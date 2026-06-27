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Тръмп заплаши Европа със 100% мита заради дигиталния данък

Тръмп заплаши Европа със 100% мита заради дигиталния данък

27 Юни, 2026 04:35, обновена 27 Юни, 2026 04:43 775 8

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Нова вълна от протекционизъм: Брюксел е изправен пред заплаха от опустошителна търговска война със САЩ

Тръмп заплаши Европа със 100% мита заради дигиталния данък - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отприщи сериозен трус на глобалните пазари, след като отправи директна заплаха за налагане на 100-процентови наказателни мита върху вносните стоки от всяка европейска държава, която въведе дигитален данък за американските технологични гиганти.

Изявлението, направено в характерния за Тръмп агресивен стил в социалните мрежи, поставя трансатлантическите икономически отношения на ръба на пълномащабна търговска война.

Подробности разкриват световни медии като Bloomberg, The Wall Street Journal е Financial Times.

Ябълката на раздора: Данъкът „Big Tech“

Заплахата от Белия дом е директен отговор на плановете на няколко водещи европейски икономики – включително Франция, Испания и Италия – да финализират национални законодателства за облагане на приходите на компании като Apple, Google, Meta и Amazon, генерирани на тяхна територия.

  • Позицията на САЩ: Тръмп категорично заяви, че тези данъци са „дискриминационна атака срещу американските иновации и американските работници“. По думите му Вашингтон няма да допусне чужди правителства да „доят“ най-успешните компании на САЩ.
  • Отговорът на Брюксел: Европейската комисия реагира сдържано, но категорично, като заяви, че дигиталното облагане има за цел да осигури справедлива данъчна среда и че ЕС е готов да защити икономическите си интереси с реципрочни мерки, ако Вашингтон пристъпи към действия.

Икономически последици за европейския бизнес

Ако Тръмп изпълни заканата си, последствията за европейската икономика ще бъдат опустошителни. Мита от 100% практически биха блокирали достъпа на ключови сектори до американския пазар. Най-застрашени са:

  • Автомобилната индустрия на Германия.
  • Луксозните стоки и винено-спиртният сектор на Франция и Италия.
  • Земеделската продукция и индустриалните стоки от Южна Европа.

Финансовите анализатори предупреждават, че подобен протекционизъм ще ускори инфлацията от двете страни на Атлантика и може да тласне глобалната икономика към рецесия.

Най-застрашените български сектори

Ако Вашингтон пристъпи към реални действия, българската икономика ще понесе сериозни щети в няколко ключови направления:

  • Автомобилна индустрия (Компоненти): България е основен производител на автомобилни части, сензори, кабели и софтуер за германските автомобилни гиганти. Блокирането на немския износ за САЩ автоматично ще свие поръчките към българските заводи и може да доведе до съкращения на работни места.
  • Земеделие и хранително-вкусова промишленост: САЩ са ключов пазар извън ЕС за специфични български продукти като бяло саламурено сирене, кашкавал, консервирани зеленчуци и преработени храни. 100-процентово мито би направило тези стоки непродаваеми зад Океана.
  • Етерично-маслена индустрия: Българското лавандулово и розово масло са суровини за американската козметична и фармацевтична индустрия. Оскъпяването им ще пренасочи американските купувачи към алтернативни пазари в Азия.
  • Машиностроене и хидравлика: Българският износ на хидравлични помпи и индустриално оборудване за американския пазар бележи устойчив ръст през последните години и също попада под общия удар.

Първи коментари от Европейската комисия

Източници от Брюксел потвърдиха, че Европейската комисия вече подготвя списък с ответни мерки. ЕС планира да отговори реципрочно, като обложи емблематични американски стоки (като моторни превозни средства, мотоциклети, бърбън и земеделски продукти от щати, които подкрепят администрацията на Тръмп). Европейските лидери призоваха за единство, за да се избегне сценарият, при който отделни държави биват притискани поотделно от Вашингтон.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА ОБЛОЖАТ УСВТЕЧНЕНИЯ ГАЗ

    1 1 Отговор
    И ОНЯ ША НАПЪЛНИ ПАМПЕРСА произведен в катай

    Коментиран от #7

    05:00 27.06.2026

  • 2 оня с коня

    2 0 Отговор
    българите не могат два еднакви перона да направя, били имали търговия със сащ

    освен цървули да изнасяме друго няма какво

    05:03 27.06.2026

  • 3 ЕС трябва

    2 0 Отговор
    Да блокира достъпа до услугите на американските компании (блокаж на ФБ, гугъл...) за една седмица и рижавия ще запее друга песен. А ако спрем борбата с пиратските сайтове още по добре.

    05:03 27.06.2026

  • 4 а защо не наложим пакет от сакнций?

    3 0 Отговор
    моля спешно да се обадите на урсула нов пакет санкжий да наложи както на русия така и на сащ

    абе изобщо пакетите са важни

    05:04 27.06.2026

  • 5 оня с коня

    5 1 Отговор
    нали по заповед на сащ съборихме моча и затворихме замунда какво още искат тия кравари дето са иТЪПАНАРИ?

    05:05 27.06.2026

  • 6 гошо

    4 0 Отговор
    Тотални изолация на рижавия идиот и изгонване на всички американски терористи от базите на НАТО.

    05:08 27.06.2026

  • 7 Е С е в комбина

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДА ОБЛОЖАТ УСВТЕЧНЕНИЯ ГАЗ":

    с клоун на крек с ментални и специални потребности. Като спрат втечнения и ще си го произвеждат от манджи с фасул и тръба в задния двор. Жалки смешници.

    05:11 27.06.2026

  • 8 бай Ганя

    2 0 Отговор
    Те сега са непродаваеми в САЩ тези бг продукти,висока цена качество 0

    05:40 27.06.2026