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Върховният съд на САЩ излезе с ключово решение в полза на Доналд Тръмп за миграцията

Върховният съд на САЩ излезе с ключово решение в полза на Доналд Тръмп за миграцията

26 Юни, 2026 04:40, обновена 26 Юни, 2026 04:44 342 0

  • сащ-
  • върховен съд-
  • миграция

Магистратите позволиха на администрацията във Вашингтон да прекрати защитата срещу депортация за милиони чужденци

Върховният съд на САЩ излезе с ключово решение в полза на Доналд Тръмп за миграцията - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният съд на САЩ нанесе съкрушителен удар по проимиграционните организации, като отсъди в полза на администрацията на Доналд Тръмп по две от най-знаковите дела за сигурността на границите през тази година, предаде scotusblog.com. С решението си консервативното мнозинство от съдии даде зелена светлина на Белия дом да приложи крайно рестриктивни мерки за експулсиране.

Какви са последиците от решението?

  • Край на защитения статут: Съдът разреши на правителството официално да прекрати хуманитарната защита срещу депортиране за потенциално милиони чужди граждани, намиращи се в САЩ, предимно тези от засегнати от конфликти страни като Хаити и Сирия.
  • Бързи депортации по границата: Второто решение на съдиите засяга търсещите убежище. То позволява на граничните патрули да отхвърлят молби и да връщат мигранти директно на южната граница с Мексико, без да преминават през дълги съдебни процедури за обжалване.
  • Политически отзвук: Решението бе посрещнато с бурни овации от републиканците, но предизвика остри критики от страна на правозащитници и демократи, които обвиниха съда в прокарване на радикална и дискриминационна икономическа и социална линия.


САЩ
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