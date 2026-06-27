Руски удари оставиха Конотоп без ток, ВСУ държи фронта

Сумска област бе подложена на интензивна въздушна атака през изминалата нощ, при която руски дронове камикадзе „Геран-2“ и управляеми авиационни бомби нанесоха сериозни щети на критичната инфраструктура. В резултат на ударите промишлената зона и няколко жилищни квартала в град Конотоп останаха без електрозахранване. На място работят аварийни екипи за бързо възстановяване на мрежата.

Успоредно с атаките в информационното пространство се появиха твърдения на проруски източници за тежки загуби на украинските 47-ма и 71-ва бригади и предполагаем пробив в пограничните райони. В официалната си сутрешна сводка, публикувана във Facebook, Генералният щаб на ВСУ категорично отхвърли тези съобщения като дезинформация. Ситуацията на фронтовата линия в Сумското направление остава напрегната, но е под пълния контрол на украинските защитници, които успешно отразяват руските опити за инфилтрация.

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Освен по енергийни обекти, руската армия е нанесла удари и по цивилни сгради в Конотоп, включително историческото кино в центъра на града. Има данни и за целенасочени атаки с FPV дронове срещу евакуационни екипи на полицията, които извеждат цивилни граждани от най-опасните зони в Конотопския и Буринския район.