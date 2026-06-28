Новини
Мнения »
В Кремъл явно вече се страхуват и от сянката си
  Тема: Украйна

В Кремъл явно вече се страхуват и от сянката си

28 Юни, 2026 21:01 1 081 41

  • русия-
  • украйна-
  • кремъл-
  • единна русия-
  • владимир путин-
  • яблоко-
  • максим круглов

Днес "Яблоко" остава единствената регистрирана руска партия, която последователно се обявява против войната – друга регистрирана партия с антивоенна позиция просто няма

В Кремъл явно вече се страхуват и от сянката си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо Кремъл громи партия "Яблоко", макар че тя отдавна е изгубила политическо влияние? Случаят показва как действат там: ако някой риск не може да бъде точно изчислен, те предпочитат да го отстранят предварително.

Още новини от Украйна

Заместник-председателят на единствената руска опозиционна партия „Яблоко“ - Максим Круглов - бе осъден на седем години наказателен лагер за две публикации отпреди три години, свързани с Буча и загиналите там мирни жители на Украйна. При това делото не е просто политически мотивиран процес – то е пореден епизод от кампанията срещу партията, набираща скорост с приближаването на изборите.

Кремъл иска да управлява рисковете

Ръководството и активистите на „Яблоко“ са обект на преследвания в различни региони - мероприятията на партията биват проваляни, образуват се наказателни и административни дела.

През есента в Русия ще се проведе поредното електорално мероприятие, което в Кремъл наричат избори. Изходът им няма как да не е предрешен: политическата конкуренция е унищожена, независимите кандидати са или в емиграция, или в затвора - отдавна лишени от възможността да участват в изборите. На този фон възниква закономерният въпрос: защо му е на Кремъл да доунищожава партия, която от години не играе забележима роля във федералната политика? Според мен не става дума за страх, а за опитът да се управляват рискове.

В Кремъл едва ли смятат „Яблоко“ за политическа формация, способна сериозно да промени съотношението на силите. Но руската политика отдавна не се опира на честната конкуренция, а на максималната предсказуемост. И ако някой риск не може да бъде изчислен, в Москва предпочитат да го отстранят предварително.

Как се отразява умората от войната

Днес никой не може да каже със сигурност как ще се държи руското общество след четири месеца. Войната срещу Украйна продължава вече повече от четири години. Умората от ставащото е все по-забележима дори сред хората, които никога не са се смятали за опозиция. Това съвсем не означава, че утре ще се появи масово антивоенно движение. Но означава, че обществените настроения стават по-малко предвидими, отколкото преди година.

Вероятно в президентската администрация изобщо не смятат, че „Яблоко“ може да постигне сериозен резултат. Но изглежда предпочитат да не проверяват какво ще се случи, ако общественото искане за прекратяване на войната стане по-силно, отколкото е прието да се смята. Всяка неопределеност става нежелателна. Затова задачата на властта днес е пълното изключване на всичко неочаквано.

Става дума за това - до началото на предизборната кампания да не остане и хипотетична възможност в листите да се появят хора, способни да превърнат изборите в политика, защото дори и неголямата вероятност за това се превръща във фактор на неопределеност за властите. Затова все по-засилващият се натиск спрямо „Яблоко“ изглежда напълно логичен.

Времето на надеждите отмина отдавна

"Яблоко“ е най-старата демократична партия на съвременна Русия. С нея бяха свързани големите надежди от 1990-те години. А после и не по-малко мащабните разочарования. Партията постепенно губеше влияние, изчезна от Държавната дума и на всеки следващи избори получаваше все по-малко гласове.

А именно през „Яблоко“ минаха политиците, които след това станаха едни от видните фигури на руската демократична опозиция. Алексей Навални бе изключен от партията през 2007 година. Година по-късно Иля Яшин бе сполетян от същото. Иронията на историята е в това, че най-ярките политици, възпитани навремето от „Яблоко“, се оказаха твърде неудобни за самата партия.

Единствената партия, която е против войната

Днес "Яблоко" остава единствената регистрирана руска партия, която последователно се обявява против войната – друга регистрирана партия с антивоенна позиция просто няма.

Засега не може да се каже дали пълното „изличаване“ на „Яблоко“ ще се окаже възможно. Формално партията все още има шанс да участва в изборите, а някой от кандидатите ѝ може и да стигне до финалния кръг. Но събитията от последните месеци не позволяват да се проявява особен оптимизъм по отношение на тези перспективи.

Присъдата на Максим Круглов говори не толкова за съдбата на един политик или даже на една партия. Тя показва каква трябва да бъде руската политика в представата на Кремъл - напълно предсказуема. Даже ако в името на тази предсказуемост се налага в колония да се изпращат хора от партия, която отдавна не претендира за властта, но поне напомня, че в Русия някога е съществувала легална демократична политика.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не бе

    4 2 Отговор
    просто и там командват евреи, вече съм почти сигурен

    21:03 28.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Само Великата Българска цивилизация пречи на Хазарите да владеят Света.

    21:05 28.06.2026

  • 3 хехе

    16 3 Отговор
    прочетох дочезеле и до тук.

    21:06 28.06.2026

  • 4 Сельодка

    16 4 Отговор
    Фашистите от ЕС да се зачитат защо направиха най наглата измама президента на Румъния, както Хитлер не си е позволявал. И защо толкова се страхуваха от Орбан, че охарчиха милиарди за да го свалят.

    Коментиран от #10

    21:07 28.06.2026

  • 5 съдбата на човека

    5 8 Отговор
    когато човек е добронамерен,говори истината,не е корумпиран и не членува в комунистически,или мафиотски организации,няма да се страхува от сянката си!

    Коментиран от #40

    21:08 28.06.2026

  • 6 Курти

    5 10 Отговор
    Айде копеи бегайте при Диктатора,ама неискате. Само лаете

    Коментиран от #12

    21:09 28.06.2026

  • 7 име

    12 4 Отговор
    Ежедневно ни обясняват как Русия КЕ остане без рафинерии, ЩЕ свършат парите за война, ЩЕ свърши бензина, ЩЕ останат линиите без снабдяване, ЩЕ се изплашат руснаците и ЩЕ бъдат изтласкани при окраинска контраатака, ЩЕ свършат танковете, ЩЕ свърши нафтата за тракторите, глад ЩЕ налегне ушанките, ЩЕ свършат картофите, маслото и яйцата, народа ЩЕ се навдигне да свали властта, олигарсите ЩЕ свалят Путин, Вагнер и Пригожин ЩЕ тръгнат към Кремъл, днес друг военен командир ЩЕ тръгва към Путин, който ЩЕ умре от неизлечима болест.... и така вече пета година.

    Коментиран от #31

    21:09 28.06.2026

  • 8 Гориил

    4 1 Отговор
    Електоралният рейтинг на тази малка партия в Русия е по-малко от три процента, предимно сред ляво-либералната интелигенция в столиците Москва и Санкт Петербург (формално гигантски. Санкт Петербург, със своята изключителна история и култура, както и икономика и финанси, се смята за втора столица).

    21:10 28.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Курти

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Сельодка":

    Ти кажи Диктатора от Кремъл що изби опозицията.И само лаеш,ама не отиваш там

    Коментиран от #16, #34

    21:11 28.06.2026

  • 11 Дойче веле 🚾

    12 2 Отговор
    Трябва да бъде изгонена от България

    21:11 28.06.2026

  • 12 Курти

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Курти":

    Бегай на зелю кинефа да чистиш

    21:12 28.06.2026

  • 13 Дойче зеле

    9 2 Отговор
    Вървете си при Сорос сладури Русия е голяма хапка пак Ви приседна !!!

    21:13 28.06.2026

  • 14 Жалка англосаксонска измет

    7 4 Отговор
    Ще си го получите

    21:13 28.06.2026

  • 15 ФАТАЛНИ ГРЕШКИ,

    10 2 Отговор
    Г.РЕШНО ТЪЛКУВАНЕ!!!!
    КРЕЛЪЛ СЕ ЧУДИ ДА ВА ЗАПОЧВА ЛИ ,ИЛИ ОЩЕ МАЛКО ДА ВИ ИЗЧАКА ДА МУ СЕ НАХЕДРИТЕ!

    21:14 28.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 1111

    6 2 Отговор
    Дъра-бъра, два чадъра. Аман от глупости.

    21:15 28.06.2026

  • 18 Нема по

    7 4 Отговор
    Долно крадливо и алчно племе от англосаксите

    21:18 28.06.2026

  • 19 Ала бала

    5 1 Отговор
    За пропагандата и простотията почивен ден няма

    21:28 28.06.2026

  • 20 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Яболко е контролирана от службите бутафорна партийна ,която да пуска контролирана дезинформация към чуждестранните агенти,които я спонсорират през нарко канали

    21:33 28.06.2026

  • 21 гост

    0 3 Отговор
    Защо скрихте статията на Дайнов , бе "обективните " факти ??? Толкова ли ви е страх от тъпите копейки ?? Или вие се борите за копейки ??

    Коментиран от #23

    21:34 28.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мда

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Скриха я щото Генката остана без ракия и започна да халюцинира!

    21:35 28.06.2026

  • 24 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    21:37 28.06.2026

  • 25 Обикновен човек

    3 2 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    21:39 28.06.2026

  • 26 Фют

    1 0 Отговор
    Тъй, тъй, всеки който знае на какво е способен се страхува дори от себе си и от сянката си.

    21:44 28.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Точен

    0 1 Отговор
    Авторката, бързо към аптеката...

    21:47 28.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Паметник от ЛГБТ ППДБ":

    Глишев щял да ходи ве

    21:49 28.06.2026

  • 31 Споко

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    то и едни копейки 10 години разправят как догодина ЕС се разпада :Д:Д:Д:Д

    21:52 28.06.2026

  • 32 Дойче веле 🚾

    1 1 Отговор
    Как е ве пакитата лекуват ли ви

    21:56 28.06.2026

  • 33 Ами

    1 1 Отговор
    Как да не се страхуват в Кремъл от партия която
    събра малко над процентна на предишните избори.
    То си е за страх :)

    22:01 28.06.2026

  • 34 Яш ми

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Курти":

    Кърти да ми идеш ма дур ти

    22:02 28.06.2026

  • 35 Видях заглавието...

    1 0 Отговор
    ...и веднага познах кой ще е аФтУрЪ...!

    22:04 28.06.2026

  • 36 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    Ъхъ.
    Така е.
    Превод от руски.
    "На конгрес на руската опозиция, проведен в Европа, беше направено изявление относно плановете за разполагане на бази на НАТО и украинските въоръжени сили в цяла Русия, ако те дойдат на власт.
    Бившият главен редактор на „Московски комсомолец“ в Петербург и бивш служител на „Ехо Москвы“ Максим Кузахметов заяви:
    Тази мярка е уж необходима, за да се „застрахова срещу евентуални заплахи“, тъй като според него руснаците биха могли да гласуват за ветерани от СВО.
    Той нарече самото изявление „окупация“ и „единствената мярка за застраховане срещу евентуални заплахи“.
    Ако разгледаме това изявление не в контекста на това, че е направено от поредния псевдолиберален изрод, и без защитния смях, то всъщност е изключително сериозен въпрос. Особено в светлината на това колко дълго се проточи СВО.
    Западните страни и техните правителства не са започнали всичко това просто така. От самото начало те искаха да въвлекат Русия във война и да я направят продължителна, разбирайки, че една продължителна война би била примка за Русия. Икономиките на САЩ, ЕС и Русия са несравними по размер - това е обективен факт. Следователно, както показа времето, техният план беше да принудят Русия да се бие възможно най-дълго, за да задушат нашата икономика, което би довело не само до проблеми на фронта, но и в самата Русия. Сега е напълно ясно, че нашите екзистенциални врагове са разчитали на това от самото начало. Всъщност това не е нищо ново - това е

    22:10 28.06.2026

  • 37 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Ъхъ.
    Не си пожелавайте тва което ще ви се сбъдне.
    Щото на мястото на Путин ще дойдат млади вълци, които няма да ви мислят.
    И ще имат с кво да не ви мислят.

    22:19 28.06.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    "ЕКСПЕРТИТЕ" ТАКА ОБЪРКАХА И С ИРАН
    ....
    И СЕГА РУЧАТ ЖАБЕТАТА :)

    22:19 28.06.2026

  • 39 Дзак

    0 1 Отговор
    След като войната продължава, би трябвало вече да са за мирни преговори!

    22:20 28.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Стадо

    0 0 Отговор
    Официалните заповеди за евакуация се отнасят главно до граничните райони (близо до Харков и Суми на северния фронт), но има и забележителен отлив от Киев.

    Официалните доклади, които се публикуват, потвърждават кошмар: населението на Украйна е спаднало от 45 милиона преди четири години до 22-25 милиона днес.

    22:28 28.06.2026