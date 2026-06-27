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Огнена нощ в Русия: Волгоград под ракетна заплаха ВИДЕО
  Тема: Украйна

Огнена нощ в Русия: Волгоград под ракетна заплаха ВИДЕО

27 Юни, 2026 04:59, обновена 27 Юни, 2026 05:09 1 398 24

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Украинските въздушни операции навлизат в нова фаза, докато руските региони остават в извънредно положение след най-масирания налет от началото на годината

Огнена нощ в Русия: Волгоград под ракетна заплаха ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Среднощните часове на 27 юни 2026 г. преминаха под знака на нова вълна от въздушна опасност в Руската федерация.

Основният фокус на атаките в този времеви прозорец се измести към Волгоградска област, докато по-голямата част от останалите засегнати региони прекараха нощта в опити да овладеят тежките инфраструктурни последствия от рекордната вълна от 660 дрона, ударила страната броени часове по-рано.

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Ракетна тревога и експлозии във Волгоград

Около 04:00 часа сутринта на 27 юни във Волгоград е обявена официална ракетна опасност. Местни жители съобщават в социалните мрежи за серия от мощни детонации в небето над града, предава информационната агенция Associated Press (AP).

Според военни мониторингови канали, цел на атаката (извършена вероятно с крилати или балистични ракети) е бил крупен военен завод, обвързан с руския военнопромишлен комплекс. Допълнителни доклади, разпространени от независими руски медии и цитирани от The Moscow Times, показват че предходните удари са засегнали и петролната рафинерия на „Лукойл“ в региона, което е наложило засилени мерки за пожарна безопасност през цялата нощ срещу събота.

Тъмнина в Крим и пламъци в Новомосковск: Хроника на щетите

През разглеждания среднощен период по-голямата част от пограничните руски области се бореха с критични аварии в енергийната и промишлената мрежа. Според официални данни от Министерството на отбраната на Руската федерация, разпространени от държавната агенция ТАСС, предходният масиран удар с 660 безпилотни апарата е парализирал ключови логистични възли.

  • Анексираният Крим под извънредно положение: Назначените от Москва власти на полуострова обявиха извънредно положение, информира Българската телеграфна агенция (БТА). Заради поражения по фериботната преправа в Керч и енергийната мрежа, в Севастопол е въведен строг режим на тока, а на търговските обекти е наложено ограничение да работят единствено в светлата част на деня.
  • Химическият шок в Тулска област: Руският независим канал Astra, цитиран от германската медия Deutsche Welle (DW), потвърди сериозни разрушения в химическия гигант „Азот“ в град Новомосковск. Местни източници съобщават, че в часовете до 05:00 сутринта в района е усещана силна миризма на амоняк, а аварийни екипи са работили по овладяването на пожари и скъсани електропроводи.
  • Блокада на московското въздушно пространство: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви чрез каналите си в Telegram, че противовъздушната отбрана е неутрализирала десетки дронове на подстъпите към столицата. Въпреки липсата на преки разрушения в центъра, летищата Внуково, Домодедово и Шереметьево прекараха нощта в режим на сериозни закъснения и пренасочвания на полети.

Новата стратегия на Киев

Ескалацията съвпада с официално изявление на украинския президент Володимир Зеленски, разпространено от медийната платформа Kyiv Post. Държавният глава обяви старта на мащабна „40-дневна операция за оказване на натиск“, ръководена от Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Целта на операцията е систематичното унищожаване на руската военна логистика, рафинерии и енергийни мощности в дълбочина, за да бъде принуден Кремъл да седне на масата за преговори.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 КЪТИН НЕ МУ СТАВА ВЕЧЕ

    15 10 Отговор
    ША ДОВЪРШУ ДЕЛОТО НА ГОРБАЧОВ.

    05:14 27.06.2026

  • 2 Доналд Дък, паток

    16 11 Отговор
    А на фронта как е? Зеленски напредва ли към Киев?

    05:17 27.06.2026

  • 3 Груйо

    22 18 Отговор
    Загубите на Мордор са катастрофални. За един убит украинец, умират 52 орки. ВСУ методично зачиства орките проникнали в Константиновка. Украинските Фламинго, Хрим-2, Пекло и Паляница летят и поразяват обекти по цялата Мордорска земя. Тълпи от крепостни панически се опитват да избягат от обсадения Крим. Източници в Кремъл твърдят, че Путин съвсем сериозно обмисля самоубийство.

    Коментиран от #5

    05:20 27.06.2026

  • 4 Примати

    16 14 Отговор
    Положението с горивата в Русия е по - тежко от колкото си мислиме. Появиха се нови видеа в YouTube на хора които се почти бият за малко бензин , както и видеа на много дълги опашки за бензин. На този етап Украйна по различни оценки е ликвидирала между 25 и 40 процента от възможностите на Русия да преработва петрол. Проблема на Русия е че повечето ударени рафинерии са в западната или централната част на Русия. Тоест гориво към фронта ще се кара много по - трудно след всеки следващ удар. Дали пък днешният удар няма да се окаже нокаутиращият черен лебед

    05:25 27.06.2026

  • 5 Е а дано се самоубие

    12 14 Отговор

    До коментар #3 от "Груйо":

    И да додйт хардлайнерите навласт и да ударят охрайна с атовм и жермания и франциа и ватикана

    Коментиран от #20

    05:26 27.06.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    14 16 Отговор
    Украинците напредват с производството на дронове, преди изсипваха по 60 макс 90, а вече по 650, а представяте ли си какво ще става в Масква като станат по 6500. 🤯
    Расафилити в амок 😱.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #7, #22

    05:28 27.06.2026

  • 7 Най много да ги удари атома

    16 10 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":

    И охрайна да се изпари

    Коментиран от #9, #11

    05:37 27.06.2026

  • 8 Аляска

    8 8 Отговор
    Колкото и да се подигравате на украинците, след 4 г и 4 месеца Русия още воюва с тях. Безуспешно. Ако Путин използва ядрено оръжие, вовеки ще е опозорен.

    05:42 27.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Най много да ги удари атома":

    Изпарил се е само робския ти мозък.

    05:53 27.06.2026

  • 10 Гоорил

    7 7 Отговор
    Гори блатната кочина от всички страни, а копейките стенат по бунищата гладни и съдрани!

    05:54 27.06.2026

  • 11 Aлфа Bълкът

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Най много да ги удари атома":

    Първо тази заплаха показва какъв страх ви тресе.
    Второ Русия няма как да удари Украйна без да се самонарани 110млн руснаци живеят в
    европейската част на Русия, Урал е естествена бариера и ще задържи замърсяването над източна Европа, вече се е случвало – Чернобил.
    Трето тогава наистина НАТО ще се намеси във войната и Русия ще бъде демилитаризирана и депутинизирана.

    05:55 27.06.2026

  • 12 Атина Палада

    7 6 Отговор
    До къде се докара бункернея страхливец от Киев за два дня!

    05:56 27.06.2026

  • 13 Анонимен

    8 5 Отговор
    Не можеш да принудиш Русия да преговаря, ако не иска! Зеления пак е сбъркал дозата!

    05:58 27.06.2026

  • 14 Свободен

    5 6 Отговор
    Абе, къде е Путин?!?😂

    Коментиран от #16

    06:04 27.06.2026

  • 15 Анонимен

    1 3 Отговор
    Под миндера в калното вазе, Зеленсси го завря там още 2022, не смее да си покаже пластмасовата зурла

    Коментиран от #21

    06:16 27.06.2026

  • 16 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Свободен":

    Под миндера в калното вазе, Зеленсси го завря там още 2022, не смее да си покаже пластмасовата зурла

    06:17 27.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Артилерист

    3 2 Отговор
    Само бой по блатарите продажните им куупейки.

    06:20 27.06.2026

  • 19 орнитолог

    1 2 Отговор
    лято е.летят фламинга

    06:21 27.06.2026

  • 20 искаш

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Е а дано се самоубие":

    сутрешно удпяне в канерната ти

    06:22 27.06.2026

  • 21 засега

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    само твоята кал

    06:23 27.06.2026

  • 22 А питаш

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":

    ли се дали ще има толкова хиляди украинци да ги използват?

    06:24 27.06.2026

  • 23 удри

    0 0 Отговор
    бай Постоле !

    06:24 27.06.2026

  • 24 Хмм

    0 0 Отговор
    многонационалната украинска армия срещу руската армия при Сталинград, съвсем символично

    06:29 27.06.2026

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