Огнена нощ в Русия: Волгоград под ракетна заплаха ВИДЕО

Среднощните часове на 27 юни 2026 г. преминаха под знака на нова вълна от въздушна опасност в Руската федерация.
Основният фокус на атаките в този времеви прозорец се измести към Волгоградска област, докато по-голямата част от останалите засегнати региони прекараха нощта в опити да овладеят тежките инфраструктурни последствия от рекордната вълна от 660 дрона, ударила страната броени часове по-рано.
Ракетна тревога и експлозии във Волгоград
Около 04:00 часа сутринта на 27 юни във Волгоград е обявена официална ракетна опасност. Местни жители съобщават в социалните мрежи за серия от мощни детонации в небето над града, предава информационната агенция Associated Press (AP).
Според военни мониторингови канали, цел на атаката (извършена вероятно с крилати или балистични ракети) е бил крупен военен завод, обвързан с руския военнопромишлен комплекс. Допълнителни доклади, разпространени от независими руски медии и цитирани от The Moscow Times, показват че предходните удари са засегнали и петролната рафинерия на „Лукойл“ в региона, което е наложило засилени мерки за пожарна безопасност през цялата нощ срещу събота.
Тъмнина в Крим и пламъци в Новомосковск: Хроника на щетите
През разглеждания среднощен период по-голямата част от пограничните руски области се бореха с критични аварии в енергийната и промишлената мрежа. Според официални данни от Министерството на отбраната на Руската федерация, разпространени от държавната агенция ТАСС, предходният масиран удар с 660 безпилотни апарата е парализирал ключови логистични възли.
- Анексираният Крим под извънредно положение: Назначените от Москва власти на полуострова обявиха извънредно положение, информира Българската телеграфна агенция (БТА). Заради поражения по фериботната преправа в Керч и енергийната мрежа, в Севастопол е въведен строг режим на тока, а на търговските обекти е наложено ограничение да работят единствено в светлата част на деня.
- Химическият шок в Тулска област: Руският независим канал Astra, цитиран от германската медия Deutsche Welle (DW), потвърди сериозни разрушения в химическия гигант „Азот“ в град Новомосковск. Местни източници съобщават, че в часовете до 05:00 сутринта в района е усещана силна миризма на амоняк, а аварийни екипи са работили по овладяването на пожари и скъсани електропроводи.
- Блокада на московското въздушно пространство: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви чрез каналите си в Telegram, че противовъздушната отбрана е неутрализирала десетки дронове на подстъпите към столицата. Въпреки липсата на преки разрушения в центъра, летищата Внуково, Домодедово и Шереметьево прекараха нощта в режим на сериозни закъснения и пренасочвания на полети.
Новата стратегия на Киев
Ескалацията съвпада с официално изявление на украинския президент Володимир Зеленски, разпространено от медийната платформа Kyiv Post. Държавният глава обяви старта на мащабна „40-дневна операция за оказване на натиск“, ръководена от Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Целта на операцията е систематичното унищожаване на руската военна логистика, рафинерии и енергийни мощности в дълбочина, за да бъде принуден Кремъл да седне на масата за преговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КЪТИН НЕ МУ СТАВА ВЕЧЕ
05:14 27.06.2026
2 Доналд Дък, паток
05:17 27.06.2026
3 Груйо
Коментиран от #5
05:20 27.06.2026
4 Примати
05:25 27.06.2026
5 Е а дано се самоубие
До коментар #3 от "Груйо":И да додйт хардлайнерите навласт и да ударят охрайна с атовм и жермания и франциа и ватикана
Коментиран от #20
05:26 27.06.2026
6 Aлфа Bълкът
Расафилити в амок 😱.
🤣🤣🤣
Коментиран от #7, #22
05:28 27.06.2026
7 Най много да ги удари атома
До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":И охрайна да се изпари
Коментиран от #9, #11
05:37 27.06.2026
8 Аляска
05:42 27.06.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Най много да ги удари атома":Изпарил се е само робския ти мозък.
05:53 27.06.2026
10 Гоорил
05:54 27.06.2026
11 Aлфа Bълкът
До коментар #7 от "Най много да ги удари атома":Първо тази заплаха показва какъв страх ви тресе.
Второ Русия няма как да удари Украйна без да се самонарани 110млн руснаци живеят в
европейската част на Русия, Урал е естествена бариера и ще задържи замърсяването над източна Европа, вече се е случвало – Чернобил.
Трето тогава наистина НАТО ще се намеси във войната и Русия ще бъде демилитаризирана и депутинизирана.
05:55 27.06.2026
12 Атина Палада
05:56 27.06.2026
13 Анонимен
05:58 27.06.2026
14 Свободен
Коментиран от #16
06:04 27.06.2026
15 Анонимен
Коментиран от #21
06:16 27.06.2026
16 Анонимен
До коментар #14 от "Свободен":Под миндера в калното вазе, Зеленсси го завря там още 2022, не смее да си покаже пластмасовата зурла
06:17 27.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Артилерист
06:20 27.06.2026
19 орнитолог
06:21 27.06.2026
20 искаш
До коментар #5 от "Е а дано се самоубие":сутрешно удпяне в канерната ти
06:22 27.06.2026
21 засега
До коментар #15 от "Анонимен":само твоята кал
06:23 27.06.2026
22 А питаш
До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":ли се дали ще има толкова хиляди украинци да ги използват?
06:24 27.06.2026
23 удри
06:24 27.06.2026
24 Хмм
06:29 27.06.2026