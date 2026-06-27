Бижуто в короната на Владимир Путин! Без Крим Русия ще загуби войната с Украйна

Крим отдавна е бижуто в короната на Владимир Путин и най-видимият символ на амбицията му да възстанови руската мощ след разпадането на Съветския съюз. В момента, обаче, позицията на руския президент изглежда по-уязвима от всякога от началото на инвазията, а признаците на упадък стават невъзможни за игнориране. Това пише в анализ за The Telegraph британският военен експерт Хамиш де Бретън-Гордън, бивш офицер от армията, цитиран от Фокус.
Обявяването на извънредно положение в Крим днес беше значителен политически и военен удар за Путин. За първи път руските власти публично признаха сериозността на ситуацията на полуострова. Мерки, които се равняват на форма на военно положение, подчертават мащаба на предизвикателството, пред което е изправен Кремъл там.
Съобщенията за недостиг на гориво, прекъсвания на електрозахранването и нарастваща загриженост сред цивилното население рисуват картина на регион под напрежение.
Крим някога беше представян от Кремъл като голямата история на успеха на стратегическата визия на Путин. Днес той рискува да се превърне в най-ясния индикатор досега, че неговата така наречена Специална военна операция се проваля, отбелязва експертът.
От военна гледна точка Крим остава критично важен. Руските сили разчитат в голяма степен на полуострова като логистичен център за снабдяване на войските, действащи в Южна Украйна, и като западен опорен пункт за линията на конфликта.
Тъй като украинските удари прекъснаха маршрутите през окупираната територия, Крим и Керченският мост станаха още по-важни като начин за снабдяване на руските сили по Днепър. Ако Украйна продължи да влошава способността на Русия да използва полуострова като сигурна база, последствията за руските военни операции биха могли да бъдат дълбоки, коментира Хамиш де Бретън-Гордън.
Следователно стратегическата картина за Путин се влошава. Той изглежда неспособен да защити напълно нито Москва, нито Крим , две места с огромно политическо и символично значение. Крим някога беше символ на възхода на Путин. Възможно е той да се превърне в символ на неговия упадък, завършва статията в The Telegraph.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма
Коментиран от #6, #13, #21, #26, #36, #38
12:16 27.06.2026
2 ЕВРОФАШИСТИТЕ ПАК МЕЧТАЯТ
Коментиран от #8
12:16 27.06.2026
3 Без Крим остана Украйна и губи още
12:17 27.06.2026
4 Грънчо
Коментиран от #7
12:17 27.06.2026
5 Кан Кубрат
12:17 27.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 На всички, дето не са копейки
До коментар #4 от "Грънчо":с ограничен брой ганглии...
12:19 27.06.2026
8 Фашистите са у Кремля,
До коментар #2 от "ЕВРОФАШИСТИТЕ ПАК МЕЧТАЯТ":голубчик, марш да обслужваш ладировчетата...
12:20 27.06.2026
9 копейка с чалма
чалма с петолъчка.
Коментиран от #75
12:20 27.06.2026
10 А50
12:20 27.06.2026
11 Владимир Путин, президент
12:22 27.06.2026
12 ЕВРОФАШИСТИТЕ
12:22 27.06.2026
13 Костя
До коментар #1 от "Няма":Бате, и аз не вярвах, ама гледах клипчета как ватенките чакат на 15 км опашка да бягат от Крим. Вече и копейки не дава тетка митрофанова.... Ко ша прайм ся у Максуда, вйй
Коментиран от #34
12:23 27.06.2026
14 Швейк
Коментиран от #31, #97
12:24 27.06.2026
15 Гост
Коментиран от #19
12:24 27.06.2026
16 аz СВО Победа 81
Къде отиде духът на Анкъридж?🤣🤣🤣
12:24 27.06.2026
17 ДА ПОПИТАМ БЪЛГАРСКИТЕ КЕНЕФБАНДЕРИ
12:24 27.06.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:25 27.06.2026
19 Кога Путин ще вземе Южна Украйна?
До коментар #15 от "Гост":Преди или след като пуkне?Ти как мислиш?
Коментиран от #22, #30
12:26 27.06.2026
20 Факт
Коментиран от #48
12:26 27.06.2026
21 Ще чакат на Русия да и свърши горивото
До коментар #1 от "Няма":кога на коча му паднат м@дите -))
Коментиран от #32
12:26 27.06.2026
22 Гост
До коментар #19 от "Кога Путин ще вземе Южна Украйна?":Следи новините.
12:27 27.06.2026
23 Гориил
Коментиран от #42
12:27 27.06.2026
24 Няма
До коментар #6 от "Бъркаш":Ли да се аргументираш и да кажеш защо бъркам, или сам си знаеш, че не ти достига умственият капацитет за това?
12:28 27.06.2026
25 да да
12:28 27.06.2026
26 Богомил Райнов, писател
До коментар #1 от "Няма":"....никога..."
Никога не казвай никога !!!
Никога Херсон, Изюм, Красни Лиман нямаше да са отново украински. Никога нямаше да има Украйна, никога Русия няма да загуби !!!
Накрая се оказа Русия никога не ще победи, никога няма да е велика сила и работата отива в посока никога да я няма ☝️
Коментиран от #52, #83
12:28 27.06.2026
27 Путюблиз
12:28 27.06.2026
28 Българин 🇧🇬
12:28 27.06.2026
29 Лунин
12:28 27.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тичай да помогнеш на фронта
До коментар #14 от "Швейк":да се наредиш до победителите и ти-)))
12:30 27.06.2026
32 Патриарха
До коментар #21 от "Ще чакат на Русия да и свърши горивото":Истината говориш, чадо!
Достойно ест!
12:30 27.06.2026
33 Z-axaрова
12:30 27.06.2026
34 туй гледай
До коментар #13 от "Костя":как цяла укройна се изнесе..от 40млн...и 20 не останаха..цяла европа пълна с укропейтриоти..
12:31 27.06.2026
35 Има си хас
12:32 27.06.2026
36 Ердоган
До коментар #1 от "Няма":Крим украински, Кърджали български
Коментиран от #65
12:33 27.06.2026
37 Българин
12:33 27.06.2026
38 това го каза и съдът
До коментар #1 от "Няма":в ХАГА, за което укро-фашистите си правят оглушки. КРИМ Е РУСКИ!
Питам се защо заклетите невроатлантици, защитници на окраината на Русия ГОВОРЯТ само за Русия и Путин и ВЪОБЩЕ НЕ КОМЕНТИРАТ ситуацията при укрите и техния надрусан вожд!!!!! СРАМ ЛИ ГИ Е! Аз искам да ме осветлят КОЛКО благороден е клоунът и скромен. Браво на ПОЛША, която иска да се направи ОДИТ на дадените на украината средства - колко за дрога, колко за имения и скъпи коли, колко за златни тоалетни.
СТИГА сте ми спрягали РУСИЯ!
Коментиран от #44
12:34 27.06.2026
39 Това психотерапия ли е?
Колко мъка имало земята!
12:34 27.06.2026
40 Дон Корлеоне
12:36 27.06.2026
41 ЕВРОФАШИСТИ В УПАДЪК
Коментиран от #60
12:36 27.06.2026
42 Гориииле,
До коментар #23 от "Гориил":Радваш се, как Русия унищожава украинските градове заедно с населението им, но да ти припомня, че Путин обяви това за освобождение на Украйна от нацизма.
Коментиран от #94
12:37 27.06.2026
43 Григор
Коментиран от #50
12:37 27.06.2026
44 Умрел руснак
До коментар #38 от "това го каза и съдът":Прав си.Никой не се интересува от умрелата русия.
Коментиран от #57
12:38 27.06.2026
45 Орнитолог
12:38 27.06.2026
46 ЗЕЛЕНСКИ ЩЯЛ ДА ВРЪЩА
12:38 27.06.2026
47 az СВО Победа 81
1. Пореден материал от противниците на Русия, напълно вписващ се в новата им манипулативна стратегия, рисуваща ситуация на безпомощност на руските власти. Вече ви казах, че ще има много подобни материали.
2. Появи се и друга информация - от началото на СВО досега ззгубите на ВСУ достигат 2,4 млн. души.
Коментиран от #63
12:38 27.06.2026
48 Руснак без крак...
До коментар #20 от "Факт":".. Териториите са вече преразпределени..."
100 000км км е пасище, не територии !!!
Не мисля че ПЕТ години война и 1.2 млн убити ранени оправдават тая ливада. Целите на престъпния Кремльовски режим бяха две - да покажат че Русия е "сила" и кремльовските олигарси селяндур-милиционери да бъдат приети на равна нога в клуба на богатите с петте висши образования и вековни родословия.
Е.. резултата е виден - милиционерите седят пред разбитото си ру3ко корито, а милион руски майки, бащи горчиво плачат за синовете си. Хай да ви е сладко, след 200 года пробайте пак ☝️😄
12:38 27.06.2026
49 Град Козлодуй
12:39 27.06.2026
50 Бега бе😂
До коментар #43 от "Григор":5 години бомби,ракети и дронове гърмят по руска територия.Плъха укрепва бункерите си и засилва ПВО -то около тях.
12:40 27.06.2026
51 Ха ХаХа
1% не е върнал окупирани територии на Украйна.
0% превзети руски територии
12:41 27.06.2026
52 Херодот, историк
До коментар #26 от "Богомил Райнов, писател":По скоро Атлантида отново ще се надигне над водата, отколкото Украйна да си върне Крим,!
Коментиран от #71
12:42 27.06.2026
53 Пер2
12:43 27.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Няма край руското безсилие!
Коментиран от #64
12:43 27.06.2026
56 име
12:43 27.06.2026
57 Нито
До коментар #44 от "Умрел руснак":От мнението на умрелите ти мозъчни клетки!
12:43 27.06.2026
58 Кухоглава копейка
12:44 27.06.2026
59 Софето
12:44 27.06.2026
60 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #41 от "ЕВРОФАШИСТИ В УПАДЪК":КОГА бе ??? МОЧА лично ще му я забия в "Короната" ! Искате да се правите на интересни ама сте скучни като смачкан вестник ,какво ми оргиналничиш като твоят "патрон" си сеее на "Короната" вече 5 та година ?
12:45 27.06.2026
61 А50
Коментиран от #70
12:45 27.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Руската пропаганда
До коментар #47 от "az СВО Победа 81":Има за цел само глупаците 😀.
12:45 27.06.2026
64 Ха ХаХа
До коментар #55 от "Няма край руското безсилие!":Ген.Колев с 4 турски дивизии, изклали 50000 българи в Одринско срещу Русия и Румъния.
После румънците ни взеха цяла Добруджа.
Коментиран от #78
12:46 27.06.2026
65 Няма
До коментар #36 от "Ердоган":Как, Кърджали е български, но и Крим също е български! И там е наша цивилизация! Вие турците, също произлизате от нашия род!
12:46 27.06.2026
66 Тома
12:46 27.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Хахахаха
Стана за посмешище на цел СВЕТ
Хахахаха
Коментиран от #73
12:47 27.06.2026
69 Минувач
Да не би Украйна да си мечтае, че само с дронове може да се превземе територия, хаха?!? Ами да вземат да пратят наземни войски и, ако оцелеят и завземат Крим, тогава да правят гръмки изказвания!
12:47 27.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Миролюб Войнов, историк
До коментар #52 от "Херодот, историк":"...ЩЕ.."
Пет години ру3ки ЩЕЩЕ-кания стигат !!!
Манголския kaтун се закрива и обезпаразитява от монголо-татарски таракани ☝️
Коментиран от #74
12:47 27.06.2026
72 Рашка свърши курса
12:48 27.06.2026
73 Алексей Арестович
До коментар #68 от "Хахахаха":Яко руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.
12:49 27.06.2026
74 Духалоф
До коментар #71 от "Миролюб Войнов, историк":Тангра е Монголско куче.
Скрий се монголоиден татар
Руснаците са викинги
12:50 27.06.2026
75 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #9 от "копейка с чалма":500 години завиждахте на тия с чалмите и сега пак! Хахахаха хахахаха 😜🤣❗
12:51 27.06.2026
76 Хаха
12:53 27.06.2026
77 1111
Коментиран от #85
12:53 27.06.2026
78 Хихихихихи
До коментар #64 от "Ха ХаХа":Не грамотен МАН го , ЧетИ Мало умнико... чети
Хихихихихи
"ШАШКИИ..ВЪН! ..СЕЧИ !! "
Дордето поглед стигаше полето бе осеяно с москалска ЛЕШ!!!
12:53 27.06.2026
79 Хахаха!🎺🥳😀
Хахахаха хахахаха 😜❗
12:54 27.06.2026
80 Войната
12:55 27.06.2026
81 Е...Б...Ъ...
Коментиран от #84, #91
12:55 27.06.2026
82 В киев
По лошото е че няма вода и каналите непмогат да се чистят.
Градът мирише на умрели лебеди.
Воня и мръсотия
Коментиран от #86
12:55 27.06.2026
83 Май още си
До коментар #26 от "Богомил Райнов, писател":жив!
За съжаление.
12:56 27.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Дааа...
До коментар #77 от "1111":Особено от... Без- аналоговия... напикаващ се Фюрер Педофил, ИЗБЕГАЛ посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
Ееееедехееее
Ама така ...некакси.. хЕРОЙСКИ... Избегала..пе Деругата
Ееееедехееее
Иначе,..22 ядрени монгольяк Републики, Фюрер Педофил и узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея,..веке 13 год превземат... Донбас и...ПИ .. ЗДЕЦ, ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД
Ееееедехееее
Коментиран от #87
12:58 27.06.2026
86 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #82 от "В киев":Бандеровците от селата закаляват киевляните. Да им е обеца на ухото! Видят ли Майдан да го разгонват, а майданутите в мините до живот.
12:59 27.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 не може да бъде
13:01 27.06.2026
89 Госта..
13:04 27.06.2026
90 Хахаха!🎺🥳😀
Руска планираща бомба 8000кг: "дрончета по 3кг, удрям само веднъж."
13:05 27.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Мол ния!
Щорм Шедоу разнасят военни бази! Административното управление на Крим и техните семейства..избягаха! В близките дни се очаква да дебаркира онази украинска БРИГАДА дето ОСВОБОДИ 2 монголски Републики за...5 ДНИ!
Всичко кош марно за монгольята тепърва предстои...
Следват подробности
Коментиран от #101
13:08 27.06.2026
93 напразните усилия на зелчо
13:09 27.06.2026
94 Гориил
До коментар #42 от "Гориииле,":Закъсняваш. Войната е между НАТО и Русия.
13:14 27.06.2026
95 нищо ново под слънцето...
Това го коментирам от 3 години насам, а копейките само се подхилваха многозначително. Само дето си представях че Крим ще падне едва след разрушаването на моста, но изглежда ще го оставят сам да се събори. Една стратегическа позиция, Кинбурнската коса, вече е в украински ръце, а всички руски заселници и окупатори панически бягат от Крим, включително и командването на войските.
13:15 27.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Тоя, пък.
До коментар #14 от "Швейк":Със същия успех можеше да обяви и 4-часова програма. Въпросът е дали след 40 дни руснаците няма да бъдат вече в Краматорск, Славянск и Суми?
Коментиран от #100
13:23 27.06.2026
98 Мисля
13:26 27.06.2026
99 Пълни глупости
Оня льольо стармър подаде оставка и такъв хейт се надава сега за да се отклони вниманието след месец най много всичко ще утихне ще се водят боеве за краматорск зеления гущер пак ше вие на умрело и така
13:28 27.06.2026
100 ха, ха, ха...
До коментар #97 от "Тоя, пък.":От Крим там ли ще се местят? Щото 40 дни са много време, но украинците не им се чака.
13:28 27.06.2026
101 Рублевка
До коментар #92 от "Мол ния!":„В момента, според анализатори на Асоциацията на туроператорите (ATOR), на Кримския полуостров има приблизително 150 000-200 000 туристи, от които не повече от 30 000-40 000 са организирани. Организираните туристи са във връзка със своите туроператори или техни представители. ATOR непрекъснато следи туристическата ситуация на полуострова“.
Във връзка с огромния туристически поток, на керченския мост се образуват опашки.
13:29 27.06.2026
102 Дзак
13:34 27.06.2026
103 Рублевка
Коментиран от #108
13:37 27.06.2026
104 Мда уе...
Мостът отдавна няма стратегическо значение понеже РФ има сухопътна връзка бе...
13:38 27.06.2026
105 Тити на Кака
Стадото блеее и му се струва, че вика "Урааааа!".
Целта е постигната.
А Крим си е все така руски.
13:45 27.06.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Ний ша Ва упрайм
13:50 27.06.2026
108 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #103 от "Рублевка":Не бягат, а Крим е пълен с туристи и се образуват опашки в двете посоки на моста.
13:50 27.06.2026