Световният дневен ред днес: Енергетика и сигурност

Енергийната сигурност на Европа под лупа в Брюксел

Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз се събират днес на извънредно заседание в Брюксел. Основната цел е постигането на консенсус по стратегическия европейски пакет за енергийните мрежи (European grids package).

Дискусиите ще се фокусират върху ускоряването на декарбонизацията до 2030 г. и мерките за защита на инфраструктурата. Министрите ще направят и спешен анализ на рисковете за енергийните доставки, породени от продължаващото напрежение в Близкия изток.

ООН с мащабни инициативи срещу глобалните заплахи

В централата на ООН в Ню Йорк днес се дава старт на Четвъртата седмица за борба с тероризма. Международният форум, който ще продължи до 2 юли, събира делегати от цял свят с цел актуализиране на Глобалната стратегия за противодействие на радикалния екстремизъм.

Паралелно с това днес приключват ключовите дебати от Седмицата на ООН за изграждане на мира, посветени на превенцията на регионални конфликти. На 26 юни световната организация отбелязва и Световния ден за борба с наркоманиите и Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания с апел за по-строг контрол над незаконния трафик.

Нова ера в отношенията между Испания и Мексико

В дипломатическия сектор акцентът пада върху официалната среща между испанския крал Фелипе VI и новоизбрания президент на Мексико Клаудия Шейнбаум. Очаква се разговорите да рестартират двустранното сътрудничество и да поставят началото на нови съвместни икономически и търговски споразумения между Европа и Латинска Америка.