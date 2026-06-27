Сергей Лавров: САЩ са виновни, че нямаше споразумение от Аляска за Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров прехвърли вината върху САЩ за липсата на писмено споразумение след двустранната среща на върха в Аляска през август 2025 г.

На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е одобрил 40-дневна кампания за удари, за да се окаже натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна.

В Крим обявиха извънредно положение. Украинските удари водят до недостиг на гориво, проблеми с водоснабдяването и масово напускане на окупирания полуостров.

Това обобщи Институтът за изследване на войната.

На 26 юни Лавров заяви, че изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио от 25 юни, според което САЩ и Русия не са сключили споразумение, а само са обсъдили предложения по време на срещата на върха, "повдига въпроси относно това какво разбираме под "споразумение"".

Изявлението на Рубио от 25 юни противоречи на често повтаряните реторични тези на Кремъл, които се позовават на съществуването на предполагаеми "споразумения от Анкъридж" или "договорки от Аляска", за да подкрепят тезата за готовността на Русия да преговаря, въпреки че срещата на върха приключи без планираната вечеря и съвместна пресконференция и не доведе до никакво писмено споразумение или съвместна декларация.

Лавров заяви, че "да се казва, че не е имало споразумение, изглежда доста нетактично", след като представителите на САЩ предполагаемо са изложили своите предложения и Москва е изразила съгласие с тях.

Изявленията на Лавров сочат, че вината за липсата на споразумение, постигнато на срещата на върха в Аляска, и за забавените мирни усилия оттогава насам е на САЩ, а не на Русия, и вероятно са имали за цел да го направят, без да противоречат пряко на изявленията на Рубио.

На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е одобрил 40-дневна кампания от удари, за да се окаже натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че украински дронове са продължили ударите срещу окупирания Крим като част от 40-дневната операция, като са поразили

корабите "Волга" и "Вятка" в близост до корабостроителницата "Затока", товарния и пътническия ферибот "Петропавловск" и радарна станция на системата за противовъздушна отбрана С-400 в близост до окупирания Керч.

Окупационните власти в Крим обявиха извънредно положение в окупирания Крим на фона на засилващата се кампания на Украйна за нанасяне на удари срещу логистиката в региона.

На 26 юни председателят на окупационната администрация в Крим Сергей Аксьонов и председателят на окупационната администрация в Севастопол Михаил Развожаев съвместно обявиха, че са подписали укази за обявяване на регионално извънредно положение в окупирания Крим, предимно с цел "оптимизиране на икономическите въпроси".

Аксьонов добави, че обявяването на извънредното положение не налага вечерен час или ограничения на придвижването, а по-скоро позволява на окупационните власти да заобикалят типичните ограничения и бюрокрацията, които затрудняват оперативното управление и закупуването на жизненоважни доставки.

Развожаев заяви, че обявяването на извънредното положение ще позволи на окупационното правителство на Севастопол да възстанови бързо енергийните съоръжения след украинските удари с дронове и да предостави финансова помощ на жителите.

Украинските удари водят до недостиг на гориво, проблеми с водоснабдяването и масово напускане на окупирания полуостров.