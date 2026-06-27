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Нетаняху: Сделката с Ливан е тежък удар за Иран

Нетаняху: Сделката с Ливан е тежък удар за Иран

27 Юни, 2026 05:38, обновена 27 Юни, 2026 05:41 706 3

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Израелският премиер отказа да изтегли войските си от Южен Ливан, докато армията в Бейрут потушава масови протести срещу споразумението

Нетаняху: Сделката с Ливан е тежък удар за Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Историческото тристранно споразумение между Израел, Ливан и САЩ, подписано във Вашингтон, предизвика остри политически реакции и масови безредици в Близкия изток.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи документа като стратегическа победа, която нанася директен и тежък удар върху регионалното влияние на Иран.

В официално изявление Нетаняху категорично подчерта, че Израел няма да изтегли войските си от Южен Ливан от съображения за сигурност. Присъствието на израелската армия в буферната зона ще остане в сила, докато ливанската държава не демонстрира реален капацитет да разоръжи и неутрализира инфраструктурата на шиитската групировка „Хизбула“. Както съобщава авторитетното израелско издание The Times of Israel, евентуално бъдещо изтегляне ще бъде изцяло обвързано с конкретни резултати на терен.

Междувременно в ливанската столица Бейрут избухнаха ожесточени протести, организирани от поддръжници на „Хизбула“ и проирански фракции. Демонстрантите блокираха основни булеварди и палиха гуми в знак на недоволство срещу легитимирането на израелското военно присъствие. Ливанската армия обаче се намеси решително и потуши безредиците, опитвайки се да докаже, че Бейрут може да наложи контрол и да изпълни ангажиментите си по новото международно споразумение.


Израел
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