Новини
Свят »
Белгия »
ООН: Производството на кокаин достигна рекордни нива, синтетичните наркотици все по-бързо заменят хероина

ООН: Производството на кокаин достигна рекордни нива, синтетичните наркотици все по-бързо заменят хероина

26 Юни, 2026 11:29, обновена 26 Юни, 2026 11:24 583 12

  • наркотици-
  • оон-
  • кокаин-
  • рекордни нива-
  • производство

Световният доклад за наркотиците отчита ръст в незаконното производство и трафика, като Европа е сред регионите с най-силно увеличение на новите синтетични опиоиди.

ООН: Производството на кокаин достигна рекордни нива, синтетичните наркотици все по-бързо заменят хероина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световната незаконна търговия с наркотици продължава да се разраства, като производството на кокаин е достигнало рекордни нива, а увеличаващите се конфискации на метамфетамин показват трайно разширяване на производството му. Това се посочва в публикувания годишен Световен доклад за наркотиците на Служба на ООН по наркотиците и престъпността, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Според доклада през 2024 г. в света са произведени приблизително 4100 тона чист кокаин - количество, което е четири пъти по-голямо в сравнение с преди десет години. В същото време производството на метамфетамин продължава да нараства с около 13% годишно, съдейки по количествата, заловени от правоохранителните органи.

Изпълнителният директор на UNODC Моника Джума предупреди, че световният пазар на наркотици е изправен пред безпрецедентно увеличаване на новите психоактивни вещества, като част от тях са значително по-силни и по-опасни от вече познатите наркотици.

Докладът отчита, че след рязкото намаляване на производството на опиум в Афганистан през 2023 г., вследствие на забраната на талибаните за отглеждане на опиумен мак, предлагането и употребата на хероин продължават да намаляват.

Според експертите обаче освободената пазарна ниша все по-често се запълва от синтетични опиоиди. През 2024 г. е регистрирано значително увеличение на новите синтетични вещества, включително производни на фентанила и още по-мощните нитазени. По данни на UNODC именно тези вещества постепенно започват да заместват хероина, особено на европейския пазар.

Организацията отчита ръст на новите синтетични психоактивни опиоиди в повечето региони на света. Най-сериозно увеличение е регистрирано в Европа, Океания и Африка. В Северна Америка броят на идентифицираните нови синтетични опиоиди се е увеличил с около 10% през 2024 г. спрямо предходната година, докато в Европа ръстът надхвърля 80%, а в Океания достига 150%.

Докладът показва още, че търсенето и предлагането на кокаин продължават да растат. Учените отбелязват промяна и в модела на употреба - наркотикът все по-често се използва извън нощния живот и се превръща в част от ежедневието на част от потребителите. Едновременно с това чистотата на кокаина се повишава, а цените му намаляват.

Изследването отчита и увеличаване на употребата на крек кокаин сред социално уязвими групи, както и тенденция част от зависимите да преминават от хероин към крек кокаин. Данните за пациентите, които се лекуват от наркотична зависимост, показват, че употребата на крек кокаин в Западна и Централна Европа нараства устойчиво още от 2015 г.

България участва в общите политики на Европейския съюз за противодействие на незаконния трафик и разпространението на наркотични вещества.

Страната си сътрудничи с европейските и международните правоохранителни органи за ограничаване на организираната престъпност и следи нарастващата заплаха от синтетичните наркотици, които все по-често навлизат и на европейския пазар.

Докладът на ООН потвърждава тенденция, която поставя предизвикателства пред здравните системи и службите за сигурност в целия Европейски съюз, включително и в България.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Братът на Рая Назарян е шеф на банда дилъри на фентанил във Варна.

    11:28 26.06.2026

  • 2 Сталин

    8 0 Отговор
    Благодарение на световните наркотрафиканти ЦРУ Мосад МИ6

    Коментиран от #3

    11:30 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДЕА:

    6 0 Отговор
    Има ли пазар, ще има и стока, бате!🫪

    11:43 26.06.2026

  • 5 Много интересно

    5 2 Отговор
    Откакто сащ напуснаха Афганистан, производството на опиум е намаляло. А откакто Урсула и компания са в ЕС, употребата на кокаин станало ежедневие.. Също много интересно, в САЩ ръстът на нови вещества е малък (10%) но пък в Европа (80%),откъде ли ги вкарват тия нови гадости? Мнооого интересно

    11:45 26.06.2026

  • 6 Kaлпазанин

    3 3 Отговор
    Да очакваме тогава промоции и в кошници с грижи от шорош ,дано сложат о някой банан безплатно ,либерастията до това води да ни е честито и да не ревем че станахме всички джендури

    11:51 26.06.2026

  • 7 А аз

    6 0 Отговор
    се чудех как е възможно всеки втори в парламента да е надрусан

    11:55 26.06.2026

  • 8 665

    5 0 Отговор
    Който може смърче бело, а кой не може е на кристали !

    12:09 26.06.2026

  • 9 Сила

    3 0 Отговор
    Добре , че беше дон Пабло да отвори очите на хората да престанат да се друсат с хероин ....и да умират от него !!!

    12:34 26.06.2026

  • 10 Браво

    2 0 Отговор
    ООН достига нови върхове.Може да не спира войни и конфликти,но следи успехите на наркомафията и радостно ни уведомява .

    12:44 26.06.2026

  • 11 Зелен бункерен rнom

    1 0 Отговор
    Това може само да ме радва, eвporeювете редовно снабдяват моите 00cpaинци с кристали и чували!

    12:50 26.06.2026

  • 12 укра без крак

    1 0 Отговор
    Кога ще ни пуснат тока?
    Слава на тъмна WCpaйна!

    12:52 26.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания