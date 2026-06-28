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Руската армия: Превзехме две села в Югоизточна Украйна! Унищожени са два украински изтребителя МиГ-29 на военно летище

Руската армия: Превзехме две села в Югоизточна Украйна! Унищожени са два украински изтребителя МиГ-29 на военно летище

28 Юни, 2026 17:54 1 305 62

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • крим-
  • донбас-
  • олександър сирски

Руското министерство на отбраната, цитирано от руски осведомителни агенции, съобщи, че 124 украински дрона са били свалени в събота над Русия в периода от 8:00 до 20:00 часа българско време

Руската армия: Превзехме две села в Югоизточна Украйна! Унищожени са два украински изтребителя МиГ-29 на военно летище - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната заяви днес, че руските сили са превзели село Писанци в украинската Днепропетровска област и село Новосьоловка в Запорожка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От министерството добавиха, че руската армия е унищожила два украински изтребителя МиГ-29 на военно летище, предаде ТАСС.

Украински дрон е поразил автомобил в русата гранична Брянска област, убивайки двата души в село близо до границата с Украйна, съобщи в „Телеграм“ (Telegram) временно изпълняващият длъжността губернатор на областта Егор Ковалчук, предаде Ройтерс.

Руското министерство на отбраната, цитирано от руски осведомителни агенции, съобщи, че 124 украински дрона са били свалени в събота над Русия в периода от 8:00 до 20:00 часа българско време.

В същото време в Украйна губернаторът на югоизточната Днепропетровска област Олександър Ханжа заяви, че в резултат на общо над 40 удара с руски дронове и артилерийски обстрел един човек е загинал, а друг е бил ранен в близост до град Никопол.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин публикува поредица от изявления за прехванати украински дронове, насочващи се към руската столица.

По-късно Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила най-малко 23 украински дрона, насочени към Москва.

„Експерти в момента изследват останките“, каза той, цитиран от ТАСС.

По-рано Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за удар с дрон по нефтена помпена станция, която описа като критично важна за доставките на гориво за руската столица.

Ударен е бил техническият корпус на станцията във Второво, във Владимирска област, на изток от Москва, съобщи СБУ. Това е втората успешна атака срещу съоръжението в рамките на месец, добавиха украинските сили.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през деня са били свалени общо 124 украински дрона в различни части на Русия, без да разкрива подробности относно евентуалните щети, причинени от атаките.

Киев все по-често нанася удари с дронове и ракети по стратегически важни обекти дълбоко навътре в руска територия, включително по съоръжения, свързани с петролната промишленост, припомня ДПА.

Вследствие на повтарящите се атаки срещу енергийната инфраструктура няколко руски региона по-рано съобщиха за недостиг на гориво.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    22 31 Отговор
    Две села.
    Егати нещастниците.

    Коментиран от #4, #6, #12

    17:57 28.06.2026

  • 2 Можете още по добре да се справяте

    17 13 Отговор
    Урко фашистите така се борят

    17:58 28.06.2026

  • 3 Споко

    11 23 Отговор
    Ще ги върнете

    17:58 28.06.2026

  • 4 Гост

    30 15 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    50 страни и НАТЮ! Еаси аматьорите!

    17:58 28.06.2026

  • 5 Само питам

    19 16 Отговор
    колко села има до Киев?

    17:59 28.06.2026

  • 6 Гост

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Контранастъпление, ама да окосим първо! Еаси пуиитата!!!

    17:59 28.06.2026

  • 7 Помак

    13 11 Отговор
    Брей ...две села язък

    Коментиран от #24

    17:59 28.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бандерите мачкат

    24 14 Отговор
    Мекия и затова евакуираха Славянск-Краматорск, десетина селца преди Павлоград, град Белий Колодяз на изток от Харков, и евакуират без официална заповед Суми, щото явно са решили че дори и за жълтопаветниците ще стане много подозрително хем да развяват гащи как инициативата е в техни ръце, хем да обявяват масови евакуации по целия фронт.

    18:00 28.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 30 Отговор
    знаете ли защо Украина ще спечели войната?-защото излязоха корав народ , укрите( не руснаците вътре ,дето и един партизански отряд не направиха , ами плъзнаха ис ЕС правейки са на украинци) , и защото нямат кво да губят -ЕС ги компенсира ,макар че после ще си плащат обяда/// тая година от другата страна обаче ще гори всичко , петролните кладенци тоже-ако си спомнняте изтеглянето на Ирак от Кувейт...и тогава гладния руснак тръгва със сопи и лопати към Кремъл

    Коментиран от #17

    18:00 28.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соломон

    14 18 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Избомби ли са всичко и са забили лайненият си флаг. А после са се оттеглили защото има глад. Но важното е да се вее руЗкия байряк

    18:00 28.06.2026

  • 13 8888

    22 11 Отговор
    Останаха ли украйнци. От всякъде се говори че са пушечно месо само пари златни тоалетни.

    Коментиран от #19

    18:01 28.06.2026

  • 14 хаха 🤣

    18 11 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и блокове, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    Коментиран от #27

    18:02 28.06.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    15 21 Отговор
    Автобуси...
    40бр автобуси предназначени за Крим унищожиха украинците в град Скадовск, Херсонска област. Русняците ще се спасяват плувайки ☝️

    18:03 28.06.2026

  • 16 Чат бот GoReel

    8 15 Отговор
    Аз съм само един езиков модел, Гориил ми казват. Викам за Путлераста щото такъв ми е промптът.
    Вие пък не ми се връзвайте, важното е интересно да става

    18:04 28.06.2026

  • 17 Отреазвяващ

    16 10 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Корава ти е главата.След толкова минуси,продължаваш да мърдаш.

    18:05 28.06.2026

  • 18 кая калас

    21 9 Отговор
    Тръмпоча се омаза до ушите в Иран, сега предстои още по-голям резил с Русия. При толкова терористични актове даже не успяха да разклатят управляващите в Иран, само евроатлантиците с мозъчни клетки , дето им се броят на пръстите на ръцете, може да си мислят, че ще постигне нещо с натиск срещу Русия. Да не споменаваме 20г бой от афганистанските козари, завършил с евакуация по колесниците на самолетите.

    Коментиран от #38

    18:06 28.06.2026

  • 19 Соломон

    9 16 Отговор

    До коментар #13 от "8888":

    Аз не знам Украйна да набира хора да воюват като рекламира колко доходно е да си войник. Единствено които го правят са руснаците и започват още от родилния дом

    Коментиран от #33

    18:06 28.06.2026

  • 20 Лелеле браво

    12 13 Отговор
    Една от най-слабите армии на най-големите неможачи е успяла да превземе 2 села, това си е за хвалене.

    Коментиран от #31

    18:08 28.06.2026

  • 21 И така село по село

    9 13 Отговор
    чак до Лисабон!🤓

    Навремето украинците в СССР превземаха цели области за един ден по време на ВСВ.

    Коментиран от #30

    18:10 28.06.2026

  • 22 руската мечка

    12 11 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #50

    18:12 28.06.2026

  • 23 Това е невъзможно

    21 8 Отговор
    Зелената амеба и батко Тръмп подпомогнати от нетаняху унищожиха Иран и предупредиха че ще унищожат и Русия. Как така Украйна губи при положение че всички западни ми свири твърдят че тя е в настъпление.
    Аз почти им повярвах. А Тръмп каза че е отворил и ормузкия проток и всичко върви без проблем...... Благодат се стеле. Мед масло petrol и газ без пари за розови понита и всякакви......
    Сещате се нали

    18:13 28.06.2026

  • 24 Що,бе...?!

    17 10 Отговор

    До коментар #7 от "Помак":

    Че Укрите и едно село нямат превзето...!

    18:14 28.06.2026

  • 25 Баба Гицка

    5 4 Отговор
    "не са 2, а 3" и не коне, а метални птици с препечатани политици

    18:16 28.06.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    21 9 Отговор
    Накратко:

    1. Вчера са унищожени 3 МиГ-29 на ВСУ. Два на летището Вознесенск, Николаевска област и един свален над Полтавска област.

    2. Село Новосьоловка в Запорожка област е на 14км. източно от Орехов. Освобождението му само по себе си няма кой знае каква стойност (както се опитват да внушат със заглавието на материала), но контролът над това село е елемент от подготовката на вземане в обкръжение на ореховската групировка на ВСУ от изток, североизток.

    3. Освобождението на другото село Писанци, което пак само по себе си не е кой знае какво, но пък открива пътя на руснаците на запад по трасе Н-15 и по-важното на юг към Доброполе.

    4. Сега като знаете детайлите разбирате опита за омаловажаване в заглавието, нали?

    18:18 28.06.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 8 Отговор

    До коментар #14 от "хаха 🤣":

    Сега след "победата", САЩ що ще планах 300 Милки? Така ли се " Побеждава"?

    Коментиран от #47

    18:19 28.06.2026

  • 28 Гост

    9 13 Отговор
    Бункерното пак е презобило с ботокса и бълнува от калното мазе!

    Коментиран от #42

    18:21 28.06.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 14 Отговор
    От Киев за два дня, до две села за пет года!

    Коментиран от #32, #53

    18:21 28.06.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 6 Отговор

    До коментар #21 от "И така село по село":

    Не познаването на историята те показва точно какъв то си -"пациент на демокрацията"

    18:22 28.06.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 7 Отговор

    До коментар #20 от "Лелеле браво":

    А силеата армия на украйна колко превзе?

    18:23 28.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 6 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Украйна не рекламира, направо с бой Ги набутва в бусчетата и от там в гроба

    18:24 28.06.2026

  • 34 стоян георгиев

    19 8 Отговор
    Слава Русия 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #41

    18:24 28.06.2026

  • 35 Сатана Z

    15 7 Отговор
    Зеленият нацист - евреин ще трябва да си връща две села повече ,които и без това не са важни за Укро Вермахта

    18:25 28.06.2026

  • 36 Абе

    12 8 Отговор
    това е новина на няколко дни. Пишете снощи какво му се случи на КиИв

    18:25 28.06.2026

  • 37 Стойко

    9 8 Отговор
    Денацификация! Само от това разбират бандеровците!

    Коментиран от #44

    18:26 28.06.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор

    До коментар #18 от "кая калас":

    Америка се оказа " Колос на лай Нян и Крака" , хахахах

    18:26 28.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 АБВ

    13 6 Отговор
    "....Ударен е бил техническият корпус на станцията във Второво, във Владимирска област, на изток от Москва, съобщи СБУ. Това е втората успешна атака срещу съоръжението в рамките на месец, добавиха украинските сили...."

    След като това е втора атака, значи първата е била неуспешна. След като си счупил нещо и то вече не роботи, защо трябва да го блъскаш още ? Логично, нали ?

    18:27 28.06.2026

  • 41 Сатана Z

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Ще се славите на кладбището със соссия.

    Коментиран от #45

    18:27 28.06.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Сазаха ли от бункеро кога ще има салярка и ток!

    Коментиран от #48

    18:28 28.06.2026

  • 43 az СВО Победа 81

    9 6 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 81":

    Не ми ползвай ника!

    18:28 28.06.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 8 Отговор

    До коментар #37 от "Стойко":

    Мечтите се сбъдват.
    Всички бандеровци ще живеят в ЕС.
    Но без украйна.
    Тя ще е в състава на РФ

    18:29 28.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Апят

    5 10 Отговор
    2 пасьолки и 2 деревянъй мига !

    18:30 28.06.2026

  • 47 Никой

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ко, ко речи, че не разбрах! Ползвай гугъл преводач! Българският е труден език, не е за всеки!

    18:30 28.06.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 6 Отговор

    До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Аи, ко стана, Пак почна крадене на никове, щото Ви свършиха аргументите ли?
    Такоз е. На френски звучи " Се ла Ви".хахх

    18:31 28.06.2026

  • 49 Титан

    8 6 Отговор
    Где завод ?

    18:31 28.06.2026

  • 50 АБВ

    11 8 Отговор

    До коментар #22 от "руската мечка":

    "руската мечка
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце."

    Една и съща тъпня, повтаряна до припадък. Толкова си може сиромашкият !

    18:31 28.06.2026

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 7 Отговор
    На фронта няма победи и бандернята удря цивилни.
    А тук, бандернята няма аргументи и краде никове.
    Се ла ви

    18:33 28.06.2026

  • 52 Крим

    2 8 Отговор
    Руски блогър завинаги !

    18:33 28.06.2026

  • 53 АБВ

    10 7 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "От Киев за два дня, до две села за пет года!"

    А от Украйна + НАТО + ЕС нищо и половина. И един нужник не са превзели. А щяха кафе в Крим да пият !
    Жалкари !

    18:34 28.06.2026

  • 54 Руски депутати:

    2 2 Отговор
    Водите Русия към социален взрив. Страната се нуждае от "ясен, публичен план" за прекратяване на войната. Тя е "на ръба на социална експлозия", за която цялата отговорност "ще падне върху това несменяемо правителство". Продължават и дори се увеличават загубите на най-активното и репродуктивно руско население заради неефективно ръководство. Атаките срещу нашите градове продължават, обхватът им се разширява, Западът увеличава доставките на дронове и ние сме принудени да търпим. Президентската администрация вече заявява, че целите на СВО - денацификацията и демилитаризацията на Украйна по същество са непостижими. Ако тази ситуация продължи, социалният взрив и хаосът стават все по-вероятни. От това задължително ще се възползва Западът, за да унищожи остатъците от руската държавност".

    18:57 28.06.2026

  • 55 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Киев пада в сряда за съжаление.две села са превзели руснаците...хаха...лека подробност е че че само снощи им изгоряха два завода и то големи за преработка на нефт

    19:01 28.06.2026

  • 56 Пиночет

    2 1 Отговор
    Украйна ще освободи руснаците от Кремълските кръвопийци!

    Коментиран от #61

    19:02 28.06.2026

  • 57 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    19:07 28.06.2026

  • 58 оня с коня

    2 1 Отговор
    Уудрий бандеровците с Бандерола !

    19:09 28.06.2026

  • 59 Точно попадение💣💣💣

    0 1 Отговор
    ракетни удари с Фламинго са треснали два големи руски завода за ракетни части и компоненти

    Коментиран от #62

    19:09 28.06.2026

  • 60 Деций

    2 0 Отговор
    Три са унищожените самолети ,два на земята и един във въздуха от 190 км разстояние с ракета въздух върху изстреляна от Су 35.Това добре ,но аз се чудя как Украйна може да бъде оставена да притежава самолети както и писти от които да кацат и излитат, всичко трябваше да бъде ликвидирано включително и по широките пътища които са скрити летища.Нито военно нито гражданско летище бих им оставил,да не говорим за тунели, мостове и подходи от към Полша и Румъния пътища и жп линии всички логистични връзки трябваше да са трайно прекъснати .Всичко това показва странност тази война и нежеланието тя да свърши.Руската олигархия ( еврейската секта Хабат Любявич) не се интересува от живота на руският войник и гражданин,тя се интересува да печели,същото е и от западна страна,за тях украинците са консуматив който се използва за отслабване на еврейският клан в Русия.Или войната е между еврейските лобита ,за зачистване на територията която някой казват ,че ще бъде звездният Йеросалим в Одеска област.

    19:10 28.06.2026

  • 61 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Пиночет":

    Аз мога да се освободя в устенцетоти и да те кича 5€вракa ...хахах .

    19:11 28.06.2026

  • 62 Ами Нети

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Точно попадение💣💣💣":

    Треснали са намай.катти тутуррутката 😂🍌😂

    19:13 28.06.2026

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