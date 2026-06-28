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Украйна се справя нелошо! Доналд Тръмп подготвя сериозен натиск върху Путин
  Тема: Украйна

Украйна се справя нелошо! Доналд Тръмп подготвя сериозен натиск върху Путин

28 Юни, 2026 15:24 1 101 50

  • русия-
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  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • крим-
  • донбас-
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Сега вече президентът на САЩ изобщо не е сигурен, че Русия ще успее да победи Украйна

Украйна се справя нелошо! Доналд Тръмп подготвя сериозен натиск върху Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разочарован от руския президент Владимир Путин и може да се откаже от "споразуменията от Анкъридж“. Това съобщава Axios, позовавайки се на двама длъжностни лица, които са присъствали на срещата на "Голямата седморка“ миналата седмица, пише Фокус.

Според източниците на медията, по време на срещата на Г-7 Тръмп е признал, че Украйна "се справя нелошо“ във войната. Сега обаче президентът на САЩ не е сигурен, че Русия ще успее да победи Украйна.

"Тръмп се отнасяше скептично към всичко, свързано с Путин, и говореше за натиск върху Русия, но другите лидери не вярват, че той наистина ще направи нещо в тази насока“, заявява пред журналистите едно от длъжностните лица.

Американският портал припомня, че в рамките на така наречените "споразумения от Анкъридж“ САЩ се съгласиха с искането на Русия тя да контролира Донбас в рамките на всяко мирно споразумение. Засилването обаче на ударите на Украйна срещу Русия принуди Тръмп да промени оценката си за силите на Москва.

В публикацията се добавя, че засега някои анализатори се съмняват, че засилването на ударите срещу Русия ще даде тласък на мирните преговори. Според тях съществува голяма вероятност това да затвърди в Русия мнението, че с Украйна трябва да се води война и тя трябва да бъде победена.

Между Тръмп и Путин не е имало никакви споразумения в Аляска

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че по време на срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с президента на Русия Владимир Путин в Аляска, която се състоя на 15 август миналата година, не е било постигнато никакво споразумение относно Украйна.

Рубио отбеляза, че в Аляска е било отправено предложение. Въпреки това не става дума за никакви споразумения.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ХаХа

    29 38 Отговор
    Евросънища

    Коментиран от #15

    15:26 28.06.2026

  • 2 Овчар

    31 46 Отговор
    Доналд е бита карта , Русия и Китай са господарите на планетата..!

    15:27 28.06.2026

  • 3 Родина

    18 22 Отговор
    Рижия , очистили езерото? Колко охрана
    има още ? То , ще излезе по скъпо и от
    войната с Иран .

    15:29 28.06.2026

  • 4 нату са терористи

    3 19 Отговор
    а путин явно го управляват евреи

    Коментиран от #13

    15:29 28.06.2026

  • 5 Ще,ще

    21 3 Отговор
    Бай Дончо бе го слуша главата. Всеки ден с нови бисери.

    15:29 28.06.2026

  • 6 Значи

    6 25 Отговор
    русийката се справя лошо!

    15:31 28.06.2026

  • 7 Швейк

    10 26 Отговор
    Давид прегазва Голиат.
    До капитулацията на фашистка Русия остават 37 дни.

    15:32 28.06.2026

  • 8 Жица

    31 7 Отговор
    Чета тук глупостите на някакви списвачи и разбирам, че факти са другото лице на дойче веле. Тези са чуждестранен агент и не трябва да се допуска да промиват съзнанието на българина. Това го пиша без нищо общо със статията. А иначе за нея: на едър рогат добитък вяра да нямаш. Всепризнато в цял свят. Сега остава руснаците да заличат покрайна....

    15:32 28.06.2026

  • 9 Гражданин

    7 20 Отговор
    Тръмп отряза ръчичките на nyтлеp - Сирия, Венецуела, Куба, Иран, танкерите. Сега ще му свали и raщитe!

    15:33 28.06.2026

  • 10 Историята се повтаря

    7 15 Отговор
    Китай поетапно колонизира хазарския каганат русия,Мао Дзъ шефа на Цзянсу Голдланд взе още 12 милиона хектара земя в сибир на концесия(там казват аренда)за 49 години, навремето така харизаха Аляска,за два кашона водка

    15:33 28.06.2026

  • 11 Бай ДОНЧО

    6 16 Отговор
    психара бързо се преметна ,за да се впише към..Победителят!
    И без него, Зеленски ше затрие.. монгольята и у йло!
    Хихихихихи

    Коментиран от #16

    15:34 28.06.2026

  • 12 Дзак

    6 3 Отговор
    Медийната успешна кампания има за цел да улесни Тръмп да се оттегли от предполагаемото споразумение!

    15:34 28.06.2026

  • 13 Гражданин

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "нату са терористи":

    Русия я управляват евреи от 1917 година

    Коментиран от #17

    15:34 28.06.2026

  • 14 поредните кьор фишеци

    7 4 Отговор
    от русофободебили
    да зарадват цъкачите на хейт и бълнуващите за копейки

    Коментиран от #43

    15:35 28.06.2026

  • 15 Чиниш ми се

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ХаХа":

    мине дчия.

    15:35 28.06.2026

  • 16 Жица

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Бай ДОНЧО":

    Мечтиии....

    15:35 28.06.2026

  • 17 пък такива заблудени граждани кат теб

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гражданин":

    ги управляват тикви крадливи от 20г

    15:37 28.06.2026

  • 18 Крим.Кримски мост

    7 12 Отговор
    Там започна Путлето...там и ще свърши.

    15:37 28.06.2026

  • 19 Сирски

    17 6 Отговор
    Зеленски има карти в изобилие.

    15:38 28.06.2026

  • 20 име

    14 14 Отговор
    Тръмпоча се омаза до ушите в Иран, сега предстои още по-голям резил с Русия. При толкова терористични актове даже не успяха да разклатят управляващите в Иран, само евроатлантиците с мозъчни клетки , дето им се броят на пръстите на ръцете, може да си мислят, че ще постигне нещо с натиск срещу Русия. Да не споменаваме 20г бой от афганистанските козари, завършил с евакуация по колесниците на самолетите.

    15:38 28.06.2026

  • 21 Гресирана ватенка

    7 9 Отговор
    Бай Дончо гресира Путин😁

    15:38 28.06.2026

  • 22 Тома

    6 6 Отговор
    Разочарован съм че Путин не направи в Украйна това което моя приятел биби направи

    Коментиран от #33

    15:39 28.06.2026

  • 23 Тая статия е от рода

    14 5 Отговор
    една баба на пазара каза! И второ, тази война я има заради САЩ и Русия няма да я спре, докато не си постигне целите така както иска!

    Коментиран от #36

    15:39 28.06.2026

  • 24 Ддд

    3 3 Отговор
    Тръмп обича да се сравнява с диктаторите по света. Така че Путин му е слабост. Видя се че Русия и САЩ, само се водят "велики сили", в крайна сметка са пълен провал при война с други по слаби държави, Украйна и Иран!

    15:39 28.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хахаха!🎺🥳😀

    4 3 Отговор
    Как тъй ще се откаже? Вчера писаха тука, че не е имало никакво споразумение, а днес ще се отказа от нещо, което го няма.
    Преговорите с Вашингтон са като игра на комар. Печели винаги САЩ. Затуй никакво губене на време с преговори, а укрепване на ядрения щит и удари, които да разтресат цялата земя.

    15:39 28.06.2026

  • 27 Истината

    5 7 Отговор
    Навсякъде комунистически дикторски режим е свършвал трагично ,при дьо гол висяха по дърветата на шанз делизе,оня Муамар беше провесен на един строителен кран

    15:41 28.06.2026

  • 28 Тц,тц,тц 😂😂😂

    5 7 Отговор
    Договореностите в Аляска и в Истанбул се изпариха като бензинът в Русия.😂

    15:41 28.06.2026

  • 29 ОБРАТНОТО БРОЕНЕ

    7 9 Отговор
    За пиздоглазия пе ДАЛ и педофил...ЗАПОЧНА!.
    Всичко кошмарно за У йло и фашистката Секта в кремля.. тепърва предстои!
    Единствено самоу б ийството е спасение за Фюрера педофил
    Хихихихихи

    15:42 28.06.2026

  • 30 РУСИЯ Е БИТА КАРТА,

    5 8 Отговор
    КАТО И НАШИЯ "ПРОГРЕСИВЕН" ЧОРАП ................... КЪДЕ СЕ Е ЧУЛО И ВИДЯЛО .................... "ПРОГРЕСИВЕН" ВОЕНЕН (В ИZПЪЛНЕНИЕ НА ZAПОВЕДИ) ЛИ ? .................... ИЛИ "ПРОГРЕСИВЕН" ЦИГАНИН ................... ПЪЛНА ИДИОТЩИНА ................... ФАКТ !

    15:43 28.06.2026

  • 31 Тиква

    8 4 Отговор
    Даа,да, добре се справя окрабандерията,2 милиона,заминаха при техния нацюг хитко и стапан бандер.вече над 2 милиона.

    15:43 28.06.2026

  • 32 Стигa

    11 3 Отговор
    стe ни заливали с таа усръинскъ пи,,,к04

    15:44 28.06.2026

  • 33 Като си разочарован следвай инструкциите

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Тома":

    Отиваш в левчето.Купуваш си въже за простор.Отиваш в гората и търсиш по-здрав клон.

    15:44 28.06.2026

  • 34 Как и на какво

    6 1 Отговор
    Ще го натисне?

    15:45 28.06.2026

  • 35 В.В.Путин

    2 6 Отговор
    Лъсна ми голия г..

    15:45 28.06.2026

  • 36 Последния софиянец

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "Тая статия е от рода":

    Границите на СССР и Соц Лагера? Монголско правителство в КИЕВ? Денацификация , демилитаризация и ху йло Герой?
    Хахахаха

    Коментиран от #40

    15:46 28.06.2026

  • 37 НАТО мощ и сила

    3 8 Отговор
    Добре че България е в НАТО,иначе болшевишкия кървав ботуш,щеше да дойде да освобождава анклави те си варна и Бургас от болгарский нацики

    Коментиран от #42

    15:47 28.06.2026

  • 38 Величко

    2 1 Отговор
    Ухааа ... , нека и следващите пет години продължават да се справят по същия начин ... ! А чичо Дони плаши рибата ... !

    15:48 28.06.2026

  • 39 павела митова

    2 4 Отговор
    рижака може да окоже натиск - да напърди шпека на Путин

    15:49 28.06.2026

  • 40 Не глупав

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Последния софиянец":

    Пропагандата е за глупака. Иначе е забавна!

    Коментиран от #45

    15:51 28.06.2026

  • 41 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 42 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "НАТО мощ и сила":

    НАТО струва на България милиарди, а на света войни и раздори!

    Коментиран от #44

    15:53 28.06.2026

  • 43 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "поредните кьор фишеци":

    Фишееееци ,фишеци госпожа Пеева,големи фишеци, ама работа стана - извади фишека да - ръдна .

    15:54 28.06.2026

  • 44 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Така е":

    Урсула победи Путин.

    Коментиран от #46, #47, #48

    15:55 28.06.2026

  • 45 Град Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Не глупав":

    Така е приятел.Руската пропаганда е само за глупаци.

    Коментиран от #50

    15:56 28.06.2026

  • 46 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Бай Араб":

    Натъпкаха си сметките урсулите с някой милион, че източват Европа посока САЩ! Ама ти троли. Ко ти дреме за Европа!

    15:57 28.06.2026

  • 47 Яхнала го

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Бай Араб":

    И сега ще ражда 8- мо чеве от него.

    15:57 28.06.2026

  • 48 Ми не баш

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Бай Араб":

    Тръмпоча ще смени власта в Кремъл.Стой и гледай сеири и московски циркове.

    15:57 28.06.2026

  • 49 Е, той Тръмп нали победи Иран

    1 0 Отговор
    окончателно 65 пъти и ги върна в каменната ера 49 пъти.

    15:58 28.06.2026

  • 50 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Град Козлодуй":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака да троли евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    15:58 28.06.2026

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