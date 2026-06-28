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Лошото момче на Кремъл: Западът използва Армения като инструмент за война срещу Русия
  Тема: Украйна

Лошото момче на Кремъл: Западът използва Армения като инструмент за война срещу Русия

28 Юни, 2026 20:24 516 26

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  • никол пашинян-
  • дмитрий медведев-
  • европейски съюз-
  • гагик царукян

Западът е най-заинтересован от прочистването на политическото поле от всички сили, които се застъпват за здрави отношения между Москва и Ереван, заявява Дмитрий Медведев

Лошото момче на Кремъл: Западът използва Армения като инструмент за война срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Западът възприема Армения като инструмент за борба срещу Руската федерация и е заинтересован от прочистването на политическото поле в републиката, заявява председателят на партията "Единна Русия“ и заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.

В неделя Медведев определи искането за отнемане на имунитета на лидера на партията "Процъфтяваща Армения“ Гагик Царукян като нов етап в репресиите срещу представителите на арменската опозиция. Председателят на партията отбеляза, че Западът буквално е поставил държавния апарат на Армения на ръчно управление.

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"За Армения ще бъде изключително трудно да се отърве от такъв диктат. И това е обяснимо – като разглежда републиката единствено като инструмент за борба срещу Русия, Западът е най-заинтересован от прочистването на политическото поле от всички сили, които се застъпват за здрави отношения между Москва и Ереван“, заявява Медведев. Коментарът на председателя на партията е публикуван от пресслужбата на "Единна Русия“.

Според окончателните резултати от изборите, публикувани на 14 юни, в новия парламент на Армения ще влязат три политически сили. Управляващата партия "Граждански договор“ спечели 64 мандата, а блоковете "Силна Армения“ и "Армения“ – съответно 29 и 12. Партията на премиера Никол Пашинян ще може самостоятелно да сформира правителство. Партията "Процъфтяваща Армения“ не успя да преодолее 4-процентната бариера според резултатите от изборите на 7 юни и не влиза в новия парламент, сочат окончателните данни на арменската Централна избирателна комисия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майор Деянов, на всеки километър

    9 1 Отговор
    Лошия Петушок...😁

    Коментиран от #7

    20:26 28.06.2026

  • 2 Пич

    5 10 Отговор
    Запада винаги ще използва всички и всичко което може, срещу Русия!!! Алчните колонисти разглеждат Русия така, както разглеждат арабите - някакви излишни държави с излишни хора, които са се настанили върху наглосакския петрол и ресурси!!!

    Коментиран от #6, #15

    20:28 28.06.2026

  • 3 Радио Ереван

    9 1 Отговор
    Иди науя си джудже путино

    20:28 28.06.2026

  • 4 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ

    6 2 Отговор
    Пак ли се НАКВАСИ?

    СПРЕТЕ МУ ОДЕКОЛОНА
    НА ТОЯ .

    ВСИЧКИ ВИДЯХМЕ ЧЕ Е

    ТОТАЛ ЩЕТА

    20:30 28.06.2026

  • 5 Каймакаминът

    5 2 Отговор
    Кое му е лошото на тоя алкохолизиран умирисник? Всяки натаралянкан с бира и свински уши Бг-геополитик от десетката пред панелката ще ти каже същото. Със абсолютно същите последствия - т.е. никакви

    20:30 28.06.2026

  • 6 Руснак без крак...

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Руските богатства - 45 годишна жигула без колела, дървен кенеффф в двора и празна туба за бензин. Привет Северна Корея 😁

    Коментиран от #14

    20:31 28.06.2026

  • 7 ДАЖЕ НЕ Е ПЕТУШОК

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    А НАФИРКАН

    ПЕ.ДЕРУ.ШОК

    20:31 28.06.2026

  • 8 Фори

    8 2 Отговор
    На руснаците все нещо им пречи и заплашва! Да сте чули китайци или индийци все да ги заплашват съседите?

    Коментиран от #9

    20:34 28.06.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Фори":

    На страха очите са големи ☝️

    20:35 28.06.2026

  • 10 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    6 1 Отговор
    МЕНДЕЛ МЕНДЕЛ

    ОНЯ ДЕН ГОВОРЕХТЕ

    ЗА УКРАИНСКИ СЦЕНАРИЙ .


    СЕГА

    ИСКАШ ЗДРАВИ ОТНОШЕНИЯ

    МЕЖДУ

    МАЦКВА И ЕРЕВАН .

    ВОЙНАТА ЛЙ Е

    ЗДРАВИТЕ ОТНОШЕНИЯ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:36 28.06.2026

  • 11 СЛАВА НА РУСИЯ

    5 1 Отговор
    ВЪВ СЪСТАВА

    НА КИТАЙ.

    Коментиран от #22

    20:37 28.06.2026

  • 12 Хаха

    5 1 Отговор
    Запартък.
    Началника ти ще го отровят,а теб публично ще те обесят!хах

    20:37 28.06.2026

  • 13 Майор Деянов, на всеки километър

    6 2 Отговор
    Спрете износа на вибратори за Русия - спечелена война ☝️😁

    20:39 28.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ти просто се гръммни

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Гледай да няма свидетели.

    Коментиран от #18

    20:39 28.06.2026

  • 16 пРосия

    7 1 Отговор
    Страната на идиотите.

    20:41 28.06.2026

  • 17 Миролюб Войнов, дроновод

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Моля,":

    "...посетете Москва и Санкт Петербург.."

    Всяка вечер ги посещаваме, не ме мисли ☝️🎆

    20:42 28.06.2026

  • 18 Ела

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "ти просто се гръммни":

    Тогава да ми заредиш пищова, щом имаш такова желание!

    20:42 28.06.2026

  • 19 голямпраз

    2 1 Отговор
    Наздраве !

    20:44 28.06.2026

  • 20 Нямат край

    4 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    20:46 28.06.2026

  • 21 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ

    1 0 Отговор
    Някои навици ще трябва да се променят след като Армения се използва като инструмент за война срещу Русия, а не трябваше така да става, защото жалко за тази

    20:47 28.06.2026

  • 22 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "СЛАВА НА РУСИЯ":

    Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    20:47 28.06.2026

  • 23 Кой беше тоя

    2 0 Отговор
    из кле сък?

    20:48 28.06.2026

  • 24 Ехеее

    1 0 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от психо диспансера 🥃🥃😂

    20:53 28.06.2026

  • 25 АУУУУУ

    1 0 Отговор
    ИЗЛЕЗЕ ВИДЕО КАК ПУТИН ГОВОРИ ОТ ТРИБУНАТА .....А ПЪК МЕДВЕДЕВ СПИ НА СТОЛА ПИЯН КАТО ТАЛПА 🍷🍷🍷🤣🤣🤣

    20:53 28.06.2026

  • 26 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    0 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО

    ЗАЩО ВСИЧКИ МЕДИИ

    МУ ВИКАТ НА ТАЯ ДЪРТА ПИЯНИЦА

    ЛОШО МОМЧЕ ?

    НА КЪСОМЕТРАЖНИЯ
    МЕНДЕЛ

    МУ Е ЛОША..

    САМО ПИЯНИЯТА.

    НИЩО ДРУГО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:54 28.06.2026

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