казвам, че са по-различни. Но сега ще получат съчувствие, за разлика от руснаците.

    09:14 30.06.2026

  • 66 Българин

    8 2 Отговор
    Много,много смешно!Вчера - минус 40 кв.км.

    09:14 30.06.2026

  • 67 стоян георгиев

    6 6 Отговор
    Путин е като ученик станал по желание да го изпитат и получил двойка.

    Коментиран от #79

    09:15 30.06.2026

  • 68 Антирашист 1008

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Който":

    Който се смее последен, мисли най бавно .

    09:15 30.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Наблюдател

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Зеленски забрави как плачеше, че му настъпват последните минути, но по молба от Запада, Владимир Владимирович обеща да не го елиминира.

    Жалка марионетка, дрогирана.

    09:16 30.06.2026

  • 71 актьирпето върши работа

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    Изгоден е, и за едните, и за другите. Едните перат пари, другите си защитават Родината.

    09:16 30.06.2026

  • 72 млад еврас2946

    9 3 Отговор
    То добре се присмя, ама другите укри плачат без ток, вода, отопление по мазетата и минираха всеки храст, на фронта ги трепат с хиляди и вече привършват, а то кат се напуши и си се смее.

    09:16 30.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Няма край руският позор

    5 7 Отговор
    Няма край унижението на Путин.

    Коментиран от #83

    09:17 30.06.2026

  • 75 до69

    7 2 Отговор

    До коментар #69 от "Дон Корлеоне":

    Не, зеления хаяско не е пуснал нета, няма и как понеже нямат ток, вода и отопление по мазетата.

    09:18 30.06.2026

  • 76 Бензиностанцията стана без бензин 😂

    5 5 Отговор
    Даже в Москва бутат колите си!!!😂😂😂

    Коментиран от #102

    09:20 30.06.2026

  • 77 Раковски

    5 5 Отговор
    Преди година гостувах в бесарабските села в Украйна. Исках да чуя, а не да прочета, какво мислят бесарабските българи за руската агресия.

    Това, което Кличко каза по bTV, го чух и от тях:

    „Руснаците са пияници и некадърници. Ако ние паднем, след пет години вие ще имате огромен проблем. Защото Русия ще воюва срещу вас, но вече в състава на армията ще сме ние.“

    Кличко:

    „За първи път от около 370 години Русия води голяма война без Украйна като свой човешки, военен и индустриален гръбнак.

    И изведнъж се вижда нещо важно: голяма част от „руската мощ“ всъщност винаги е била мощта на поробени, погълнати или използвани народи.

    Днес Украйна не е в руската армия. Украйна е пред нея. Затова империята скърца.“

    Урокът, който Европа научи след Хитлер:

    Агресорът никога не спира сам. Агресор се спира със сила. Преди да е станало твърде късно.

    Коментиран от #84

    09:21 30.06.2026

  • 78 асенчо

    3 3 Отговор
    Шмъркистан

    09:22 30.06.2026

  • 79 Лиз ач евроатлантик

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "стоян георгиев":

    ха ха ха хааа,страхотна смешка!Сам ли се сети или българина ти я подсказа?

    Коментиран от #103

    09:23 30.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 реалноста а не пропаганда

    3 5 Отговор
    Зела щъка из 20тита фашистки държавици а останалите 280 са с Путин.

    09:24 30.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 колибри

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "Раковски":

    И тъщата от Черкаси завтаря подобни пропагандни рефрени, но съучениците ми от Киев плюят Азов.

    09:25 30.06.2026

  • 85 Е па

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "ВСИЧКО КОЕНО Е НАПИСАЛ КОЛЕГАТА":

    ти сам си пишеш и си отговоряш.😅, 😅

    09:25 30.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Докато Европа

    4 4 Отговор
    е единна и решителна с Украйна, Путлер няма да спечели!

    Дори такива като Орбан, Фицо и Радев няма да попречат!

    09:27 30.06.2026

  • 89 Апел към Брендо!

    5 3 Отговор
    Молим ти се ,братко...доставяй на Зелко,по-качествена дрога,че взе хептен да ръси фантасмагории и глупости...🙄🫢!

    09:27 30.06.2026

  • 90 Холивуд срещу руски Боливуд

    2 5 Отговор
    Екшън звезда срещу геополитически олигoфрен: Защо Холивуд губи от Кремъл в категория „Комедия“
    Ако международната политика беше киносалон, разпределението на жанровете щеше да е брутално ясно.
    Володимир Зеленски играе в „Най-добрият сред най-добрите“ – класически, чистокръвен екшън. Човекът буквално влезе в ролята на живота си: стои на фронтовата линия, държи в шах една уж „втора армия в света“ и върти на малкия си пръст целия Западен свят, докато онези му пишат чекове за милиарди в зелено. Той е топ боецът, който отказва да падне, прави дипломатически шпагати в движение и показва какво означава да имаш характер от стомана, когато всички ти предричаха три дни живот.
    И срещу този абсолютен Алфа-професионалист се изправя Владимир Путин, който твърдо играе двете роли едновременно в „От глупав по-глупав“. Да започнеш война, за да спреш НАТО, а в резултат да получиш НАТО на границата си, плюс Финландия и Швеция като бонус – това е стратегически гений на нивото на Хари и Лойд! Путин е онзи тип, който се засилва да разбие вратата с глава, пада в несвяст, а после гордо обявява пред камерите, че „всичко върви строго по план“. Да пратиш „космическите си сили“ да воюват с Т-55 от времето на Сталин и да зависиш от благоволението на Ким Чен Ун за боеприпаси не е геополитика – това е чиста проба комедия от грешки.
    Резултатът на екрана е ясен: единият събира овации на световната сцена като абсолютен шампион, а другият просто е заклещил глава в оградата на историята и

    Коментиран от #100

    09:29 30.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Мъдрецът

    4 4 Отговор
    15 пъти!!! Значи Русия няма здрав разум, ама тя май и болен няма!

    09:31 30.06.2026

  • 96 Шафьоро

    3 5 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    09:32 30.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 шаа

    3 1 Отговор
    ако искате да видите мисирки-ибрикчийки, четете тук материалите за конфликта с укрофашистите

    09:33 30.06.2026

  • 99 Фактите опровергават Путлер:

    3 4 Отговор
    Общата площ на Украйна е около 603 628 кв. км.
    Според последните данни от Института за изследване на войната (ISW) и международни източници, руската окупация обхваща около 18% до 20% от цялата страна (приблизително 110 000 – 120 000 кв. км).
    Региони под окупация: Кримският полуостров, почти цялата Луганска област, по-голямата част от Донецка и Запорожка области, както и части от Херсонска и Харковска области.
    Темпът на руското настъпление се забави значително в сравнение с първите месеци на войната през 2022 г., когато за кратко Русия държеше над 25% от страната преди украинските контраофанзиви.
    Данните от военни анализатори като DeepState показват, че за дълги периоди от време (включително през цялата 2025 г.) Русия успява да завземе по-малко от 1% от общата територия на Украйна.
    Фронтовата линия остава сравнително статична, превърната във война на изтощение. Руските сили постигат само частични, тактически успехи в Източна Украйна на цена на много сериозни човешки и материални загуби.

    Коментиран от #115

    09:34 30.06.2026

  • 100 Холивуд срещу руски Боливуд

    1 4 Отговор

    До коментар #90 от "Холивуд срещу руски Боливуд":

    Резултатът на екрана е ясен: единият събира овации на световната сцена като абсолютен шампион, а другият просто е заклещил глава в оградата на историята и го налагат с кривата лопата по темето.

    09:35 30.06.2026

  • 101 Даже и сам

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "Който":

    не си вярваш на тези неадекватности. Сега е 21 век. СССР не съществува. Могучая е мит. Путин е международен престъпник. Ние сме в ЕС. България е част от НАТО. Войната е е на Зеленски, а на Путин.Обикнвение руснаци са в неведение относно мераците на Кремъл. Путин си изб опозицията и жертва се ите си за им по ските цели на шепа си олигарси.
    Путинските поддръжници в България са нацисти с носталгия по соца, който се оказа илюзорен балон. Нещастни са, защото живеят в мечти по миналото, а не по бъдещето, саботират си държавата и все хленчат за нещо.
    Всичко друго са фейкове.

    09:36 30.06.2026

  • 102 лекувай се

    6 2 Отговор

    До коментар #76 от "Бензиностанцията стана без бензин 😂":

    Не прекалявай с нова бтв и бнт ..Влошаваш се..Всичко е нормално и цените са си същите.Имаше за ден липси поради масово зареждане до горе от създадена паника от укромедиите.

    Коментиран от #109, #114, #121

    09:36 30.06.2026

  • 103 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #79 от "Лиз ач евроатлантик":

    Да съсипеш страна с огромен суровинен пазар без никаква причина не е лесна работа.в момента в русия земеделската продукция отива на х..й!липсата на гориво ще се отрази много интересно зимата.за съжаление на путин всичко това той го постигна без да се налага. .

    Коментиран от #106

    09:36 30.06.2026

  • 104 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ

    3 5 Отговор
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството! 24. 02. 22
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    ПОЛТАРА ДНЯ!
    2 ДНЯ, та това е една Украйна, Господи!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!
    Това не е война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг!
    Шеги, пиячка и закачки у фашистката кремля ТВ,..
    Абе... движуха
    Хихихихихи

    09:37 30.06.2026

  • 105 Путлер няма избор

    3 6 Отговор
    трябва да води война, въпреки че е заседнал в Донбас, инак ще го свалят, както всеки руски вожд преди него, независимо дали цар, генерален секретар или президент.
    А свалят ли вожда, той се превръща в обект за отмъщение от новите управници.
    Путлер знае това много добре и си натиска парцалите да води война.

    09:38 30.06.2026

  • 106 Путин върна СССР. Ура! Ура! Ура!

    3 5 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    Ще има пак масово човекоядство в русийката.

    Коментиран от #126

    09:39 30.06.2026

  • 107 Ердоган

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "ЗЕЛЕНСКИ ДА НЕ СЕ НАПРЯГА":

    За момента част от Русия е дебензинирана, ще бъде цялата

    09:40 30.06.2026

  • 108 АБВ

    5 1 Отговор

    До коментар #91 от "Не само това-":

    "благодарение на българи и украинци на Шипка Сюлейман не можа да се съедини с Осман при Плевен , инак войната на руския цар на Балканите отиваше в киреча!"

    Украинци на Шипка не е имало, нито пък Украйна. Такива думи се появяват чак през 20 век.
    А не е лошо да научиш, че армията на Сюлейман паша е прехвърлена в Южна Тракия от територията на днешна Албания и Черна гора от английския кралски флот. Това е основният "принос" на Англия за нашето Освобождение. Това е исторически факт, който се премълчава умишлено, но не може да бъде заличен от историята ни.
    Другият им "принос" е заплахата на този флот към руските войски да не превземат Истанбул.
    За дейността на английският агент полковник Синклер в Родопите срещу руските войски също се мълчи усилено.
    Аре !

    Коментиран от #120

    09:40 30.06.2026

  • 109 Ха-ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #102 от "лекувай се":

    У целта монгольяк П едерация НЕМА бензин. А Крим.. УЙДЕ напълно, и ..ЛЕБ.. нема
    Ха-ха-ха

    09:41 30.06.2026

  • 110 жоро

    5 1 Отговор
    това е последен смях преди предсмъртното хъркане!

    Коментиран от #112

    09:41 30.06.2026

  • 111 Всъщност нищо не каза

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "1234":

    Само сподели мечтите си

    09:42 30.06.2026

  • 112 Не гледай в огледалото

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "жоро":

    В нета си.

    09:43 30.06.2026

  • 113 Ристе кьоравото

    2 3 Отговор
    Я не разбрах саде, Киев, Харков, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, Херсон, Одеса,... монголски ли са н авсе гда?

    09:44 30.06.2026

  • 114 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #102 от "лекувай се":

    Гледайте клиповете в Ютюб на Борис Ардев, или както там му е името. Човекът публикува с доказателства за място и време каква е ситуацията в Москва с горивата.
    Мисирките да не гледат, че ще им се пукнат жлъчките от злоба.

    Коментиран от #117

    09:44 30.06.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Лъжите на москалската пропаганда

    3 0 Отговор
    лъснаха вчера, когато гордо обявиха превземането на село Ню Йорк, с руското знаме в центъра и т,н, пропагандни клишета.
    Откривал се бил пътя към Торецк?! Торецкото направление е спомагателно на Покровското. Ура, дригари, пробихме фронта в Донбас!

    Само дето обявиха същото още през ...2024 година, буквално със същия патос тогава! И със същата снимка със знамето в центъра! И със същия телешки възторг на родните копейки! Мухахаха!

    Да, ама някои от нас помним и взехме , че намерихме тогавашните пропагандни партенки и ги публикувахме - буквално същите!

    Някой махмурлия в ТАСС вчера обърка пропагандата!

    09:46 30.06.2026

  • 117 Защо да гледаме кремълски инсинуации?

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "АБВ":

    Фейкът не е предназначен за нас, а за вдигане духа на руските зомбита.

    Коментиран от #124

    09:47 30.06.2026

  • 118 Хи хи

    0 2 Отговор
    маленкия зеля все бърза, първо беше Кийййф за 3 дня, сега Донбас 15 пъти. Споко бе зеля, никой за никъде не бърза !!

    Коментиран от #122

    09:47 30.06.2026

  • 119 Санде Глухия

    2 0 Отговор
    Оно сите деца знаат кой е У йло пе ДАЛО, как.. хЕРОЙСКИ Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ и за...13 годишниот...3 дневен БЛИЦКРИГ на Педофило
    Ееееедехееее
    Абе... У бавец
    Ееееедехееее

    09:47 30.06.2026

  • 120 Ти ще кажеш,

    1 2 Отговор

    До коментар #108 от "АБВ":

    че е нямало украинци в Царска Русия!

    Украинци е имало преди руснаците!

    Все едно и българи не е имало в Османския султанат.
    Българи е имало преди османците.

    Коментиран от #123

    09:48 30.06.2026

  • 121 Явно ти прекаляваш,

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "лекувай се":

    щом знаеш какво дават по тях. Продължавай да ни информираш, за да не губим време.

    09:50 30.06.2026

  • 122 Дека а бръзат

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Хи хи":

    32 000 монголья Фира секи месец!
    Сеги пеДо-фило мобилизира оше 450 000 пиздоглази за... ЧЕРНОЗЕМ
    Хихихихихи

    09:50 30.06.2026

  • 123 Не се връзвай на този копей

    2 1 Отговор

    До коментар #120 от "Ти ще кажеш,":

    Нали виждаш, че човекът не е в час и не е в ред. Чува гласове явно.

    09:51 30.06.2026

  • 124 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #117 от "Защо да гледаме кремълски инсинуации?":

    "Защо да гледаме кремълски инсинуации?

    До коментар 114 от "АБВ":

    Фейкът не е предназначен за нас, а за вдигане духа на руските зомбита."

    Чети Факти, радвай се и бъди щастлив !
    Аре, бегай !

    09:52 30.06.2026

  • 125 2766

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Zахарова":

    Не съм ти брат !

    09:52 30.06.2026

  • 126 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Путин върна СССР. Ура! Ура! Ура!":

    В тази огромна страна транспорта е най важен за оцеляване на икономиката.путин сам си предизвика липсата на такъв.сега реват колко са прецакани как не ги обичаш запада...абе пълни глупости .

    09:52 30.06.2026

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