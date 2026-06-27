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Среднощна тревога в Украйна: Експлозии в Запорожие и политически трусове в Кремъл след „40-дневния блиц“
  Тема: Украйна

Среднощна тревога в Украйна: Експлозии в Запорожие и политически трусове в Кремъл след „40-дневния блиц“

27 Юни, 2026 03:20, обновена 27 Юни, 2026 03:31 836 7

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Ракети МиГ-31К и дронове атакуваха няколко украински области, докато руските „ястреби“ притискат Путин да спре преговорите със САЩ и да ескалира конфликта.

Среднощна тревога в Украйна: Експлозии в Запорожие и политически трусове в Кремъл след „40-дневния блиц“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамична и изпълнена с напрежение остана ситуацията в Украйна и Русия в първите часове на 27 юни.

На фона на масирани руски въздушни атаки по критична инфраструктура, международните анализатори отчитат сериозен натиск вътре в Кремъл за спиране на тайните дипломатически канали с Вашингтон, предава Reuters.

Въздушни удари и експлозии в Южна Украйна

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В първите часове на 27 юни Командването на ВВС на Украйна обяви тревога в редица източни и южни области поради излитане на руски свръхзвукови изтребители МиГ-31К и пуск на балистични ракети. Мониторингови канали докладваха за силни експлозии в района на град Запорожие, както и за движение на рояци от реактивни дронове-камикадзе над Харковска и Сумска области. На юг, руски безпилотни апарати пресякоха акваторията на Черно море с курс към пристанищната инфраструктура в Измаил и Вилково (Одеска област).

Същевременно продължава оценката на щетите в руския тил след рекордната украинска атака с 660 дрона в предходните дни. Нови данни потвърждават сериозни поражения по химическия завод „Азот“ и ТЕЦ-а в град Новомосковск (Тулска област).

Планът на Зеленски и натискът върху Путин

Световните медии продължават да анализират среднощното обръщение на Володимир Зеленски, който официално обяви старта на т.нар. „40-дневен блиц“ (The Guardian, Euronews). Стратегията на Киев цели нанасянето на систематични, дълбоки удари по руски рафинерии и логистични центрове, за да бъде принуден Владимир Путин да започне реални преговори за мир.

Тази стратегия вече предизвиква трусове в Москва. Според доклад на агенция Reuters, руски военни блогъри и националистически кръгове („ястреби“) оказват безпрецедентен натиск върху Путин. Те настояват за прекратяване на совалките със САЩ и предприемане на „брутална ескалация“ срещу Киев като отмъщение за успешните украински удари в Москва и Санкт Петербург [Reuters].

Хуманитарен диалог на границата

На фона на военните действия, нощта донесе и дипломатическо раздвижване на беларуската граница. След успешния обмен на 320 военнопленници, осъществен с посредничеството на ОАЕ, омбудсманите на Украйна и Русия – Дмитро Лубинец и Яна Лантратова – проведоха извънредна среща на четири очи за договаряне на следващи хуманитарни коридори и размяна на писма от задържани лица.

В Брюксел пък еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер сигнализира за затягане на мерките: украинските мъже в мобилизационна възраст, влезли незаконно в ЕС, вероятно ще загубят правото си на автоматично удължаване на временната закрила след началото на 2027 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганев

    0 3 Отговор
    Скоро и до твоята малка глава ще дойде, мисирке продажна

    03:36 27.06.2026

  • 2 40 дни шмрък линия

    0 3 Отговор
    и обратно в студиото за да ръси простотии от блатото зелено. И така смята да се бори Русия.
    Смешници

    04:11 27.06.2026

  • 3 СЕИР АЛКАШЕВ БЛЯДОВ

    2 0 Отговор
    НЕОБХОДИМО Е.СПЕШНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ОБИТАТЕЛИ В.КРЕМЪЛ МОСКВА РУСИЯ НА ПУТИН И ОБКРАЖЕНИЕТО ,ТИЯ.ХОРА СА ОПАСНИ И НЕНОРМАЛНИ.И САМИТЕ.РУСНАЦИ ЦЕЛИЯ НАРОД ТРЯБВА ДА ВЪСТСНЕ СРЕЩО ПУТИН И КРДМАЛ. ИНАЧЕ ЛОООООШО И ЩЕ СТАВА.ПО ЛОШО. КОЛКОТО ПОВЕПЕ СЕ БАВЯТ ПО ЛОООООШО.

    04:38 27.06.2026

  • 4 Хемус

    2 1 Отговор
    На фронта ври и кипи.На Русия и готвят упокойна молитва,а на Пуся,балтон от махагон.

    04:44 27.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Груйо

    1 0 Отговор
    Загубите на Мордор са катастрофални. За един убит украинец, умират 52 орки. ВСУ методично зачиства орките проникнали в Константиновка. Украинските Фламинго, Хрим-2, Пекло и Паляница летят и поразяват обекти по цялата Мордорска земя. Тълпи от крепостни панически се опитват да избягат от обсадения Крим. Източници в Кремъл твърдят, че Путин съвсем сериозно обмисля самоубийство.

    04:51 27.06.2026

  • 7 аватар

    0 0 Отговор
    Руснаците пак ги лъжат. Украйна тупа топката, докато дойдат еФ-16 и Грипен. През 28-ма приключва обучението на 350 военни пилоти в САЩ, Великобритания, Полша, Франция и Германия. Те се завръщат в Украйна и тогава ще започне истинската война. Русия няма да издържи на напора. За по-малко от година ще рухне.

    04:55 27.06.2026

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