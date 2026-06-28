Украйна се справя нелошо! Доналд Тръмп подготвя сериозен натиск върху Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разочарован от руския президент Владимир Путин и може да се откаже от "споразуменията от Анкъридж“. Това съобщава Axios, позовавайки се на двама длъжностни лица, които са присъствали на срещата на "Голямата седморка“ миналата седмица, пише Фокус.

Според източниците на медията, по време на срещата на Г-7 Тръмп е признал, че Украйна "се справя нелошо“ във войната. Сега обаче президентът на САЩ не е сигурен, че Русия ще успее да победи Украйна.

"Тръмп се отнасяше скептично към всичко, свързано с Путин, и говореше за натиск върху Русия, но другите лидери не вярват, че той наистина ще направи нещо в тази насока“, заявява пред журналистите едно от длъжностните лица.

Американският портал припомня, че в рамките на така наречените "споразумения от Анкъридж“ САЩ се съгласиха с искането на Русия тя да контролира Донбас в рамките на всяко мирно споразумение. Засилването обаче на ударите на Украйна срещу Русия принуди Тръмп да промени оценката си за силите на Москва.

В публикацията се добавя, че засега някои анализатори се съмняват, че засилването на ударите срещу Русия ще даде тласък на мирните преговори. Според тях съществува голяма вероятност това да затвърди в Русия мнението, че с Украйна трябва да се води война и тя трябва да бъде победена.

Между Тръмп и Путин не е имало никакви споразумения в Аляска

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че по време на срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с президента на Русия Владимир Путин в Аляска, която се състоя на 15 август миналата година, не е било постигнато никакво споразумение относно Украйна.

Рубио отбеляза, че в Аляска е било отправено предложение. Въпреки това не става дума за никакви споразумения.