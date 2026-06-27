Сергей Лавров: САЩ са виновни, че нямаше споразумение от Аляска за Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров прехвърли вината върху САЩ за липсата на писмено споразумение след двустранната среща на върха в Аляска през август 2025 г.
На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е одобрил 40-дневна кампания за удари, за да се окаже натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна.
В Крим обявиха извънредно положение. Украинските удари водят до недостиг на гориво, проблеми с водоснабдяването и масово напускане на окупирания полуостров.
Това обобщи Институтът за изследване на войната.
На 26 юни Лавров заяви, че изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио от 25 юни, според което САЩ и Русия не са сключили споразумение, а само са обсъдили предложения по време на срещата на върха, "повдига въпроси относно това какво разбираме под "споразумение"".
Изявлението на Рубио от 25 юни противоречи на често повтаряните реторични тези на Кремъл, които се позовават на съществуването на предполагаеми "споразумения от Анкъридж" или "договорки от Аляска", за да подкрепят тезата за готовността на Русия да преговаря, въпреки че срещата на върха приключи без планираната вечеря и съвместна пресконференция и не доведе до никакво писмено споразумение или съвместна декларация.
Лавров заяви, че "да се казва, че не е имало споразумение, изглежда доста нетактично", след като представителите на САЩ предполагаемо са изложили своите предложения и Москва е изразила съгласие с тях.
Изявленията на Лавров сочат, че вината за липсата на споразумение, постигнато на срещата на върха в Аляска, и за забавените мирни усилия оттогава насам е на САЩ, а не на Русия, и вероятно са имали за цел да го направят, без да противоречат пряко на изявленията на Рубио.
На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е одобрил 40-дневна кампания от удари, за да се окаже натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна.
Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че украински дронове са продължили ударите срещу окупирания Крим като част от 40-дневната операция, като са поразили
корабите "Волга" и "Вятка" в близост до корабостроителницата "Затока", товарния и пътническия ферибот "Петропавловск" и радарна станция на системата за противовъздушна отбрана С-400 в близост до окупирания Керч.
Окупационните власти в Крим обявиха извънредно положение в окупирания Крим на фона на засилващата се кампания на Украйна за нанасяне на удари срещу логистиката в региона.
На 26 юни председателят на окупационната администрация в Крим Сергей Аксьонов и председателят на окупационната администрация в Севастопол Михаил Развожаев съвместно обявиха, че са подписали укази за обявяване на регионално извънредно положение в окупирания Крим, предимно с цел "оптимизиране на икономическите въпроси".
Аксьонов добави, че обявяването на извънредното положение не налага вечерен час или ограничения на придвижването, а по-скоро позволява на окупационните власти да заобикалят типичните ограничения и бюрокрацията, които затрудняват оперативното управление и закупуването на жизненоважни доставки.
Развожаев заяви, че обявяването на извънредното положение ще позволи на окупационното правителство на Севастопол да възстанови бързо енергийните съоръжения след украинските удари с дронове и да предостави финансова помощ на жителите.
Украинските удари водят до недостиг на гориво, проблеми с водоснабдяването и масово напускане на окупирания полуостров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 прав си Серьожа
Коментиран от #15
08:49 27.06.2026
2 40 дни...
СЕЪРШЕНИ СТЕ!
Коментиран от #41
08:52 27.06.2026
3 Наблюдател
Коментиран от #18, #57
08:52 27.06.2026
4 Довечера
Сега фронтът се обърна и Русия губи и изведнъж се сетиха за "споразумението" дето те го саботираха :)
Коментиран от #7, #25
08:52 27.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:54 27.06.2026
6 КАТЪРЕ
Нема Преговори.
Последният Път
Путин каза
Че ще унищожи Украйна
И преговори само
При Пълна Капитулация
Сега нещата се Промениха
Яко ви удрят Руски Главанаци.
И още ще има .
Тръмп искаше да ви помогне.
Да не се опозорите
Сега вече е късно.
08:55 27.06.2026
7 Наблюдател
До коментар #4 от "Довечера":Първо трябва да се унищожат фашистите, реваншистите и потомствените фашисти, жадни за реванш и спосориращи клоунските марионетни режими.
Коментиран от #12, #23
08:55 27.06.2026
8 аz СВО Победа 81
Къде отиде?🤣
08:55 27.06.2026
9 Един
08:56 27.06.2026
10 ФЛАМИНГО
Към ВОЛГОГРАД.
Благодарим на Любезните Руски
Граждани
За Красивите КЛИПОВЕ.
Коментиран от #14, #24
08:56 27.06.2026
11 Доналд Тръмп, президентът
Второ с руските селяци, милиционери, престъпници, крадци никой няма да разговаря и договаря. Нравится не нравится, терпи моя красавица 😁☝️
08:57 27.06.2026
12 доктор
До коментар #7 от "Наблюдател":Като начало ликвидация на известно количество копейки.
08:58 27.06.2026
13 Оракула от Делфи
Майка си ли търсиШ в Украйна бе к-тил!
08:59 27.06.2026
14 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "ФЛАМИНГО":"...Благодарим на руснаците за красивите КЛИПОВЕ..."
Още в в ютуб канала @ЦензорНет 👈
09:00 27.06.2026
15 Антирашист826
До коментар #1 от "прав си Серьожа":Какво споразумение като рашистите най нагло искат всичко !?
09:01 27.06.2026
16 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
- Някакъв "институт" за изследване на войната
- Дoйчe Beле
Да не забравим и коментарите на впиянчените дърти русофоби.
Желая приятна събота на всички нормални хора!
Коментиран от #19, #29, #32, #40
09:02 27.06.2026
17 Гресирана ватенка
09:02 27.06.2026
18 Антирашист 823
До коментар #3 от "Наблюдател":Рашистите лъжат от всички възможни дупки !
09:03 27.06.2026
19 Гресирана ватенка
До коментар #16 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Айде грес и къш😁😁😁
09:03 27.06.2026
20 кахраман
09:04 27.06.2026
21 Тодар Живков
09:06 27.06.2026
22 На Путин олигархо- бандитите скоро ...
Защо ми се струва,
че тези откраднати милиарди са в ръцете на един президент-некадърник ,от "овър деар"!!!
???
09:06 27.06.2026
23 Антирашист 825
До коментар #7 от "Наблюдател":Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистката държава !
Коментиран от #27
09:07 27.06.2026
24 Инжекция Фламинго
До коментар #10 от "ФЛАМИНГО":😃😃😃😃😃
09:09 27.06.2026
25 Ами всъщност
До коментар #4 от "Довечера":Имало е реално споразумение но кравите не са искали да подписват и обявяват нищо официално (под предлога че без съгласието на "независима и суверенна" Украйна не може да се реши нищо окончателно. Всъщност тази среща в Аляска беше за бавене на време (както Минските споразумения) и кравите очевидно не са имали намерение да спазват нищо от договореното там. За година и половина откакто е на власт тръмпанара не направи почти нищо за да спре конфликта (а при наистина добро желание това можеше да стане за няколко месеца). Руснаците вече разбраха че няма смисъл да си губят времето с кравите и сега ще отговорят брутално на последните украински атаки по руска територия. Не е изключено да ударят Полша и Румъния, а и някои други натовски държави които активно помагат на укрите.
09:09 27.06.2026
26 Владимир Путин, президент
09:09 27.06.2026
27 Като те изгорят в
До коментар #23 от "Антирашист 825":газовата камера ще отговаря на всички критерии. Не пиши, а чети.
09:10 27.06.2026
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 Хахахаха
До коментар #16 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Пусни си руска теуевизия. Там мачкате и всьо идьот по плану.
09:11 27.06.2026
30 Гориил
Коментиран от #36
09:11 27.06.2026
31 Много
09:12 27.06.2026
32 Руснак без крак...
До коментар #16 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":".. Желая приятна събота на всички.. "
С макккя ти руска това е абсолютно сигурно !!!
Спасибо 😁
09:15 27.06.2026
33 Георги
09:17 27.06.2026
34 Механик
09:17 27.06.2026
35 Путюблиз
09:18 27.06.2026
36 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #30 от "Гориил":".. Русия се отказва от сдържаност и прибягва до груба сила .. "
Ама разбира се...
От завтра Русия почва сама си гърми рафинериите с думите - поне не е Украйна 😄
Коментиран от #54, #58, #59
09:19 27.06.2026
37 Факти
Коментиран от #52
09:20 27.06.2026
38 Путкер ще се бие
Коментиран от #46, #51
09:21 27.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хахахаха
До коментар #16 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Ееееее факти все пак, намерете нещо за руските пабеди за човека бе, ееееее лоша работа.
09:23 27.06.2026
41 баба Ванга
До коментар #2 от "40 дни...":Русия ще пребъде..За укройна не е чувала..Амин!
09:23 27.06.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Публикува новина,
Коментиран от #43
09:24 27.06.2026
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"Volkswagen" ще съкрати 100 000 човека!!
Честито на печелившите
Коментиран от #50
09:24 27.06.2026
44 Бащата на мръсната Саяна
09:25 27.06.2026
45 Прегазена размазана мръсната Саяна
09:26 27.06.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "Путкер ще се бие":Има Стара Руска поговорка "когда ххххол родился- еврей заплакал"
09:26 27.06.2026
47 Удряй добро камионче
09:26 27.06.2026
48 Дядо от село
Коментиран от #55
09:26 27.06.2026
49 Санкциите нали работят
09:27 27.06.2026
50 Радваме се за мръсната Саяна
До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди
09:27 27.06.2026
51 Ритници в главата на мръсната Саяна
До коментар #38 от "Путкер ще се бие":Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди
09:29 27.06.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Факти":Факт - на 27 Юни 1954 г в град Обнинск започва работа , сиреч дава ток Първата Атомна Централа в света.!!!
09:29 27.06.2026
53 стоян
09:30 27.06.2026
54 Щял да саяе Телишкия циганин
До коментар #36 от "Майор Деянов, на всеки километър":Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди
09:30 27.06.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Дядо от село":Може дядка, може. Ако украйна спре да съществува проблема отпада.
Коментиран от #60
09:30 27.06.2026
56 Герги
09:31 27.06.2026
57 55555
До коментар #3 от "Наблюдател":Ти си бот,руски бот,така че не разполагаш с лично време.
09:31 27.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Гориил
До коментар #36 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не разбирате кой разтърсва европейския енергиен пазар. И това не са Съединените щати. Вижте виртуалните навигационни карти онлайн и ще видите стотици кораби, плаващи от вътрешността на Русия към Иран през Каспийско море. Какво превозват тези кораби? Според техните манифести, те превозват селскостопанска техника, железопътно оборудване, торове и храни. Русия дори не е нужно да има скрит флот в Каспийско море. Не можете да спрете нито един кораб.Имаш къси ръце.
09:32 27.06.2026
60 гост
До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти пък ако спреш да съществуваш,ще намалеят и нервите тук...кафа от промити индивиди...
09:33 27.06.2026