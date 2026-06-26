Беларус: Възраждането на фашистката идеология в Европа буди сериозна тревога

Възраждането на фашистката идеология в европейските страни е повод за дълбока тревога. Това заяви министърът на отбраната на Беларус Виктор Хренин пред журналисти в кулоарите на IV Международен антифашистки конгрес, цитиран от агенция ТАСС, предава Фокус.
Хренин подчерта, че победата над фашизма през 1945 г. е безспорен исторически факт, който според него не подлежи на преразглеждане. В същото време той изрази мнение, че идеологията на фашизма не е била окончателно победена и днес се проявява в нови форми.
По думите му съвременният нацизъм се е адаптирал към настоящите условия, като първоначално се е прикривал зад идеи за демокрация и човешки права, а днес вече открито намира място в държавните системи на някои страни.
Беларуският министър заяви още, че в държави, съседни на Беларус, се разрушават паметници, посветени на съветските войници, организират се шествия в чест на личности, определяни от него като нацистки сътрудници, и се правят опити за пренаписване на историята на Втората световна война.
Според Хренин именно забравата и изопачаването на историческите събития създават условия за възраждане на подобни идеологии. Той посочи, че това прави провеждането на Международния антифашистки конгрес особено актуално.
Министърът отбеляза, че форумът е предизвикал интерес сред представители на около 40 държави, включително Германия, Франция, Австрия, САЩ, Италия и Обединеното кралство. По думите му основната цел на конгреса е да се съхрани паметта за победата над нацизма и да се противопостави на опитите за пренаписване на историята.
В заключение Хренин заяви, че „войната за паметта“ продължава и призова държавите да се обединят срещу всякакви прояви на нацизъм и фашизъм, за да не се допусне повторение на трагедиите от миналото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Zaxaрова
12:51 26.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
12:51 26.06.2026
3 име
Коментиран от #10
12:52 26.06.2026
4 Свободен
12:53 26.06.2026
5 Крадец вика
Коментиран от #17, #29, #58
12:54 26.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24, #25
12:54 26.06.2026
7 И да се знае❗❗❗
Коментиран от #22
12:54 26.06.2026
8 Сатана Z
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И после ги готвят! Като Чекатило. Тя и Пияната така каза!
Ама за нас ще има и по кутия борш!
12:55 26.06.2026
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #52
12:56 26.06.2026
10 гру гайтанджиева
До коментар #3 от "име":Това са руски фейкове колега.
Коментиран от #31, #39
12:56 26.06.2026
11 В България
Коментиран от #57
12:57 26.06.2026
12 Цвете
Коментиран от #15
12:58 26.06.2026
13 ГЛУПАШЕНКО
ИЗКЛЮЧИ РЕТРАНСЛАТОРИТЕ.
СЕГА ЩЕ РЕВАТ ЗА ДА
ПОКАЖАТ
ЧЕ ПРОСТО
НЕ ИСКАТ ДА СЕ БИЯТ С БРАТСКИЯ
УКРАИНСКИ НАРОД
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
12:59 26.06.2026
14 Реклама
Там определят КОИ нации имат право да живеят и кои..НЕ! През останалото време фъргат АТОМА по ЕВРОПА ( до обяд)..и по ЦЕЛ СВЕТ...до полунощ!
Хехехехехехе
12:59 26.06.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Цвете":Хората на Расате лепят нацистки кръстове по Паметника на Съветската армия.
Коментиран от #21, #45
13:00 26.06.2026
16 Е...Б.Ъ...
Коментиран от #40, #44
13:00 26.06.2026
17 стоян георгиев
До коментар #5 от "Крадец вика":А в WCcpaйна където бусифицират хората от улиците за фронта, какво е, nymияр?
Коментиран от #34
13:01 26.06.2026
18 Теслатъ
13:01 26.06.2026
19 Старчо Сарача
Коментиран от #30
13:01 26.06.2026
20 Хахахаха
13:02 26.06.2026
21 Отивай
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Ги набий.
13:02 26.06.2026
22 Да се знае
До коментар #7 от "И да се знае❗❗❗":ПУТИН Е ПЕДОФИЛ
ФЕН НА МАЛКИ МОМЧЕНЦА.
ЕДИНСТВЕНО ПУТИН
ПОДКРЕПЯ МАЛКИ 14 ГОДИШНИ РУСКИНИ
ДА РАЖДАТ ДЕЦА.
ОТКРИТО ПОДКРЕПЯ
ПЕДОФИЛИЯТА..
Коментиран от #28
13:02 26.06.2026
23 Чепа Чепилова
Коментиран от #38
13:03 26.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 укра без глава
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Човека ти го казва, ама на npocта ционистко-фашистка подлога, като теб, трябва да и се повтаря многократно за да вдене.
Коментиран от #27
13:03 26.06.2026
26 .....
13:04 26.06.2026
27 Гресирана ватенка
До коментар #25 от "укра без глава":А ти що си го слагаш в ануса без Грес😁😁😬
Коментиран от #48
13:06 26.06.2026
28 И това да се знае
До коментар #22 от "Да се знае":ЗЕЛЕНСКИ Е negaл
НЕ Е ВИЖДАЛ ЖЕНА СИ
ОТ ГОДИНИ, И ТЯ КАТО НЕГО
СЕ КЛАТИ С НАТОВСКИ
ИНСТРУКТОРИ!
13:06 26.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 до Старчо Сарача
До коментар #19 от "Старчо Сарача":""""""Съвременна русия е много по-фашистка държава от нацистка Германия."""""" ------- Ти понятие си нямаш - Що е Фашизъм и Национал-Социализъм, и разликата между тях, но даваш "определения"!!! Ходи, почети малко книжки... -)))))
13:07 26.06.2026
31 НПО грозев
До коментар #10 от "гру гайтанджиева":Ние сме по фейковете.
13:07 26.06.2026
32 ФАШИЗИРАНИЯ ЗАПАД
13:07 26.06.2026
33 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ
Основните му характеристики са:
Тоталитарен контрол - Подчиняване на личните свободи и гражданските права на интересите на държавата и нацията.
Еднопартийна система - Пълно премахване на политическата опозиция.
Вождизъм - Управление, базирано на култ към личността на абсолютния лидер.
Милитаризъм и насилие - Използване на репресии, цензура и война като легитимни инструменти за постигане на вътрешни и външни цели.
Интересно къде настъпва или повод за развяване на популярни антифашистки лозунги от XX век.
Коментиран от #59
13:08 26.06.2026
34 ЗА ПЕНЗА И КАМЕНКА
До коментар #17 от "стоян георгиев":ЛИ ГОВОРИШ
ВИДЯХМЕ
КАК РУСКИТЕ
МУСОРИ
ГИ ТОВАРЯТ ПО БУСОВЕТЕ
И РУСКИНИТЕ ПРОКЛИНАТ ПУЧЯ ВЪШКАТА.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #42
13:08 26.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ
13:10 26.06.2026
37 Обтегача
софилски кратуни.
13:10 26.06.2026
38 Моше Цви
До коментар #23 от "Чепа Чепилова":А Хитлерняху?
13:10 26.06.2026
39 Сорос
До коментар #10 от "гру гайтанджиева":кажи им го да знаят, троле
13:11 26.06.2026
40 Е...Б.Ъ...
До коментар #16 от "Е...Б.Ъ...":и maзни ционисти.
13:11 26.06.2026
41 Прав е
13:12 26.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Само минавам тъдява ама да попитам де..
Ил оше се крие у мазата на бункеро и Фулира ДЕРМО чемоданчика ?
За селскио иди ОТИН Ко пейката питам,..га намаам на ле ля му
Коментиран от #49
13:14 26.06.2026
44 Галя
До коментар #16 от "Е...Б.Ъ...":Толкова ли си закъсал? Бади благодарен, щото иначе щеше да ровиш по кофите!
13:14 26.06.2026
45 Само да попитам
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Каква е разликата между фашизъм и комунизъм?
Коментиран от #51, #55
13:14 26.06.2026
46 смях в залата
13:15 26.06.2026
47 дубли, дубли
13:16 26.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Беларусфильм
13:20 26.06.2026
51 Последния Софиянец
До коментар #45 от "Само да попитам":Никаква.Жельо Желев .,,Фашизмът,,
13:20 26.06.2026
52 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Прав си!
А новоизлюпените от този род,трият антифашистките мнения!
13:22 26.06.2026
53 Левски
13:26 26.06.2026
54 пълен фашизъм
Коментиран от #60
13:35 26.06.2026
55 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ
До коментар #45 от "Само да попитам":Единствената разлика е в това, че едната е крайно лява, а другата крайно дясна идеология и съответно в лозунгите, чрез които се проповядват..
13:36 26.06.2026
56 Артилерист
Коментиран от #63, #72
13:36 26.06.2026
57 Да прав си
До коментар #11 от "В България":Наричат се БКП ,БСП , агенти и офицери от ДС , доносници по партийна линия !
13:37 26.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хахахаха
До коментар #33 от "СВО 1 583 дни РЕЗИЛ":Основните му характеристики са:
Тоталитарен контрол - Подчиняване на личните свободи и гражданските права на интересите на държавата и нацията.
Еднопартийна система - Пълно премахване на политическата опозиция.
Вождизъм - Управление, базирано на култ към личността на абсолютния лидер.
Милитаризъм и насилие - Използване на репресии, цензура и война като легитимни инструменти за постигане на вътрешни и външни цели.
Не разбрах, къде точно рашата не отговаря за фашистка държава? Като гледам, всичките условия са изпълнени!
13:42 26.06.2026
60 Елементарно
До коментар #54 от "пълен фашизъм":Въпреки това русофилски коректно и в съответствие с традициите.
13:42 26.06.2026
61 УКРАЙНА 🇺🇦
13:43 26.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 анонимен
13:51 26.06.2026
65 Тия дбли
13:51 26.06.2026
66 анонимен
13:51 26.06.2026
67 фашистки рашастан в изолация
13:54 26.06.2026
68 Определено
14:01 26.06.2026
69 Нацисти има
14:27 26.06.2026
70 Един друг
14:28 26.06.2026
71 Лука
Хубавото е че нашите усръински " братя " седнаха на средния......
На Руския.........
и сега се напъват да хванат
още един среден.......Белоруския
14:28 26.06.2026
72 Прав си
До коментар #56 от "Артилерист":колега. Обаче ние пак ще пробваме малоумно Дранг Нах Остен V3
. Може пэк да успеем. Ееех какъв розАв живот ни чака, като през Ор..л 1984...
14:32 26.06.2026