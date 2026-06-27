Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Изборите в САЩ са като в Третия свят

Тръмп: Изборите в САЩ са като в Третия свят

27 Юни, 2026 06:29, обновена 27 Юни, 2026 06:31 951 9

  • сащ-
  • президент-
  • тръмп-
  • избори

Американският президент разкритикува избирателната система и призова за радикални законови промени

Тръмп: Изборите в САЩ са като в Третия свят - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново разпали политическите дебати в страната, като публично определи Съединените щати като „страна от Третия свят“ по отношение на провеждането на избори.

По време на речта си пред консервативния форум Faith and Freedom Coalition във Вашингтон, Тръмп отправи остри критики към честността на вота и призова за незабавното приемане на законопроекта SAVE America Act. Документът предвижда въвеждането на строги изисквания за гласуване, включително задължително доказване на американско гражданство при регистрация и представяне на документ за самоличност със снимка.

„Нашите избори са пълна бъркотия. В много държави от Третия свят изборният процес е по-честен, отколкото в САЩ“, заяви държавният глава пред събралите се християнски консерватори. Пълният запис от изказването и официалният панел на събитието бяха излъчени в репортаж на телевизия PBS NewsHour.

Реториката на Тръмп идва в ключов момент, в който Белият дом се опитва да засили контрола над изборната администрация в редица щати преди предстоящите междинни избори за Конгрес. Критици и изборни експерти обаче контрират, че подобни твърдения целят да подкопаят общественото доверие в демократичните институции и не се основават на реални доказателства за масови измами.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, паток

    2 0 Отговор
    Адаш че, не се размеквай!

    06:38 27.06.2026

  • 2 Да дойдат Тиквата и Шопара,

    2 0 Отговор
    да му оправят избирателната система.Тогава ще печели до живот.

    07:19 27.06.2026

  • 3 Най накрая

    2 1 Отговор
    истината за сащ

    07:27 27.06.2026

  • 4 Някой

    2 0 Отговор
    Не знам какви са изборите в третият свят, но Тръмп е терорист тип мутра - кой как да ограби. И докато го прави умират хора. И как да измъчи населението на държави.
    С другият терорист Сатаняху тип Хитлер, на трибунал за престъпления срещу човечеството.

    07:32 27.06.2026

  • 5 Венецианска комися

    0 0 Отговор
    Само ЦИК и информационно обслужване правят честни, прозрачни и демократични избори. САЩ, ЕС и ЮКей ги нагласят, а за Русия и Китай - да не говорим.

    07:33 27.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 4567

    0 1 Отговор
    Абсолютно е прав, че изборите в САЩ са като в Третия свят. При последните избори избраха това, което яде банани на клона.

    07:49 27.06.2026

  • 8 СЗО

    1 0 Отговор
    Изборите са такива, каквито си ги направиш.

    07:49 27.06.2026

  • 9 Иван

    1 0 Отговор
    Точно за това ти си президент

    07:52 27.06.2026