Руската армия: Превзехме две села в Югоизточна Украйна! Унищожени са два украински изтребителя МиГ-29 на военно летище

Руското министерство на отбраната заяви днес, че руските сили са превзели село Писанци в украинската Днепропетровска област и село Новосьоловка в Запорожка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
От министерството добавиха, че руската армия е унищожила два украински изтребителя МиГ-29 на военно летище, предаде ТАСС.
Украински дрон е поразил автомобил в русата гранична Брянска област, убивайки двата души в село близо до границата с Украйна, съобщи в „Телеграм“ (Telegram) временно изпълняващият длъжността губернатор на областта Егор Ковалчук, предаде Ройтерс.
Руското министерство на отбраната, цитирано от руски осведомителни агенции, съобщи, че 124 украински дрона са били свалени в събота над Русия в периода от 8:00 до 20:00 часа българско време.
В същото време в Украйна губернаторът на югоизточната Днепропетровска област Олександър Ханжа заяви, че в резултат на общо над 40 удара с руски дронове и артилерийски обстрел един човек е загинал, а друг е бил ранен в близост до град Никопол.
Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин публикува поредица от изявления за прехванати украински дронове, насочващи се към руската столица.
По-късно Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила най-малко 23 украински дрона, насочени към Москва.
„Експерти в момента изследват останките“, каза той, цитиран от ТАСС.
По-рано Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за удар с дрон по нефтена помпена станция, която описа като критично важна за доставките на гориво за руската столица.
Ударен е бил техническият корпус на станцията във Второво, във Владимирска област, на изток от Москва, съобщи СБУ. Това е втората успешна атака срещу съоръжението в рамките на месец, добавиха украинските сили.
Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през деня са били свалени общо 124 украински дрона в различни части на Русия, без да разкрива подробности относно евентуалните щети, причинени от атаките.
Киев все по-често нанася удари с дронове и ракети по стратегически важни обекти дълбоко навътре в руска територия, включително по съоръжения, свързани с петролната промишленост, припомня ДПА.
Вследствие на повтарящите се атаки срещу енергийната инфраструктура няколко руски региона по-рано съобщиха за недостиг на гориво.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
Егати нещастниците.
Коментиран от #4, #6, #12
17:57 28.06.2026
2 Можете още по добре да се справяте
17:58 28.06.2026
3 Споко
17:58 28.06.2026
4 Гост
До коментар #1 от "Швейк":50 страни и НАТЮ! Еаси аматьорите!
17:58 28.06.2026
5 Само питам
17:59 28.06.2026
6 Гост
До коментар #1 от "Швейк":Контранастъпление, ама да окосим първо! Еаси пуиитата!!!
17:59 28.06.2026
7 Помак
Коментиран от #24
17:59 28.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 бандерите мачкат
18:00 28.06.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
18:00 28.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соломон
До коментар #1 от "Швейк":Избомби ли са всичко и са забили лайненият си флаг. А после са се оттеглили защото има глад. Но важното е да се вее руЗкия байряк
18:00 28.06.2026
13 8888
Коментиран от #19
18:01 28.06.2026
14 хаха 🤣
Коментиран от #27
18:02 28.06.2026
15 Владимир Путин, президент
40бр автобуси предназначени за Крим унищожиха украинците в град Скадовск, Херсонска област. Русняците ще се спасяват плувайки ☝️
18:03 28.06.2026
16 Чат бот GoReel
Вие пък не ми се връзвайте, важното е интересно да става
18:04 28.06.2026
17 Отреазвяващ
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Корава ти е главата.След толкова минуси,продължаваш да мърдаш.
18:05 28.06.2026
18 кая калас
Коментиран от #38
18:06 28.06.2026
19 Соломон
До коментар #13 от "8888":Аз не знам Украйна да набира хора да воюват като рекламира колко доходно е да си войник. Единствено които го правят са руснаците и започват още от родилния дом
Коментиран от #33
18:06 28.06.2026
20 Лелеле браво
Коментиран от #31
18:08 28.06.2026
21 И така село по село
Навремето украинците в СССР превземаха цели области за един ден по време на ВСВ.
Коментиран от #30
18:10 28.06.2026
22 руската мечка
Коментиран от #50
18:12 28.06.2026
23 Това е невъзможно
Аз почти им повярвах. А Тръмп каза че е отворил и ормузкия проток и всичко върви без проблем...... Благодат се стеле. Мед масло petrol и газ без пари за розови понита и всякакви......
Сещате се нали
18:13 28.06.2026
24 Що,бе...?!
До коментар #7 от "Помак":Че Укрите и едно село нямат превзето...!
18:14 28.06.2026
25 Баба Гицка
18:16 28.06.2026
26 az СВО Победа 81
1. Вчера са унищожени 3 МиГ-29 на ВСУ. Два на летището Вознесенск, Николаевска област и един свален над Полтавска област.
2. Село Новосьоловка в Запорожка област е на 14км. източно от Орехов. Освобождението му само по себе си няма кой знае каква стойност (както се опитват да внушат със заглавието на материала), но контролът над това село е елемент от подготовката на вземане в обкръжение на ореховската групировка на ВСУ от изток, североизток.
3. Освобождението на другото село Писанци, което пак само по себе си не е кой знае какво, но пък открива пътя на руснаците на запад по трасе Н-15 и по-важното на юг към Доброполе.
4. Сега като знаете детайлите разбирате опита за омаловажаване в заглавието, нали?
18:18 28.06.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "хаха 🤣":Сега след "победата", САЩ що ще планах 300 Милки? Така ли се " Побеждава"?
Коментиран от #47
18:19 28.06.2026
28 Гост
Коментиран от #42
18:21 28.06.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #32, #53
18:21 28.06.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "И така село по село":Не познаването на историята те показва точно какъв то си -"пациент на демокрацията"
18:22 28.06.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Лелеле браво":А силеата армия на украйна колко превзе?
18:23 28.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Соломон":Украйна не рекламира, направо с бой Ги набутва в бусчетата и от там в гроба
18:24 28.06.2026
34 стоян георгиев
Коментиран от #41
18:24 28.06.2026
35 Сатана Z
18:25 28.06.2026
36 Абе
18:25 28.06.2026
37 Стойко
Коментиран от #44
18:26 28.06.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "кая калас":Америка се оказа " Колос на лай Нян и Крака" , хахахах
18:26 28.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 АБВ
След като това е втора атака, значи първата е била неуспешна. След като си счупил нещо и то вече не роботи, защо трябва да го блъскаш още ? Логично, нали ?
18:27 28.06.2026
41 Сатана Z
До коментар #34 от "стоян георгиев":Ще се славите на кладбището със соссия.
Коментиран от #45
18:27 28.06.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Гост":Сазаха ли от бункеро кога ще има салярка и ток!
Коментиран от #48
18:28 28.06.2026
43 az СВО Победа 81
До коментар #32 от "az СВО Победа 81":Не ми ползвай ника!
18:28 28.06.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Стойко":Мечтите се сбъдват.
Всички бандеровци ще живеят в ЕС.
Но без украйна.
Тя ще е в състава на РФ
18:29 28.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Апят
18:30 28.06.2026
47 Никой
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ко, ко речи, че не разбрах! Ползвай гугъл преводач! Българският е труден език, не е за всеки!
18:30 28.06.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Аи, ко стана, Пак почна крадене на никове, щото Ви свършиха аргументите ли?
Такоз е. На френски звучи " Се ла Ви".хахх
18:31 28.06.2026
49 Титан
18:31 28.06.2026
50 АБВ
До коментар #22 от "руската мечка":"руската мечка
ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце."
Една и съща тъпня, повтаряна до припадък. Толкова си може сиромашкият !
18:31 28.06.2026
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А тук, бандернята няма аргументи и краде никове.
Се ла ви
18:33 28.06.2026
52 Крим
18:33 28.06.2026
53 АБВ
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"От Киев за два дня, до две села за пет года!"
А от Украйна + НАТО + ЕС нищо и половина. И един нужник не са превзели. А щяха кафе в Крим да пият !
Жалкари !
18:34 28.06.2026
54 Руски депутати:
18:57 28.06.2026
55 стоян георгиев
19:01 28.06.2026
56 Пиночет
Коментиран от #61
19:02 28.06.2026
57 Град Козлодуй
19:07 28.06.2026
58 оня с коня
19:09 28.06.2026
59 Точно попадение💣💣💣
Коментиран от #62
19:09 28.06.2026
60 Деций
19:10 28.06.2026
61 стоян георгиев
До коментар #56 от "Пиночет":Аз мога да се освободя в устенцетоти и да те кича 5€вракa ...хахах .
19:11 28.06.2026
62 Ами Нети
До коментар #59 от "Точно попадение💣💣💣":Треснали са намай.катти тутуррутката 😂🍌😂
19:13 28.06.2026