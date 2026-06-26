Горещата вълна във Франция взе 55 жертви от удавяне, властите предупреждават за нови инциденти

Франция е регистрирала 55 смъртни случая от удавяне от началото на настоящата гореща вълна, съобщи френското правителство, цитирано от Франс прес. Властите предупреждават, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като екстремните температури продължават да принуждават милиони хора да търсят разхлада във водоемите, предава БТА.

Министърът на спорта Марина Ферари заяви пред телевизия Franceinfo, че към последните официални данни жертвите са 55, но има опасения, че ситуацията може да се влоши.

По думите ѝ около 65 процента от фаталните инциденти са станали на неохраняеми или нерегламентирани места за къпане. Именно там много хора са потърсили спасение от високите температури, без да разполагат с необходимите условия за безопасност.

Вчера над 51 милиона жители на Франция бяха засегнати от екстремните горещини, след като в близо две трети от страната беше обявен най-високият - червен - код за опасно горещо време. Особено много млади хора са потърсили охлаждане в реки, езера и други неохраняеми водоеми.

Данните показват, че удавянията остават сериозен проблем през летните месеци. През миналото лято във Франция са загинали 409 души вследствие на удавяне, което представлява увеличение с 16 процента спрямо предходната година. Сред жертвите са били 57 деца и тийнейджъри.

Екстремните горещини обхващат не само Франция, но и голяма част от Европа. Според изчисления на Франс прес най-малко 150 милиона европейци, включително над 50 милиона в Германия и повече от 30 милиона във Франция, се очаква да бъдат изложени на температури над 35 градуса през деня.

Анализът сочи още, че над 420 милиона души в Европа, без да се включва Турция, ще живеят при максимални температури над 30 градуса. Данните са базирани на прогнозите на германската метеорологична служба и на оценки за населението, изготвени от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, като съвпадат и с анализа на австрийската организация Klimadashboard.

Екстремните горещини засягат и Югоизточна Европа, включително България, където властите също отправят предупреждения за висок риск за здравето и опасност от инциденти при къпане.