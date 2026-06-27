Бижуто в короната на Владимир Путин! Без Крим Русия ще загуби войната с Украйна

Крим отдавна е бижуто в короната на Владимир Путин и най-видимият символ на амбицията му да възстанови руската мощ след разпадането на Съветския съюз. В момента, обаче, позицията на руския президент изглежда по-уязвима от всякога от началото на инвазията, а признаците на упадък стават невъзможни за игнориране. Това пише в анализ за The Telegraph британският военен експерт Хамиш де Бретън-Гордън, бивш офицер от армията, цитиран от Фокус.

Обявяването на извънредно положение в Крим днес беше значителен политически и военен удар за Путин. За първи път руските власти публично признаха сериозността на ситуацията на полуострова. Мерки, които се равняват на форма на военно положение, подчертават мащаба на предизвикателството, пред което е изправен Кремъл там.

Съобщенията за недостиг на гориво, прекъсвания на електрозахранването и нарастваща загриженост сред цивилното население рисуват картина на регион под напрежение.

Крим някога беше представян от Кремъл като голямата история на успеха на стратегическата визия на Путин. Днес той рискува да се превърне в най-ясния индикатор досега, че неговата така наречена Специална военна операция се проваля, отбелязва експертът.

От военна гледна точка Крим остава критично важен. Руските сили разчитат в голяма степен на полуострова като логистичен център за снабдяване на войските, действащи в Южна Украйна, и като западен опорен пункт за линията на конфликта.

Тъй като украинските удари прекъснаха маршрутите през окупираната територия, Крим и Керченският мост станаха още по-важни като начин за снабдяване на руските сили по Днепър. Ако Украйна продължи да влошава способността на Русия да използва полуострова като сигурна база, последствията за руските военни операции биха могли да бъдат дълбоки, коментира Хамиш де Бретън-Гордън.

Следователно стратегическата картина за Путин се влошава. Той изглежда неспособен да защити напълно нито Москва, нито Крим , две места с огромно политическо и символично значение. Крим някога беше символ на възхода на Путин. Възможно е той да се превърне в символ на неговия упадък, завършва статията в The Telegraph.