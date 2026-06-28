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Санкции и нови удари влошават кризата с горива в Русия

Санкции и нови удари влошават кризата с горива в Русия

28 Юни, 2026 11:24 1 375 74

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • крим-
  • донбас-
  • петрол-
  • володимир зеленски

Руски блогър заяви на 27 юни, че успешните украински удари с "Фламинго" през 2026 г. вероятно са били извършени на ниска височина и над водни съоръжения, което ги прави по-трудни за прихващане от руските сили

Санкции и нови удари влошават кризата с горива в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Украинските сили извършиха удар с крилати ракети FP-5 Flamingo срещу руския завод за разработка и производство на балистични ракети "Титан-Барикади" в нощта на 26 срещу 27 юни.

Украинският Генерален щаб съобщи на 27 юни, че са ударили предприятието "Титан-Барикади" в град Волгоград, Волгоградска област, причинявайки пожар.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Украинският Генерален щаб отбеляза, че предприятието произвежда самоходни пускови установки и транспортно-товарни машини за балистични ракети "Искандер-М", пускови установки и наземно оборудване за междуконтинентални балистични ракети (МБР) "Топол-М" и "Ярс", както и гаубици с голям калибър "Мста-Б" и "Мста-С".

Украинският президент Володимир Зеленски и губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърдиха.

Руски блогър заяви на 27 юни, че успешните украински удари с "Фламинго" през 2026 г. вероятно са били извършени на ниска височина и над водни съоръжения, което ги прави по-трудни за прихващане от руските сили.

Блогърът отбеляза, че руските сили нямат достатъчно самолети със система за предупреждение и управление на полета (AWACS), за да поддържат наблюдение и да откриват нисколетящи ракети. Украинските сили са ударили руски самолети AWACS на няколко места по време на войната, което е допринесло за недостига.

През последните няколко месеца украинските сили засилват обхвата и мащаба на своите удари с голям обсег срещу руската петролна инфраструктура в Русия, използвайки претоварените руски противовъздушни отбранителни системи.

Съединените щати отново наложиха санкции срещу руския морски износ на петрол, след като временните дерогации от санкциите изтекоха и не бяха подновени.

Украинският президентски комисар по политиката на санкциите Владислав Власюк заяви на 26 юни, че американските санкции срещу руските производители на петрол "Роснефт" и "Лукойл" са влезли отново в сила, след като Съединените щати издадоха дерогации от санкции върху руския износ на петрол, който вече е в морето от 12 март.

Последната дерогация от тези санкции на САЩ изтече на 17 юни и американски служители не са посочвали от 17 юни, че Съединените щати ще удължат дерогацията от санкциите отново.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    26 12 Отговор
    Предчувствам провален отоплителен сезон в 404

    Коментиран от #6

    11:27 28.06.2026

  • 2 Моля,

    30 18 Отговор
    Концентрирайте се върху кризата на горивата в Европа !!! Това касае нас, за Русия да му мисли Русия!!!

    Коментиран от #7, #61

    11:27 28.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 22 Отговор
    ей копейзаж! вашите изобщо имат ли бензин да стигнат до Киев , даже и никой да не ги спира?

    Коментиран от #10, #52, #58

    11:28 28.06.2026

  • 4 Фори

    15 11 Отговор
    Абе голяма работа! Един завод ударили. Руснаците трябва да имат няколко! Те са богата държава.

    11:29 28.06.2026

  • 5 име

    24 12 Отговор
    Много локум, много нещо. А междувременно в Бандеристан, на изток от Днепър, не останаха бензиностанции. Опашки за горива няма, щото няма бензиностанции. Като цяло, това принуди цандерите да изтегрят камионите с дронове на запад, което дава повече време за засинае и реакция на руснаците. И между другото, именно заради такива удари руснаците никога няма да позволят Украйна да има оръжия, да е член на НАТО, а вече не дават и в ЕССР да влизат.

    Коментиран от #11, #12, #18

    11:31 28.06.2026

  • 6 Европеец

    17 21 Отговор

    До коментар #1 от "А50":

    в Европа бензинът е по-евтин от колкото в блатото наречено русия.

    Коментиран от #29

    11:33 28.06.2026

  • 7 Соломон

    16 17 Отговор

    До коментар #2 от "Моля,":

    И къде я видя тази криза с горивата у нас или в Европа.В момента в Русия освенче няма гориво то е и по скъпо отколкото у нас.

    Коментиран от #9, #17, #19, #34

    11:33 28.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сюлеймане

    14 11 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Ти кога ходи в Русия ва?

    Коментиран от #20

    11:35 28.06.2026

  • 10 Споконо ве

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От лукойл ще им изпратим а ти се стягай за кииф ще раздават курабийки

    11:35 28.06.2026

  • 11 Украйна не се интересува от мнението ти

    10 14 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Как смяташ?а?

    11:36 28.06.2026

  • 12 Руснаците

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Няма да позволят ,ама ако ги питат

    Коментиран от #23

    11:36 28.06.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 13 Отговор

    До коментар #8 от "Ники Пънчев":

    аз съм виждал копейки и по другите сайтове , ама такива тъ пунгери като тукашните няма/ сякаш с конкурс са избирани

    Коментиран от #22

    11:37 28.06.2026

  • 14 Демократ

    10 9 Отговор
    Предсмътната агония на геЙрмания няма край.

    11:37 28.06.2026

  • 15 Ибелин Михайлов

    9 6 Отговор
    Исторически парк праща 2 туби с бензин!

    11:37 28.06.2026

  • 16 Отговорът

    12 10 Отговор
    А някой дава ли си сметка че в един момент Русия може да отговори с ядрения си арсенал, и тогава цяла Европа се превръща в бунище.

    Коментиран от #59

    11:37 28.06.2026

  • 17 Само питам

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    А ти от там ли идваш, че знаеш?

    11:38 28.06.2026

  • 18 Зеленски

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Добре ,че ви разреших показухата на 9 ти май

    11:38 28.06.2026

  • 19 Аве диванчо

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Изостанал си в Русия отдавна сме с електрички купи си трутунетка че и в България е на превършване

    11:38 28.06.2026

  • 20 Соломон

    9 10 Отговор

    До коментар #9 от "Сюлеймане":

    Анонимен смешник.Живем в 21 век.Не е нужно да ходя никъде лично за да знам какво се случва във момента във който нещо се случва

    Коментиран от #30, #32

    11:38 28.06.2026

  • 21 Тик так,тик так

    10 6 Отговор
    37 дни...тик так, тик так...

    11:39 28.06.2026

  • 22 Само питам

    9 11 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти и по другите сайтове ли работиш, центаджийче?

    11:40 28.06.2026

  • 23 Както

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаците":

    Е тръгнало нема да има кой да ги пита

    11:40 28.06.2026

  • 24 ЕЖЕДНЕВНИ ЛЪЖИ НА ЕС ,ЧЕ И ЦЕНЗУРА

    11 13 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД ! ФАКТ ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ.УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ Е ЕВРОПА, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.! БРАВО 🇷🇺РУСИЯ !!!

    Коментиран от #48, #69

    11:40 28.06.2026

  • 25 Хаха

    8 10 Отговор
    Пидалите се възбуждат на зиленски😀 слава кокаине слава слава

    11:41 28.06.2026

  • 26 Всички балистични ракети. Браво

    9 10 Отговор
    Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали или неутрализира всички балистични ракети, една от противокорабните ракети и 125 дрона.

    Коментиран от #37

    11:41 28.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кочо

    12 9 Отговор
    Ах, колко жалко и нещастно е да си много жалка копийка!

    11:41 28.06.2026

  • 29 Мухахаха

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Е да в Германия е 2.50ев а в Русия е 0.80ц нещо бъркаш аритметиката

    11:42 28.06.2026

  • 30 Само питам

    11 8 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    А знаеш ли че Америка вече не миже да си плаща само лихвите на дълга?
    Сменяй центовете в юани

    11:42 28.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сюлеймане

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Тиливизура ли ти каза? 😀

    Коментиран от #36

    11:42 28.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Моля,

    13 8 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Споделете как установихте, че в Русия има криза за гориво, без да ми цитирате ДВ, Укроинформ, и подобни безсмислици!

    Коментиран от #38, #42

    11:44 28.06.2026

  • 35 Уест кен фкинг скит

    10 7 Отговор
    Това реване на чужд гроб ми прилича на изсмукана от пръстите западна пропаганда и причината да я има непрекъснато е че руснаците им объркаха плановете както каза Путин балът на вампирите свърши.

    11:45 28.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахаххаха

    10 4 Отговор

    До коментар #26 от "Всички балистични ракети. Браво":

    Свалили са всичките плюс 100 .. за всеки случай...

    11:46 28.06.2026

  • 38 Ол1гофрен,

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "Моля,":

    Видео от руснаци.

    11:46 28.06.2026

  • 39 Атина Палада

    6 7 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    11:47 28.06.2026

  • 40 Гориил

    18 8 Отговор
    Русия знае по-добре от вас катастрофалното състояние на Украйна и пълното поражение на армията ѝ на бойното поле. Честотата и силата на руските удари с дронове и ракети приближават Киев до икономически и енергиен колапс, който непрекъснато се отлага от сдържаността и предпазливостта на Кремъл, страхувайки се от обвинения във военни престъпления.

    Коментиран от #49

    11:49 28.06.2026

  • 41 хаха

    7 6 Отговор
    Такова нещо на "русия" няма бе ватнишките подлоги. Още Паисий ви го е казал.."русите" са в Киив, а другата писслямистко-монголоидна сган е "московити".

    ХАХАХА

    11:50 28.06.2026

  • 42 Соломон

    7 9 Отговор

    До коментар #34 от "Моля,":

    Ами нарича се интернет.Има хиляди клипове на на руснаци докато висят на опашки за бензин.А и всеки с молко мозък в главата може да му стане ясно какво ще се случи след като всеки ден в бензиностанцията дими.40% от преработвателните мошности са капут.

    11:50 28.06.2026

  • 43 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.

    9 7 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД ! ФАКТ ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ.УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ Е ЕВРОПА, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.! БРАВО 🇷🇺РУСИЯ !!!

    Коментиран от #51, #53

    11:51 28.06.2026

  • 44 Бангаранга и гореща пачанга

    5 5 Отговор
    Тази нощ беше трета от 40 дневните дългобойни санкции - още две депа и рафинерия в Краснодарския край заминаха!

    Коментиран от #47

    11:52 28.06.2026

  • 45 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор
    От 2014г до 2026г Украйна усилено се подготвяше за война !!! Аз лапах мухи.
    От 2022г досега Украйна усилено се превъоръжаваше, търсеше, откриваше нови оръжия, технологии !!! Аз продължих да лапам мухи !!! Резултата е налице ☝️

    11:54 28.06.2026

  • 46 Бай Пунди Говнокомандващия

    4 4 Отговор
    Украйна трябва да изгони всички руски нацюги и да не се съгласява на замарозка по линията на съприкосновение.

    11:55 28.06.2026

  • 47 Соломон

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Бангаранга и гореща пачанга":

    Пропускаш и московското НПЗ което е ударено за втори път тази нощ

    11:56 28.06.2026

  • 48 МОТИКАТА

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "ЕЖЕДНЕВНИ ЛЪЖИ НА ЕС ,ЧЕ И ЦЕНЗУРА":

    "..РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД.."

    Помоли маккя си ти оправи кьопавицата с мотиката !!! Това вашето вече е откровена
    Л-У-Д-О-С-Т 👈

    11:57 28.06.2026

  • 49 Хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "Гориил":

    Тупин загуби войната. Удължаването само увеличава цивилните жертви. Но на него кво му пука.

    11:58 28.06.2026

  • 50 Тодар Живков

    5 3 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    11:59 28.06.2026

  • 51 Чума

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":

    Браво! Ох! Такъв доблестен коментар! Глътка свеж идеологически въздух, че на фронта не знам как е, но на пропагандния фронт направо ни попиляха! Да стегнем редиците, другари, здрава лакетна връзка, че врагът освен нахален е и много, много коварен! Той не се посвени да даде далекобойни оружия на престъпния режим и да му разреши да ги използва зад Урал! Всичко това прави в отчаянието си, че правят тик - так от 2014 г., но Русия така и не фалира! Ако и далнобойната тактика не успее, какъв ли нов коварен план ще приложат световните фашаги!? Ясно какъв - медиийно маскиране на тоталния световен крах! Ясно е, че Русия ще издържи повече! Това е народ, който с глад и лишения не се побеждава, а само като разклатиш вярата му в Победата и го подтикнеш да прави революция срещу себе си! Русия не може без жертви, страдания и героизъм! Пабеда будет как всегда!

    Коментиран от #60

    12:00 28.06.2026

  • 52 горките украинци

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Хорицята искат работа, доходи, мир, свобода, а ЕС ще ги праща на фронта. Кога ли ще се усетят?

    Коментиран от #71

    12:00 28.06.2026

  • 53 Карлуково

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":

    Кво казаха на визитацията?На какво се дължи слабо умето ти?

    12:01 28.06.2026

  • 54 Бангаранга и чунга-чанга

    3 4 Отговор
    Големият „геополитически шахматист“ пак си направи самотуш. Най-важното от цялата патаклама е, че приказният Киев — истинската майка на руските градове, и перлата на Черноморието — Одеса, ще си останат там, където им е мястото: в цивилизована Украйна, в Европа и под дебелата сянка на Чичо Сам. А за родното копейкаджийство остава утешителната награда: да ликува над разораната пустиня Донбас и закъсалия Крим. Ако ще и да си ги прегърнат в сибирската си прегръдка — на никого не му дреме за тези радиоактивни чукари. Останалата съветска пропаганда е пълна пунта мара за наивници.

    Коментиран от #56, #62

    12:01 28.06.2026

  • 55 Кирил

    3 4 Отговор
    С русия е свършено.
    Когато нападнаха Украйна, Украинците нямаха нищо.
    Сега, кой ще ги спасява тия иди оти от Украйна

    12:03 28.06.2026

  • 56 Никога не подценявай копейките

    4 3 Отговор

    До коментар #54 от "Бангаранга и чунга-чанга":

    По-прости са отколкото изглеждат.

    12:04 28.06.2026

  • 57 Гориил

    14 2 Отговор
    Сравняването на руската и украинската армия като равни по сила и потенциал е напълно безполезна пропагандна маневра. Украинските въоръжени сили продължават да се оттеглят по цялата фронтова линия, заплашвайки местното население с репресии и екзекуции за отказ да се евакуира по-дълбоко в страната. В огромното мнозинство от случаите хората не искат да напускат домовете си и очакват своите освободители с нетърпение, инат и отчаяние. В освободените градове и села плачещи жени с икони и знамена поздравяват войниците. Духът на руското население не може да бъде сломен или унищожен. Измамен и ограбен от Бандера, руският народ оказва отчаяна съпротива. За мнозина тази лоялност и преданост към Русия е кървава Голгота.

    12:04 28.06.2026

  • 58 не страхуй

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    за ракети винаги ще намерят гориво..не забравяй Казахстан..работи по въпроса..влакове тръгват от всички страни..А ти пащай към 2евро за литър...

    12:04 28.06.2026

  • 59 стоян

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Отговорът":

    До 16 ком - другар в кой клас си - искаш да кажеш че на московците им се умира ли - не знаеш ли че ще има моментен отговор - а ако украинците пуснат 6000 дрона и ракети пълни с мръсния ядрен прах по рузките градове какво ще отговориш - дали някой ще живее там

    12:04 28.06.2026

  • 60 😂😂😂😂😂😂

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Чума":

    🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    12:05 28.06.2026

  • 61 Дик диверсанта

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Моля,":

    Без рос дебилски опорки, моля.

    12:07 28.06.2026

  • 62 Чума

    3 7 Отговор

    До коментар #54 от "Бангаранга и чунга-чанга":

    Прав сте, мили господине! Задачата на Путин е непосилна и противоестествена! По скоро мъж съпруг ще озапти невярната си съпруга да оди при някой по богат келеш, отколкото Путин да задържи Одеса и Киев в пределите на Русия! Народа и държавите са като жените - разбука ли се, спиране няма! Изкарай го на стълбището, тегли му един шут отзад и да върви при големия брат! Изхвърли и гащите през терасата, да и гледа целия вход резила, но остави и нещо за мил спомен...! Даже и когато си отива, любовта остава пак любов! Рассия - Слава! Навсегда!

    Коментиран от #74

    12:08 28.06.2026

  • 63 az СВО Победа 81

    2 2 Отговор
    Да и ме се чудиш на ISW как така според тях руснаците хем свършили бензина, хем воюват и напредват....

    Всичко ми прилича на предишните им заявления:

    1. "Руснаците свършиха войниците!"

    2."Руснаците свършиха снарядите!"

    3."Руснаците свършиха ракетите!"

    Помните ли ги тези лозунги на НПО-то ISW, създадено специално за войната срещу Русия? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #66, #67, #72

    12:16 28.06.2026

  • 64 Путюблиз

    2 1 Отговор
    Застой,хочется движуха

    12:17 28.06.2026

  • 65 Монтгомъри

    1 2 Отговор
    Доближава се момент за "Сармат"!
    И без илюзий,-друг език не разбират фашистите!

    12:17 28.06.2026

  • 66 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 81":

    Фащай се за палците и ги дръж здраво!!!😀

    12:19 28.06.2026

  • 67 Ол1гофрен,

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 81":

    2007 г.

    12:21 28.06.2026

  • 68 АЙДЕЕ

    1 2 Отговор
    Нацистите и бандерите пак побеждават у нета. Слава.

    12:23 28.06.2026

  • 69 Антирашист 927

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "ЕЖЕДНЕВНИ ЛЪЖИ НА ЕС ,ЧЕ И ЦЕНЗУРА":

    Подкрепяш вражеска държава ! Това в просия е за затвор !

    12:23 28.06.2026

  • 70 Санде Глухия

    4 1 Отговор
    Дрътио пиздоглаз Пердуха ако не се предаде скоро ще свръши кат... Чау шеску.
    Сда вай ся у йло
    Хехехехехехе

    12:23 28.06.2026

  • 71 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "горките украинци":

    Горките руснаци, Хорицята искат работа, доходи, мир, свобода, а тупин ще ги праща на фронта. Кога ли ще се усетят?

    12:23 28.06.2026

  • 72 Забрави да кажеш колко е велик Путлето

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 81":

    Пропуск!

    12:26 28.06.2026

  • 73 СССР се разпадна поради глад!

    1 0 Отговор
    РФ поради Путин.

    12:29 28.06.2026

  • 74 Антирашшст 973

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Чума":

    Славиш фашистка държава ! Тази държава ,просия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фошистките държави !

    12:29 28.06.2026

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