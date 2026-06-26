Световният дневен ред днес: Енергетика и сигурност

Енергийната сигурност на Европа под лупа в Брюксел
Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз се събират днес на извънредно заседание в Брюксел. Основната цел е постигането на консенсус по стратегическия европейски пакет за енергийните мрежи (European grids package).
Дискусиите ще се фокусират върху ускоряването на декарбонизацията до 2030 г. и мерките за защита на инфраструктурата. Министрите ще направят и спешен анализ на рисковете за енергийните доставки, породени от продължаващото напрежение в Близкия изток.
ООН с мащабни инициативи срещу глобалните заплахи
В централата на ООН в Ню Йорк днес се дава старт на Четвъртата седмица за борба с тероризма. Международният форум, който ще продължи до 2 юли, събира делегати от цял свят с цел актуализиране на Глобалната стратегия за противодействие на радикалния екстремизъм.
Паралелно с това днес приключват ключовите дебати от Седмицата на ООН за изграждане на мира, посветени на превенцията на регионални конфликти. На 26 юни световната организация отбелязва и Световния ден за борба с наркоманиите и Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания с апел за по-строг контрол над незаконния трафик.
Нова ера в отношенията между Испания и Мексико
В дипломатическия сектор акцентът пада върху официалната среща между испанския крал Фелипе VI и новоизбрания президент на Мексико Клаудия Шейнбаум. Очаква се разговорите да рестартират двустранното сътрудничество и да поставят началото на нови съвместни икономически и търговски споразумения между Европа и Латинска Америка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Знаеш ли
06:33 26.06.2026
2 оня с коня
значи нищо не зависи от тая сган събрала се да хапне и да пийне
06:35 26.06.2026
3 запомнете
06:36 26.06.2026
4 вещици и вещомани на снимката
щото като гледам всяка държава си има представител а тая вещица не разбирам къде и коя и е дуржавата?
06:38 26.06.2026
5 Тагаенко
06:39 26.06.2026
6 пак ще вдигат данъците ви
то да са само тия от снимката, че и всички търтей на високи заплати
06:42 26.06.2026
7 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #9
06:45 26.06.2026
8 Ами
06:50 26.06.2026
9 Мурка
До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":куче -КАСИЧКА зарче - КАСИЧКА шлем- КАСИЧКА----------ИМАМЕ И МОДЕРНИ СЕДЛАРОВ от ОПАСЕН ЧАР
06:56 26.06.2026
10 ЗНАЙТЕ ЕВРОПЕЙЦИ
07:05 26.06.2026
11 Вместо да произжеждат ракети за Зеленски
07:09 26.06.2026
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