Речта на Владимир Путин! Какво означават новите изявления на Кремъл за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин по време на изказването си на конгреса на партията си "Единая Россия“ на 28 юни потвърди намерението си да постигне целите си във войната срещу Украйна с военни средства и отхвърли дипломатическите пътища за прекратяване на войната. Това се посочва в доклада на анализаторите от Института за изследване на войната (ISW) от 28 юни, пише Фокус.

В изказването си Путин заяви, че Русия разполага с достатъчна сила, ресурси и политическа воля, за да се противопостави на "опитите на външни сили“ да възпрепятстват нейното развитие. Президентът също така твърди, че Западът не може стратегически да победи Русия.

Според Путин, украинските сили за отбрана "отстъпват по цялата линия на фронта“, а Москва е "готова да се бори за своите ключови интереси“, и задължението на партията "Единая Россия“ е да направи всичко възможно за победата на Руската федерация. Освен това руският президент заяви, че Русия "винаги е била силна и е побеждавала благодарение на своето национално единство“, и че всички руснаци подкрепят армията.

Както отбелязват анализаторите от ISW, изявлението на Путин от 28 юни се превърна в поредния опит на Кремъл да представи руската военна победа в Украйна като неизбежна, а украинския фронт — като такъв, който е на ръба на краха. Кремъл продължава да използва подобна реторика, опитвайки се да повлияе на Украйна и западните държави, за да се съгласят с руските изисквания, отбелязват анализаторите. Това е особено актуално на фона на факта, че ефективността на руските войски на бойното поле продължава да се влошава през 2026 г., а способността на Русия да постигне целите си по военен път все повече буди съмнения.

Анализаторите обръщат внимание, че Путин призна последиците от ударите на Украйна с дългообхватни оръжия, но се опита да разсее тревогата и да създаде видимост на стабилност. Президентът заяви, че Русия преживява "сложен“ и "решаващ“ период, но Кремъл осъзнава всички проблеми и реагира на тях. Путин определи ударите на Украйна по територията на РФ като "терористични атаки“ срещу руската инфраструктура. Той се опита да увери руснаците, че Кремъл предприема съответните мерки за преодоляване на "икономическите предизвикателства“ и за осигуряване на сигурността на страната и гражданите. Путин твърди, че Русия напълно реализира своите стратегически важни програми за развитие, въпреки че Кремъл е принуден да коригира някои планове с оглед на "текущата ситуация“.

Путин заяви, че Кремъл ще изпълни всичките си социални задължения, вероятно в опит да успокои опасенията, че последиците от войната могат да се отразят на финансирането на социалната сфера. Въпреки че руският лидер не спомена директно украинската кампания от удари по територията на Русия или мащабния дефицит на бензин, който обхвана страната, изглежда, че той се е опитал ненатрапчиво да покаже, че осъзнава икономическите и социалните трудности, с които Русия се сблъсква в момента, пишат анализаторите.

На 26 юни вестник The New York Times, позовавайки се на данни от социологическо проучване на проправителствения руски Фонд "Обществено мнение“ (ФОМ) за периода 19–21 юни, съобщи, че нивото на подкрепа за Путин е спаднало до най-ниската си точка от момента на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г., припомня NV.

Спадът в рейтинга се ускори, след като продължителните и интензивни удари на украинските сили за отбрана по военната инфраструктура в Крим окончателно разрушиха обичайния начин на живот на полуострова, принуждавайки местните власти да въведат режим на извънредно положение.