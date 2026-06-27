Тръмп: Изборите в САЩ са като в Третия свят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново разпали политическите дебати в страната, като публично определи Съединените щати като „страна от Третия свят“ по отношение на провеждането на избори.

По време на речта си пред консервативния форум Faith and Freedom Coalition във Вашингтон, Тръмп отправи остри критики към честността на вота и призова за незабавното приемане на законопроекта SAVE America Act. Документът предвижда въвеждането на строги изисквания за гласуване, включително задължително доказване на американско гражданство при регистрация и представяне на документ за самоличност със снимка.

„Нашите избори са пълна бъркотия. В много държави от Третия свят изборният процес е по-честен, отколкото в САЩ“, заяви държавният глава пред събралите се християнски консерватори. Пълният запис от изказването и официалният панел на събитието бяха излъчени в репортаж на телевизия PBS NewsHour.

Реториката на Тръмп идва в ключов момент, в който Белият дом се опитва да засили контрола над изборната администрация в редица щати преди предстоящите междинни избори за Конгрес. Критици и изборни експерти обаче контрират, че подобни твърдения целят да подкопаят общественото доверие в демократичните институции и не се основават на реални доказателства за масови измами.