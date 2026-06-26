Върховният съд на САЩ излезе с ключово решение в полза на Доналд Тръмп за миграцията

Върховният съд на САЩ нанесе съкрушителен удар по проимиграционните организации, като отсъди в полза на администрацията на Доналд Тръмп по две от най-знаковите дела за сигурността на границите през тази година, предаде scotusblog.com. С решението си консервативното мнозинство от съдии даде зелена светлина на Белия дом да приложи крайно рестриктивни мерки за експулсиране.
Какви са последиците от решението?
- Край на защитения статут: Съдът разреши на правителството официално да прекрати хуманитарната защита срещу депортиране за потенциално милиони чужди граждани, намиращи се в САЩ, предимно тези от засегнати от конфликти страни като Хаити и Сирия.
- Бързи депортации по границата: Второто решение на съдиите засяга търсещите убежище. То позволява на граничните патрули да отхвърлят молби и да връщат мигранти директно на южната граница с Мексико, без да преминават през дълги съдебни процедури за обжалване.
- Политически отзвук: Решението бе посрещнато с бурни овации от републиканците, но предизвика остри критики от страна на правозащитници и демократи, които обвиниха съда в прокарване на радикална и дискриминационна икономическа и социална линия.
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