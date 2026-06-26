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Световният дневен ред днес: Енергетика и сигурност

Световният дневен ред днес: Енергетика и сигурност

26 Юни, 2026 06:23, обновена 26 Юни, 2026 06:28 451 13

  • енергетика-
  • сигурност-
  • оон

Глобалната политика, енергийната стабилност и международната сигурност са в центъра на вниманието на световната общност. Серия от срещи на най-високо равнище в Брюксел и Ню Йорк ще определят геополитическите ходове за следващите месеци

Световният дневен ред днес: Енергетика и сигурност - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Енергийната сигурност на Европа под лупа в Брюксел

Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз се събират днес на извънредно заседание в Брюксел. Основната цел е постигането на консенсус по стратегическия европейски пакет за енергийните мрежи (European grids package).

Дискусиите ще се фокусират върху ускоряването на декарбонизацията до 2030 г. и мерките за защита на инфраструктурата. Министрите ще направят и спешен анализ на рисковете за енергийните доставки, породени от продължаващото напрежение в Близкия изток.

ООН с мащабни инициативи срещу глобалните заплахи

В централата на ООН в Ню Йорк днес се дава старт на Четвъртата седмица за борба с тероризма. Международният форум, който ще продължи до 2 юли, събира делегати от цял свят с цел актуализиране на Глобалната стратегия за противодействие на радикалния екстремизъм.

Паралелно с това днес приключват ключовите дебати от Седмицата на ООН за изграждане на мира, посветени на превенцията на регионални конфликти. На 26 юни световната организация отбелязва и Световния ден за борба с наркоманиите и Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания с апел за по-строг контрол над незаконния трафик.

Нова ера в отношенията между Испания и Мексико

В дипломатическия сектор акцентът пада върху официалната среща между испанския крал Фелипе VI и новоизбрания президент на Мексико Клаудия Шейнбаум. Очаква се разговорите да рестартират двустранното сътрудничество и да поставят началото на нови съвместни икономически и търговски споразумения между Европа и Латинска Америка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знаеш ли

    2 0 Отговор
    какво е енергетика и сигурност? Да има кой да ти донесе една туба с ток да сипеш като ти падне батерията на теслата

    06:33 26.06.2026

  • 2 оня с коня

    3 0 Отговор
    зеленски пак е надушил че има безплатен обяд и веднага на първа линия се снима , джуджето никога не е на втора линия винаги най отпред

    значи нищо не зависи от тая сган събрала се да хапне и да пийне

    06:35 26.06.2026

  • 3 запомнете

    3 0 Отговор
    европа ще се оправи когато тези от снимката ги изкарат на стадиона и бъдат разстрееляни

    06:36 26.06.2026

  • 4 вещици и вещомани на снимката

    1 0 Отговор
    абе оная вещицата със червеното костюмче коя държава представлява?

    щото като гледам всяка държава си има представител а тая вещица не разбирам къде и коя и е дуржавата?

    06:38 26.06.2026

  • 5 Тагаенко

    3 0 Отговор
    Необходимо е СПЕШНО да се спрат всички заплати в България и парите да отиват в Украйна. Българският народ е длъжен да помага

    06:39 26.06.2026

  • 6 пак ще вдигат данъците ви

    4 0 Отговор
    колко търтея изхранва работещия човек?

    то да са само тия от снимката, че и всички търтей на високи заплати

    06:42 26.06.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    1 3 Отговор
    Нека не се заблуждаваме, от ПЕТ години дневния ред е един !!! Подкрепа за Украйна, дрононе, бомби, ракети по главите руски клети. Бомби на всеки километър и така до края на Русия ☝️😄

    Коментиран от #9

    06:45 26.06.2026

  • 8 Ами

    1 0 Отговор
    Ще решават на коя дата да е гейпарада и сигурността за заряд на батериите за вибраторите им.

    06:50 26.06.2026

  • 9 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    куче -КАСИЧКА зарче - КАСИЧКА шлем- КАСИЧКА----------ИМАМЕ И МОДЕРНИ СЕДЛАРОВ от ОПАСЕН ЧАР

    06:56 26.06.2026

  • 10 ЗНАЙТЕ ЕВРОПЕЙЦИ

    2 0 Отговор
    ........БАВНО И ПОЛЕКА,....ДЪНОТО НИ ЧЕКА...........!

    07:05 26.06.2026

  • 11 Вместо да произжеждат ракети за Зеленски

    0 0 Отговор
    да почнат да произвеждат кюмбета! Че след тези жеги в Европа, зимата ще е страшна!

    07:09 26.06.2026

  • 12 ЕВРОПЕЙСКИТЕ НЕМОЖАЧИ

    0 0 Отговор
    Пак са се събрали на ядене и пиене за наша сметка.

    07:10 26.06.2026

  • 13 УРСУЛА Е ЛИЧНО ОТГОВОРНА

    0 0 Отговор
    За проблемите на Европа. Тя разби енергетиката и автоиндустрията със зелената сделка, а сигурността с участието във войната на Зеленски.

    07:12 26.06.2026