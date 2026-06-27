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Сергей Лавров: САЩ са виновни, че нямаше споразумение от Аляска за Украйна
  Тема: Украйна

Сергей Лавров: САЩ са виновни, че нямаше споразумение от Аляска за Украйна

27 Юни, 2026 08:44 1 147 60

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • сергей лавров

Окупационните власти в Крим обявиха извънредно положение в окупирания полуостров на фона на засилващата се кампания на Украйна за нанасяне на удари срещу логистиката в региона

Сергей Лавров: САЩ са виновни, че нямаше споразумение от Аляска за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският външен министър Сергей Лавров прехвърли вината върху САЩ за липсата на писмено споразумение след двустранната среща на върха в Аляска през август 2025 г.

На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е одобрил 40-дневна кампания за удари, за да се окаже натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна.

В Крим обявиха извънредно положение. Украинските удари водят до недостиг на гориво, проблеми с водоснабдяването и масово напускане на окупирания полуостров.

Това обобщи Институтът за изследване на войната.

На 26 юни Лавров заяви, че изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио от 25 юни, според което САЩ и Русия не са сключили споразумение, а само са обсъдили предложения по време на срещата на върха, "повдига въпроси относно това какво разбираме под "споразумение"".

Изявлението на Рубио от 25 юни противоречи на често повтаряните реторични тези на Кремъл, които се позовават на съществуването на предполагаеми "споразумения от Анкъридж" или "договорки от Аляска", за да подкрепят тезата за готовността на Русия да преговаря, въпреки че срещата на върха приключи без планираната вечеря и съвместна пресконференция и не доведе до никакво писмено споразумение или съвместна декларация.

Лавров заяви, че "да се казва, че не е имало споразумение, изглежда доста нетактично", след като представителите на САЩ предполагаемо са изложили своите предложения и Москва е изразила съгласие с тях.

Изявленията на Лавров сочат, че вината за липсата на споразумение, постигнато на срещата на върха в Аляска, и за забавените мирни усилия оттогава насам е на САЩ, а не на Русия, и вероятно са имали за цел да го направят, без да противоречат пряко на изявленията на Рубио.

На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е одобрил 40-дневна кампания от удари, за да се окаже натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че украински дронове са продължили ударите срещу окупирания Крим като част от 40-дневната операция, като са поразили

корабите "Волга" и "Вятка" в близост до корабостроителницата "Затока", товарния и пътническия ферибот "Петропавловск" и радарна станция на системата за противовъздушна отбрана С-400 в близост до окупирания Керч.

Окупационните власти в Крим обявиха извънредно положение в окупирания Крим на фона на засилващата се кампания на Украйна за нанасяне на удари срещу логистиката в региона.

На 26 юни председателят на окупационната администрация в Крим Сергей Аксьонов и председателят на окупационната администрация в Севастопол Михаил Развожаев съвместно обявиха, че са подписали укази за обявяване на регионално извънредно положение в окупирания Крим, предимно с цел "оптимизиране на икономическите въпроси".

Аксьонов добави, че обявяването на извънредното положение не налага вечерен час или ограничения на придвижването, а по-скоро позволява на окупационните власти да заобикалят типичните ограничения и бюрокрацията, които затрудняват оперативното управление и закупуването на жизненоважни доставки.

Развожаев заяви, че обявяването на извънредното положение ще позволи на окупационното правителство на Севастопол да възстанови бързо енергийните съоръжения след украинските удари с дронове и да предостави финансова помощ на жителите.

Украинските удари водят до недостиг на гориво, проблеми с водоснабдяването и масово напускане на окупирания полуостров.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прав си Серьожа

    15 13 Отговор
    Ако имаше споразумение в Аляска, сега и бензин щяхте да имате!

    Коментиран от #15

    08:49 27.06.2026

  • 2 40 дни...

    15 14 Отговор
    Тик так, тик так...
    СЕЪРШЕНИ СТЕ!

    Коментиран от #41

    08:52 27.06.2026

  • 3 Наблюдател

    19 14 Отговор
    Този измислен институт, и това лъжливо веле ни губят само времето с лъжи и манипулации. Само като видя автора и не чета.

    Коментиран от #18, #57

    08:52 27.06.2026

  • 4 Довечера

    18 12 Отговор
    Лавров настояваше че имало споразумение, сега призна че нямало. А причината да няма споразумение, напомням за тези с къса памет, е че следващата стъпка след Аляска беше среща със Зеленски, но Путин предяви условие Украйна първо да се изтегли от Донбас и след това Зеленски да дойде на крака в Москва. Дефакто Русия постави неизпълними условия и торпилира разговора със САЩ, което и беше истинската цел защото по него време напредваха на фронта лека полека и умишлено протакаха преговорите.

    Сега фронтът се обърна и Русия губи и изведнъж се сетиха за "споразумението" дето те го саботираха :)

    Коментиран от #7, #25

    08:52 27.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 11 Отговор
    виновни са , и че ви попиляха отвсякъде..и за СВО обосрацията тоже

    08:54 27.06.2026

  • 6 КАТЪРЕ

    14 14 Отговор
    Със вас Вече
    Нема Преговори.

    Последният Път
    Путин каза
    Че ще унищожи Украйна
    И преговори само
    При Пълна Капитулация

    Сега нещата се Промениха

    Яко ви удрят Руски Главанаци.
    И още ще има .

    Тръмп искаше да ви помогне.
    Да не се опозорите
    Сега вече е късно.

    08:55 27.06.2026

  • 7 Наблюдател

    15 10 Отговор

    До коментар #4 от "Довечера":

    Първо трябва да се унищожат фашистите, реваншистите и потомствените фашисти, жадни за реванш и спосориращи клоунските марионетни режими.

    Коментиран от #12, #23

    08:55 27.06.2026

  • 8 аz СВО Победа 81

    11 6 Отговор
    Къде отиде "духът на Анкъридж"?🤣
    Къде отиде?🤣

    08:55 27.06.2026

  • 9 Един

    11 11 Отговор
    Да, бе, а рашките нямат никаква вина. Те не са започвали война.

    08:56 27.06.2026

  • 10 ФЛАМИНГО

    12 12 Отговор
    Добре летят
    Към ВОЛГОГРАД.

    Благодарим на Любезните Руски
    Граждани
    За Красивите КЛИПОВЕ.

    Коментиран от #14, #24

    08:56 27.06.2026

  • 11 Доналд Тръмп, президентът

    11 14 Отговор
    Проблемите на Русия са проблеми на Русия, откъде-накъде С.А.Щ да ги решават !!!
    Второ с руските селяци, милиционери, престъпници, крадци никой няма да разговаря и договаря. Нравится не нравится, терпи моя красавица 😁☝️

    08:57 27.06.2026

  • 12 доктор

    10 13 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Като начало ликвидация на известно количество копейки.

    08:58 27.06.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    9 12 Отговор
    На дърт и кри в такъв и вълната му пречи!
    Майка си ли търсиШ в Украйна бе к-тил!

    08:59 27.06.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    10 12 Отговор

    До коментар #10 от "ФЛАМИНГО":

    "...Благодарим на руснаците за красивите КЛИПОВЕ..."

    Още в в ютуб канала @ЦензорНет 👈

    09:00 27.06.2026

  • 15 Антирашист826

    7 13 Отговор

    До коментар #1 от "прав си Серьожа":

    Какво споразумение като рашистите най нагло искат всичко !?

    09:01 27.06.2026

  • 16 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    14 10 Отговор
    Този пpocташки сайт има два източника:
    - Някакъв "институт" за изследване на войната
    - Дoйчe Beле
    Да не забравим и коментарите на впиянчените дърти русофоби.

    Желая приятна събота на всички нормални хора!

    Коментиран от #19, #29, #32, #40

    09:02 27.06.2026

  • 17 Гресирана ватенка

    8 12 Отговор
    Дядо Дончо ви гресира😁

    09:02 27.06.2026

  • 18 Антирашист 823

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Рашистите лъжат от всички възможни дупки !

    09:03 27.06.2026

  • 19 Гресирана ватенка

    7 10 Отговор

    До коментар #16 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Айде грес и къш😁😁😁

    09:03 27.06.2026

  • 20 кахраман

    12 6 Отговор
    "Окупирани" сме ние, от САЩ башибозука с бази и чужди самолети.

    09:04 27.06.2026

  • 21 Тодар Живков

    8 10 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    09:06 27.06.2026

  • 22 На Путин олигархо- бандитите скоро ...

    6 8 Отговор
    ще трябва да връщат хиляди откраднати милиарди долари от руския гражданин!!!

    Защо ми се струва,
    че тези откраднати милиарди са в ръцете на един президент-некадърник ,от "овър деар"!!!


    ???

    09:06 27.06.2026

  • 23 Антирашист 825

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистката държава !

    Коментиран от #27

    09:07 27.06.2026

  • 24 Инжекция Фламинго

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "ФЛАМИНГО":

    😃😃😃😃😃

    09:09 27.06.2026

  • 25 Ами всъщност

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Довечера":

    Имало е реално споразумение но кравите не са искали да подписват и обявяват нищо официално (под предлога че без съгласието на "независима и суверенна" Украйна не може да се реши нищо окончателно. Всъщност тази среща в Аляска беше за бавене на време (както Минските споразумения) и кравите очевидно не са имали намерение да спазват нищо от договореното там. За година и половина откакто е на власт тръмпанара не направи почти нищо за да спре конфликта (а при наистина добро желание това можеше да стане за няколко месеца). Руснаците вече разбраха че няма смисъл да си губят времето с кравите и сега ще отговорят брутално на последните украински атаки по руска територия. Не е изключено да ударят Полша и Румъния, а и някои други натовски държави които активно помагат на укрите.

    09:09 27.06.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор
    2022г не съм си и представял до каква КАТАСТРОФА ще докарам Русия !!! Инакво си представях нещата - питки, цветлета, триколори 😁

    09:09 27.06.2026

  • 27 Като те изгорят в

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Антирашист 825":

    газовата камера ще отговаря на всички критерии. Не пиши, а чети.

    09:10 27.06.2026

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 Хахахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Пусни си руска теуевизия. Там мачкате и всьо идьот по плану.

    09:11 27.06.2026

  • 30 Гориил

    7 5 Отговор
    Това означава, че Русия се отказва от сдържаност и прибягва до груба сила срещу Съединените щати. Лицемерните благодарности на Доналд Тръмп към Русия за ненамесата ѝ бяха напразни. Характерът на конфронтацията в Близкия изток се променя. Съединените щати вече нямат доброжелателни партньори в лицето на Москва. В резултат на това Европа ще пострада.Русия изчерпа квотата си за доверие към теб след откровеното признание на Рубир за измама (щеше да е по-добре, ако не го беше казал).

    Коментиран от #36

    09:11 27.06.2026

  • 31 Много

    2 1 Отговор
    Погтешна стратегия! Аз ако бях толкова нерешителен като попадна в кръчмарски бой, щях да си ходя все с лепенки на главата! Просто е - правиш така, че врага да ходи с лепенки на главата! И изфирясваш преди да е дошло МВР!

    09:12 27.06.2026

  • 32 Руснак без крак...

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    ".. Желая приятна събота на всички.. "

    С макккя ти руска това е абсолютно сигурно !!!
    Спасибо 😁

    09:15 27.06.2026

  • 33 Георги

    3 4 Отговор
    тариктат мъж не писка

    09:17 27.06.2026

  • 34 Механик

    3 5 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    09:17 27.06.2026

  • 35 Путюблиз

    3 5 Отговор
    Застой,хочется движуха? Ал санъ вгазуха!

    09:18 27.06.2026

  • 36 Майор Деянов, на всеки километър

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Гориил":

    ".. Русия се отказва от сдържаност и прибягва до груба сила .. "

    Ама разбира се...
    От завтра Русия почва сама си гърми рафинериите с думите - поне не е Украйна 😄

    Коментиран от #54, #58, #59

    09:19 27.06.2026

  • 37 Факти

    3 4 Отговор
    Русия - 5,5 века държава, 3 века империя и никога не успяват да влязат в първия свят. Защо? Ами защото все някой друг им е виновен за провалите. Никога не признават грешките си, не се поправят и не се развиват. Все някой друг им е виновен, все тъпчат на едно място и изостават. Само с кражби не става.

    Коментиран от #52

    09:20 27.06.2026

  • 38 Путкер ще се бие

    1 4 Отговор
    До предпоследният руснак.

    Коментиран от #46, #51

    09:21 27.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Ееееее факти все пак, намерете нещо за руските пабеди за човека бе, ееееее лоша работа.

    09:23 27.06.2026

  • 41 баба Ванга

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "40 дни...":

    Русия ще пребъде..За укройна не е чувала..Амин!

    09:23 27.06.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Немското списание "Menager Magazine"
    Публикува новина,

    Коментиран от #43

    09:24 27.06.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "Volkswagen" ще съкрати 100 000 човека!!
    Честито на печелившите

    Коментиран от #50

    09:24 27.06.2026

  • 44 Бащата на мръсната Саяна

    1 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:25 27.06.2026

  • 45 Прегазена размазана мръсната Саяна

    1 2 Отговор
    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:26 27.06.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Путкер ще се бие":

    Има Стара Руска поговорка "когда ххххол родился- еврей заплакал"

    09:26 27.06.2026

  • 47 Удряй добро камионче

    1 1 Отговор
    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:26 27.06.2026

  • 48 Дядо от село

    2 2 Отговор
    Не може да има споразумение за Украйна,без участието на самата Украйна, драги ми Лавров... Самата мисъл за подобна идея, говори много за вашата същност на авторитарна диктатура..

    Коментиран от #55

    09:26 27.06.2026

  • 49 Санкциите нали работят

    2 1 Отговор
    Бавно и настоятелно Украйна изчезва. А милиардите на САЩ и ЕС няма да се възстановят.

    09:27 27.06.2026

  • 50 Радваме се за мръсната Саяна

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:27 27.06.2026

  • 51 Ритници в главата на мръсната Саяна

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Путкер ще се бие":

    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:29 27.06.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Факт - на 27 Юни 1954 г в град Обнинск започва работа , сиреч дава ток Първата Атомна Централа в света.!!!

    09:29 27.06.2026

  • 53 стоян

    0 1 Отговор
    Руските палячовци обвиняват Тръмп и САЩ че не им дават Украйна - смешно е - вземете си я бре некадърнициииии - сега вас ви чака фалит и разпад на мюслюманската федерация

    09:30 27.06.2026

  • 54 Щял да саяе Телишкия циганин

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    09:30 27.06.2026

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Дядо от село":

    Може дядка, може. Ако украйна спре да съществува проблема отпада.

    Коментиран от #60

    09:30 27.06.2026

  • 56 Герги

    1 1 Отговор
    Че кой друг да е виновен бе Лавров...САЩ са виновни...Украйна също....целият Запад плюс Канада и Австралия...само Вие сте прави....държавата на отрицанието.

    09:31 27.06.2026

  • 57 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Ти си бот,руски бот,така че не разполагаш с лично време.

    09:31 27.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не разбирате кой разтърсва европейския енергиен пазар. И това не са Съединените щати. Вижте виртуалните навигационни карти онлайн и ще видите стотици кораби, плаващи от вътрешността на Русия към Иран през Каспийско море. Какво превозват тези кораби? Според техните манифести, те превозват селскостопанска техника, железопътно оборудване, торове и храни. Русия дори не е нужно да има скрит флот в Каспийско море. Не можете да спрете нито един кораб.Имаш къси ръце.

    09:32 27.06.2026

  • 60 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти пък ако спреш да съществуваш,ще намалеят и нервите тук...кафа от промити индивиди...

    09:33 27.06.2026

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