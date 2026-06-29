Речта на Владимир Путин! Какво означават новите изявления на Кремъл за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин по време на изказването си на конгреса на партията си "Единая Россия“ на 28 юни потвърди намерението си да постигне целите си във войната срещу Украйна с военни средства и отхвърли дипломатическите пътища за прекратяване на войната. Това се посочва в доклада на анализаторите от Института за изследване на войната (ISW) от 28 юни, пише Фокус.
В изказването си Путин заяви, че Русия разполага с достатъчна сила, ресурси и политическа воля, за да се противопостави на "опитите на външни сили“ да възпрепятстват нейното развитие. Президентът също така твърди, че Западът не може стратегически да победи Русия.
Според Путин, украинските сили за отбрана "отстъпват по цялата линия на фронта“, а Москва е "готова да се бори за своите ключови интереси“, и задължението на партията "Единая Россия“ е да направи всичко възможно за победата на Руската федерация. Освен това руският президент заяви, че Русия "винаги е била силна и е побеждавала благодарение на своето национално единство“, и че всички руснаци подкрепят армията.
Както отбелязват анализаторите от ISW, изявлението на Путин от 28 юни се превърна в поредния опит на Кремъл да представи руската военна победа в Украйна като неизбежна, а украинския фронт — като такъв, който е на ръба на краха. Кремъл продължава да използва подобна реторика, опитвайки се да повлияе на Украйна и западните държави, за да се съгласят с руските изисквания, отбелязват анализаторите. Това е особено актуално на фона на факта, че ефективността на руските войски на бойното поле продължава да се влошава през 2026 г., а способността на Русия да постигне целите си по военен път все повече буди съмнения.
Анализаторите обръщат внимание, че Путин призна последиците от ударите на Украйна с дългообхватни оръжия, но се опита да разсее тревогата и да създаде видимост на стабилност. Президентът заяви, че Русия преживява "сложен“ и "решаващ“ период, но Кремъл осъзнава всички проблеми и реагира на тях. Путин определи ударите на Украйна по територията на РФ като "терористични атаки“ срещу руската инфраструктура. Той се опита да увери руснаците, че Кремъл предприема съответните мерки за преодоляване на "икономическите предизвикателства“ и за осигуряване на сигурността на страната и гражданите. Путин твърди, че Русия напълно реализира своите стратегически важни програми за развитие, въпреки че Кремъл е принуден да коригира някои планове с оглед на "текущата ситуация“.
Путин заяви, че Кремъл ще изпълни всичките си социални задължения, вероятно в опит да успокои опасенията, че последиците от войната могат да се отразят на финансирането на социалната сфера. Въпреки че руският лидер не спомена директно украинската кампания от удари по територията на Русия или мащабния дефицит на бензин, който обхвана страната, изглежда, че той се е опитал ненатрапчиво да покаже, че осъзнава икономическите и социалните трудности, с които Русия се сблъсква в момента, пишат анализаторите.
На 26 юни вестник The New York Times, позовавайки се на данни от социологическо проучване на проправителствения руски Фонд "Обществено мнение“ (ФОМ) за периода 19–21 юни, съобщи, че нивото на подкрепа за Путин е спаднало до най-ниската си точка от момента на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г., припомня NV.
Спадът в рейтинга се ускори, след като продължителните и интензивни удари на украинските сили за отбрана по военната инфраструктура в Крим окончателно разрушиха обичайния начин на живот на полуострова, принуждавайки местните власти да въведат режим на извънредно положение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
Коментиран от #61
20:55 29.06.2026
2 Всички диктатори така говорят
Коментиран от #32
20:56 29.06.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #57
20:56 29.06.2026
4 Здравствуйте кАпеи гладни
Приятели, кремълската пропагандна машина тотално изплиска легена и мина на фантастични комикси!
В мрежата Х се разпространяват официални изявления на руската Държавна дума, според които Русия щяла да завземе половината Финландия за броени дни, защото Хелзинки ги „провокирал“! 🤡
Поводът за поредния имперски рев е фактът, че финландският президент Александър Стуб подписа исторически промени в закона, които позволяват внос и транзит на ядрени оръжия на НАТО на финландска територия от 1 юли!
Защо „тридневният план“ срещу Финландия е пълен абсурд?
Ако калинките в Москва са забравили уроците от Зимната война през 1939 г., ето малко сухи и брутални факти защо Финландия е непревземаема крепост:
Финландската армия е машина: За разлика от Западна Европа, Хелзинки никога не спря задължителната казарма. От 1 януари те вдигнаха възрастта за резервисти на 65 години, което ще увеличи армията им до 1 милион брутално подготвени резервисти!
Бизнесът, заводите и логистиката им са в постоянна 100% бойна готовност от десетилетия.
Географията е капан за орки: Границата на Финландия с Русия е 1300 километра от гъсти гори, блата и скали. Руските конвои, които виждаме на сателитните снимки да се трупат в новите бази в Карелия, ще бъдат смлени на парчета по тесните горски пътища, още преди да пресекат браздата.
Член 5 от НАТО: Финландия вече не е сама. Всяка руска обувка,
Коментиран от #11, #14, #30
20:56 29.06.2026
5 Дойде време
20:57 29.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:57 29.06.2026
7 От Карлуково
Затова казва, пак по ТВ, че всички руснаци ще отидат в РАЯ!
Коментиран от #21, #22
20:57 29.06.2026
8 Здравствуйте кАпеи гладни
Защо е този празен имперски вой точно СЕГА?
Защото Кремъл е в паника! Собствените им имперски военни кореспонденти (като Максим Калашников) вече реват в Телеграм, че Путин губи всичко – икономиката им закъсва, Китай им отказа договорите за „Силата на Сибир 2“ и не им дава заеми за пробития бюджет, а Беларус ги е страх и бягат от общи пресконференции.
Тези смехотворни заплахи към Финландия са просто жалък опит на Радевските господари да плашат гаргите и да симулират сила.
А у нас, Румен Радев и родните червени калинки ни плашат със същите тези руски плашила, за да ни вкарат в дългов фалит по „гръцки сценарий“ с Бюджет 2026! Те искат да ни привържат към една пропадаща империя на орките, която може да произвежда само вицове в интернет.
Споделяйте този текст масово! Истината е най-силното оръжие срещу имперската глупост. Натиск до дупка! 🇧🇬🇪🇺
📢СИЛАТА Е В ИСТИНАТА И ЕДИНСТВОТО!
Свободният свят няма да се огъне пред лъжите им! Споделяйте масово!
20:58 29.06.2026
9 Примати
20:58 29.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Финланците биха маскалите
До коментар #4 от "Здравствуйте кАпеи гладни":като маче у дерек 1939г.
Даже не им трябва НАТО!
21:00 29.06.2026
12 Бащата на мръсната Саяна
Коментиран от #16, #39
21:00 29.06.2026
13 гост
21:00 29.06.2026
14 Копейко
До коментар #4 от "Здравствуйте кАпеи гладни":А аз си мислех ,че Русия е сила
21:01 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Презвитер Кизма
21:06 29.06.2026
19 Овчар
21:06 29.06.2026
20 Разбирача
21:07 29.06.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "От Карлуково":като бакшиш също е насилван ! от двама италианци и французин! затова мрази ЕС
Коментиран от #33
21:08 29.06.2026
22 Кестрич
До коментар #7 от "От Карлуково":Те още го мандръсат и после ги кара да му свършват на муцуната за подмладяване на лицето, че тия западни санкции му спряха доставките на Ботокс.
Коментиран от #35
21:08 29.06.2026
23 Деций
Коментиран от #25
21:09 29.06.2026
24 Т Живков
21:10 29.06.2026
25 Това кога ще стане?
До коментар #23 от "Деций":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
21:13 29.06.2026
26 Ми то.....
21:16 29.06.2026
27 Многоходовото
21:16 29.06.2026
28 Означава, че
21:16 29.06.2026
29 az СВО Победа 81
Дори от ISW няма как да изопачат думите му, колкото и старание да са положили! 🤣
Коментиран от #38, #64
21:16 29.06.2026
30 Абсолютно сте точен
До коментар #4 от "Здравствуйте кАпеи гладни":МЕТЪР ПО МЕТЪР: Моментът, в който окупаторският флаг пада, а свободата се завръща! (ВИДЕО)
След разгрома на агресора - Новоселивка е Украйна!
21:17 29.06.2026
31 Ми то.....
21:17 29.06.2026
32 Всички?
До коментар #2 от "Всички диктатори така говорят":Сталин и той ли бил диктатор или не?
Симеон Велики?
Коментиран от #65
21:18 29.06.2026
33 да питам
До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #40
21:18 29.06.2026
34 Наблюдател
Ние гледаме забранена текевизия и сами ще я слушаме, като сами ще си правим и заключенията.
Все още се намират хора които не носят телевизор на раменете си и могат самостоятелно да мислят.
Хайдееее...
21:18 29.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Владимир Путин, президент
С това цялата достоверност на брътвежите ми приключва !!! Русия безвъзвратно загуби ☝️
21:19 29.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #33 от "да питам":да , и бил многоходов-избягвал задръстванията , но често му свършвал бензина и ходил с една туба..
21:20 29.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Януари 2022
21:22 29.06.2026
43 Путлеристан 🤮🤮
21:22 29.06.2026
44 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
21:22 29.06.2026
45 Нищо добро не очаква Русия
21:23 29.06.2026
46 Крепостен на Хартиената мечка
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин
21:23 29.06.2026
47 скучно и точка.
21:23 29.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
21:24 29.06.2026
50 ру БЛАТА
ну паГади
21:24 29.06.2026
51 И Преди и сега
21:24 29.06.2026
52 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
21:24 29.06.2026
53 Урко фашистки лъжи се леят
21:25 29.06.2026
54 Хи хи хи
21:25 29.06.2026
55 Ей това да си руснак е Божие наказание
21:25 29.06.2026
56 Куфарче тоалетна
21:25 29.06.2026
57 кое от всичките?
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Най великото ПВО е това, което не участвало в бойни действия.
А огромните плавателни съдове по цял свят станаха много лесна мишена
21:25 29.06.2026
58 Г200
21:25 29.06.2026
59 Тити
21:26 29.06.2026
60 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
21:26 29.06.2026
61 Нормално
До коментар #1 от "Хахахаха":Добрият боксьор трябва да умее да понася удари.
21:27 29.06.2026
62 Ко стаа бе руски боклуци?
21:28 29.06.2026
63 Русия
21:29 29.06.2026
64 ВОВКА МАСОВКАТА
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":НЕ МОЖЕШЕ ДА ПРОЧЕТЕ
ТОВА КОЕТО ПИШЕ
НА ТЕЛЕСУФЛЕРА.
ОТДЕЛНО КОГАТО СА ТИ НАПИСАЛИ
РАЗНИ БУЛАМАЧИ
И ТИ ШУШНАТ В УХОТО
ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ
НА ИНТЕРВЮТО
ЕСТЕСТВЕНО ДАЖЕ НЕ РАЗБИРАШ
КАКВО ЧЕТЕШ ИЛИ
КАЗВАШ..
ПАВЕЛ ЗАРУБИН ГОРКИЯ
И ТОЙ ГЛЕДАШЕ със СЪЖАЛЕНИЕ
ДЪРТИЯ 73 ГОДИШЕН ИЗДУХАНЯК
АМА КАКВО ДА ПРАВИ
ТРЯБВА ДА ВЪРВИ МАСОВКАТА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:29 29.06.2026
65 Още един русодебил
До коментар #32 от "Всички?":Сталин го отровиха!
21:30 29.06.2026