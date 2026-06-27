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Тръмп нападна Болтън след признаването на вина

Тръмп нападна Болтън след признаването на вина

27 Юни, 2026 05:29, обновена 27 Юни, 2026 05:32 740 0

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Бившият съветник по сигурността е заплашен от затвор и глоба от $2,25 милиона

Тръмп нападна Болтън след признаването на вина - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подложи на остра критика бившия си съветник по националната сигурност Джон Болтън.

Тръмп го нарече „луд“, който само иска „да създава проблеми и да започва войни“. Реакцията на Белия дом последва новината, че 77-годишният Болтън се е признал за виновен по обвинение в незаконно съхранение на класифицирана информация, предаде агенция Reuters.

Делото срещу Болтън започна след акция на ФБР през 2025 г. Разследващите откриха над 1000 страници секретни дневници. Той ги е пазил незаконно за мемоарната си книга. Част от данните в имейла му дори са били източени от ирански хакери.

Сега Болтън е заплашен от пет години затвор. Според съдебното споразумение той ще плати 2,25 милиона долара глоба и губи пенсията си. Присъдата ще бъде обявена на 28 октомври 2026 г. Болтън отвърна, че Тръмп използва правосъдието като политическо оръжие.


САЩ
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