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Речта на Владимир Путин! Какво означават новите изявления на Кремъл за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Речта на Владимир Путин! Какво означават новите изявления на Кремъл за войната в Украйна

29 Юни, 2026 20:54 939 65

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  • ракети-
  • дронове

Изявлението на Путин от 28 юни се превърна в поредния опит на Кремъл да представи руската военна победа в Украйна като неизбежна, а украинския фронт — като такъв, който е на ръба на краха

Речта на Владимир Путин! Какво означават новите изявления на Кремъл за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин по време на изказването си на конгреса на партията си "Единая Россия“ на 28 юни потвърди намерението си да постигне целите си във войната срещу Украйна с военни средства и отхвърли дипломатическите пътища за прекратяване на войната. Това се посочва в доклада на анализаторите от Института за изследване на войната (ISW) от 28 юни, пише Фокус.

В изказването си Путин заяви, че Русия разполага с достатъчна сила, ресурси и политическа воля, за да се противопостави на "опитите на външни сили“ да възпрепятстват нейното развитие. Президентът също така твърди, че Западът не може стратегически да победи Русия.

Според Путин, украинските сили за отбрана "отстъпват по цялата линия на фронта“, а Москва е "готова да се бори за своите ключови интереси“, и задължението на партията "Единая Россия“ е да направи всичко възможно за победата на Руската федерация. Освен това руският президент заяви, че Русия "винаги е била силна и е побеждавала благодарение на своето национално единство“, и че всички руснаци подкрепят армията.

Както отбелязват анализаторите от ISW, изявлението на Путин от 28 юни се превърна в поредния опит на Кремъл да представи руската военна победа в Украйна като неизбежна, а украинския фронт — като такъв, който е на ръба на краха. Кремъл продължава да използва подобна реторика, опитвайки се да повлияе на Украйна и западните държави, за да се съгласят с руските изисквания, отбелязват анализаторите. Това е особено актуално на фона на факта, че ефективността на руските войски на бойното поле продължава да се влошава през 2026 г., а способността на Русия да постигне целите си по военен път все повече буди съмнения.

Анализаторите обръщат внимание, че Путин призна последиците от ударите на Украйна с дългообхватни оръжия, но се опита да разсее тревогата и да създаде видимост на стабилност. Президентът заяви, че Русия преживява "сложен“ и "решаващ“ период, но Кремъл осъзнава всички проблеми и реагира на тях. Путин определи ударите на Украйна по територията на РФ като "терористични атаки“ срещу руската инфраструктура. Той се опита да увери руснаците, че Кремъл предприема съответните мерки за преодоляване на "икономическите предизвикателства“ и за осигуряване на сигурността на страната и гражданите. Путин твърди, че Русия напълно реализира своите стратегически важни програми за развитие, въпреки че Кремъл е принуден да коригира някои планове с оглед на "текущата ситуация“.

Путин заяви, че Кремъл ще изпълни всичките си социални задължения, вероятно в опит да успокои опасенията, че последиците от войната могат да се отразят на финансирането на социалната сфера. Въпреки че руският лидер не спомена директно украинската кампания от удари по територията на Русия или мащабния дефицит на бензин, който обхвана страната, изглежда, че той се е опитал ненатрапчиво да покаже, че осъзнава икономическите и социалните трудности, с които Русия се сблъсква в момента, пишат анализаторите.

На 26 юни вестник The New York Times, позовавайки се на данни от социологическо проучване на проправителствения руски Фонд "Обществено мнение“ (ФОМ) за периода 19–21 юни, съобщи, че нивото на подкрепа за Путин е спаднало до най-ниската си точка от момента на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г., припомня NV.

Спадът в рейтинга се ускори, след като продължителните и интензивни удари на украинските сили за отбрана по военната инфраструктура в Крим окончателно разрушиха обичайния начин на живот на полуострова, принуждавайки местните власти да въведат режим на извънредно положение.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    9 8 Отговор
    Ами тогава ще яде бой. Няма друг начин.

    Коментиран от #61

    20:55 29.06.2026

  • 2 Всички диктатори така говорят

    17 13 Отговор
    и после знаем как свършват!

    Коментиран от #32

    20:56 29.06.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    18 13 Отговор
    Най великото ПВО в света, с 4 кръгова защита на Мацква, се оказа също толкова Гола вОда, колкото непотопяемият крайцер Мацква!

    Коментиран от #57

    20:56 29.06.2026

  • 4 Здравствуйте кАпеи гладни

    13 14 Отговор
    ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ — ЧАСТ 2: Русия се заканва да анексира Финландия за „няколко дни“!

    Приятели, кремълската пропагандна машина тотално изплиска легена и мина на фантастични комикси!

    В мрежата Х се разпространяват официални изявления на руската Държавна дума, според които Русия щяла да завземе половината Финландия за броени дни, защото Хелзинки ги „провокирал“! 🤡

    Поводът за поредния имперски рев е фактът, че финландският президент Александър Стуб подписа исторически промени в закона, които позволяват внос и транзит на ядрени оръжия на НАТО на финландска територия от 1 юли!

    Защо „тридневният план“ срещу Финландия е пълен абсурд?
    Ако калинките в Москва са забравили уроците от Зимната война през 1939 г., ето малко сухи и брутални факти защо Финландия е непревземаема крепост:

    Финландската армия е машина: За разлика от Западна Европа, Хелзинки никога не спря задължителната казарма. От 1 януари те вдигнаха възрастта за резервисти на 65 години, което ще увеличи армията им до 1 милион брутално подготвени резервисти!
    Бизнесът, заводите и логистиката им са в постоянна 100% бойна готовност от десетилетия.

    Географията е капан за орки: Границата на Финландия с Русия е 1300 километра от гъсти гори, блата и скали. Руските конвои, които виждаме на сателитните снимки да се трупат в новите бази в Карелия, ще бъдат смлени на парчета по тесните горски пътища, още преди да пресекат браздата.

    Член 5 от НАТО: Финландия вече не е сама. Всяка руска обувка,

    Коментиран от #11, #14, #30

    20:56 29.06.2026

  • 5 Дойде време

    15 12 Отговор
    Путин скоро ке капутне!

    20:57 29.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 11 Отговор
    означават , че е много по-зле отколкото си мислим

    20:57 29.06.2026

  • 7 От Карлуково

    14 12 Отговор
    Путин има психотравма от детството! Той сам разправяше в интервю, че е насилван в Ленинград!
    Затова казва, пак по ТВ, че всички руснаци ще отидат в РАЯ!

    Коментиран от #21, #22

    20:57 29.06.2026

  • 8 Здравствуйте кАпеи гладни

    13 14 Отговор
    Член 5 от НАТО: Финландия вече не е сама. Всяка руска обувка, стъпила на финландска земя, автоматично задейства целия военен съюз. Финландия е под пълния ядрен и конвенционален щит на САЩ, Великобритания и Европа.

    Защо е този празен имперски вой точно СЕГА?

    Защото Кремъл е в паника! Собствените им имперски военни кореспонденти (като Максим Калашников) вече реват в Телеграм, че Путин губи всичко – икономиката им закъсва, Китай им отказа договорите за „Силата на Сибир 2“ и не им дава заеми за пробития бюджет, а Беларус ги е страх и бягат от общи пресконференции.

    Тези смехотворни заплахи към Финландия са просто жалък опит на Радевските господари да плашат гаргите и да симулират сила.

    А у нас, Румен Радев и родните червени калинки ни плашат със същите тези руски плашила, за да ни вкарат в дългов фалит по „гръцки сценарий“ с Бюджет 2026! Те искат да ни привържат към една пропадаща империя на орките, която може да произвежда само вицове в интернет.

    Споделяйте този текст масово! Истината е най-силното оръжие срещу имперската глупост. Натиск до дупка! 🇧🇬🇪🇺

    📢СИЛАТА Е В ИСТИНАТА И ЕДИНСТВОТО!
    Свободният свят няма да се огъне пред лъжите им! Споделяйте масово!

    20:58 29.06.2026

  • 9 Примати

    12 11 Отговор
    Има сериозна информация , че Путин е наредил на местните власти в Крим да организират евакуацията на 250 000 души

    20:58 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Финланците биха маскалите

    13 10 Отговор

    До коментар #4 от "Здравствуйте кАпеи гладни":

    като маче у дерек 1939г.
    Даже не им трябва НАТО!

    21:00 29.06.2026

  • 12 Бащата на мръсната Саяна

    2 13 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #16, #39

    21:00 29.06.2026

  • 13 гост

    12 10 Отговор
    По личните официални твърдения на любимия ви вожд и верния му цукалоносец Медведев от над 4 години в красная се записвали по над 40 000 "доброволци" на месец !!!!! Без да броим предишните над 800 000 професионални военни и без вагнеровците на готвача по негови сметки над 200 000 , които НЕ СЕ водят част от редовната армия ! Та по най-елементарна сметка това прави над 3 милиона без вагнеровците пак повтарям !! Къде са питам , още на влака ли ?? Хахахах !!

    21:00 29.06.2026

  • 14 Копейко

    11 10 Отговор

    До коментар #4 от "Здравствуйте кАпеи гладни":

    А аз си мислех ,че Русия е сила

    21:01 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Презвитер Кизма

    7 7 Отговор
    Означават, че педофилът е отчаян и ужасен. Мята се като плъх в капан, но изход няма.

    21:06 29.06.2026

  • 19 Овчар

    9 8 Отговор
    Зеления сопол само вдига цената на вибраторите в Украйна нищо повече..! Въпрос на време е украинските мъже да изчезнат.

    21:06 29.06.2026

  • 20 Разбирача

    7 4 Отговор
    Русия е огромна територия, но само една ядрена ракета в Москва ще я занули.

    21:07 29.06.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "От Карлуково":

    като бакшиш също е насилван ! от двама италианци и французин! затова мрази ЕС

    Коментиран от #33

    21:08 29.06.2026

  • 22 Кестрич

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "От Карлуково":

    Те още го мандръсат и после ги кара да му свършват на муцуната за подмладяване на лицето, че тия западни санкции му спряха доставките на Ботокс.

    Коментиран от #35

    21:08 29.06.2026

  • 23 Деций

    2 7 Отговор
    Само речи от това мекошаво джудже ,а действия никакви.Удар със 150 килотона по Киев и Лвов по Лондон и Париж.И атака кум Литва Латвия и Естония.Всичко ще свърши до утре При отговора от Англия и Париж,се преминава към незабавно заличаване от лицето на земята и там нищо не трябва да мърда в следващите 100 години.

    Коментиран от #25

    21:09 29.06.2026

  • 24 Т Живков

    5 3 Отговор
    Ватенките ядат бой като циганин по бай Тошово време.

    21:10 29.06.2026

  • 25 Това кога ще стане?

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Деций":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    21:13 29.06.2026

  • 26 Ми то.....

    1 5 Отговор
    Си е истина , защо урсулите от феса изкривяват нещата ....със лъжи ли ще победят ,??????

    21:16 29.06.2026

  • 27 Многоходовото

    4 0 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:16 29.06.2026

  • 28 Означава, че

    1 1 Отговор
    от покрайнината нищо няма да остане!

    21:16 29.06.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    2 5 Отговор
    Както винаги В.В.Путин много точно и ясно описа ситуацията и в света, и на бойното поле в рамките на СВО.
    Дори от ISW няма как да изопачат думите му, колкото и старание да са положили! 🤣

    Коментиран от #38, #64

    21:16 29.06.2026

  • 30 Абсолютно сте точен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Здравствуйте кАпеи гладни":

    МЕТЪР ПО МЕТЪР: Моментът, в който окупаторският флаг пада, а свободата се завръща! (ВИДЕО)
    След разгрома на агресора - Новоселивка е Украйна!

    21:17 29.06.2026

  • 31 Ми то.....

    0 3 Отговор
    Си е истина , защо урсулите от феса изкривяват нещата ....със лъжи ли ще победят ,??????

    21:17 29.06.2026

  • 32 Всички?

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Всички диктатори така говорят":

    Сталин и той ли бил диктатор или не?
    Симеон Велики?

    Коментиран от #65

    21:18 29.06.2026

  • 33 да питам

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #40

    21:18 29.06.2026

  • 34 Наблюдател

    0 3 Отговор
    Речта няма какво да ми я пресъздавате, както на вас ви е удобно.
    Ние гледаме забранена текевизия и сами ще я слушаме, като сами ще си правим и заключенията.
    Все още се намират хора които не носят телевизор на раменете си и могат самостоятелно да мислят.
    Хайдееее...

    21:18 29.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор
    "..Путин заяви.."

    С това цялата достоверност на брътвежите ми приключва !!! Русия безвъзвратно загуби ☝️

    21:19 29.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "да питам":

    да , и бил многоходов-избягвал задръстванията , но често му свършвал бензина и ходил с една туба..

    21:20 29.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Януари 2022

    5 0 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    21:22 29.06.2026

  • 43 Путлеристан 🤮🤮

    3 1 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    21:22 29.06.2026

  • 44 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    3 0 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ 🇪🇺👑

    21:22 29.06.2026

  • 45 Нищо добро не очаква Русия

    3 1 Отговор
    "Пазете се от удавника: следващите месеци вероятно ще бъдат опасни както в Русия, тъй като Путин отчаяно се опитва да се задържи на повърхността"

    21:23 29.06.2026

  • 46 Крепостен на Хартиената мечка

    2 0 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин

    21:23 29.06.2026

  • 47 скучно и точка.

    3 1 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    21:23 29.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    3 0 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    21:24 29.06.2026

  • 50 ру БЛАТА

    2 0 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    21:24 29.06.2026

  • 51 И Преди и сега

    2 0 Отговор
    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    21:24 29.06.2026

  • 52 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    3 2 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    21:24 29.06.2026

  • 53 Урко фашистки лъжи се леят

    2 3 Отговор
    Урки ненормални сте

    21:25 29.06.2026

  • 54 Хи хи хи

    1 2 Отговор
    Речта на ПУТИН означава ....цялата новорусия .....във РУСИЯ и урсулите ще си седнат на Г@ЗА !!!!!!!!

    21:25 29.06.2026

  • 55 Ей това да си руснак е Божие наказание

    3 1 Отговор
    Хитлер ги избиваше,Сталин ги избиваше,сега Путлер ги избива.

    21:25 29.06.2026

  • 56 Куфарче тоалетна

    3 1 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация

    21:25 29.06.2026

  • 57 кое от всичките?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Най великото ПВО е това, което не участвало в бойни действия.
    А огромните плавателни съдове по цял свят станаха много лесна мишена

    21:25 29.06.2026

  • 58 Г200

    3 0 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    21:25 29.06.2026

  • 59 Тити

    2 1 Отговор
    Поредните лъжи на един диктатор на това му се крепи управлението.

    21:26 29.06.2026

  • 60 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 1 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още сънуваТ че Украйна ще капитулира

    21:26 29.06.2026

  • 61 Нормално

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Добрият боксьор трябва да умее да понася удари.

    21:27 29.06.2026

  • 62 Ко стаа бе руски боклуци?

    1 0 Отговор
    Киев, Берлин,Лисабон...Боклуци

    21:28 29.06.2026

  • 63 Русия

    1 1 Отговор
    Означават че ще ги изтрием от картата на света !

    21:29 29.06.2026

  • 64 ВОВКА МАСОВКАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    НЕ МОЖЕШЕ ДА ПРОЧЕТЕ
    ТОВА КОЕТО ПИШЕ
    НА ТЕЛЕСУФЛЕРА.

    ОТДЕЛНО КОГАТО СА ТИ НАПИСАЛИ
    РАЗНИ БУЛАМАЧИ
    И ТИ ШУШНАТ В УХОТО
    ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ
    НА ИНТЕРВЮТО

    ЕСТЕСТВЕНО ДАЖЕ НЕ РАЗБИРАШ
    КАКВО ЧЕТЕШ ИЛИ
    КАЗВАШ..

    ПАВЕЛ ЗАРУБИН ГОРКИЯ
    И ТОЙ ГЛЕДАШЕ със СЪЖАЛЕНИЕ
    ДЪРТИЯ 73 ГОДИШЕН ИЗДУХАНЯК

    АМА КАКВО ДА ПРАВИ
    ТРЯБВА ДА ВЪРВИ МАСОВКАТА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:29 29.06.2026

  • 65 Още един русодебил

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Всички?":

    Сталин го отровиха!

    21:30 29.06.2026

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