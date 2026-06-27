Огнена нощ в Русия: Волгоград под ракетна заплаха ВИДЕО

Среднощните часове на 27 юни 2026 г. преминаха под знака на нова вълна от въздушна опасност в Руската федерация.

Основният фокус на атаките в този времеви прозорец се измести към Волгоградска област, докато по-голямата част от останалите засегнати региони прекараха нощта в опити да овладеят тежките инфраструктурни последствия от рекордната вълна от 660 дрона, ударила страната броени часове по-рано.

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Ракетна тревога и експлозии във Волгоград

Около 04:00 часа сутринта на 27 юни във Волгоград е обявена официална ракетна опасност. Местни жители съобщават в социалните мрежи за серия от мощни детонации в небето над града, предава информационната агенция Associated Press (AP).

Според военни мониторингови канали, цел на атаката (извършена вероятно с крилати или балистични ракети) е бил крупен военен завод, обвързан с руския военнопромишлен комплекс. Допълнителни доклади, разпространени от независими руски медии и цитирани от The Moscow Times, показват че предходните удари са засегнали и петролната рафинерия на „Лукойл“ в региона, което е наложило засилени мерки за пожарна безопасност през цялата нощ срещу събота.

Тъмнина в Крим и пламъци в Новомосковск: Хроника на щетите

През разглеждания среднощен период по-голямата част от пограничните руски области се бореха с критични аварии в енергийната и промишлената мрежа. Според официални данни от Министерството на отбраната на Руската федерация, разпространени от държавната агенция ТАСС, предходният масиран удар с 660 безпилотни апарата е парализирал ключови логистични възли.

Анексираният Крим под извънредно положение: Назначените от Москва власти на полуострова обявиха извънредно положение, информира Българската телеграфна агенция (БТА). Заради поражения по фериботната преправа в Керч и енергийната мрежа, в Севастопол е въведен строг режим на тока, а на търговските обекти е наложено ограничение да работят единствено в светлата част на деня.

Назначените от Москва власти на полуострова обявиха извънредно положение, информира Българската телеграфна агенция (БТА). Заради поражения по фериботната преправа в Керч и енергийната мрежа, в Севастопол е въведен строг режим на тока, а на търговските обекти е наложено ограничение да работят единствено в светлата част на деня. Химическият шок в Тулска област: Руският независим канал Astra, цитиран от германската медия Deutsche Welle (DW), потвърди сериозни разрушения в химическия гигант „Азот“ в град Новомосковск. Местни източници съобщават, че в часовете до 05:00 сутринта в района е усещана силна миризма на амоняк, а аварийни екипи са работили по овладяването на пожари и скъсани електропроводи.

Руският независим канал Astra, цитиран от германската медия Deutsche Welle (DW), потвърди сериозни разрушения в химическия гигант „Азот“ в град Новомосковск. Местни източници съобщават, че в часовете до 05:00 сутринта в района е усещана силна миризма на амоняк, а аварийни екипи са работили по овладяването на пожари и скъсани електропроводи. Блокада на московското въздушно пространство: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви чрез каналите си в Telegram, че противовъздушната отбрана е неутрализирала десетки дронове на подстъпите към столицата. Въпреки липсата на преки разрушения в центъра, летищата Внуково, Домодедово и Шереметьево прекараха нощта в режим на сериозни закъснения и пренасочвания на полети.

Новата стратегия на Киев

Ескалацията съвпада с официално изявление на украинския президент Володимир Зеленски, разпространено от медийната платформа Kyiv Post. Държавният глава обяви старта на мащабна „40-дневна операция за оказване на натиск“, ръководена от Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Целта на операцията е систематичното унищожаване на руската военна логистика, рафинерии и енергийни мощности в дълбочина, за да бъде принуден Кремъл да седне на масата за преговори.