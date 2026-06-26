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Беларус: Възраждането на фашистката идеология в Европа буди сериозна тревога

Беларус: Възраждането на фашистката идеология в Европа буди сериозна тревога

26 Юни, 2026 12:48 1 135 72

  • беларус-
  • фашизъм-
  • идеология-
  • европа-
  • тревога

Министърът на отбраната Виктор Хренин заяви, че съвременният нацизъм се адаптира към новите реалности и обвини някои европейски държави в пренаписване на историята.

Беларус: Възраждането на фашистката идеология в Европа буди сериозна тревога - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Възраждането на фашистката идеология в европейските страни е повод за дълбока тревога. Това заяви министърът на отбраната на Беларус Виктор Хренин пред журналисти в кулоарите на IV Международен антифашистки конгрес, цитиран от агенция ТАСС, предава Фокус.

Хренин подчерта, че победата над фашизма през 1945 г. е безспорен исторически факт, който според него не подлежи на преразглеждане. В същото време той изрази мнение, че идеологията на фашизма не е била окончателно победена и днес се проявява в нови форми.

По думите му съвременният нацизъм се е адаптирал към настоящите условия, като първоначално се е прикривал зад идеи за демокрация и човешки права, а днес вече открито намира място в държавните системи на някои страни.

Беларуският министър заяви още, че в държави, съседни на Беларус, се разрушават паметници, посветени на съветските войници, организират се шествия в чест на личности, определяни от него като нацистки сътрудници, и се правят опити за пренаписване на историята на Втората световна война.

Според Хренин именно забравата и изопачаването на историческите събития създават условия за възраждане на подобни идеологии. Той посочи, че това прави провеждането на Международния антифашистки конгрес особено актуално.

Министърът отбеляза, че форумът е предизвикал интерес сред представители на около 40 държави, включително Германия, Франция, Австрия, САЩ, Италия и Обединеното кралство. По думите му основната цел на конгреса е да се съхрани паметта за победата над нацизма и да се противопостави на опитите за пренаписване на историята.

В заключение Хренин заяви, че „войната за паметта“ продължава и призова държавите да се обединят срещу всякакви прояви на нацизъм и фашизъм, за да не се допусне повторение на трагедиите от миналото.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Zaxaрова

    20 17 Отговор
    Aми нападнете фЪшистите.Стига си лаял!

    12:51 26.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 23 Отговор
    В Холандия евтаназират болни деца като по времето на Райха.

    Коментиран от #8

    12:51 26.06.2026

  • 3 име

    31 22 Отговор
    Веднага copoснята да почва да обяснява как няма нищо такова и да затъва до уши в лъжи като за краварските лаборатории за цио оръжия, дето уж ги нямаше никакви.

    Коментиран от #10

    12:52 26.06.2026

  • 4 Свободен

    19 32 Отговор
    Кому е нужно неговото мнение?!

    12:53 26.06.2026

  • 5 Крадец вика

    27 37 Отговор
    дръж крадеца. Фашизмът днес е в Русия и при твоя Лукашенко, бе чугун с чугун.

    Коментиран от #17, #29, #58

    12:54 26.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 26 Отговор
    тоя ако го питаш кво значи точно ,,фашизъм,, едва ли ще ти отговори , с тая картофена кратуна

    Коментиран от #24, #25

    12:54 26.06.2026

  • 7 И да се знае❗❗❗

    21 18 Отговор
    Педофилите се намират в Белия дом, Вашингтон. Срещат се често и по столиците в ЕССР. На Петрохан също имаше едни, обаче ДАНС ги излекува.

    Коментиран от #22

    12:54 26.06.2026

  • 8 Сатана Z

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И после ги готвят! Като Чекатило. Тя и Пияната така каза!
    Ама за нас ще има и по кутия борш!

    12:55 26.06.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    18 15 Отговор
    Внуците искат реванш за избитите си дядовци фашисти.

    Коментиран от #52

    12:56 26.06.2026

  • 10 гру гайтанджиева

    13 22 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Това са руски фейкове колега.

    Коментиран от #31, #39

    12:56 26.06.2026

  • 11 В България

    13 9 Отговор
    гнездото на фашизма в София все още съществува след толкова години.

    Коментиран от #57

    12:57 26.06.2026

  • 12 Цвете

    12 22 Отговор
    ЕЙ, ХРЕНИН, КАКВИ ДИВОТИИ ПРИКАЗВАШ ? ЕВРОПА Е НАЙ МИРОЛЮБИВИЯ КОНТИНЕНТ НА ЗЕМЯТА. ВРЪЩАШ ВРЕМЕТО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ЛИ? ТОВА ОСТАВА ЗАД ГЪРБА НА ВСИЧКИ И ОТ ТОГАВА ДО ДЕН ДНЕШЕН, НИКОЯ ЦИВИЛИЗОВАНА ДЪРЖАВА В ЕВРОПА НЕ Е ДЕЙСТВАЛА АГРЕСИВНО ДО ДНЕС. ПОСОЧИ ЛИ, КОИ СА ТЕЗИ " ФАШИСТИ "? ЗА РУСКИЯ ДИКТАТОР ДА КАЖЕШ НЕЩО? ЗА ИЗРАЕЛ СЪЩО? 🤔🙃🥸

    Коментиран от #15

    12:58 26.06.2026

  • 13 ГЛУПАШЕНКО

    7 17 Отговор
    ТИХО МЪЛКОМ

    ИЗКЛЮЧИ РЕТРАНСЛАТОРИТЕ.

    СЕГА ЩЕ РЕВАТ ЗА ДА
    ПОКАЖАТ
    ЧЕ ПРОСТО
    НЕ ИСКАТ ДА СЕ БИЯТ С БРАТСКИЯ
    УКРАИНСКИ НАРОД

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    12:59 26.06.2026

  • 14 Реклама

    10 14 Отговор
    Ако действително искате да видите Нацизъм и КОМ фашизъм -- непременно смо три те... кремля ТВ и фашагата чифутин Соло вьев!
    Там определят КОИ нации имат право да живеят и кои..НЕ! През останалото време фъргат АТОМА по ЕВРОПА ( до обяд)..и по ЦЕЛ СВЕТ...до полунощ!
    Хехехехехехе

    12:59 26.06.2026

  • 15 Последния Софиянец

    11 7 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Хората на Расате лепят нацистки кръстове по Паметника на Съветската армия.

    Коментиран от #21, #45

    13:00 26.06.2026

  • 16 Е...Б.Ъ...

    6 13 Отговор
    Дърти комундели

    Коментиран от #40, #44

    13:00 26.06.2026

  • 17 стоян георгиев

    14 9 Отговор

    До коментар #5 от "Крадец вика":

    А в WCcpaйна където бусифицират хората от улиците за фронта, какво е, nymияр?

    Коментиран от #34

    13:01 26.06.2026

  • 18 Теслатъ

    13 7 Отговор
    Немъ да съ плашиш, мъжки, порсто картофения Лука, трябва открито да предупреди Нато, че в случай на Агресия срущу Белорус, той ще използва Тактическо Ядренно Оръжие ("Искандер" в ядрен вариант) и Артилерийски Ядренни Боеприпаси - 152 мм снаряди за САУ "Мста", и 203 мм снаряди за САУ "Пион", и мераците на Натовците шъ съ изпарят!!! -)))))

    13:01 26.06.2026

  • 19 Старчо Сарача

    15 15 Отговор
    Съвременна русия е много по-фашистка държава от нацистка Германия. А путин е жалко подобие на Хитлер.

    Коментиран от #30

    13:01 26.06.2026

  • 20 Хахахаха

    12 16 Отговор
    Офффф, когато фашистите обвиняват другите за фашизъм. За какъв фашизъм в Европа говорите, като в Европа живеят и продължават да се местят да живеят хора от всякакви националности? За какъв фашизъм става въпрос? Ааааа ясно, фашизъм към руските нацисти! Е тогава съм съгласен, че към руските нацисти трябва да има фашизъм.

    13:02 26.06.2026

  • 21 Отивай

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Ги набий.

    13:02 26.06.2026

  • 22 Да се знае

    10 15 Отговор

    До коментар #7 от "И да се знае❗❗❗":

    ПУТИН Е ПЕДОФИЛ

    ФЕН НА МАЛКИ МОМЧЕНЦА.

    ЕДИНСТВЕНО ПУТИН

    ПОДКРЕПЯ МАЛКИ 14 ГОДИШНИ РУСКИНИ

    ДА РАЖДАТ ДЕЦА.

    ОТКРИТО ПОДКРЕПЯ

    ПЕДОФИЛИЯТА..

    Коментиран от #28

    13:02 26.06.2026

  • 23 Чепа Чепилова

    12 11 Отговор
    Путин = Хитлер ! и двамата са фашистки изчадия!

    Коментиран от #38

    13:03 26.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 укра без глава

    12 6 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Човека ти го казва, ама на npocта ционистко-фашистка подлога, като теб, трябва да и се повтаря многократно за да вдене.

    Коментиран от #27

    13:03 26.06.2026

  • 26 .....

    1 5 Отговор
    идиот.

    13:04 26.06.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    3 8 Отговор

    До коментар #25 от "укра без глава":

    А ти що си го слагаш в ануса без Грес😁😁😬

    Коментиран от #48

    13:06 26.06.2026

  • 28 И това да се знае

    7 11 Отговор

    До коментар #22 от "Да се знае":

    ЗЕЛЕНСКИ Е negaл

    НЕ Е ВИЖДАЛ ЖЕНА СИ

    ОТ ГОДИНИ, И ТЯ КАТО НЕГО

    СЕ КЛАТИ С НАТОВСКИ

    ИНСТРУКТОРИ!

    13:06 26.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 до Старчо Сарача

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Старчо Сарача":

    """"""Съвременна русия е много по-фашистка държава от нацистка Германия."""""" ------- Ти понятие си нямаш - Що е Фашизъм и Национал-Социализъм, и разликата между тях, но даваш "определения"!!! Ходи, почети малко книжки... -)))))

    13:07 26.06.2026

  • 31 НПО грозев

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "гру гайтанджиева":

    Ние сме по фейковете.

    13:07 26.06.2026

  • 32 ФАШИЗИРАНИЯ ЗАПАД

    12 10 Отговор
    Напълно губи контрол над омразата си към славяните.

    13:07 26.06.2026

  • 33 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ

    14 9 Отговор
    В Европа от една страна властва либералната демокрация, а от друга фашизмът. Обаче фашизмът е радикална, авторитарна и крайно националистическа политическа идеология, възникнал в Италия през 20-те години на XX век под ръководството на Бенито Мусолини, който се противопоставя остро на либералната демокрация, социализма и комунизма.
    Основните му характеристики са:
    Тоталитарен контрол - Подчиняване на личните свободи и гражданските права на интересите на държавата и нацията.
    Еднопартийна система - Пълно премахване на политическата опозиция.
    Вождизъм - Управление, базирано на култ към личността на абсолютния лидер.
    Милитаризъм и насилие - Използване на репресии, цензура и война като легитимни инструменти за постигане на вътрешни и външни цели.

    Интересно къде настъпва или повод за развяване на популярни антифашистки лозунги от XX век.

    Коментиран от #59

    13:08 26.06.2026

  • 34 ЗА ПЕНЗА И КАМЕНКА

    8 8 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    ЛИ ГОВОРИШ
    ВИДЯХМЕ
    КАК РУСКИТЕ
    МУСОРИ
    ГИ ТОВАРЯТ ПО БУСОВЕТЕ
    И РУСКИНИТЕ ПРОКЛИНАТ ПУЧЯ ВЪШКАТА.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #42

    13:08 26.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ

    8 14 Отговор
    Европейския фашизъм ще бъде излекуван отново както през 1939-1945.

    13:10 26.06.2026

  • 37 Обтегача

    5 5 Отговор
    Изправям криви ру
    софилски кратуни.

    13:10 26.06.2026

  • 38 Моше Цви

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Чепа Чепилова":

    А Хитлерняху?

    13:10 26.06.2026

  • 39 Сорос

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "гру гайтанджиева":

    кажи им го да знаят, троле

    13:11 26.06.2026

  • 40 Е...Б.Ъ...

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Е...Б.Ъ...":

    и maзни ционисти.

    13:11 26.06.2026

  • 41 Прав е

    3 5 Отговор
    Москва е в Европа.

    13:12 26.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    4 6 Отговор
    Оня дрътио пиздоглаз пе Деразин и фамозен педофил, дека го Тражи Законот -- У йло,..върна ли отвлечените от Украйна -- 56 ИЛЯДИ дечица?
    Ил оше се крие у мазата на бункеро и Фулира ДЕРМО чемоданчика ?
    За селскио иди ОТИН Ко пейката питам,..га намаам на ле ля му

    Коментиран от #49

    13:14 26.06.2026

  • 44 Галя

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Е...Б.Ъ...":

    Толкова ли си закъсал? Бади благодарен, щото иначе щеше да ровиш по кофите!

    13:14 26.06.2026

  • 45 Само да попитам

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Каква е разликата между фашизъм и комунизъм?

    Коментиран от #51, #55

    13:14 26.06.2026

  • 46 смях в залата

    5 4 Отговор
    Трябва да се изгради Велика Европейска стена и такива малоумници да нямат достъп до нас и да ми казва кое е добро и кое не.

    13:15 26.06.2026

  • 47 дубли, дубли

    5 4 Отговор
    Тоя филм са го играли, много невинни жертви и отново руска победа над фашизма

    13:16 26.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Беларусфильм

    6 3 Отговор
    Картошенко Лукашенков е бащицата.

    13:20 26.06.2026

  • 51 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "Само да попитам":

    Никаква.Жельо Желев .,,Фашизмът,,

    13:20 26.06.2026

  • 52 ТОЧНО ТАКА...!

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Прав си!
    А новоизлюпените от този род,трият антифашистките мнения!

    13:22 26.06.2026

  • 53 Левски

    4 4 Отговор
    Тази идеология никога не е умирала. Просто е в друг формат

    13:26 26.06.2026

  • 54 пълен фашизъм

    3 7 Отговор
    Преди семица мой познат студент е бил на изпит по история. Всичко е вървяло перфектно до момента, когато на въпрос за съвременните проблеми в Европа е отговорил, че заради многото войни в Азия и Африка има бежанци и един от проблемите е незаконната миграция. Писали са му двойка. Тримата членове на комисията си били активисти и членове на ДБ. Сещам се как навремето като влизахме на изпит, от вратата викахме: " Да живее Ленин". Никой не смееше да те скъса. Та сега като визат студентите, да изпъват дясна ръка в хитлеристки поздрав, да викат Слава Украине, пък да видим кой ще ги скъса. А иначе е крайно врем премиерът и министърът да предвидят някакъв статут на учители и преподаватели във ВУЗ, който не позволява да членуват в политически партии, да са депутати, общински съветници и да имат политически пристрастия. Защото нямаме образование, а идеологическо бунище, където ти пишат двойка защото не сиот дадена партия или защото баща ти не егласувал за тебе на изборите.

    Коментиран от #60

    13:35 26.06.2026

  • 55 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Само да попитам":

    Единствената разлика е в това, че едната е крайно лява, а другата крайно дясна идеология и съответно в лозунгите, чрез които се проповядват..

    13:36 26.06.2026

  • 56 Артилерист

    3 8 Отговор
    Кое от казаното за новия нацизъм не е вярно? Възраждането на фашистката идеология ли, прикриването му с приказки за демокрация и права на човека ли, че днес вече открито заема място в някои държавни системи, че се разрушават паметници на войни, загинали в битката срещу фашизма, че се организират шествия в памет на доказани фашисти, че нагло се изопачават доказани обективни исторически факти и събития или кое? Може още да се добави, че на ръководни постове в някои западни държави и ЕС се издигат наследници на фашисти, като Мерц, Урсула, Кая и др., а в Украйна открито се толерират привърженици и последователи на Бандера. Да не говорим, че самият украински режим и държава се дават за пример на демокрация, която се кани за член на ЕС, щото, видите ли, била изпълнила всички критерии за членство...

    Коментиран от #63, #72

    13:36 26.06.2026

  • 57 Да прав си

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "В България":

    Наричат се БКП ,БСП , агенти и офицери от ДС , доносници по партийна линия !

    13:37 26.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хахахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "СВО 1 583 дни РЕЗИЛ":

    Основните му характеристики са:
    Тоталитарен контрол - Подчиняване на личните свободи и гражданските права на интересите на държавата и нацията.
    Еднопартийна система - Пълно премахване на политическата опозиция.
    Вождизъм - Управление, базирано на култ към личността на абсолютния лидер.
    Милитаризъм и насилие - Използване на репресии, цензура и война като легитимни инструменти за постигане на вътрешни и външни цели.


    Не разбрах, къде точно рашата не отговаря за фашистка държава? Като гледам, всичките условия са изпълнени!

    13:42 26.06.2026

  • 60 Елементарно

    7 1 Отговор

    До коментар #54 от "пълен фашизъм":

    Въпреки това русофилски коректно и в съответствие с традициите.

    13:42 26.06.2026

  • 61 УКРАЙНА 🇺🇦

    10 3 Отговор
    По големи фашисти от вас няма

    13:43 26.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 анонимен

    8 1 Отговор
    Фашизма е Русия на фашизирания диктатор Путин, а Беларус е техен сателит

    13:51 26.06.2026

  • 65 Тия дбли

    7 0 Отговор
    съвсем изтрещяха, а на Европа и света не им др. за северната кочина

    13:51 26.06.2026

  • 66 анонимен

    7 1 Отговор
    "демилитаризация и денацификация на Украйна" = който някога се е занимавал с темата "фашизъм" лесно ще открие всичките черти на фашистката държава в сегашна Русия. Препоръчвам за интересуващите се прочитане на книгата на Желю Желев "Фашизмът", която навремето беше забранена в България, поради приликата на тогавашния режим с фашизма. Описанието точно пасва на държавата на Путин. За съжаление. Защото и руснаците са хора, които искат нормален живот.

    13:51 26.06.2026

  • 67 фашистки рашастан в изолация

    7 0 Отговор
    Фашиста вика ,дръжте фашиста ! В съвременния свят има една фашистка държава и тя се нарича русия! Жалко за Беларус които са отново от грешната страна!

    13:54 26.06.2026

  • 68 Определено

    4 0 Отговор
    Факти поспрете се с руската пропаганда.

    14:01 26.06.2026

  • 69 Нацисти има

    2 0 Отговор
    само в Кремъл в момента!

    14:27 26.06.2026

  • 70 Един друг

    2 2 Отговор
    Фашистка идеология в момента изповядват само 2 страни в Европа - Русия и Беларус. Имат поне 90 % съвпадение с характерните черти на фашизма. Като започнеш от вечните диктатори, които управляват и в двете страни, та свършиш с правата на човека.

    14:28 26.06.2026

  • 71 Лука

    2 1 Отговор
    Хи хи хи
    Хубавото е че нашите усръински " братя " седнаха на средния......
    На Руския.........
    и сега се напъват да хванат
    още един среден.......Белоруския

    14:28 26.06.2026

  • 72 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Артилерист":

    колега. Обаче ние пак ще пробваме малоумно Дранг Нах Остен V3
    . Може пэк да успеем. Ееех какъв розАв живот ни чака, като през Ор..л 1984...

    14:32 26.06.2026

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