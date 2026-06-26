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Над 2 милиона души са евакуирани в Япония заради тропическата буря „Мекхала“

Над 2 милиона души са евакуирани в Япония заради тропическата буря „Мекхала“

26 Юни, 2026 09:54, обновена 26 Юни, 2026 09:54 472 5

  • япония-
  • буря-
  • евакуация

Властите предупреждават за наводнения и свлачища, отменени са стотици полети и са прекъснати железопътни връзки в засегнатите райони.

Над 2 милиона души са евакуирани в Япония заради тропическата буря „Мекхала“ - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японските власти разпоредиха евакуацията на над 2,2 милиона души и издадоха предупреждения за наводнения и свлачища заради приближаващата тропическа буря „Мекхала“, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Бурята, която се очаква да засегне островите Рюкю в южната част на Япония, премина край Тайван, където предизвика проливни дъждове и сериозни наводнения. Въпреки че към момента е с интензитет на тропическа буря, японските власти предупреждават, че тя носи опасност от екстремни валежи, силни ветрове и повишен риск от природни бедствия.

Проливните дъждове вече засегнаха райони в Южна и Западна Япония. Метеоролозите предупреждават за опасност от свлачища, преливане на реки и внезапни наводнения, поради което на милиони жители е препоръчано или разпоредено да се евакуират.

Заради лошото време транспортната инфраструктура също е сериозно засегната. Отменени са повече от 200 полета, десетки железопътни линии временно не функционират, а множество скоростни магистрали са затворени като превантивна мярка.

Японската метеорологична агенция съобщи, че интензивните валежи се дължат не само на приближаващата буря, но и на стационарен сезонен дъждовен фронт, който се захранва от топъл и влажен въздух. Най-силни валежи се очакват в западните части на страната.

Последиците от бурята се усещат и в Тайван. В град Тайнан тежки наводнения доведоха до затварянето на участък от главната железопътна линия, свързваща северната и южната част на острова. В окръг Хуалиен близо 200 жители на две населени места бяха евакуирани като предпазна мярка.

Японските власти призовават населението в рисковите райони да следи официалните предупреждения и да изпълнява разпорежданията за евакуация, тъй като се очаква неблагоприятните метеорологични условия да продължат.

Към момента няма информация за пострадали или засегнати български граждани вследствие на тропическата буря. При подобни природни бедствия Министерство на външните работи на България следи развитието на ситуацията чрез дипломатическите си представителства и при необходимост публикува препоръки към българските граждани, намиращи се в засегнатите райони.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 1 Отговор
    Дали може да приемем, че се забелязва някакво правило...?! Всяка година природата става все по екстремна и убива все повече хора...!!! Дали климатичните оръжия стават все по съвършени, или точно вие сте виновни, че ползвате дезодоранти...?!

    Коментиран от #2

    09:59 26.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Просто не е Природата над нас

    4 0 Отговор
    А някаква сила има дори над Природата. Не мога да кажа каква. По скоро лоша за обикновените хора и добра за богатите. Плутокрация.

    10:09 26.06.2026

  • 4 Как например по пътищата никога не

    3 0 Отговор
    Загиват богатите хора със супер скъпите уркаински регистрации.

    10:12 26.06.2026

  • 5 Кой им плаща

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ичке":

    На такива като тебе.

    10:14 26.06.2026

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