Среднощна тревога в Украйна: Експлозии в Запорожие и политически трусове в Кремъл след „40-дневния блиц“

Динамична и изпълнена с напрежение остана ситуацията в Украйна и Русия в първите часове на 27 юни.



На фона на масирани руски въздушни атаки по критична инфраструктура, международните анализатори отчитат сериозен натиск вътре в Кремъл за спиране на тайните дипломатически канали с Вашингтон, предава Reuters.

Въздушни удари и експлозии в Южна Украйна

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В първите часове на 27 юни Командването на ВВС на Украйна обяви тревога в редица източни и южни области поради излитане на руски свръхзвукови изтребители МиГ-31К и пуск на балистични ракети. Мониторингови канали докладваха за силни експлозии в района на град Запорожие, както и за движение на рояци от реактивни дронове-камикадзе над Харковска и Сумска области. На юг, руски безпилотни апарати пресякоха акваторията на Черно море с курс към пристанищната инфраструктура в Измаил и Вилково (Одеска област).

Същевременно продължава оценката на щетите в руския тил след рекордната украинска атака с 660 дрона в предходните дни. Нови данни потвърждават сериозни поражения по химическия завод „Азот“ и ТЕЦ-а в град Новомосковск (Тулска област).

Планът на Зеленски и натискът върху Путин

Световните медии продължават да анализират среднощното обръщение на Володимир Зеленски, който официално обяви старта на т.нар. „40-дневен блиц“ (The Guardian, Euronews). Стратегията на Киев цели нанасянето на систематични, дълбоки удари по руски рафинерии и логистични центрове, за да бъде принуден Владимир Путин да започне реални преговори за мир.

Тази стратегия вече предизвиква трусове в Москва. Според доклад на агенция Reuters, руски военни блогъри и националистически кръгове („ястреби“) оказват безпрецедентен натиск върху Путин. Те настояват за прекратяване на совалките със САЩ и предприемане на „брутална ескалация“ срещу Киев като отмъщение за успешните украински удари в Москва и Санкт Петербург [Reuters].

Хуманитарен диалог на границата

На фона на военните действия, нощта донесе и дипломатическо раздвижване на беларуската граница. След успешния обмен на 320 военнопленници, осъществен с посредничеството на ОАЕ, омбудсманите на Украйна и Русия – Дмитро Лубинец и Яна Лантратова – проведоха извънредна среща на четири очи за договаряне на следващи хуманитарни коридори и размяна на писма от задържани лица.

В Брюксел пък еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер сигнализира за затягане на мерките: украинските мъже в мобилизационна възраст, влезли незаконно в ЕС, вероятно ще загубят правото си на автоматично удължаване на временната закрила след началото на 2027 г.