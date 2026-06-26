ООН: Производството на кокаин достигна рекордни нива, синтетичните наркотици все по-бързо заменят хероина

Световната незаконна търговия с наркотици продължава да се разраства, като производството на кокаин е достигнало рекордни нива, а увеличаващите се конфискации на метамфетамин показват трайно разширяване на производството му. Това се посочва в публикувания годишен Световен доклад за наркотиците на Служба на ООН по наркотиците и престъпността, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Според доклада през 2024 г. в света са произведени приблизително 4100 тона чист кокаин - количество, което е четири пъти по-голямо в сравнение с преди десет години. В същото време производството на метамфетамин продължава да нараства с около 13% годишно, съдейки по количествата, заловени от правоохранителните органи.

Изпълнителният директор на UNODC Моника Джума предупреди, че световният пазар на наркотици е изправен пред безпрецедентно увеличаване на новите психоактивни вещества, като част от тях са значително по-силни и по-опасни от вече познатите наркотици.

Докладът отчита, че след рязкото намаляване на производството на опиум в Афганистан през 2023 г., вследствие на забраната на талибаните за отглеждане на опиумен мак, предлагането и употребата на хероин продължават да намаляват.

Според експертите обаче освободената пазарна ниша все по-често се запълва от синтетични опиоиди. През 2024 г. е регистрирано значително увеличение на новите синтетични вещества, включително производни на фентанила и още по-мощните нитазени. По данни на UNODC именно тези вещества постепенно започват да заместват хероина, особено на европейския пазар.

Организацията отчита ръст на новите синтетични психоактивни опиоиди в повечето региони на света. Най-сериозно увеличение е регистрирано в Европа, Океания и Африка. В Северна Америка броят на идентифицираните нови синтетични опиоиди се е увеличил с около 10% през 2024 г. спрямо предходната година, докато в Европа ръстът надхвърля 80%, а в Океания достига 150%.

Докладът показва още, че търсенето и предлагането на кокаин продължават да растат. Учените отбелязват промяна и в модела на употреба - наркотикът все по-често се използва извън нощния живот и се превръща в част от ежедневието на част от потребителите. Едновременно с това чистотата на кокаина се повишава, а цените му намаляват.

Изследването отчита и увеличаване на употребата на крек кокаин сред социално уязвими групи, както и тенденция част от зависимите да преминават от хероин към крек кокаин. Данните за пациентите, които се лекуват от наркотична зависимост, показват, че употребата на крек кокаин в Западна и Централна Европа нараства устойчиво още от 2015 г.

България участва в общите политики на Европейския съюз за противодействие на незаконния трафик и разпространението на наркотични вещества.

Страната си сътрудничи с европейските и международните правоохранителни органи за ограничаване на организираната престъпност и следи нарастващата заплаха от синтетичните наркотици, които все по-често навлизат и на европейския пазар.

Докладът на ООН потвърждава тенденция, която поставя предизвикателства пред здравните системи и службите за сигурност в целия Европейски съюз, включително и в България.