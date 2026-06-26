Нов дипломатически взрив по оста Скопие–София: Изтекла секретна нота за семейна почивка на Мицкоски разпали скандала

Отношенията между Република Северна Македония (РСМ) и България достигнаха нова критична точка.

Този път в епицентъра на дипломатическия сблъсък не са историческите спорове или европейската интеграция, а изтичането на поверителна дипломатическа информация в социалните мрежи. Новият скандал предизвика остри декларации от премиера Християн Мицкоски и външния министър Тимчо Муцунски, които насочиха обвиненията директно към българските институции.

Снимка в социалните мрежи взриви дипломацията

Фитилът на конфликта бе запален, след като в публичното пространство се появи снимка на официална нота, изпратена от македонското посолство в София до българското Министерство на външните работи (МВнР). С документа Скопие официално е поискало от българските власти да осигурят транспортен коридор, полицейски ескорт и специални мерки за сигурност за съпругата и малолетния син на премиера Мицкоски, които са пътували на почивка в зимния курорт Пампорово.

Защо Скопие реагира с ярост?

Македонското държавно ръководство реагира остро, определяйки инцидента като сериозен пробив в сигурността. Основните мотиви за недоволството на Мицкоски и Муцунски се коренят в следните точки:

Заплаха за сигурността на непълнолетно лице: Документът съдържа изключително чувствителни лични данни. В него детайлно са описани точните часове на преминаване на държавната граница, регистрационните номера на автомобилите, имената на бодигардовете от службата за сигурност, както и марката и серийните номера на носеното от тях оръжие.

Документът съдържа изключително чувствителни лични данни. В него детайлно са описани точните часове на преминаване на държавната граница, регистрационните номера на автомобилите, имената на бодигардовете от службата за сигурност, както и марката и серийните номера на носеното от тях оръжие. Липса на официално извинение: Външният министър Тимчо Муцунски изрази „ужасно разочарование“ от реакцията на София. Българското МВнР категорично отрече да има общо с разпространението на документа, но Скопие настоява за официално извинение и незабавно разследване.

Външният министър Тимчо Муцунски изрази „ужасно разочарование“ от реакцията на София. Българското МВнР категорично отрече да има общо с разпространението на документа, но Скопие настоява за официално извинение и незабавно разследване. Обвинения в „радикализация“: Премиерът Християн Мицкоски отиде още по-далеч, като нарече изтичането на информацията умишлен акт и „драстична радикализация“ на двустранните отношения от българска страна. Според него това е целенасочен опит за блокиране на всякакъв шанс за нормализиране на диалога.

Ескалация на фона на вече замразени отношения

Новият скандал се развива в момент, в който отношенията между двете съседки вече бяха максимално обтегнати. Само седмица преди случая с нотата, в Скопие бяха запалени автомобили, собственост на българското посолство, което София прие като провокация.

На заден план остава и голямата политическа пропаст — категоричният отказ на правителството на Мицкоски да изпълни „френското предложение“ и да впише българите в Конституцията на РСМ, което е задължително условие за започване на същинските преговори за членство на страната в Европейския съюз. Вместо диалог, настоящата ситуация изглежда окончателно циментира дипломатическата криза между София и Скопие.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в интервю за МРТ 1 заяви, цитиран от БТА, че е бил изненадан, защото е "необичайна практика да бъдат публикувани дипломатически ноти" и "не разбира какво те искат да кажат с обявяването на дипломатическа нота", определяйки случилото се като "дипломатически скандал".



"Може да ме мразите, колкото искате и да не искате да седнете, и да разговаряте с мен, и да не криете омразата, и гнева си към мен, а може би, през мен и на моето семейство може да искате да навредите, което не е добре, но има критерии и кодекс на отношенията. Не може така да се отнасяте. Това са конвенции, това са международни правила... Факт е, че те (българите) не ги уважават. Имат ратифицирана Конвенция за човешките права, но не уважават присъдите на съда (Европейския съд за правата на човека в Страсбург), но това е. Аз само разпознавам знаците. Когато имате такива знаци, на въпрос дали очаквам подобряване (на отношенията между България и Северна Македония), да се подобрят отношенията, това е невъзможно. Но това е провокирано от другата страна. Ние продължаваме да сме на разположение да разговаряме, да търсим решение (на проблемите)", заяви Мицкоски, който над два часа отговаря на въпроси, по повод втората година от управлението на правителството си.



В отговор на въпрос от БТА по темата, от българското Министерство на външните работи (МВнР) посочиха, че "МВнР не е разпространявало дипломатическа нота или друга официална кореспонденция, свързана с посещението в България на членове на семейството на официален представител на друга държава".



Информацията, която през последните дни се разпространява в публичното пространство, се отнася до вербална нота от 6 януари 2026 г. и засяга отдавна отминали събития, обясниха от МВнР. Към настоящия момент тази информация не може да бъде възприемана като основание за заключения, че съществува непосредствена опасност за сигурността на граждани на България или на друга държава", уточниха от българското външно министерство, добавяйки, че институцията "отдава изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и спазва стриктно установените международни правила и практики в тази област".



В интервю за ТВ Канал 5 министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че отговорът не съдържа "ясно отричане", че документът е изтекъл от българското Министерство на външните работи".



"Отговорът по същество беше, че се е случило отдавна. Дори не беше ясно отричане", заяви Муцунски, който добави, че "най-малкото", което е очаквал, е "осъждане на публикуването на дипломатическата нота" и отново като направи паралел с реакцията на Скопие, по повод палежа на българските дипломатически автомобили в началото на миналата седмица, пред посолството на България в Скопие.



"Очаквах осъждане, да се кажа, че нещо е сгрешено, както ние осъдихме действия на наша територия. Вместо да кажем, че някой друг го е направил, ние казахме, че се е случило нещо, което не е трябвало да се случи, осъдихме деянието и институциите реагираха незабавно. Така се държи една отговорна държава, това е цивилизационна ценност, защото който работи може да направи грешка, но трябва да има капацитета да се извини“, заяви Муцунски.



По думите му в публичното пространство са били споделени данни за съпругата на премиер на държава членка на НАТО и за непълнолетно лице, както и данни по въпроси, свързани с протоколите за сигурност на защитени лица, което "не е малка грешка, а по-скоро сериозен пропуск в културата на сигурност на Министерството на външните работи на държава членка на НАТО" и както инцидентът със запалените български дипломатически автомобили е проблем със сигурността, такъв проблем са и "маршрутите за движението и протоколите за сигурност на семейството на премиера".



По повод мотива на заподозрения за палежа на двете превозни средства на българското посолство в Скопие, Муцунски заяви, че МВР и Агенцията за национална сигурност в Северна Македония водят "щателно разследване" и то ще покаже дали случилото се е "неорганизирано действие на един човек или на заден план има нещо друго".