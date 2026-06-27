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Руски дронове убиха трима цивилни в Украйна
  Тема: Украйна

Руски дронове убиха трима цивилни в Украйна

27 Юни, 2026 07:17, обновена 27 Юни, 2026 08:06 1 727 51

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Атаките срещу Днепропетровска и Сумска област отнеха човешки животи и раниха над десет души, сред които и деца

Руски дронове убиха трима цивилни в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души загинаха при поредните нощни атаки с руски безпилотни апарати в Украйна.

Двама цивилни граждани загубиха живота си в град Никопол, Днепропетровска област, а един мъж бе убит при удар срещу село в Сумска област. По информация на БТА при нападението в Никопол са ранени още 12 души, сред които има и две деца. Регионалните власти съобщават и за сериозни материални щети по жилищната инфраструктура в засегнатите райони.

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Сумска област бе подложена на интензивна въздушна атака през изминалата нощ, при която руски дронове камикадзе „Геран-2“ и управляеми авиационни бомби нанесоха сериозни щети на критичната инфраструктура.

В резултат на ударите промишлената зона и няколко жилищни квартала в град Конотоп останаха без електрозахранване. На място работят аварийни екипи за бързо възстановяване на мрежата.

Успоредно с атаките в информационното пространство се появиха твърдения на проруски източници за тежки загуби на украинските 47-ма и 71-ва бригади и предполагаем пробив в пограничните райони. В официалната си сутрешна сводка, публикувана във Facebook, Генералният щаб на ВСУ категорично отхвърли тези съобщения като дезинформация. Ситуацията на фронтовата линия в Сумското направление остава напрегната, но е под пълния контрол на украинските защитници, които успешно отразяват руските опити за инфилтрация.

Освен по енергийни обекти, руската армия е нанесла удари и по цивилни сгради в Конотоп, включително историческото кино в центъра на града. Има данни и за целенасочени атаки с FPV дронове срещу евакуационни екипи на полицията, които извеждат цивилни граждани от най-опасните зони в Конотопския и Буринския район.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 31 Отговор
    аре нещо да зарадва копейзажа , че съвсем оклюмаха

    Коментиран от #6, #10, #11, #43

    07:24 27.06.2026

  • 2 Пунко

    29 32 Отговор
    От статията написан най грамотно от факти се разбира че укрокомуната яко се натиска към 3млн жертви и скоро из целата губерния на блек рок тока ще е дефицит и воя на либералите ще бъде лек за ушите на нормалните

    07:24 27.06.2026

  • 3 Гнида

    26 27 Отговор
    Какво ли има в промишлената зона там ?

    07:24 27.06.2026

  • 4 Май

    21 0 Отговор
    държи дедовия ?

    07:24 27.06.2026

  • 5 Наcрандамус

    9 32 Отговор
    Накрая Путин ще обяви руската държава на търг, който ще бъде спечелен от Китай! На Путин китайското име е Пут Ин (Put in), каквото и да означава това!

    Коментиран от #8, #23, #37

    07:24 27.06.2026

  • 6 Ооо мачока

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    имаш ли водичка че в жегата много си се изпотил

    Коментиран от #20

    07:24 27.06.2026

  • 7 Кънтърстрайк мултиплейър

    24 0 Отговор
    Как се "държи" над 1000 километра фронт? Някой експерт, стратег, тактик или друг разбирач да обясни моля?

    Коментиран от #12

    07:25 27.06.2026

  • 8 Вие

    27 1 Отговор

    До коментар #5 от "Наcрандамус":

    либералните бедняци от 100г чекате да паднат топките на мечока и накрая пак ги лигавите

    07:26 27.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гарфийлд

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като напишеш поредната ИИ мъдрост и всички се радват. Копейки, центове, стотинки, розови понита и случайни посетители. Всички си припадат по земята от радост.

    07:29 27.06.2026

  • 11 а бе..

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много кеф ми стана как зеления мухал със слъзи и тцивки каза по бандертв..че при прочистването на константиновку,красная не са позволили на нито един бандерец да излезе от града

    07:29 27.06.2026

  • 12 Виж сега

    0 22 Отговор

    До коментар #7 от "Кънтърстрайк мултиплейър":

    Днес произвеждаш и внасяш дронове около 10к. Утре пак. Вдругиден пак. От тия ти тряят 5% леталност и ей ги 500 ранени руснака. Утре пак. И т.н.

    Коментиран от #19

    07:29 27.06.2026

  • 13 Дедо

    2 28 Отговор
    Руснаците както винаги заливат фронта със своите тpупове! Айде да не са 10 пъти повече трупoве от украинските, или пък реалните 7 пъти, но едни по умерени данни от някои източници са за едни 1,2 млн. руски тpупове срещу 0,6 млн. украински!

    Коментиран от #16, #17

    07:30 27.06.2026

  • 14 ,,..ВСУ държи фронта..."

    20 3 Отговор
    Държат те...,на някому дрътият,държат те...!

    07:32 27.06.2026

  • 15 Дрон

    2 25 Отговор
    Украйна се пренастройва към така наречената Дълбока война. Исторически Украйна винаги е живяла в такъв режим, но при СССР започват да строят големи заводи, градове, които са уязвими за модерна война. Затова са проблемите.

    Сега системата се пренастройва да издържа на продължителна обсада - локална генерация на електричество, военно производство в мазета и подземни цехове, всичко това я прави неуязвима на масирани бомбардировки.

    Украйна се превръща в непревземаема крепост.

    Коментиран от #18, #41

    07:33 27.06.2026

  • 16 Баба лупка дедо с тиганя

    24 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо":

    Оня ден те тука у факти дадоха 227х официало жертви на руснаците,и то предимно затворници наемници,а укрокмуната гони 3млн,дали са 7 към 1 а малоумнии либерале

    07:34 27.06.2026

  • 17 Айдеее...,,Дедо", пак...

    2 14 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо":

    ...захленчи и заплака за...,,руските жертви"...!
    Ясно!
    Той е руска копейка,под прикритие...!

    07:34 27.06.2026

  • 18 Беки овеня

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дрон":

    Защо овчеглавите козари привърженици на либералните спящи с кучета европейци си показвате капацитета на големите мозъци

    07:36 27.06.2026

  • 19 Н-бомба

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Виж сега":

    И си блиндираш мазето и трупаш запаси с консерви за три години ядрена зима, нали така? В един момент ще решат, че има пряко нападение от НАТО и ще има жега. Ама не 40 градуса, а много повече.

    07:40 27.06.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 10 Отговор

    До коментар #6 от "Ооо мачока":

    имам си...и няколко Фламинго тоже

    Коментиран от #25, #30

    07:42 27.06.2026

  • 21 хихи

    15 1 Отговор
    Не е политкоректно в демократична медия да се пише "ВСУ държи фронта"
    Политкоректно е да се пише в заглавието "ВСУ настъпва"
    и в статията да се уточнява че настъпва на запад., като може да се напише, че руските ВКС не правят почти нищо да спрат настъпланието...

    07:45 27.06.2026

  • 22 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    3 13 Отговор
    АТАКАТА С ДРОНОВЕ

    ПО ЗАВОДЪТ ТИТАН - БАРИКАДИ

    Във ВОЛГОГРАД

    Е БИЛА САМО ЗА ПРИМАМКА НА
    РУСКОТО ПВО.

    УДАРИТЕ СА БИЛИ НАПРАВЕНИ

    ОТ 4 БРОЯ РАКЕТИ ФЛАМИНГО ФП 5..


    ВЪВ ТИТАН - БАРИКАДИ
    СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ
    КОМПОНЕНТИ ЗА
    РАКЕТИТЕ

    ИСКАНДЕР ,ЯРС
    ТОПОЛ М.

    А Също и Компоненти

    За РАКЕТИТЕ

    ОРЕШНИК...

    Коментиран от #36

    07:46 27.06.2026

  • 23 ДА ДА

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Наcрандамус":

    PUT IN

    Когато почука ДРОНЪТ

    Не се дърпа ...

    ЛЮБЕЗНО вика :

    GET IN.

    Каквото и да означава това

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    07:50 27.06.2026

  • 24 Мразя до гроб Русия безплатно

    3 16 Отговор
    Tипично за долните руски мъ.рши, израз на безсилие и злоба.

    Коментиран от #27, #33

    07:52 27.06.2026

  • 25 Ооо мачока

    14 0 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И ти стръчат фламингите от розавия дирник ли

    Коментиран от #29

    07:53 27.06.2026

  • 26 Дедо

    2 15 Отговор
    Около бункерчето става все по горещо! Това ми навява спомени как Саддама беще изтръгнат от американците от една дупка във земята, целия брадясал и с дълга коса! Междувпрочем Путин е плeшив и кьoсе, и укpите ще го измъкнат гладко избръснат!

    07:54 27.06.2026

  • 27 Имаш

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    вънгали,и дигни патурете

    07:54 27.06.2026

  • 28 Ъъх

    14 0 Отговор
    "...ВСУ държи фронта..."

    Кой фронт? Щото рашките са на 5км от Славянск... Кой фронт държат?

    07:58 27.06.2026

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 9 Отговор

    До коментар #25 от "Ооо мачока":

    мне...давам ги като близалки , ама ти толкоз налапа , че се задави чак

    07:59 27.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 име

    8 1 Отговор
    В Суми умишлено не обявяват евакуация, щото да не затормозяват козячетата как да вържат напредването на бандерите и стабилното им положение в Суми евакуация. Авно са решили че евакуации в Слявянск-Краматорск, евакуация в Белии Колодяз, и още една евакуация на десетина селца пред Павлоград, са достатъчни като за армия, която е поела инициативата в свои ръце и мачка ;)

    08:02 27.06.2026

  • 32 РУСКАТА АРМИЯ

    11 1 Отговор
    Напредва по целия фронт. Бусифицираните с радост се предават, а нацистите от азоф бягат.

    08:03 27.06.2026

  • 33 Ф урната

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мразя до гроб Русия безплатно":

    А бърза кремация, обичаш ли?

    08:04 27.06.2026

  • 34 Данните за поразени украински цели

    10 0 Отговор
    винаги са непотвърдени и категорично опровергани от Зельо и компания , но данните което ни съобщават Зельо и компания е истина и то несъмнена.

    "Има данни и за целенасочени атаки с FPV дронове срещу евакуационни екипи на полицията, които извеждат цивилни граждани от най-опасните зони в Конотопския и Буринския район"

    Работническо Дело, ряпа да яде!

    08:04 27.06.2026

  • 35 Анонимен

    11 0 Отговор
    ВСУ държи под контрол ли! Да казвам ли какво точно държи ВСУ или няма нужда?

    08:05 27.06.2026

  • 36 Карлуково и 4-ти километър

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Хапчетата, в девет часа ли ги вземате?

    08:06 27.06.2026

  • 37 1488

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Наcрандамус":

    "китайското име е Пут Ин (Put in), каквото и да означава това!"

    значи ще владко ке им го тури !

    Коментиран от #46

    08:09 27.06.2026

  • 38 Володимир Зеленски, президент

    1 8 Отговор
    Контрактници и Вагнер тръгнаха към Москва !!! Следим новините в ютюб канала @ЦензорНет☝️

    Коментиран от #42, #51

    08:15 27.06.2026

  • 39 Рублевка

    5 0 Отговор
    Бандеровците изхвърлят хората с ритници от домовете им и ги превръщат в огневи точки, които ще бъдат унищожени заедно със жилищата. На това му викат "евакуация".

    Коментиран от #40

    08:21 27.06.2026

  • 40 Руснак без крак...

    1 7 Отговор

    До коментар #39 от "Рублевка":

    Руските солдати по Три Дня ни държат в ями с фекалии и нечистотии. Казват така се калявал Руския Дух 👈😄

    08:24 27.06.2026

  • 41 Рада дълбоката

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дрон":

    Дълбока война в дивия обичам най-много.

    08:28 27.06.2026

  • 42 Рублевка

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Володимир Зеленски, президент":

    Със СССР ни подлъгаха да го разпаднем, сега се опитват да ни излъжат и РФ да разпаднем. Парен каша духа. Няма да стане. Западът каза: "до последния украинец и колумбиец".

    08:32 27.06.2026

  • 43 Експерт

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Раша губи войната по всички показатели.

    Коментиран от #44, #50

    08:35 27.06.2026

  • 44 Ама верно ли?

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Експерт":

    Я кажи кои са всичките показатели ?

    08:50 27.06.2026

  • 45 хихи

    5 0 Отговор
    абе как така руските дронове убиват само цивилни пък ВСУ дават фира и настъпват към Киев...

    08:52 27.06.2026

  • 46 Наcрандамус

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "1488":

    Не е вярно! Мен слушай, авторитетя! "Put in!" е зов на ❤️ сърцето💓!

    09:16 27.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    Милен е БОРДЮР - жълтокафяв.
    Много трие

    09:20 27.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Експерт":

    Експерт,.....йнояд !

    09:26 27.06.2026

  • 51 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Володимир Зеленски, президент":

    Тръгнала е май.кяттии към най близкия турски тир паркинг ☝️!

    09:28 27.06.2026

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