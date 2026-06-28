В Кремъл явно вече се страхуват и от сянката си

Защо Кремъл громи партия "Яблоко", макар че тя отдавна е изгубила политическо влияние? Случаят показва как действат там: ако някой риск не може да бъде точно изчислен, те предпочитат да го отстранят предварително.
Заместник-председателят на единствената руска опозиционна партия „Яблоко“ - Максим Круглов - бе осъден на седем години наказателен лагер за две публикации отпреди три години, свързани с Буча и загиналите там мирни жители на Украйна. При това делото не е просто политически мотивиран процес – то е пореден епизод от кампанията срещу партията, набираща скорост с приближаването на изборите.
Кремъл иска да управлява рисковете
Ръководството и активистите на „Яблоко“ са обект на преследвания в различни региони - мероприятията на партията биват проваляни, образуват се наказателни и административни дела.
През есента в Русия ще се проведе поредното електорално мероприятие, което в Кремъл наричат избори. Изходът им няма как да не е предрешен: политическата конкуренция е унищожена, независимите кандидати са или в емиграция, или в затвора - отдавна лишени от възможността да участват в изборите. На този фон възниква закономерният въпрос: защо му е на Кремъл да доунищожава партия, която от години не играе забележима роля във федералната политика? Според мен не става дума за страх, а за опитът да се управляват рискове.
В Кремъл едва ли смятат „Яблоко“ за политическа формация, способна сериозно да промени съотношението на силите. Но руската политика отдавна не се опира на честната конкуренция, а на максималната предсказуемост. И ако някой риск не може да бъде изчислен, в Москва предпочитат да го отстранят предварително.
Как се отразява умората от войната
Днес никой не може да каже със сигурност как ще се държи руското общество след четири месеца. Войната срещу Украйна продължава вече повече от четири години. Умората от ставащото е все по-забележима дори сред хората, които никога не са се смятали за опозиция. Това съвсем не означава, че утре ще се появи масово антивоенно движение. Но означава, че обществените настроения стават по-малко предвидими, отколкото преди година.
Вероятно в президентската администрация изобщо не смятат, че „Яблоко“ може да постигне сериозен резултат. Но изглежда предпочитат да не проверяват какво ще се случи, ако общественото искане за прекратяване на войната стане по-силно, отколкото е прието да се смята. Всяка неопределеност става нежелателна. Затова задачата на властта днес е пълното изключване на всичко неочаквано.
Става дума за това - до началото на предизборната кампания да не остане и хипотетична възможност в листите да се появят хора, способни да превърнат изборите в политика, защото дори и неголямата вероятност за това се превръща във фактор на неопределеност за властите. Затова все по-засилващият се натиск спрямо „Яблоко“ изглежда напълно логичен.
Времето на надеждите отмина отдавна
"Яблоко“ е най-старата демократична партия на съвременна Русия. С нея бяха свързани големите надежди от 1990-те години. А после и не по-малко мащабните разочарования. Партията постепенно губеше влияние, изчезна от Държавната дума и на всеки следващи избори получаваше все по-малко гласове.
А именно през „Яблоко“ минаха политиците, които след това станаха едни от видните фигури на руската демократична опозиция. Алексей Навални бе изключен от партията през 2007 година. Година по-късно Иля Яшин бе сполетян от същото. Иронията на историята е в това, че най-ярките политици, възпитани навремето от „Яблоко“, се оказаха твърде неудобни за самата партия.
Единствената партия, която е против войната
Днес "Яблоко" остава единствената регистрирана руска партия, която последователно се обявява против войната – друга регистрирана партия с антивоенна позиция просто няма.
Засега не може да се каже дали пълното „изличаване“ на „Яблоко“ ще се окаже възможно. Формално партията все още има шанс да участва в изборите, а някой от кандидатите ѝ може и да стигне до финалния кръг. Но събитията от последните месеци не позволяват да се проявява особен оптимизъм по отношение на тези перспективи.
Присъдата на Максим Круглов говори не толкова за съдбата на един политик или даже на една партия. Тя показва каква трябва да бъде руската политика в представата на Кремъл - напълно предсказуема. Даже ако в името на тази предсказуемост се налага в колония да се изпращат хора от партия, която отдавна не претендира за властта, но поне напомня, че в Русия някога е съществувала легална демократична политика.
Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не бе
21:03 28.06.2026
2 Последния Софиянец
21:05 28.06.2026
3 хехе
21:06 28.06.2026
4 Сельодка
Коментиран от #10
21:07 28.06.2026
5 съдбата на човека
Коментиран от #40
21:08 28.06.2026
6 Курти
Коментиран от #12
21:09 28.06.2026
7 име
Коментиран от #31
21:09 28.06.2026
8 Гориил
21:10 28.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Курти
До коментар #4 от "Сельодка":Ти кажи Диктатора от Кремъл що изби опозицията.И само лаеш,ама не отиваш там
Коментиран от #16, #34
21:11 28.06.2026
11 Дойче веле 🚾
21:11 28.06.2026
12 Курти
До коментар #6 от "Курти":Бегай на зелю кинефа да чистиш
21:12 28.06.2026
13 Дойче зеле
21:13 28.06.2026
14 Жалка англосаксонска измет
21:13 28.06.2026
15 ФАТАЛНИ ГРЕШКИ,
КРЕЛЪЛ СЕ ЧУДИ ДА ВА ЗАПОЧВА ЛИ ,ИЛИ ОЩЕ МАЛКО ДА ВИ ИЗЧАКА ДА МУ СЕ НАХЕДРИТЕ!
21:14 28.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 1111
21:15 28.06.2026
18 Нема по
21:18 28.06.2026
19 Ала бала
21:28 28.06.2026
20 Сатана Z
21:33 28.06.2026
21 гост
Коментиран от #23
21:34 28.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мда
До коментар #21 от "гост":Скриха я щото Генката остана без ракия и започна да халюцинира!
21:35 28.06.2026
24 Дон Корлеоне
21:37 28.06.2026
25 Обикновен човек
21:39 28.06.2026
26 Фют
21:44 28.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Точен
21:47 28.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мухахаха
До коментар #27 от "Паметник от ЛГБТ ППДБ":Глишев щял да ходи ве
21:49 28.06.2026
31 Споко
До коментар #7 от "име":то и едни копейки 10 години разправят как догодина ЕС се разпада :Д:Д:Д:Д
21:52 28.06.2026
32 Дойче веле 🚾
21:56 28.06.2026
33 Ами
събра малко над процентна на предишните избори.
То си е за страх :)
22:01 28.06.2026
34 Яш ми
До коментар #10 от "Курти":Кърти да ми идеш ма дур ти
22:02 28.06.2026
35 Видях заглавието...
22:04 28.06.2026
36 ?????
Ъхъ.
Така е.
Превод от руски.
"На конгрес на руската опозиция, проведен в Европа, беше направено изявление относно плановете за разполагане на бази на НАТО и украинските въоръжени сили в цяла Русия, ако те дойдат на власт.
Бившият главен редактор на „Московски комсомолец“ в Петербург и бивш служител на „Ехо Москвы“ Максим Кузахметов заяви:
Тази мярка е уж необходима, за да се „застрахова срещу евентуални заплахи“, тъй като според него руснаците биха могли да гласуват за ветерани от СВО.
Той нарече самото изявление „окупация“ и „единствената мярка за застраховане срещу евентуални заплахи“.
Ако разгледаме това изявление не в контекста на това, че е направено от поредния псевдолиберален изрод, и без защитния смях, то всъщност е изключително сериозен въпрос. Особено в светлината на това колко дълго се проточи СВО.
Западните страни и техните правителства не са започнали всичко това просто така. От самото начало те искаха да въвлекат Русия във война и да я направят продължителна, разбирайки, че една продължителна война би била примка за Русия. Икономиките на САЩ, ЕС и Русия са несравними по размер - това е обективен факт. Следователно, както показа времето, техният план беше да принудят Русия да се бие възможно най-дълго, за да задушат нашата икономика, което би довело не само до проблеми на фронта, но и в самата Русия. Сега е напълно ясно, че нашите екзистенциални врагове са разчитали на това от самото начало. Всъщност това не е нищо ново - това е
22:10 28.06.2026
37 ?????
Ъхъ.
Не си пожелавайте тва което ще ви се сбъдне.
Щото на мястото на Путин ще дойдат млади вълци, които няма да ви мислят.
И ще имат с кво да не ви мислят.
22:19 28.06.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
И СЕГА РУЧАТ ЖАБЕТАТА :)
22:19 28.06.2026
39 Дзак
22:20 28.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Стадо
Официалните доклади, които се публикуват, потвърждават кошмар: населението на Украйна е спаднало от 45 милиона преди четири години до 22-25 милиона днес.
22:28 28.06.2026