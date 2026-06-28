Руската армия: Превзехме две села в Югоизточна Украйна! Унищожени са два украински изтребителя МиГ-29 на военно летище

Руското министерство на отбраната заяви днес, че руските сили са превзели село Писанци в украинската Днепропетровска област и село Новосьоловка в Запорожка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От министерството добавиха, че руската армия е унищожила два украински изтребителя МиГ-29 на военно летище, предаде ТАСС.

Украински дрон е поразил автомобил в русата гранична Брянска област, убивайки двата души в село близо до границата с Украйна, съобщи в „Телеграм“ (Telegram) временно изпълняващият длъжността губернатор на областта Егор Ковалчук, предаде Ройтерс.

Руското министерство на отбраната, цитирано от руски осведомителни агенции, съобщи, че 124 украински дрона са били свалени в събота над Русия в периода от 8:00 до 20:00 часа българско време.

В същото време в Украйна губернаторът на югоизточната Днепропетровска област Олександър Ханжа заяви, че в резултат на общо над 40 удара с руски дронове и артилерийски обстрел един човек е загинал, а друг е бил ранен в близост до град Никопол.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин публикува поредица от изявления за прехванати украински дронове, насочващи се към руската столица.

По-късно Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила най-малко 23 украински дрона, насочени към Москва.

„Експерти в момента изследват останките“, каза той, цитиран от ТАСС.

По-рано Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за удар с дрон по нефтена помпена станция, която описа като критично важна за доставките на гориво за руската столица.

Ударен е бил техническият корпус на станцията във Второво, във Владимирска област, на изток от Москва, съобщи СБУ. Това е втората успешна атака срещу съоръжението в рамките на месец, добавиха украинските сили.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през деня са били свалени общо 124 украински дрона в различни части на Русия, без да разкрива подробности относно евентуалните щети, причинени от атаките.

Киев все по-често нанася удари с дронове и ракети по стратегически важни обекти дълбоко навътре в руска територия, включително по съоръжения, свързани с петролната промишленост, припомня ДПА.

Вследствие на повтарящите се атаки срещу енергийната инфраструктура няколко руски региона по-рано съобщиха за недостиг на гориво.