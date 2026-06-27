Руски дронове убиха трима цивилни в Украйна

Трима души загинаха при поредните нощни атаки с руски безпилотни апарати в Украйна.
Двама цивилни граждани загубиха живота си в град Никопол, Днепропетровска област, а един мъж бе убит при удар срещу село в Сумска област. По информация на БТА при нападението в Никопол са ранени още 12 души, сред които има и две деца. Регионалните власти съобщават и за сериозни материални щети по жилищната инфраструктура в засегнатите райони.
Сумска област бе подложена на интензивна въздушна атака през изминалата нощ, при която руски дронове камикадзе „Геран-2“ и управляеми авиационни бомби нанесоха сериозни щети на критичната инфраструктура.
В резултат на ударите промишлената зона и няколко жилищни квартала в град Конотоп останаха без електрозахранване. На място работят аварийни екипи за бързо възстановяване на мрежата.
Успоредно с атаките в информационното пространство се появиха твърдения на проруски източници за тежки загуби на украинските 47-ма и 71-ва бригади и предполагаем пробив в пограничните райони. В официалната си сутрешна сводка, публикувана във Facebook, Генералният щаб на ВСУ категорично отхвърли тези съобщения като дезинформация. Ситуацията на фронтовата линия в Сумското направление остава напрегната, но е под пълния контрол на украинските защитници, които успешно отразяват руските опити за инфилтрация.
Освен по енергийни обекти, руската армия е нанесла удари и по цивилни сгради в Конотоп, включително историческото кино в центъра на града. Има данни и за целенасочени атаки с FPV дронове срещу евакуационни екипи на полицията, които извеждат цивилни граждани от най-опасните зони в Конотопския и Буринския район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #10, #11, #43
07:24 27.06.2026
2 Пунко
07:24 27.06.2026
3 Гнида
07:24 27.06.2026
4 Май
07:24 27.06.2026
5 Наcрандамус
Коментиран от #8, #23, #37
07:24 27.06.2026
6 Ооо мачока
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":имаш ли водичка че в жегата много си се изпотил
Коментиран от #20
07:24 27.06.2026
7 Кънтърстрайк мултиплейър
Коментиран от #12
07:25 27.06.2026
8 Вие
До коментар #5 от "Наcрандамус":либералните бедняци от 100г чекате да паднат топките на мечока и накрая пак ги лигавите
07:26 27.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гарфийлд
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като напишеш поредната ИИ мъдрост и всички се радват. Копейки, центове, стотинки, розови понита и случайни посетители. Всички си припадат по земята от радост.
07:29 27.06.2026
11 а бе..
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Много кеф ми стана как зеления мухал със слъзи и тцивки каза по бандертв..че при прочистването на константиновку,красная не са позволили на нито един бандерец да излезе от града
07:29 27.06.2026
12 Виж сега
До коментар #7 от "Кънтърстрайк мултиплейър":Днес произвеждаш и внасяш дронове около 10к. Утре пак. Вдругиден пак. От тия ти тряят 5% леталност и ей ги 500 ранени руснака. Утре пак. И т.н.
Коментиран от #19
07:29 27.06.2026
13 Дедо
Коментиран от #16, #17
07:30 27.06.2026
14 ,,..ВСУ държи фронта..."
07:32 27.06.2026
15 Дрон
Сега системата се пренастройва да издържа на продължителна обсада - локална генерация на електричество, военно производство в мазета и подземни цехове, всичко това я прави неуязвима на масирани бомбардировки.
Украйна се превръща в непревземаема крепост.
Коментиран от #18, #41
07:33 27.06.2026
16 Баба лупка дедо с тиганя
До коментар #13 от "Дедо":Оня ден те тука у факти дадоха 227х официало жертви на руснаците,и то предимно затворници наемници,а укрокмуната гони 3млн,дали са 7 към 1 а малоумнии либерале
07:34 27.06.2026
17 Айдеее...,,Дедо", пак...
До коментар #13 от "Дедо":...захленчи и заплака за...,,руските жертви"...!
Ясно!
Той е руска копейка,под прикритие...!
07:34 27.06.2026
18 Беки овеня
До коментар #15 от "Дрон":Защо овчеглавите козари привърженици на либералните спящи с кучета европейци си показвате капацитета на големите мозъци
07:36 27.06.2026
19 Н-бомба
До коментар #12 от "Виж сега":И си блиндираш мазето и трупаш запаси с консерви за три години ядрена зима, нали така? В един момент ще решат, че има пряко нападение от НАТО и ще има жега. Ама не 40 градуса, а много повече.
07:40 27.06.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Ооо мачока":имам си...и няколко Фламинго тоже
Коментиран от #25, #30
07:42 27.06.2026
21 хихи
Политкоректно е да се пише в заглавието "ВСУ настъпва"
и в статията да се уточнява че настъпва на запад., като може да се напише, че руските ВКС не правят почти нищо да спрат настъпланието...
07:45 27.06.2026
22 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ПО ЗАВОДЪТ ТИТАН - БАРИКАДИ
Във ВОЛГОГРАД
Е БИЛА САМО ЗА ПРИМАМКА НА
РУСКОТО ПВО.
УДАРИТЕ СА БИЛИ НАПРАВЕНИ
ОТ 4 БРОЯ РАКЕТИ ФЛАМИНГО ФП 5..
ВЪВ ТИТАН - БАРИКАДИ
СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ
КОМПОНЕНТИ ЗА
РАКЕТИТЕ
ИСКАНДЕР ,ЯРС
ТОПОЛ М.
А Също и Компоненти
За РАКЕТИТЕ
ОРЕШНИК...
Коментиран от #36
07:46 27.06.2026
23 ДА ДА
До коментар #5 от "Наcрандамус":PUT IN
Когато почука ДРОНЪТ
Не се дърпа ...
ЛЮБЕЗНО вика :
GET IN.
Каквото и да означава това
Хаха хахахахаха хахахахаха
07:50 27.06.2026
24 Мразя до гроб Русия безплатно
Коментиран от #27, #33
07:52 27.06.2026
25 Ооо мачока
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И ти стръчат фламингите от розавия дирник ли
Коментиран от #29
07:53 27.06.2026
26 Дедо
07:54 27.06.2026
27 Имаш
До коментар #24 от "Мразя до гроб Русия безплатно":вънгали,и дигни патурете
07:54 27.06.2026
28 Ъъх
Кой фронт? Щото рашките са на 5км от Славянск... Кой фронт държат?
07:58 27.06.2026
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #25 от "Ооо мачока":мне...давам ги като близалки , ама ти толкоз налапа , че се задави чак
07:59 27.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 име
08:02 27.06.2026
32 РУСКАТА АРМИЯ
08:03 27.06.2026
33 Ф урната
До коментар #24 от "Мразя до гроб Русия безплатно":А бърза кремация, обичаш ли?
08:04 27.06.2026
34 Данните за поразени украински цели
"Има данни и за целенасочени атаки с FPV дронове срещу евакуационни екипи на полицията, които извеждат цивилни граждани от най-опасните зони в Конотопския и Буринския район"
Работническо Дело, ряпа да яде!
08:04 27.06.2026
35 Анонимен
08:05 27.06.2026
36 Карлуково и 4-ти километър
До коментар #22 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Хапчетата, в девет часа ли ги вземате?
08:06 27.06.2026
37 1488
До коментар #5 от "Наcрандамус":"китайското име е Пут Ин (Put in), каквото и да означава това!"
значи ще владко ке им го тури !
Коментиран от #46
08:09 27.06.2026
38 Володимир Зеленски, президент
Коментиран от #42, #51
08:15 27.06.2026
39 Рублевка
Коментиран от #40
08:21 27.06.2026
40 Руснак без крак...
До коментар #39 от "Рублевка":Руските солдати по Три Дня ни държат в ями с фекалии и нечистотии. Казват така се калявал Руския Дух 👈😄
08:24 27.06.2026
41 Рада дълбоката
До коментар #15 от "Дрон":Дълбока война в дивия обичам най-много.
08:28 27.06.2026
42 Рублевка
До коментар #38 от "Володимир Зеленски, президент":Със СССР ни подлъгаха да го разпаднем, сега се опитват да ни излъжат и РФ да разпаднем. Парен каша духа. Няма да стане. Западът каза: "до последния украинец и колумбиец".
08:32 27.06.2026
43 Експерт
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Раша губи войната по всички показатели.
Коментиран от #44, #50
08:35 27.06.2026
44 Ама верно ли?
До коментар #43 от "Експерт":Я кажи кои са всичките показатели ?
08:50 27.06.2026
45 хихи
08:52 27.06.2026
46 Наcрандамус
До коментар #37 от "1488":Не е вярно! Мен слушай, авторитетя! "Put in!" е зов на ❤️ сърцето💓!
09:16 27.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Много трие
09:20 27.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Чиниш ми се
До коментар #43 от "Експерт":Експерт,.....йнояд !
09:26 27.06.2026
51 Гресиран козяк
До коментар #38 от "Володимир Зеленски, президент":Тръгнала е май.кяттии към най близкия турски тир паркинг ☝️!
09:28 27.06.2026