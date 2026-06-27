Тръмп заплаши Европа със 100% мита заради дигиталния данък

Американският президент Доналд Тръмп отприщи сериозен трус на глобалните пазари, след като отправи директна заплаха за налагане на 100-процентови наказателни мита върху вносните стоки от всяка европейска държава, която въведе дигитален данък за американските технологични гиганти.

Изявлението, направено в характерния за Тръмп агресивен стил в социалните мрежи, поставя трансатлантическите икономически отношения на ръба на пълномащабна търговска война.

Подробности разкриват световни медии като Bloomberg, The Wall Street Journal е Financial Times.

Ябълката на раздора: Данъкът „Big Tech“

Заплахата от Белия дом е директен отговор на плановете на няколко водещи европейски икономики – включително Франция, Испания и Италия – да финализират национални законодателства за облагане на приходите на компании като Apple, Google, Meta и Amazon, генерирани на тяхна територия.

Позицията на САЩ: Тръмп категорично заяви, че тези данъци са „дискриминационна атака срещу американските иновации и американските работници“. По думите му Вашингтон няма да допусне чужди правителства да „доят“ най-успешните компании на САЩ.

Тръмп категорично заяви, че тези данъци са „дискриминационна атака срещу американските иновации и американските работници“. По думите му Вашингтон няма да допусне чужди правителства да „доят“ най-успешните компании на САЩ. Отговорът на Брюксел: Европейската комисия реагира сдържано, но категорично, като заяви, че дигиталното облагане има за цел да осигури справедлива данъчна среда и че ЕС е готов да защити икономическите си интереси с реципрочни мерки, ако Вашингтон пристъпи към действия.

Икономически последици за европейския бизнес

Ако Тръмп изпълни заканата си, последствията за европейската икономика ще бъдат опустошителни. Мита от 100% практически биха блокирали достъпа на ключови сектори до американския пазар. Най-застрашени са:

Автомобилната индустрия на Германия.

на Германия. Луксозните стоки и винено-спиртният сектор на Франция и Италия.

на Франция и Италия. Земеделската продукция и индустриалните стоки от Южна Европа.

Финансовите анализатори предупреждават, че подобен протекционизъм ще ускори инфлацията от двете страни на Атлантика и може да тласне глобалната икономика към рецесия.

Най-застрашените български сектори

Ако Вашингтон пристъпи към реални действия, българската икономика ще понесе сериозни щети в няколко ключови направления:

Автомобилна индустрия (Компоненти): България е основен производител на автомобилни части, сензори, кабели и софтуер за германските автомобилни гиганти. Блокирането на немския износ за САЩ автоматично ще свие поръчките към българските заводи и може да доведе до съкращения на работни места.

България е основен производител на автомобилни части, сензори, кабели и софтуер за германските автомобилни гиганти. Блокирането на немския износ за САЩ автоматично ще свие поръчките към българските заводи и може да доведе до съкращения на работни места. Земеделие и хранително-вкусова промишленост: САЩ са ключов пазар извън ЕС за специфични български продукти като бяло саламурено сирене, кашкавал, консервирани зеленчуци и преработени храни. 100-процентово мито би направило тези стоки непродаваеми зад Океана.

САЩ са ключов пазар извън ЕС за специфични български продукти като бяло саламурено сирене, кашкавал, консервирани зеленчуци и преработени храни. 100-процентово мито би направило тези стоки непродаваеми зад Океана. Етерично-маслена индустрия: Българското лавандулово и розово масло са суровини за американската козметична и фармацевтична индустрия. Оскъпяването им ще пренасочи американските купувачи към алтернативни пазари в Азия.

Българското лавандулово и розово масло са суровини за американската козметична и фармацевтична индустрия. Оскъпяването им ще пренасочи американските купувачи към алтернативни пазари в Азия. Машиностроене и хидравлика: Българският износ на хидравлични помпи и индустриално оборудване за американския пазар бележи устойчив ръст през последните години и също попада под общия удар.

Първи коментари от Европейската комисия

Източници от Брюксел потвърдиха, че Европейската комисия вече подготвя списък с ответни мерки. ЕС планира да отговори реципрочно, като обложи емблематични американски стоки (като моторни превозни средства, мотоциклети, бърбън и земеделски продукти от щати, които подкрепят администрацията на Тръмп). Европейските лидери призоваха за единство, за да се избегне сценарият, при който отделни държави биват притискани поотделно от Вашингтон.