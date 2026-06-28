Украйна се справя нелошо! Доналд Тръмп подготвя сериозен натиск върху Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разочарован от руския президент Владимир Путин и може да се откаже от "споразуменията от Анкъридж“. Това съобщава Axios, позовавайки се на двама длъжностни лица, които са присъствали на срещата на "Голямата седморка“ миналата седмица, пише Фокус.
Според източниците на медията, по време на срещата на Г-7 Тръмп е признал, че Украйна "се справя нелошо“ във войната. Сега обаче президентът на САЩ не е сигурен, че Русия ще успее да победи Украйна.
"Тръмп се отнасяше скептично към всичко, свързано с Путин, и говореше за натиск върху Русия, но другите лидери не вярват, че той наистина ще направи нещо в тази насока“, заявява пред журналистите едно от длъжностните лица.
Американският портал припомня, че в рамките на така наречените "споразумения от Анкъридж“ САЩ се съгласиха с искането на Русия тя да контролира Донбас в рамките на всяко мирно споразумение. Засилването обаче на ударите на Украйна срещу Русия принуди Тръмп да промени оценката си за силите на Москва.
В публикацията се добавя, че засега някои анализатори се съмняват, че засилването на ударите срещу Русия ще даде тласък на мирните преговори. Според тях съществува голяма вероятност това да затвърди в Русия мнението, че с Украйна трябва да се води война и тя трябва да бъде победена.
Между Тръмп и Путин не е имало никакви споразумения в Аляска
По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че по време на срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с президента на Русия Владимир Путин в Аляска, която се състоя на 15 август миналата година, не е било постигнато никакво споразумение относно Украйна.
Рубио отбеляза, че в Аляска е било отправено предложение. Въпреки това не става дума за никакви споразумения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ХаХа
Коментиран от #15
15:26 28.06.2026
2 Овчар
15:27 28.06.2026
3 Родина
има още ? То , ще излезе по скъпо и от
войната с Иран .
15:29 28.06.2026
4 нату са терористи
Коментиран от #13
15:29 28.06.2026
5 Ще,ще
15:29 28.06.2026
6 Значи
15:31 28.06.2026
7 Швейк
До капитулацията на фашистка Русия остават 37 дни.
15:32 28.06.2026
8 Жица
15:32 28.06.2026
9 Гражданин
15:33 28.06.2026
10 Историята се повтаря
15:33 28.06.2026
11 Бай ДОНЧО
И без него, Зеленски ше затрие.. монгольята и у йло!
Хихихихихи
Коментиран от #16
15:34 28.06.2026
12 Дзак
15:34 28.06.2026
13 Гражданин
До коментар #4 от "нату са терористи":Русия я управляват евреи от 1917 година
Коментиран от #17
15:34 28.06.2026
14 поредните кьор фишеци
да зарадват цъкачите на хейт и бълнуващите за копейки
Коментиран от #43
15:35 28.06.2026
15 Чиниш ми се
До коментар #1 от "Ха ХаХа":мине дчия.
15:35 28.06.2026
16 Жица
До коментар #11 от "Бай ДОНЧО":Мечтиии....
15:35 28.06.2026
17 пък такива заблудени граждани кат теб
До коментар #13 от "Гражданин":ги управляват тикви крадливи от 20г
15:37 28.06.2026
18 Крим.Кримски мост
15:37 28.06.2026
19 Сирски
15:38 28.06.2026
20 име
15:38 28.06.2026
21 Гресирана ватенка
15:38 28.06.2026
22 Тома
Коментиран от #33
15:39 28.06.2026
23 Тая статия е от рода
Коментиран от #36
15:39 28.06.2026
24 Ддд
15:39 28.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахаха!🎺🥳😀
Преговорите с Вашингтон са като игра на комар. Печели винаги САЩ. Затуй никакво губене на време с преговори, а укрепване на ядрения щит и удари, които да разтресат цялата земя.
15:39 28.06.2026
27 Истината
15:41 28.06.2026
28 Тц,тц,тц 😂😂😂
15:41 28.06.2026
29 ОБРАТНОТО БРОЕНЕ
Всичко кошмарно за У йло и фашистката Секта в кремля.. тепърва предстои!
Единствено самоу б ийството е спасение за Фюрера педофил
Хихихихихи
15:42 28.06.2026
30 РУСИЯ Е БИТА КАРТА,
15:43 28.06.2026
31 Тиква
15:43 28.06.2026
32 Стигa
15:44 28.06.2026
33 Като си разочарован следвай инструкциите
До коментар #22 от "Тома":Отиваш в левчето.Купуваш си въже за простор.Отиваш в гората и търсиш по-здрав клон.
15:44 28.06.2026
34 Как и на какво
15:45 28.06.2026
35 В.В.Путин
15:45 28.06.2026
36 Последния софиянец
До коментар #23 от "Тая статия е от рода":Границите на СССР и Соц Лагера? Монголско правителство в КИЕВ? Денацификация , демилитаризация и ху йло Герой?
Хахахаха
Коментиран от #40
15:46 28.06.2026
37 НАТО мощ и сила
Коментиран от #42
15:47 28.06.2026
38 Величко
15:48 28.06.2026
39 павела митова
15:49 28.06.2026
40 Не глупав
До коментар #36 от "Последния софиянец":Пропагандата е за глупака. Иначе е забавна!
Коментиран от #45
15:51 28.06.2026
41 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
42 Така е
До коментар #37 от "НАТО мощ и сила":НАТО струва на България милиарди, а на света войни и раздори!
Коментиран от #44
15:53 28.06.2026
43 Бай Араб
До коментар #14 от "поредните кьор фишеци":Фишееееци ,фишеци госпожа Пеева,големи фишеци, ама работа стана - извади фишека да - ръдна .
15:54 28.06.2026
44 Бай Араб
До коментар #42 от "Така е":Урсула победи Путин.
Коментиран от #46, #47, #48
15:55 28.06.2026
45 Град Козлодуй
До коментар #40 от "Не глупав":Така е приятел.Руската пропаганда е само за глупаци.
Коментиран от #50
15:56 28.06.2026
46 Така е
До коментар #44 от "Бай Араб":Натъпкаха си сметките урсулите с някой милион, че източват Европа посока САЩ! Ама ти троли. Ко ти дреме за Европа!
15:57 28.06.2026
47 Яхнала го
До коментар #44 от "Бай Араб":И сега ще ражда 8- мо чеве от него.
15:57 28.06.2026
48 Ми не баш
До коментар #44 от "Бай Араб":Тръмпоча ще смени власта в Кремъл.Стой и гледай сеири и московски циркове.
15:57 28.06.2026
49 Е, той Тръмп нали победи Иран
15:58 28.06.2026
50 Така е
До коментар #45 от "Град Козлодуй":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака да троли евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
15:58 28.06.2026