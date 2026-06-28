Лошото момче на Кремъл: Западът използва Армения като инструмент за война срещу Русия

Западът възприема Армения като инструмент за борба срещу Руската федерация и е заинтересован от прочистването на политическото поле в републиката, заявява председателят на партията "Единна Русия“ и заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.
В неделя Медведев определи искането за отнемане на имунитета на лидера на партията "Процъфтяваща Армения“ Гагик Царукян като нов етап в репресиите срещу представителите на арменската опозиция. Председателят на партията отбеляза, че Западът буквално е поставил държавния апарат на Армения на ръчно управление.
"За Армения ще бъде изключително трудно да се отърве от такъв диктат. И това е обяснимо – като разглежда републиката единствено като инструмент за борба срещу Русия, Западът е най-заинтересован от прочистването на политическото поле от всички сили, които се застъпват за здрави отношения между Москва и Ереван“, заявява Медведев. Коментарът на председателя на партията е публикуван от пресслужбата на "Единна Русия“.
Според окончателните резултати от изборите, публикувани на 14 юни, в новия парламент на Армения ще влязат три политически сили. Управляващата партия "Граждански договор“ спечели 64 мандата, а блоковете "Силна Армения“ и "Армения“ – съответно 29 и 12. Партията на премиера Никол Пашинян ще може самостоятелно да сформира правителство. Партията "Процъфтяваща Армения“ не успя да преодолее 4-процентната бариера според резултатите от изборите на 7 юни и не влиза в новия парламент, сочат окончателните данни на арменската Централна избирателна комисия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #7
20:26 28.06.2026
2 Пич
Коментиран от #6, #15
20:28 28.06.2026
3 Радио Ереван
20:28 28.06.2026
4 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ
СПРЕТЕ МУ ОДЕКОЛОНА
НА ТОЯ .
ВСИЧКИ ВИДЯХМЕ ЧЕ Е
ТОТАЛ ЩЕТА
20:30 28.06.2026
5 Каймакаминът
20:30 28.06.2026
6 Руснак без крак...
До коментар #2 от "Пич":Руските богатства - 45 годишна жигула без колела, дървен кенеффф в двора и празна туба за бензин. Привет Северна Корея 😁
Коментиран от #14
20:31 28.06.2026
7 ДАЖЕ НЕ Е ПЕТУШОК
До коментар #1 от "Майор Деянов, на всеки километър":А НАФИРКАН
ПЕ.ДЕРУ.ШОК
20:31 28.06.2026
8 Фори
Коментиран от #9
20:34 28.06.2026
9 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Фори":На страха очите са големи ☝️
20:35 28.06.2026
10 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ОНЯ ДЕН ГОВОРЕХТЕ
ЗА УКРАИНСКИ СЦЕНАРИЙ .
СЕГА
ИСКАШ ЗДРАВИ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ
МАЦКВА И ЕРЕВАН .
ВОЙНАТА ЛЙ Е
ЗДРАВИТЕ ОТНОШЕНИЯ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:36 28.06.2026
11 СЛАВА НА РУСИЯ
НА КИТАЙ.
Коментиран от #22
20:37 28.06.2026
12 Хаха
Началника ти ще го отровят,а теб публично ще те обесят!хах
20:37 28.06.2026
13 Майор Деянов, на всеки километър
20:39 28.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ти просто се гръммни
До коментар #2 от "Пич":Гледай да няма свидетели.
Коментиран от #18
20:39 28.06.2026
16 пРосия
20:41 28.06.2026
17 Миролюб Войнов, дроновод
До коментар #14 от "Моля,":"...посетете Москва и Санкт Петербург.."
Всяка вечер ги посещаваме, не ме мисли ☝️🎆
20:42 28.06.2026
18 Ела
До коментар #15 от "ти просто се гръммни":Тогава да ми заредиш пищова, щом имаш такова желание!
20:42 28.06.2026
19 голямпраз
20:44 28.06.2026
20 Нямат край
20:46 28.06.2026
21 СВО 1 585 дни РЕЗИЛ
20:47 28.06.2026
22 Град Козлодуй
До коментар #11 от "СЛАВА НА РУСИЯ":Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
20:47 28.06.2026
23 Кой беше тоя
20:48 28.06.2026
24 Ехеее
20:53 28.06.2026
25 АУУУУУ
20:53 28.06.2026
26 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЗАЩО ВСИЧКИ МЕДИИ
МУ ВИКАТ НА ТАЯ ДЪРТА ПИЯНИЦА
ЛОШО МОМЧЕ ?
НА КЪСОМЕТРАЖНИЯ
МЕНДЕЛ
МУ Е ЛОША..
САМО ПИЯНИЯТА.
НИЩО ДРУГО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:54 28.06.2026