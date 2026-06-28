Санкции и нови удари влошават кризата с горива в Русия

Украинските сили извършиха удар с крилати ракети FP-5 Flamingo срещу руския завод за разработка и производство на балистични ракети "Титан-Барикади" в нощта на 26 срещу 27 юни.
Украинският Генерален щаб съобщи на 27 юни, че са ударили предприятието "Титан-Барикади" в град Волгоград, Волгоградска област, причинявайки пожар.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Украинският Генерален щаб отбеляза, че предприятието произвежда самоходни пускови установки и транспортно-товарни машини за балистични ракети "Искандер-М", пускови установки и наземно оборудване за междуконтинентални балистични ракети (МБР) "Топол-М" и "Ярс", както и гаубици с голям калибър "Мста-Б" и "Мста-С".
Украинският президент Володимир Зеленски и губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърдиха.
Руски блогър заяви на 27 юни, че успешните украински удари с "Фламинго" през 2026 г. вероятно са били извършени на ниска височина и над водни съоръжения, което ги прави по-трудни за прихващане от руските сили.
Блогърът отбеляза, че руските сили нямат достатъчно самолети със система за предупреждение и управление на полета (AWACS), за да поддържат наблюдение и да откриват нисколетящи ракети. Украинските сили са ударили руски самолети AWACS на няколко места по време на войната, което е допринесло за недостига.
През последните няколко месеца украинските сили засилват обхвата и мащаба на своите удари с голям обсег срещу руската петролна инфраструктура в Русия, използвайки претоварените руски противовъздушни отбранителни системи.
Съединените щати отново наложиха санкции срещу руския морски износ на петрол, след като временните дерогации от санкциите изтекоха и не бяха подновени.
Украинският президентски комисар по политиката на санкциите Владислав Власюк заяви на 26 юни, че американските санкции срещу руските производители на петрол "Роснефт" и "Лукойл" са влезли отново в сила, след като Съединените щати издадоха дерогации от санкции върху руския износ на петрол, който вече е в морето от 12 март.
Последната дерогация от тези санкции на САЩ изтече на 17 юни и американски служители не са посочвали от 17 юни, че Съединените щати ще удължат дерогацията от санкциите отново.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А50
Коментиран от #6
11:27 28.06.2026
2 Моля,
Коментиран от #7, #61
11:27 28.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #52, #58
11:28 28.06.2026
4 Фори
11:29 28.06.2026
5 име
Коментиран от #11, #12, #18
11:31 28.06.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "А50":в Европа бензинът е по-евтин от колкото в блатото наречено русия.
Коментиран от #29
11:33 28.06.2026
7 Соломон
До коментар #2 от "Моля,":И къде я видя тази криза с горивата у нас или в Европа.В момента в Русия освенче няма гориво то е и по скъпо отколкото у нас.
Коментиран от #9, #17, #19, #34
11:33 28.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сюлеймане
До коментар #7 от "Соломон":Ти кога ходи в Русия ва?
Коментиран от #20
11:35 28.06.2026
10 Споконо ве
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От лукойл ще им изпратим а ти се стягай за кииф ще раздават курабийки
11:35 28.06.2026
11 Украйна не се интересува от мнението ти
До коментар #5 от "име":Как смяташ?а?
11:36 28.06.2026
12 Руснаците
До коментар #5 от "име":Няма да позволят ,ама ако ги питат
Коментиран от #23
11:36 28.06.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Ники Пънчев":аз съм виждал копейки и по другите сайтове , ама такива тъ пунгери като тукашните няма/ сякаш с конкурс са избирани
Коментиран от #22
11:37 28.06.2026
14 Демократ
11:37 28.06.2026
15 Ибелин Михайлов
11:37 28.06.2026
16 Отговорът
Коментиран от #59
11:37 28.06.2026
17 Само питам
До коментар #7 от "Соломон":А ти от там ли идваш, че знаеш?
11:38 28.06.2026
18 Зеленски
До коментар #5 от "име":Добре ,че ви разреших показухата на 9 ти май
11:38 28.06.2026
19 Аве диванчо
До коментар #7 от "Соломон":Изостанал си в Русия отдавна сме с електрички купи си трутунетка че и в България е на превършване
11:38 28.06.2026
20 Соломон
До коментар #9 от "Сюлеймане":Анонимен смешник.Живем в 21 век.Не е нужно да ходя никъде лично за да знам какво се случва във момента във който нещо се случва
Коментиран от #30, #32
11:38 28.06.2026
21 Тик так,тик так
11:39 28.06.2026
22 Само питам
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти и по другите сайтове ли работиш, центаджийче?
11:40 28.06.2026
23 Както
До коментар #12 от "Руснаците":Е тръгнало нема да има кой да ги пита
11:40 28.06.2026
24 ЕЖЕДНЕВНИ ЛЪЖИ НА ЕС ,ЧЕ И ЦЕНЗУРА
$ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ.УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ Е ЕВРОПА, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.! БРАВО 🇷🇺РУСИЯ !!!
Коментиран от #48, #69
11:40 28.06.2026
25 Хаха
11:41 28.06.2026
26 Всички балистични ракети. Браво
Коментиран от #37
11:41 28.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кочо
11:41 28.06.2026
29 Мухахаха
До коментар #6 от "Европеец":Е да в Германия е 2.50ев а в Русия е 0.80ц нещо бъркаш аритметиката
11:42 28.06.2026
30 Само питам
До коментар #20 от "Соломон":А знаеш ли че Америка вече не миже да си плаща само лихвите на дълга?
Сменяй центовете в юани
11:42 28.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Сюлеймане
До коментар #20 от "Соломон":Тиливизура ли ти каза? 😀
Коментиран от #36
11:42 28.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Моля,
До коментар #7 от "Соломон":Споделете как установихте, че в Русия има криза за гориво, без да ми цитирате ДВ, Укроинформ, и подобни безсмислици!
Коментиран от #38, #42
11:44 28.06.2026
35 Уест кен фкинг скит
11:45 28.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хахаххаха
До коментар #26 от "Всички балистични ракети. Браво":Свалили са всичките плюс 100 .. за всеки случай...
11:46 28.06.2026
38 Ол1гофрен,
До коментар #34 от "Моля,":Видео от руснаци.
11:46 28.06.2026
39 Атина Палада
11:47 28.06.2026
40 Гориил
Коментиран от #49
11:49 28.06.2026
41 хаха
ХАХАХА
11:50 28.06.2026
42 Соломон
До коментар #34 от "Моля,":Ами нарича се интернет.Има хиляди клипове на на руснаци докато висят на опашки за бензин.А и всеки с молко мозък в главата може да му стане ясно какво ще се случи след като всеки ден в бензиностанцията дими.40% от преработвателните мошности са капут.
11:50 28.06.2026
43 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.
$ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ.УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ Е ЕВРОПА, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.! БРАВО 🇷🇺РУСИЯ !!!
Коментиран от #51, #53
11:51 28.06.2026
44 Бангаранга и гореща пачанга
Коментиран от #47
11:52 28.06.2026
45 Владимир Путин, президент
От 2022г досега Украйна усилено се превъоръжаваше, търсеше, откриваше нови оръжия, технологии !!! Аз продължих да лапам мухи !!! Резултата е налице ☝️
11:54 28.06.2026
46 Бай Пунди Говнокомандващия
11:55 28.06.2026
47 Соломон
До коментар #44 от "Бангаранга и гореща пачанга":Пропускаш и московското НПЗ което е ударено за втори път тази нощ
11:56 28.06.2026
48 МОТИКАТА
До коментар #24 от "ЕЖЕДНЕВНИ ЛЪЖИ НА ЕС ,ЧЕ И ЦЕНЗУРА":"..РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД.."
Помоли маккя си ти оправи кьопавицата с мотиката !!! Това вашето вече е откровена
Л-У-Д-О-С-Т 👈
11:57 28.06.2026
49 Хахахаха
До коментар #40 от "Гориил":Тупин загуби войната. Удължаването само увеличава цивилните жертви. Но на него кво му пука.
11:58 28.06.2026
50 Тодар Живков
11:59 28.06.2026
51 Чума
До коментар #43 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":Браво! Ох! Такъв доблестен коментар! Глътка свеж идеологически въздух, че на фронта не знам как е, но на пропагандния фронт направо ни попиляха! Да стегнем редиците, другари, здрава лакетна връзка, че врагът освен нахален е и много, много коварен! Той не се посвени да даде далекобойни оружия на престъпния режим и да му разреши да ги използва зад Урал! Всичко това прави в отчаянието си, че правят тик - так от 2014 г., но Русия така и не фалира! Ако и далнобойната тактика не успее, какъв ли нов коварен план ще приложат световните фашаги!? Ясно какъв - медиийно маскиране на тоталния световен крах! Ясно е, че Русия ще издържи повече! Това е народ, който с глад и лишения не се побеждава, а само като разклатиш вярата му в Победата и го подтикнеш да прави революция срещу себе си! Русия не може без жертви, страдания и героизъм! Пабеда будет как всегда!
Коментиран от #60
12:00 28.06.2026
52 горките украинци
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Хорицята искат работа, доходи, мир, свобода, а ЕС ще ги праща на фронта. Кога ли ще се усетят?
Коментиран от #71
12:00 28.06.2026
53 Карлуково
До коментар #43 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":Кво казаха на визитацията?На какво се дължи слабо умето ти?
12:01 28.06.2026
54 Бангаранга и чунга-чанга
Коментиран от #56, #62
12:01 28.06.2026
55 Кирил
Когато нападнаха Украйна, Украинците нямаха нищо.
Сега, кой ще ги спасява тия иди оти от Украйна
12:03 28.06.2026
56 Никога не подценявай копейките
До коментар #54 от "Бангаранга и чунга-чанга":По-прости са отколкото изглеждат.
12:04 28.06.2026
57 Гориил
12:04 28.06.2026
58 не страхуй
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":за ракети винаги ще намерят гориво..не забравяй Казахстан..работи по въпроса..влакове тръгват от всички страни..А ти пащай към 2евро за литър...
12:04 28.06.2026
59 стоян
До коментар #16 от "Отговорът":До 16 ком - другар в кой клас си - искаш да кажеш че на московците им се умира ли - не знаеш ли че ще има моментен отговор - а ако украинците пуснат 6000 дрона и ракети пълни с мръсния ядрен прах по рузките градове какво ще отговориш - дали някой ще живее там
12:04 28.06.2026
60 😂😂😂😂😂😂
До коментар #51 от "Чума":🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣🤣
12:05 28.06.2026
61 Дик диверсанта
До коментар #2 от "Моля,":Без рос дебилски опорки, моля.
12:07 28.06.2026
62 Чума
До коментар #54 от "Бангаранга и чунга-чанга":Прав сте, мили господине! Задачата на Путин е непосилна и противоестествена! По скоро мъж съпруг ще озапти невярната си съпруга да оди при някой по богат келеш, отколкото Путин да задържи Одеса и Киев в пределите на Русия! Народа и държавите са като жените - разбука ли се, спиране няма! Изкарай го на стълбището, тегли му един шут отзад и да върви при големия брат! Изхвърли и гащите през терасата, да и гледа целия вход резила, но остави и нещо за мил спомен...! Даже и когато си отива, любовта остава пак любов! Рассия - Слава! Навсегда!
Коментиран от #74
12:08 28.06.2026
63 az СВО Победа 81
Всичко ми прилича на предишните им заявления:
1. "Руснаците свършиха войниците!"
2."Руснаците свършиха снарядите!"
3."Руснаците свършиха ракетите!"
Помните ли ги тези лозунги на НПО-то ISW, създадено специално за войната срещу Русия? 🤣🤣🤣
Коментиран от #66, #67, #72
12:16 28.06.2026
64 Путюблиз
12:17 28.06.2026
65 Монтгомъри
И без илюзий,-друг език не разбират фашистите!
12:17 28.06.2026
66 Абе
До коментар #63 от "az СВО Победа 81":Фащай се за палците и ги дръж здраво!!!😀
12:19 28.06.2026
67 Ол1гофрен,
До коментар #63 от "az СВО Победа 81":2007 г.
12:21 28.06.2026
68 АЙДЕЕ
12:23 28.06.2026
69 Антирашист 927
До коментар #24 от "ЕЖЕДНЕВНИ ЛЪЖИ НА ЕС ,ЧЕ И ЦЕНЗУРА":Подкрепяш вражеска държава ! Това в просия е за затвор !
12:23 28.06.2026
70 Санде Глухия
Сда вай ся у йло
Хехехехехехе
12:23 28.06.2026
71 Хахахаха
До коментар #52 от "горките украинци":Горките руснаци, Хорицята искат работа, доходи, мир, свобода, а тупин ще ги праща на фронта. Кога ли ще се усетят?
12:23 28.06.2026
72 Забрави да кажеш колко е велик Путлето
До коментар #63 от "az СВО Победа 81":Пропуск!
12:26 28.06.2026
73 СССР се разпадна поради глад!
12:29 28.06.2026
74 Антирашшст 973
До коментар #62 от "Чума":Славиш фашистка държава ! Тази държава ,просия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фошистките държави !
12:29 28.06.2026