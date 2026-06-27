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Бижуто в короната на Владимир Путин! Без Крим Русия ще загуби войната с Украйна
  Тема: Украйна

Бижуто в короната на Владимир Путин! Без Крим Русия ще загуби войната с Украйна

27 Юни, 2026 12:14 2 253 108

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • крим-
  • донбас-
  • владимир путин

Съобщенията за недостиг на гориво, прекъсвания на електрозахранването и нарастваща загриженост сред цивилното население рисуват картина на регион под напрежение

Бижуто в короната на Владимир Путин! Без Крим Русия ще загуби войната с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Крим отдавна е бижуто в короната на Владимир Путин и най-видимият символ на амбицията му да възстанови руската мощ след разпадането на Съветския съюз. В момента, обаче, позицията на руския президент изглежда по-уязвима от всякога от началото на инвазията, а признаците на упадък стават невъзможни за игнориране. Това пише в анализ за The Telegraph британският военен експерт Хамиш де Бретън-Гордън, бивш офицер от армията, цитиран от Фокус.

Обявяването на извънредно положение в Крим днес беше значителен политически и военен удар за Путин. За първи път руските власти публично признаха сериозността на ситуацията на полуострова. Мерки, които се равняват на форма на военно положение, подчертават мащаба на предизвикателството, пред което е изправен Кремъл там.

Съобщенията за недостиг на гориво, прекъсвания на електрозахранването и нарастваща загриженост сред цивилното население рисуват картина на регион под напрежение.

Крим някога беше представян от Кремъл като голямата история на успеха на стратегическата визия на Путин. Днес той рискува да се превърне в най-ясния индикатор досега, че неговата така наречена Специална военна операция се проваля, отбелязва експертът.

От военна гледна точка Крим остава критично важен. Руските сили разчитат в голяма степен на полуострова като логистичен център за снабдяване на войските, действащи в Южна Украйна, и като западен опорен пункт за линията на конфликта.

Тъй като украинските удари прекъснаха маршрутите през окупираната територия, Крим и Керченският мост станаха още по-важни като начин за снабдяване на руските сили по Днепър. Ако Украйна продължи да влошава способността на Русия да използва полуострова като сигурна база, последствията за руските военни операции биха могли да бъдат дълбоки, коментира Хамиш де Бретън-Гордън.

Следователно стратегическата картина за Путин се влошава. Той изглежда неспособен да защити напълно нито Москва, нито Крим , две места с огромно политическо и символично значение. Крим някога беше символ на възхода на Путин. Възможно е той да се превърне в символ на неговия упадък, завършва статията в The Telegraph.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    70 35 Отговор
    Защо да ревете на чужди гробища, Крим никога повече няма да бъде на Украйна!

    Коментиран от #6, #13, #21, #26, #36, #38

    12:16 27.06.2026

  • 2 ЕВРОФАШИСТИТЕ ПАК МЕЧТАЯТ

    49 26 Отговор
    Че някога ще откраднат и Крим. Луди ора.

    Коментиран от #8

    12:16 27.06.2026

  • 3 Без Крим остана Украйна и губи още

    39 25 Отговор
    а цъкачите на крипто копейки и русофободебилите да си цъкат и джафкат по Русия

    12:17 27.06.2026

  • 4 Грънчо

    39 18 Отговор
    А бе факти пущайте си климатика у тая жега че почвам да се съмнявам че мозъците ви са се уголемили,нали знаете на кои са им големи мозъците

    Коментиран от #7

    12:17 27.06.2026

  • 5 Кан Кубрат

    28 8 Отговор
    Крим е столицата на Велика България.Хазарите няма да го вземат.

    12:17 27.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На всички, дето не са копейки

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Грънчо":

    с ограничен брой ганглии...

    12:19 27.06.2026

  • 8 Фашистите са у Кремля,

    24 25 Отговор

    До коментар #2 от "ЕВРОФАШИСТИТЕ ПАК МЕЧТАЯТ":

    голубчик, марш да обслужваш ладировчетата...

    12:20 27.06.2026

  • 9 копейка с чалма

    24 28 Отговор
    На Путин короната е като мойта
    чалма с петолъчка.

    Коментиран от #75

    12:20 27.06.2026

  • 10 А50

    32 20 Отговор
    Мокри сънища на соросопитеци. Тая година 404 губи минимум Сумска област , Донбас вече е ясен

    12:20 27.06.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    12 24 Отговор
    С.А.Щ само два месеца срещу Иран загубиха войната !!! ПЕТ години война вече е чиста Капитулация. И тя се задава със сила страшна ☝️

    12:22 27.06.2026

  • 12 ЕВРОФАШИСТИТЕ

    37 17 Отговор
    Ще вземат от Крим само на геврека дупката.

    12:22 27.06.2026

  • 13 Костя

    19 34 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Бате, и аз не вярвах, ама гледах клипчета как ватенките чакат на 15 км опашка да бягат от Крим. Вече и копейки не дава тетка митрофанова.... Ко ша прайм ся у Максуда, вйй

    Коментиран от #34

    12:23 27.06.2026

  • 14 Швейк

    22 27 Отговор
    Зеленски одобри 40-дневна програма за справяне с руската агресия.До капитулацията на фашистка Русия остават 38 дни.

    Коментиран от #31, #97

    12:24 27.06.2026

  • 15 Гост

    26 18 Отговор
    Най-много Путин да вземе и Южна Украйна.

    Коментиран от #19

    12:24 27.06.2026

  • 16 аz СВО Победа 81

    13 15 Отговор
    Каква стана тя?🤣
    Къде отиде духът на Анкъридж?🤣🤣🤣

    12:24 27.06.2026

  • 17 ДА ПОПИТАМ БЪЛГАРСКИТЕ КЕНЕФБАНДЕРИ

    26 10 Отговор
    Крим руски ли е?

    12:24 27.06.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 14 Отговор
    преди малко блогъра от Масквата ме уверяваше , че нямало да стане..

    12:25 27.06.2026

  • 19 Кога Путин ще вземе Южна Украйна?

    14 20 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Преди или след като пуkне?Ти как мислиш?

    Коментиран от #22, #30

    12:26 27.06.2026

  • 20 Факт

    26 16 Отговор
    Териториите са вече преразпределени. Просто Зеленски още свиква със ситуацията. Трудно му е, мъчи се да хапе, да рита, но няма накъде.

    Коментиран от #48

    12:26 27.06.2026

  • 21 Ще чакат на Русия да и свърши горивото

    32 13 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    кога на коча му паднат м@дите -))

    Коментиран от #32

    12:26 27.06.2026

  • 22 Гост

    8 15 Отговор

    До коментар #19 от "Кога Путин ще вземе Южна Украйна?":

    Следи новините.

    12:27 27.06.2026

  • 23 Гориил

    38 17 Отговор
    Само европейските бюргери и фермери могат да бъдат впечатлени от циркови представления с дронове. В действителност Бандера претърпява катастрофално поражение на бойното поле, губейки икономиката, енергетиката, транспорта и хиляди войници под натиска и масираните атаки на руската армия.Крим не е изключение. Руската армия бързо се прегрупира и се въоръжава с най-страшните и смъртоносни оръжия, за да унищожи всички сили и ресурси на бандера.

    Коментиран от #42

    12:27 27.06.2026

  • 24 Няма

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Бъркаш":

    Ли да се аргументираш и да кажеш защо бъркам, или сам си знаеш, че не ти достига умственият капацитет за това?

    12:28 27.06.2026

  • 25 да да

    14 10 Отговор
    приключихте с всички мнения ..сега бивш офицер от армията ще фантазира.Нещо да каже този джендърмен за атомните подводници на острова..нито една не е в състояние да изпълни каквато и де мисия..инфо не от руснаци а от самите агличани..

    12:28 27.06.2026

  • 26 Богомил Райнов, писател

    13 15 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    "....никога..."

    Никога не казвай никога !!!
    Никога Херсон, Изюм, Красни Лиман нямаше да са отново украински. Никога нямаше да има Украйна, никога Русия няма да загуби !!!
    Накрая се оказа Русия никога не ще победи, никога няма да е велика сила и работата отива в посока никога да я няма ☝️

    Коментиран от #52, #83

    12:28 27.06.2026

  • 27 Путюблиз

    11 14 Отговор
    Гойда братя гойдааааа! Крим наш навсегда! Скука,хочется движуха! Нас обманули и нагло надули! Дух Анкорича улетел как пукня

    12:28 27.06.2026

  • 28 Българин 🇧🇬

    11 14 Отговор
    За България е важно Крим да е натовски , не за Русия . Ако Крим е натовски , той ще е турска военна база . ( Според договорите от Монтрьо , Турция решава кои военни кораби да минат Босфора ) ! Така България ще е обкръжена от Турция от изток , от север (Крим) , от запад (съюзника ѝ Албания) .

    12:28 27.06.2026

  • 29 Лунин

    12 12 Отговор
    Не само Крим.Ботокса ще си изгуби и главата.

    12:28 27.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тичай да помогнеш на фронта

    8 9 Отговор

    До коментар #14 от "Швейк":

    да се наредиш до победителите и ти-)))

    12:30 27.06.2026

  • 32 Патриарха

    8 10 Отговор

    До коментар #21 от "Ще чакат на Русия да и свърши горивото":

    Истината говориш, чадо!
    Достойно ест!

    12:30 27.06.2026

  • 33 Z-axaрова

    12 13 Отговор
    Станахме за посмешище!Ставам монахиня!!!

    12:30 27.06.2026

  • 34 туй гледай

    9 14 Отговор

    До коментар #13 от "Костя":

    как цяла укройна се изнесе..от 40млн...и 20 не останаха..цяла европа пълна с укропейтриоти..

    12:31 27.06.2026

  • 35 Има си хас

    11 14 Отговор
    Крим е и ЩЕ бъде винаги руски!

    12:32 27.06.2026

  • 36 Ердоган

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Крим украински, Кърджали български

    Коментиран от #65

    12:33 27.06.2026

  • 37 Българин

    8 10 Отговор
    Ватенките губят и Донецк.

    12:33 27.06.2026

  • 38 това го каза и съдът

    14 11 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    в ХАГА, за което укро-фашистите си правят оглушки. КРИМ Е РУСКИ!

    Питам се защо заклетите невроатлантици, защитници на окраината на Русия ГОВОРЯТ само за Русия и Путин и ВЪОБЩЕ НЕ КОМЕНТИРАТ ситуацията при укрите и техния надрусан вожд!!!!! СРАМ ЛИ ГИ Е! Аз искам да ме осветлят КОЛКО благороден е клоунът и скромен. Браво на ПОЛША, която иска да се направи ОДИТ на дадените на украината средства - колко за дрога, колко за имения и скъпи коли, колко за златни тоалетни.
    СТИГА сте ми спрягали РУСИЯ!

    Коментиран от #44

    12:34 27.06.2026

  • 39 Това психотерапия ли е?

    9 7 Отговор
    Или кръжок по фантастика за болните русофоби на България?
    Колко мъка имало земята!

    12:34 27.06.2026

  • 40 Дон Корлеоне

    9 7 Отговор
    Хаяско пусна ли бензина?

    12:36 27.06.2026

  • 41 ЕВРОФАШИСТИ В УПАДЪК

    4 9 Отговор
    В короната на Путин ще има още много бижута.

    Коментиран от #60

    12:36 27.06.2026

  • 42 Гориииле,

    14 9 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    Радваш се, как Русия унищожава украинските градове заедно с населението им, но да ти припомня, че Путин обяви това за освобождение на Украйна от нацизма.

    Коментиран от #94

    12:37 27.06.2026

  • 43 Григор

    10 12 Отговор
    Пълни тъпотии! Какво значи "без Крим"? Някой ще го вземе ли? Кой и как? В момента Крим е част от Русия.Съгласно руската военна доктрина; при атака срещу територията и тя е в правото си да употреби ядрено оръжие. И така, да си дойдем на думата. Кой е мераклията да вземе Крим? Съмнявам се, че ще остане нещо от този, който се проба.Някои журналисти са царе по писането на глупости!

    Коментиран от #50

    12:37 27.06.2026

  • 44 Умрел руснак

    10 8 Отговор

    До коментар #38 от "това го каза и съдът":

    Прав си.Никой не се интересува от умрелата русия.

    Коментиран от #57

    12:38 27.06.2026

  • 45 Орнитолог

    8 7 Отговор
    А пък тази сутрин няколко фламинга, ама не розови, а черни, кацнали във Волгоград. Свили гнезда в завода на Искандер и Орешник.

    12:38 27.06.2026

  • 46 ЗЕЛЕНСКИ ЩЯЛ ДА ВРЪЩА

    4 10 Отговор
    И Одеса.

    12:38 27.06.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    6 11 Отговор
    Накратко:

    1. Пореден материал от противниците на Русия, напълно вписващ се в новата им манипулативна стратегия, рисуваща ситуация на безпомощност на руските власти. Вече ви казах, че ще има много подобни материали.

    2. Появи се и друга информация - от началото на СВО досега ззгубите на ВСУ достигат 2,4 млн. души.

    Коментиран от #63

    12:38 27.06.2026

  • 48 Руснак без крак...

    12 5 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    ".. Териториите са вече преразпределени..."

    100 000км км е пасище, не територии !!!
    Не мисля че ПЕТ години война и 1.2 млн убити ранени оправдават тая ливада. Целите на престъпния Кремльовски режим бяха две - да покажат че Русия е "сила" и кремльовските олигарси селяндур-милиционери да бъдат приети на равна нога в клуба на богатите с петте висши образования и вековни родословия.
    Е.. резултата е виден - милиционерите седят пред разбитото си ру3ко корито, а милион руски майки, бащи горчиво плачат за синовете си. Хай да ви е сладко, след 200 года пробайте пак ☝️😄

    12:38 27.06.2026

  • 49 Град Козлодуй

    9 7 Отговор
    Крум е украински!

    12:39 27.06.2026

  • 50 Бега бе😂

    12 5 Отговор

    До коментар #43 от "Григор":

    5 години бомби,ракети и дронове гърмят по руска територия.Плъха укрепва бункерите си и засилва ПВО -то около тях.

    12:40 27.06.2026

  • 51 Ха ХаХа

    4 10 Отговор
    Кога наркоманът превзе Крим.?
    1% не е върнал окупирани територии на Украйна.
    0% превзети руски територии

    12:41 27.06.2026

  • 52 Херодот, историк

    7 11 Отговор

    До коментар #26 от "Богомил Райнов, писател":

    По скоро Атлантида отново ще се надигне над водата, отколкото Украйна да си върне Крим,!

    Коментиран от #71

    12:42 27.06.2026

  • 53 Пер2

    4 9 Отговор
    Наркоуродът ще гледа Крим на снимки

    12:43 27.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Няма край руското безсилие!

    13 6 Отговор
    Няма!Даже генерал Иван Колев ги е бил така както циганин не си бие кучето.

    Коментиран от #64

    12:43 27.06.2026

  • 56 име

    3 12 Отговор
    Пета година слушаме ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. 2022г умните бандери, под ръководство на не по малко умните островни poдocмecители, почнаха десант в Крим при Кринки. В продължение на половин година руснаците ги отстрелваха, а малобританците им бяха казали, че като тръгнат да форсират Днепър и руснаците ще се разбягат. Тази година уж пак щяха да правят десант, но пред две седмици сателити на НАСА засякоха необичайни взривове и пожари от украинския бряг на Днепър, между Херсон и Кринки, където бандерите се бяха събрали за десант. Руснаците буквално ги запалиха, още преди да са тръгнали. Засега единствено са поставили с дронче украинския флаг при Кинбурн. Голям упех за хунтата!

    12:43 27.06.2026

  • 57 Нито

    3 8 Отговор

    До коментар #44 от "Умрел руснак":

    От мнението на умрелите ти мозъчни клетки!

    12:43 27.06.2026

  • 58 Кухоглава копейка

    6 3 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    12:44 27.06.2026

  • 59 Софето

    10 4 Отговор
    Войната е към своя край, а родните путинолизци да гледат как се защитава родина.

    12:44 27.06.2026

  • 60 ПЪЛНИ Глупости

    9 4 Отговор

    До коментар #41 от "ЕВРОФАШИСТИ В УПАДЪК":

    КОГА бе ??? МОЧА лично ще му я забия в "Короната" ! Искате да се правите на интересни ама сте скучни като смачкан вестник ,какво ми оргиналничиш като твоят "патрон" си сеее на "Короната" вече 5 та година ?

    12:45 27.06.2026

  • 61 А50

    2 12 Отговор
    Укрите вече съжаляват че удряха бензиностанциите в Крим. 404 започва да се превръща в остров. Без гориво, тецове, локомотиви...зимата никой не я е отменял

    Коментиран от #70

    12:45 27.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Руската пропаганда

    8 5 Отговор

    До коментар #47 от "az СВО Победа 81":

    Има за цел само глупаците 😀.

    12:45 27.06.2026

  • 64 Ха ХаХа

    6 8 Отговор

    До коментар #55 от "Няма край руското безсилие!":

    Ген.Колев с 4 турски дивизии, изклали 50000 българи в Одринско срещу Русия и Румъния.
    После румънците ни взеха цяла Добруджа.

    Коментиран от #78

    12:46 27.06.2026

  • 65 Няма

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ердоган":

    Как, Кърджали е български, но и Крим също е български! И там е наша цивилизация! Вие турците, също произлизате от нашия род!

    12:46 27.06.2026

  • 66 Тома

    4 8 Отговор
    За Крим се гласяха да го вземат краварите като непотопяем самолетоносач но Путин ги превариЗа това не могат да му простят

    12:46 27.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хахахаха

    9 3 Отговор
    ТРИДНЕВНИЯ педофил загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА още преди години!
    Стана за посмешище на цел СВЕТ
    Хахахаха

    Коментиран от #73

    12:47 27.06.2026

  • 69 Минувач

    4 8 Отговор
    И, защо без Крим???
    Да не би Украйна да си мечтае, че само с дронове може да се превземе територия, хаха?!? Ами да вземат да пратят наземни войски и, ако оцелеят и завземат Крим, тогава да правят гръмки изказвания!

    12:47 27.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Миролюб Войнов, историк

    7 5 Отговор

    До коментар #52 от "Херодот, историк":

    "...ЩЕ.."

    Пет години ру3ки ЩЕЩЕ-кания стигат !!!
    Манголския kaтун се закрива и обезпаразитява от монголо-татарски таракани ☝️

    Коментиран от #74

    12:47 27.06.2026

  • 72 Рашка свърши курса

    10 4 Отговор
    Последни напъни на копейките. Чак се потят.😅😅😅

    12:48 27.06.2026

  • 73 Алексей Арестович

    3 9 Отговор

    До коментар #68 от "Хахахаха":

    Яко руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.

    12:49 27.06.2026

  • 74 Духалоф

    2 6 Отговор

    До коментар #71 от "Миролюб Войнов, историк":

    Тангра е Монголско куче.
    Скрий се монголоиден татар
    Руснаците са викинги

    12:50 27.06.2026

  • 75 Хахаха!🎺🥳😀

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "копейка с чалма":

    500 години завиждахте на тия с чалмите и сега пак! Хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    12:51 27.06.2026

  • 76 Хаха

    0 6 Отговор
    Телеграф английската подлога!

    12:53 27.06.2026

  • 77 1111

    2 8 Отговор
    Крим е руски и ще бъде руски.Украйна е отчаяна от военното превъзходство на Русия.

    Коментиран от #85

    12:53 27.06.2026

  • 78 Хихихихихи

    7 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ХаХа":

    Не грамотен МАН го , ЧетИ Мало умнико... чети
    Хихихихихи
    "ШАШКИИ..ВЪН! ..СЕЧИ !! "
    Дордето поглед стигаше полето бе осеяно с москалска ЛЕШ!!!

    12:53 27.06.2026

  • 79 Хахаха!🎺🥳😀

    2 5 Отговор
    Ако можеше с дронове да се побеждава, мухите щяха да победят конете!
    Хахахаха хахахаха 😜❗

    12:54 27.06.2026

  • 80 Войната

    3 6 Отговор
    Не е само срещу Украйна. Тя е срещу цялото НАТО дори и с новия му тихоокеански клон. Ако беше само Украйна досега да бяхме я забравили. Новия фюрер пак няма да успее. Света няма нужда от фашисти.

    12:55 27.06.2026

  • 81 Е...Б...Ъ...

    5 2 Отговор
    Дърти русофили!

    Коментиран от #84, #91

    12:55 27.06.2026

  • 82 В киев

    5 3 Отговор
    Няма ток.Титайте наркована има ли Интернет.
    По лошото е че няма вода и каналите непмогат да се чистят.
    Градът мирише на умрели лебеди.
    Воня и мръсотия

    Коментиран от #86

    12:55 27.06.2026

  • 83 Май още си

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Богомил Райнов, писател":

    жив!
    За съжаление.

    12:56 27.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Дааа...

    6 4 Отговор

    До коментар #77 от "1111":

    Особено от... Без- аналоговия... напикаващ се Фюрер Педофил, ИЗБЕГАЛ посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
    Ееееедехееее
    Ама така ...некакси.. хЕРОЙСКИ... Избегала..пе Деругата
    Ееееедехееее
    Иначе,..22 ядрени монгольяк Републики, Фюрер Педофил и узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея,..веке 13 год превземат... Донбас и...ПИ .. ЗДЕЦ, ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД
    Ееееедехееее

    Коментиран от #87

    12:58 27.06.2026

  • 86 Хахаха!🎺🥳😀

    1 4 Отговор

    До коментар #82 от "В киев":

    Бандеровците от селата закаляват киевляните. Да им е обеца на ухото! Видят ли Майдан да го разгонват, а майданутите в мините до живот.

    12:59 27.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 не може да бъде

    2 3 Отговор
    Написах един пост защо считам че чрез тези военни действия с дронове от украинска страна и помощниците им Крим никога няма да се върне в Украйна -дроновете не превземат територии !?Цитирах и изказване на ген.Бен Ходжис отпреди около месец че Крим трябва да се превърне в място неподходящо за живот -редакторите могат да намерят това изказване!?напомних че започваме да забравяме какво стана в Курск!? И считам че това се прави с цел да се отвлече вниманието на руската армия от критични места на фронта к-особено там където руснаците затягат хватката ...и това без обидни думи вулгарни подмятания каквито често срещаме напр.в постовете подкрепящи украинската кауза!?не съм особено засегнат че ме изтриха ...пиша сега това единствено с надежда че ще може да се даде известно обяснение -за каква цензура става дума и какъв е смисълът на насоките в цензурирането.!? -

    13:01 27.06.2026

  • 89 Госта..

    2 2 Отговор
    Факти какво става няма вече Басарабски Фронт и Фрийдом вече преписвате Телеграф /английския /

    13:04 27.06.2026

  • 90 Хахаха!🎺🥳😀

    0 5 Отговор
    Сталин пращал многократно ликвидатори убият Тито. Тито му написал: "Коба аз ще ти пратя само веднъж."
    Руска планираща бомба 8000кг: "дрончета по 3кг, удрям само веднъж."

    13:05 27.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Мол ния!

    4 4 Отговор
    Опашка от 6 000 автомобила в момента на Моста, единствения изход за бягство от Крим - но в момента е затворен! Узкоглази примати се млатят на опашката!
    Щорм Шедоу разнасят военни бази! Административното управление на Крим и техните семейства..избягаха! В близките дни се очаква да дебаркира онази украинска БРИГАДА дето ОСВОБОДИ 2 монголски Републики за...5 ДНИ!
    Всичко кош марно за монгольята тепърва предстои...
    Следват подробности

    Коментиран от #101

    13:08 27.06.2026

  • 93 напразните усилия на зелчо

    2 4 Отговор
    Каквото и да прави зелчо, Крим ще остане в Русия. Путин е твърде снизходителен с този демон зелчо. Само лъвовете в Крим ще го оправят.

    13:09 27.06.2026

  • 94 Гориил

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Гориииле,":

    Закъсняваш. Войната е между НАТО и Русия.

    13:14 27.06.2026

  • 95 нищо ново под слънцето...

    4 4 Отговор
    "Без Крим Русия ще загуби войната с Украйна"
    Това го коментирам от 3 години насам, а копейките само се подхилваха многозначително. Само дето си представях че Крим ще падне едва след разрушаването на моста, но изглежда ще го оставят сам да се събори. Една стратегическа позиция, Кинбурнската коса, вече е в украински ръце, а всички руски заселници и окупатори панически бягат от Крим, включително и командването на войските.

    13:15 27.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Тоя, пък.

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Швейк":

    Със същия успех можеше да обяви и 4-часова програма. Въпросът е дали след 40 дни руснаците няма да бъдат вече в Краматорск, Славянск и Суми?

    Коментиран от #100

    13:23 27.06.2026

  • 98 Мисля

    2 3 Отговор
    "Бижуто ще е Одеса,а Крим си е руски.Даже и международния съд го постанови.И ще си остане руски

    13:26 27.06.2026

  • 99 Пълни глупости

    3 2 Отговор
    Затруднения има но далеч не са фатални
    Оня льольо стармър подаде оставка и такъв хейт се надава сега за да се отклони вниманието след месец най много всичко ще утихне ще се водят боеве за краматорск зеления гущер пак ше вие на умрело и така

    13:28 27.06.2026

  • 100 ха, ха, ха...

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "Тоя, пък.":

    От Крим там ли ще се местят? Щото 40 дни са много време, но украинците не им се чака.

    13:28 27.06.2026

  • 101 Рублевка

    0 3 Отговор

    До коментар #92 от "Мол ния!":

    „В момента, според анализатори на Асоциацията на туроператорите (ATOR), на Кримския полуостров има приблизително 150 000-200 000 туристи, от които не повече от 30 000-40 000 са организирани. Организираните туристи са във връзка със своите туроператори или техни представители. ATOR непрекъснато следи туристическата ситуация на полуострова“.

    Във връзка с огромния туристически поток, на керченския мост се образуват опашки.

    13:29 27.06.2026

  • 102 Дзак

    2 1 Отговор
    Шест години нищо не постигнаха!

    13:34 27.06.2026

  • 103 Рублевка

    1 0 Отговор
    Или с три думи: блатните плъхове бягат.

    Коментиран от #108

    13:37 27.06.2026

  • 104 Мда уе...

    1 1 Отговор
    Пропагандните щуротии на западналите нямат край...
    Мостът отдавна няма стратегическо значение понеже РФ има сухопътна връзка бе...

    13:38 27.06.2026

  • 105 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Примитивни лозунги за овцете.
    Стадото блеее и му се струва, че вика "Урааааа!".
    Целта е постигната.
    А Крим си е все така руски.

    13:45 27.06.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    на американците и НАТО му треее все ощи Севастопол за военна база за плацдарм

    13:50 27.06.2026

  • 108 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Рублевка":

    Не бягат, а Крим е пълен с туристи и се образуват опашки в двете посоки на моста.

    13:50 27.06.2026

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