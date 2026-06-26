Възраждането на фашистката идеология в европейските страни е повод за дълбока тревога. Това заяви министърът на отбраната на Беларус Виктор Хренин пред журналисти в кулоарите на IV Международен антифашистки конгрес, цитиран от агенция ТАСС, предава Фокус.

Хренин подчерта, че победата над фашизма през 1945 г. е безспорен исторически факт, който според него не подлежи на преразглеждане. В същото време той изрази мнение, че идеологията на фашизма не е била окончателно победена и днес се проявява в нови форми.

По думите му съвременният нацизъм се е адаптирал към настоящите условия, като първоначално се е прикривал зад идеи за демокрация и човешки права, а днес вече открито намира място в държавните системи на някои страни.

Беларуският министър заяви още, че в държави, съседни на Беларус, се разрушават паметници, посветени на съветските войници, организират се шествия в чест на личности, определяни от него като нацистки сътрудници, и се правят опити за пренаписване на историята на Втората световна война.

Според Хренин именно забравата и изопачаването на историческите събития създават условия за възраждане на подобни идеологии. Той посочи, че това прави провеждането на Международния антифашистки конгрес особено актуално.

Министърът отбеляза, че форумът е предизвикал интерес сред представители на около 40 държави, включително Германия, Франция, Австрия, САЩ, Италия и Обединеното кралство. По думите му основната цел на конгреса е да се съхрани паметта за победата над нацизма и да се противопостави на опитите за пренаписване на историята.

В заключение Хренин заяви, че „войната за паметта“ продължава и призова държавите да се обединят срещу всякакви прояви на нацизъм и фашизъм, за да не се допусне повторение на трагедиите от миналото.